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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 631632633634
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 04:05

Вчора у Сенсі найдовші овдп (літо 27) впали на 0.5(5)% До 17%
Лише вони і впали. 😳
Які цікаві карусельки...
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 13:47

  Bobua написав:Вчора у Сенсі найдовші овдп (літо 27) впали на 0.5(5)% До 17%
Лише вони і впали. 😳
Які цікаві карусельки...


Сьогодні і трохи коротші знижуються по доходності 0270 до 07.07.2026 16,8% в ICU, в сенсі ще трошки дорожчі
Вчора на первинному аукціоні максимальний попит саме на трьохрічні під 16+% :? :roll:
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 15:32

anmyronyuk1

Зранку у сенсі ще був цікавий знак подальшого зниження ставок -- всі три овдп до 2027 -- були на рівні 17%. І вдавали ніби різниця на півроку -- то дрібниці. 🐌

А от зараз -- почистили у напрямку зниження майже всі ставки між двома крайніми.
Крім 18.2.26. І вона нині аномально низько в переліку. Між 2027року. Але у неї це не вперше... Просить попкорну, але його вже і нема... :?
І ще є один випадок, не такий очевидний, коли сортування по даті збилось.
Але вони ніби натякають, що ще будуть “перетряхівать”. :lol:

Цікаве відчуття... -- що курсу дали суттєво просісти аби водночас хтось і вигідно злив доляри, і не було “зайвого” ажіотажу на купівлю овдп...
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 15:41

  Bobua написав:anmyronyuk1

Зранку у сенсі ще був цікавий знак подальшого зниження ставок -- всі три овдп до 2027 -- були на рівні 17%. І вдавали ніби різниця на півроку -- то дрібниці. 🐌

А от зараз -- почистили у напрямку зниження майже всі ставки між двома крайніми.
Крім 18.2.26. І вона нині аномально низько в переліку. Між 2027року. Але у неї це не вперше... Просить попкорну, але його вже і нема... :?
І ще є один випадок, не такий очевидний, коли сортування по даті збилось.
Але вони ніби натякають, що ще будуть “перетряхівать”. :lol:

Цікаве відчуття... -- що курсу дали суттєво просісти аби водночас хтось і вигідно злив доляри, і не було “зайвого” ажіотажу на купівлю овдп...

Я думаю все правильно роблять - для виконання бюджету треба розігнати інфляцію до 10%. Для цього девальвують гривню і утруднюють заощадження.
anmyronyuk1
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  #<1 ... 631632633634
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