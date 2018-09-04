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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 04 вер, 2018 12:36 Итоги: Прогнозы 04.09.18



В то время как Росстат отчитывается о росте промышленности, фиксируя скачок выпуска почти на 5%, опросы топ-менеджеров промышленных предприятий фиксируют дальнейшую деградацию ситуации в секторе.

Деловая активность на фабриках и заводах сокращается четвертый месяц подряд из-за сжатия платежеспособного спроса и резкого повышения издержек, сообщает Markit по итогам исследования, в котором приняли участие более 300 менеджеров по закупкам.



Индекс деловой активности PMI, оценивающий количество заказов, объемы производства и уровень занятости, в августе снова остался ниже отметки 50 пунктов, отделяющий рост сектора от сжатия.



Хотя значение сводного индикатора выросло впервые за 3 месяца (с 48,1 до 48,9 пункта), бизнес-климат на производстве продолжает ухудшаться с мая, констатирует Markit. Объем экспортных заказов увеличился, однако спрос внутри страны еще больше ослаб.



«Падение объемов незавершенных заказов ускорилось до максимальных темпов с января 2015 года», - отмечает главный экономист Markit Сиан Джонс. В ответ предприятия четвертый месяц подряд сокращают штат и второй месяц - уменьшают выпуск продукции.

Сказывается резкий рост издержек: обвал рубля взвинтил цены на импортное сырье и оборудование, а запланированное на 2019 год повышение НДС уже заставляет бизнес переписывать «ценники».



На уровне закупочных цен инфляция приблизилась к максимуму за 3 года, отмечает Markit: в ответ компании были вынуждены поднять средние отпускные цены, частично перекладывая издержки на клиентов.



Данные PMI «сигнализируют о продолжающейся рецессии в обрабатывающей промышленности», говорит директор аналитического департамента «Локо-инвест» Кирилл Тремасов. Цифры, полученные в ходе опросов, драматически расходятся в официальной статистикой, добавляет он, и разрыв хронически растет.

Так, в июле, когда индекс PMI утрамбовывал 2-летние минимумы, Росстат сообщил об увеличении выпуска на 3,9% в целом по экономике и 4,6% - в несырьевом секторе.



Но данные Markit подтверждаются исследованиями ОЭСР, указывает замдиректора Центра развития ВШЭ Сергей Смирнов: промышленники жалуются на сокращение спроса в первую очередь внутреннего.

Так, сводный опережающий индекс, который рассчитывается для России по методологии ОЭСР и состоит из параметров, влияющих на будущую динамику ВВП, в июле рухнул с рекордной за 2,5 года скоростью (на 3,8 процентного пункта) и впервые с лета 2016 года стал отрицательным - минус 0,1%.

Рассчитываемый ОЭСР баланс (разность) положительных и отрицательных изменений потока новых заказов зафиксировал обвальное снижение: его текущий уровень - минус 22,5% - минимальный с середины 2015 года, когда экономика находилась в эпицентре кризиса - падали ВВП, промпроизводство, розничная торговля и доходы населения.



Напомним, в июне Росстат объявил о радикальном пересмотре данных по промышленности за последние 1,5 года: оценка за прошлый год была повышена вдвое - с 1% до 2,1% и приведена в точное соответствие с прогнозом Минэкономразвития.

Объемы выпуска в несырьевых отраслях были улучшены в 12,5 раз - с 0,2% до 2,5%.

Радикальный пересмотр провели сами промышленники, которые систематически предоставляли «заниженные данные о производстве», объяснили в статистическом ведомстве.



У россиян рухнула вера в долгосрочное будущее страны.



Обвал рубля, пенсионная реформа и повышение налогов в условиях стагнирующих доходов подорвали веру российского населения в долгосрочные перспективы страны.

Несмотря на объявленный правительством план ускорения, обещающий повышение пенсий и мировые темпы роста к 2024 году, экономические ожидания россиян падают с рекордной за всю историю наблюдений скоростью, следует из данных ЦБ РФ.



В августе сводный индекс потребительских настроений снизился еще на 1 пункт, до годового минимума в 96 пунктов. Оценка текущего состояния экономики выросла - с 82 пунктов до 84, однако индекс ожиданий скатился к новому 2-летнему антирекорду.



За месяц он потерял еще 3 пункта, а с начала апреля рухнул - на 21 пункт, оформив самое больше падение за всю историю доступной статистики центробанка.

Индекс ожиданий на ближайший год с 120 пунктов в апреле упал до 89 - в августе, оформив минимум с 2016 года.

Тот же индикатор, оценивающий перспективы на 5 лет вперед, рухнул с 121 до 98 пунктов и оказался рекордно низким с марта 2014 года.



Практически все ключевые индикаторы опроса поступательно снижаются с апреля: люди жалуются на дорожающие продукты и бензин, ухудшение ситуации на рынке труда, деградацию материального положения и считают, что вместо «рывка в будущее» страна получит новую волну воровства государственных средств.

