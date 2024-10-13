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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 922923924925
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:40

  24589 написав:
  prodigy написав: дівчата подобаються у відділенні Укргазбанку :lol:

у Сенсі постійно тхне перегаром від менеджерів
подивився додаток Сенса, за кридитні не дає купувати,
треба йти до відділення і поповнювати карту (у нас банкоматів Сенса вже не залишилося, був один (поза відділенням і той закрили)

за стільки часу можна і заручитись🤭



секс не привід для дружби? (с) гамерика
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:55

  edgar_po написав:
  greenozon написав:люде гребуть бумаги як дурнуваті. вже десь 30К штук змели а ще не вечір

вчора було погашення, прилаштовують отримане

Фізики мали 98889.08 млн. 23.07.25, а 25.07.25 ще 96281.44 https://bin.ua/news/finance/finances/33 ... nalno.html. Думаю догріб буде вже 1-2 серпня.
Ой+
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