Тобто Якщо ЛАД каже що розігнати СБС і будувати танкові заводи... То будемо так робити? Тоді ти в програшній ситуації Якщо ворог побачить що можна зломати ефективність виключно шляхом словесних інтервенцій в інтернеті.... Ми приплили. Звідси висновок Той хто хоче ПЕРЕМОГТИ, повинен ЗБІЛЬШУВАТИ шанси на ПЕРЕМОГУ , а не слухати тих кому по барабану..
ПС Вже якось рахував Порошенко - 8 млрд за час війни= 200 млн доларів ЄС+США - 150 млрд доларів за час війни Ворогу треба очорнити всього навсього 150 млрд/200 млн= 750 Порошенків, щоб ЗНИЗИТИ фінансування ЗСУ в 2 рази.
Тому ще раз Ефективних треба захищати, а ефективний той хто віддає БІЛЬШУ частку своєї праці ніж залишає в своєму розпорядження.
Hotab написав:Звертайтесь. Ви все зрозуміли про роль КАБів , наших і їхніх? Чи ще залишились питання?
Якщо відверто КАБи - це більше психологічна зброя. Кожен вечір прилітає в один і той же час і хуяре по вухах. І ти нічого з тим зробити не можеш. 99% що воно нікуди не попаде. Але лишається 1%, який на тебе тисне.
sashaqbl написав:Мадяр, маю таку думку, був. у бізнесі значно ефективніший, ніж ти. Але коли почалася війна, він пішов у ТРО. В піхоту.
Так і його за це ОЦІНИЛИ і він буде ДЕПУТАТОМ і саме його вміння будувати мільйонні бізнеси(за які він до війни потрапив під суд) дозволило йому сформувати СБС.... Але нюанс Всі не можуть бути Мадьярами(Порошенками ) тому береш і вибудовуєш ІЄРАРХІЮ Де той хто вміє грати на трубі-йде в музиканти А той хто вміє копати мяч-йде в спортсмени.....
Я вмію ВІДДАВАТИ більше ніж залишив собі... Повір , це УНІКАЛЬНЕ ВМІННЯ серед Українців.. То чому його треба розмінювати на банального шофера ( 2 з трьох військовозобовязаних можуть бути шофером)
sashaqbl написав:Мадяр, маю таку думку, був. у бізнесі значно ефективніший, ніж ти. Але коли почалася війна, він пішов у ТРО. В піхоту.
...... Я вмію ВІДДАВАТИ більше ніж залишив собі... Повір , це УНІКАЛЬНЕ ВМІННЯ серед Українців.. То чому його треба розмінювати на банального шофера ( 2 з трьох військовозобовязаних можуть бути шофером)
Потому, что только по этому "уникальному" умению - в ЗСУ (15 дней за пол-года) - себе оставляют еще меньше. Поэтому да - почему бы и не разменять.
Hotab написав:Звертайтесь. Ви все зрозуміли про роль КАБів , наших і їхніх? Чи ще залишились питання?
Якщо відверто КАБи - це більше психологічна зброя. Кожен вечір прилітає в один і той же час і хуяре по вухах. І ти нічого з тим зробити не можеш. 99% що воно нікуди не попаде. Але лишається 1%, який на тебе тисне.
Помилка вижившого.
Володієш статистикою щоб підтвердити свою думку? Воно добре складає будівлі. Але коли сидиш в бліндажі, то воно тебе в першу чергу ламає психологічно - невідворотністю прильоту. Ти нікуди не дінешся і не втечеш. І це пи**. Але по факту я не чув про втрати від кабів у нас в бригаді.
Яка різниця де людина? Що перший хантер, що другий летусорк, що третій мій старший - ЗАКОН не порушили. Тепер переходимо з Державних законів до економічних.... Порошенко не в ЗСУ , я не в ЗСУ, син Порошенка не в ЗСУ, мій син не в ЗСУ - хто з нас дорівнює летусорку або хантеру?
До речі Як тобі таке Може ти на третій рік служби дослужився до лейтенанта тому що трошки неадекват? До кого там Мадьяр дослужився? А починав так само як ти в ТРО
ПС я , в мирний час, отримав прапорщика ЧЕРЕЗ 1,5 року після призиву, маючи всього 2 курси політехнічного за плечима.
В Ізраїлі бути ухилянтом стидно. І ніхто не розказує про свою ефективність у тилу. А коли людина соромить ухилянтів, але сама ухилянт - то це дуже неоднозначно сприймається суспільством. Суспільство сприймає це як лицемірство. А лицемірні заклики до патріотизму мають протилежний ефект, на жаль. Така людська психологія. В Великобританії - принц Гаррі, син теперішнього короля, воював у Афганістані. І не розповідав про свою ефективність в тилу.
це загалом по Україні? бо на форумі тут ухилянтів ніхто особливо не соромить, так інколи макають головою, коли вони зовсім пускається берегів...
В Ізраїлі бути ухилянтом стидно. І ніхто не розказує про свою ефективність у тилу. .
ізраїль веде достатньо мудру політику щоб не вести екзистенційних воєн, це зараз вони трохи вляпались. Але до нашої війни там ще далеко. Основою мирного життя в Україні була багатовекторність і економічний прагматизм. Якби ми цього дотримувались то війна між сходом і заходом велась б десь в іншому місці он лукашенко стіки років і з москалями і з заходом і з китаєм і все в нього норм а початкові умови там нічуть не ліпші. І пост совкові проблеми і рускоязичіє, моря нема, та пес зна шо з релігійним вопросом но усатий не обостряє...
Україна звісно винувата, що хочеть Раша "їсти"... якби ми стали як Біларусь, тоді б ок - а інакше напали - бо причина - ми зібрались йти в Європу, й не звертаємо на позицію Раші
й головне, ми не проти багатовекторності - це теж не влаштовує Рашу. от Вірменія почала зближення з ЄС - й вони вже проти. але головне все сплутати...