Так, индекс ожиданий коррупции показал худшее значение за всю историю наблюдений, скатившись до отметки 52 пункта (против 70 пунктов в марте).

Индекс ожиданий безработицы рухнул на 20 пунктов, до минимума за 2,5 года (56 пунктов).



Доля граждан, жалующихся на ухудшение материального положения, подскочила в 1,5 раза по сравнению со значениями весны и держится у годового максимума в 32% третий месяц подряд.



Дальнейшей деградации собственных финансов ждут 20% населения - почти вдвое больше, чем в начале года (12%).

Практически треть вынуждены проедать сбережения, следует из опроса ЦБ: 30% респондентов сообщили, что их доходы в последний месяц оказались меньше расходов.

«Одновременно с этим текущее время стало реже называться подходящим для сбережений», - констатирует центробанк: доля тех, кто ничего не отложил за последний месяц, увеличилась до максимального значения за последние два года - 75%.









Как мы указывали ранее, в ход торгов валютного межбанка вмешался календарь. С одной стороны Америка отмечала 03 сентября День труда, затруднив движение экспортных твердовалютных средств. На счета субъектов внешнеторговой деятельности, с другой, у держателей наших казенных бумаг нерезидентов стартовал сезон репатриации дивидендов. На Западе гривню пристроить сложно, поэтому начав с понедельника, «варяги» инициировали покупку СКВ, конвертируя гривню дивидендов в более надежную СКВ. Последнее происходило на фоне падения притока экспортной выручки из-за рубежа и всеобщего ожидания пролонгации девальвационного процесса у нашей нацвалюты.



Нехватку доллара на межбанке по «календарной» причине попытался устранить регулятор анонсировав прогнозированный валютный аукцион. Еще раз подчеркнем: речь идет не о банальном сглаживании» курсовых колебаний, на которое перманентно ссылаются клерки НБУ, а о простом «техническом» дефиците СКВ.



В синхроне с безналичным долларом рос в цене его наличный «родственник», ведомый вверх оперативно реагирующими на сводки с валютного межбанка клиентами наличного рынка.



