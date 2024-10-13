RSS
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 13:38

  Navegantes написав:
  Amethyst написав:
  Navegantes написав:Можете продати 1 облігацію сьогодні і подивитись о котрій годині надійдуть гроші
А на продаж виконують теж тільки ОДНУ заявку в день, так як і на покупку?


Тільки одну? Вперше чую. Сьогодні купував, дві заявки - обидві виконані.
Щодо продажу, у лютому в один день три заявки на продаж було, без проблем

Вчора пізно ввечері в СЕНСІ подав заявку на продаж ОВДП. Кошти досі не знайшли. Так що розраховувати на швидкість зась
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 13:53

Дивно. Зазвичай кошти заходять через 5-7 хвилин після продажу. Сенс у цьому сенсі найоперативніший.
Дзвоніть у підтримку//)
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 14:11

  spiridonwot написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  spiridonwot написав:ВЕСЕЛЬЧАК У
У багатьох банків таке є, тому завжди при погашенні кидаю на декілька гривень більше, ніж потрібно.


И это правильный совет.

А в каких банках ещё такое есть?

Всіх зараз не згадаю, але окрім КрДніпро бачив ще копійчані списання у Сенса та МТБ "за користування кредитом". Райф, Приват начебто ні. Але щоб не тримати в голові поточні чи можливі зміни щодо цього питання, завтри тримаю на кредитці +пару гривень після погашення щоб не було потім "мучительно больно".


У Сенса є, у Райфа, Привату точно немає
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 14:35

Re: Ринок ОВДП

В ИСУ как долго заходят деньги при досрочной продаже ОВГЗ? Когда подавать заявку на продажу, чтобы зашли деньги в этот день?
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 14:42

  Алексей77 написав:В ИСУ как долго заходят деньги при досрочной продаже ОВГЗ? Когда подавать заявку на продажу, чтобы зашли деньги в этот день?


Вчора продав буквально після відкриття сесії, о 17:15 гроші були на рахунку в банку
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9554)
20.08.2025 14:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
