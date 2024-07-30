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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 903904905906
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 14:01

Re: Ринок ОВДП

asti написав:
  Visky написав:asti На всяк випадок запитайте ще в Ощаді.
А в чому там перевага пластика? Безкоміс. зняття готівки?
Справа у тому що з віртуальної є-підтримки неможливо зняти гроші у касі, переказ по П2П на інші банки з комісією. Тобто потрібно переказувати гроші на іншу ощадівську картку і вже з неї знімати. А це, по-перше, обороти (фінмон), а по-друге, потрібно чекати близько 2х годин(!) поки операція опрацюється і кошти стануть доступними
для зняття.
Не вірно, все.
По перше фін мон тільки внесення готівки або вхідний переказ, но тут переказ між своїми рахунками.
По друге, я часто переказиваю між рахунками і одразу знімаю в касі, все проходить.
vadymbanker
 
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  #<1 ... 903904905906
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