Поскольку в числе основных «виновников» нынешнего «зеленого» ралли межбанка стал календарь, он, по всей видимости, за это и рассчитается на ближайших торгах безналичным «американцем», поставив на рынке двойную порцию предложения экспортной выручки. Это дает определенную надежду дождаться на торгах среды если не отката на рынке безналичного доллара, то, во всяком случае, периода относительной стабильности.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ У российской промышленности диагностировали рецессию четвертый месяц подряд.В то время как Росстат отчитывается о росте промышленности, фиксируя скачок выпуска почти на 5%, опросы топ-менеджеров промышленных предприятий фиксируют дальнейшую деградацию ситуации в секторе.Деловая активность на фабриках и заводах сокращается четвертый месяц подряд из-за сжатия платежеспособного спроса и резкого повышения издержек, сообщает Markit по итогам исследования, в котором приняли участие более 300 менеджеров по закупкам.Индекс деловой активности PMI, оценивающий количество заказов, объемы производства и уровень занятости, в августе снова остался ниже отметки 50 пунктов, отделяющий рост сектора от сжатия.Хотя значение сводного индикатора выросло впервые за 3 месяца (с 48,1 до 48,9 пункта), бизнес-климат на производстве продолжает ухудшаться с мая, констатирует Markit. Объем экспортных заказов увеличился, однако спрос внутри страны еще больше ослаб.«Падение объемов незавершенных заказов ускорилось до максимальных темпов с января 2015 года», - отмечает главный экономист Markit Сиан Джонс. В ответ предприятия четвертый месяц подряд сокращают штат и второй месяц - уменьшают выпуск продукции.Сказывается резкий рост издержек: обвал рубля взвинтил цены на импортное сырье и оборудование, а запланированное на 2019 год повышение НДС уже заставляет бизнес переписывать «ценники».На уровне закупочных цен инфляция приблизилась к максимуму за 3 года, отмечает Markit: в ответ компании были вынуждены поднять средние отпускные цены, частично перекладывая издержки на клиентов.Данные PMI «сигнализируют о продолжающейся рецессии в обрабатывающей промышленности», говорит директор аналитического департамента «Локо-инвест» Кирилл Тремасов. Цифры, полученные в ходе опросов, драматически расходятся в официальной статистикой, добавляет он, и разрыв хронически растет.Так, в июле, когда индекс PMI утрамбовывал 2-летние минимумы, Росстат сообщил об увеличении выпуска на 3,9% в целом по экономике и 4,6% - в несырьевом секторе.Но данные Markit подтверждаются исследованиями ОЭСР, указывает замдиректора Центра развития ВШЭ Сергей Смирнов: промышленники жалуются на сокращение спроса в первую очередь внутреннего.Так, сводный опережающий индекс, который рассчитывается для России по методологии ОЭСР и состоит из параметров, влияющих на будущую динамику ВВП, в июле рухнул с рекордной за 2,5 года скоростью (на 3,8 процентного пункта) и впервые с лета 2016 года стал отрицательным - минус 0,1%.Рассчитываемый ОЭСР баланс (разность) положительных и отрицательных изменений потока новых заказов зафиксировал обвальное снижение: его текущий уровень - минус 22,5% - минимальный с середины 2015 года, когда экономика находилась в эпицентре кризиса - падали ВВП, промпроизводство, розничная торговля и доходы населения.Напомним, в июне Росстат объявил о радикальном пересмотре данных по промышленности за последние 1,5 года: оценка за прошлый год была повышена вдвое - с 1% до 2,1% и приведена в точное соответствие с прогнозом Минэкономразвития.Объемы выпуска в несырьевых отраслях были улучшены в 12,5 раз - с 0,2% до 2,5%.Радикальный пересмотр провели сами промышленники, которые систематически предоставляли «заниженные данные о производстве», объяснили в статистическом ведомстве.У россиян рухнула вера в долгосрочное будущее страны.Обвал рубля, пенсионная реформа и повышение налогов в условиях стагнирующих доходов подорвали веру российского населения в долгосрочные перспективы страны.Несмотря на объявленный правительством план ускорения, обещающий повышение пенсий и мировые темпы роста к 2024 году, экономические ожидания россиян падают с рекордной за всю историю наблюдений скоростью, следует из данных ЦБ РФ.В августе сводный индекс потребительских настроений снизился еще на 1 пункт, до годового минимума в 96 пунктов. Оценка текущего состояния экономики выросла - с 82 пунктов до 84, однако индекс ожиданий скатился к новому 2-летнему антирекорду.За месяц он потерял еще 3 пункта, а с начала апреля рухнул - на 21 пункт, оформив самое больше падение за всю историю доступной статистики центробанка.Индекс ожиданий на ближайший год с 120 пунктов в апреле упал до 89 - в августе, оформив минимум с 2016 года.Тот же индикатор, оценивающий перспективы на 5 лет вперед, рухнул с 121 до 98 пунктов и оказался рекордно низким с марта 2014 года.Практически все ключевые индикаторы опроса поступательно снижаются с апреля: люди жалуются на дорожающие продукты и бензин, ухудшение ситуации на рынке труда, деградацию материального положения и считают, что вместо «рывка в будущее» страна получит новую волну воровства государственных средств.Так, индекс ожиданий коррупции показал худшее значение за всю историю наблюдений, скатившись до отметки 52 пункта (против 70 пунктов в марте).Индекс ожиданий безработицы рухнул на 20 пунктов, до минимума за 2,5 года (56 пунктов).Доля граждан, жалующихся на ухудшение материального положения, подскочила в 1,5 раза по сравнению со значениями весны и держится у годового максимума в 32% третий месяц подряд.Дальнейшей деградации собственных финансов ждут 20% населения - почти вдвое больше, чем в начале года (12%).Практически треть вынуждены проедать сбережения, следует из опроса ЦБ: 30% респондентов сообщили, что их доходы в последний месяц оказались меньше расходов.«Одновременно с этим текущее время стало реже называться подходящим для сбережений», - констатирует центробанк: доля тех, кто ничего не отложил за последний месяц, увеличилась до максимального значения за последние два года - 75%.Как мы указывали ранее, в ход торгов валютного межбанка вмешался календарь. С одной стороны Америка отмечала 03 сентября День труда, затруднив движение экспортных твердовалютных средств. На счета субъектов внешнеторговой деятельности, с другой, у держателей наших казенных бумаг нерезидентов стартовал сезон репатриации дивидендов. На Западе гривню пристроить сложно, поэтому начав с понедельника, «варяги» инициировали покупку СКВ, конвертируя гривню дивидендов в более надежную СКВ. Последнее происходило на фоне падения притока экспортной выручки из-за рубежа и всеобщего ожидания пролонгации девальвационного процесса у нашей нацвалюты.Нехватку доллара на межбанке по «календарной» причине попытался устранить регулятор анонсировав прогнозированный валютный аукцион. Еще раз подчеркнем: речь идет не о банальном сглаживании» курсовых колебаний, на которое перманентно ссылаются клерки НБУ, а о простом «техническом» дефиците СКВ.В синхроне с безналичным долларом рос в цене его наличный «родственник», ведомый вверх оперативно реагирующими на сводки с валютного межбанка клиентами наличного рынка.Поскольку в числе основных «виновников» нынешнего «зеленого» ралли межбанка стал календарь, он, по всей видимости, за это и рассчитается на ближайших торгах безналичным «американцем», поставив на рынке двойную порцию предложения экспортной выручки. Это дает определенную надежду дождаться на торгах среды если не отката на рынке безналичного доллара, то, во всяком случае, периода относительной стабильности.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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