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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Сер 05 вер, 2018 12:16 Итоги: Прогнозы 05.09.18



Министры финансов и представители центробанков Европы соберутся на этой неделе в Вене, чтобы обсудить ключевой вызов, стоящий перед растущей экономикой еврозоны, - сможет ли она справиться с повышением процентных ставок.

Дискуссии отражают относительно устойчивое состояние экономики валютного блока после десятилетия кризисов и рецессий, но и свидетельствуют о новых препятствиях. Постепенное сворачивание многолетних монетарных стимулов, запланированное Евроцентробанком, грозит дестабилизировать рынки активов, включая акции и недвижимость, разогретые дешевыми деньгами.



Повышение процентных ставок может также создать проблемы для национальных правительств, нарастивших заимствования за последнее десятилетие. Общий объем долга еврозоны в этом году составляет примерно 84% валового внутреннего продукта против 65% в 2007 году, свидетельствуют данные Международного валютного фонда.



«Наш опыт показывает, что пузыри очень часто бывают устойчивы к небольшим повышениям процентных ставок, - сказал Даниэль Грос, директор Центра европейских политических исследований, который выступит с докладом на форуме, проводящемся дважды в год. - Они правы в том, что следует начать думать об этом как о явной и существующей угрозе».



Дискуссии созвучны обсуждениям в США и Великобритании, центробанки которых уже приступили к ужесточению политики. На симпозиуме в Джексон-Хоул в прошлом месяце председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал понять о необходимости увязать монетарную политику с финансовой стабильностью, отметив, что перед двумя последними рецессиями возникали «дестабилизирующие излишества».



Гособлигации России обвалились после заявлений Набиуллиной.



Гособлигации России резко подешевели на торгах во вторник после заявлений главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая впервые за 3 года заявила о возможности повышения ключевой ставки.

Индекс RGBI, отражающий цены долговых бумаг правительства РФ, пережил рекордное за 3 недели падение, опустившись до нового минимума с декабря 2016 года (133,63 пункта).

Распродажа прокатилась по долгосрочным бумагам, популярным среди иностранных инвесторов. 9-летние ОФЗ 26207 подешевели на 0,81%, а их доходность поднялась до 8,78% годовых - максимума за 20 месяцев.

5-летние ОФЗ 26223 обвалились рекордно за всю историю торгов - на 2,19%, до 91,4% от номинала. Больше 1% потеряли в цене ОФЗ 26221, ОФЗ 26224 и ОФЗ 26225 с погашением 2033-м, 2029-м и 2034-м гг соответственно. Доходность всех выпусков подскочила выше 8,8% годовых.

Снижение ставки ЦБ, которое продолжалось с февраля 2015 года, было «топливом» для ралли российских госбумаг: цены росли по мере того, как доходность снижалась вслед за общим уровнем процентных ставок в стране.



Но комментарии Набиуллиной разрушили эту магию: глава ЦБ сообщила, что факторы для снижения ключевой ставки «отсутствуют», а центробанк готов рассмотреть возможность ее повышения в ответ на растущие инфляционные риски, падение рубля и отток капитала.

Инфляция разогналась с 2,5% до 3% за один месяц - это «чуть быстрее, чем мы прогнозировали раньше, в том числе и прежде всего из-за внешних факторов, курсовой динамики», заявила Набиуллина.



«Это однозначно ужесточение риторики и четкий сигнал, что ставка может быть повышена», - говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.



Для рынка госдолга это может стать ударом, предупреждает он, а новое падение цен на ОФЗ способно надавить на рубль.

Рынок фьючерсов на ставку RUONIA закладывает, по крайней мере, один шаг вверх до конца - на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Но если отток с развивающихся рынков ускорится, а санкции США будут приняты в жестком виде, запрещающим инвестиции в госдолг РФ и операции с госбанками, ставку придется повышать на 2-3 процентных пункта, говорит Тремасов.

Пока санкции висят «дамокловым мечом», российские госбумаги теряют привлекательность для нерезидентов: с апреля они вывели из ОФЗ $6,7 млрд на фоне сжатия процентной разницы, которая влекла иностранный капитал.

Сейчас доходность вложений в рубли, если измерять ее ставкой денежного рынка RUONIA, превышает ставку ФРС на 5,34 процентного пункта, отмечает Райффайзенбанк: это уровень 2012 года, когда санкционные риски не снились даже в кошмарах.

Рынку российского госдолга есть куда падать: «доходности ОФЗ еще должны продемонстрировать существенный рост до уровня в 10% на длинном конце кривой, прежде чем станут интересны для инвесторов», отмечает генеральный директор Sputnik AM Александр Лосев.



ЦБРФ попал в инфляционный капкан.



Инфляция в России разгоняется, опережая прогнозы, и центробанку, возможно, придется поставить вопрос о повышении процентной ставки.



Об этом во вторник на пресс-конференции в Сочи заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По данным Росстата, за август темпы роста цен подскочили на четверть - с 2,5% до 3,1% год к году, а инфляционные ожидания россиян достигли 10-месячного максимума - 9,9%.



Это происходит «прежде всего, из-за внешних факторов и курсовой динамики», сказала Набиуллина. С весны рубль потерял 20% по отношению к доллару и 16% к евро. Две волны девальвации взвинтили цены на зарубежное сырье и оборудование для промышленности, а по мере исчерпания запасов на складах - начнет дорожать потребительский импорт.



Слабость рубля - результат оттока капитала, сказал Набиуллина: «Это связано в том числе ожидания нормализации политики в ряде развитых стран», которое повышает стоимость денег и заставляет инвесторов «переоценивать риски».



ЦБ, по ее словам, будет учитывать ситуацию на российском рынке, с которого за 4 месяца нерезиденты вывели $6,7 млрд., распродавая долговые обязательства правительства РФ.



В этих условиях дальнейшее смягчение денежной политики, которое еще весной ЦБ называл базовым сценарием, исключено, подчеркнула Набиуллина: «Факторы, которые бы говорили за снижение ставки, отсутствуют».



Инфляция только начинает разгоняться, к концу года темпы роста цен выйдут за 4-процентную цель ЦБ, прогнозируют главный экономист Nordea Татьяна Евдокимова и директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.



Центробанку нужно защищать рубль, но, к сожалению, какое бы решение по ставке он ни принял, для валютного рынка оно обернется негативом, говорит Тремасов.



Фактически ЦБ в капкане. Если ставку не поднять, последует атака на рубль; если же она будет повышена, инвесторы сделают вывод, что начинается цикл ужесточения политики, объясняет Тремасов. Это ударит по рынку госдолга и приведет к дальнейшему падению цен на облигации федерального займа, что еще больше усилит отток капитала и, соответственно, увеличит давление на рубль.



Во вторник на заявлениях Набиуллиной индекс цен ОФЗ (RGBI) потерял еще 0,34 пункта и обновил минимум с декабря 2016 года. Доходность 9-летних ОФЗ 26207 достигла 8,79% годовых, поставив рекорд за 20 месяцев.



Ограничиться полумерами у ЦБ также не получится: повышение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта не устроит рынок, который уже закладывает в котировки рост на 0,3-0,4 п.п. Это значит, что большинство инвесторов ожидают движения вверх минимум на 50 базисных пунктов, пишут аналитики Сбербанк CIB.



Проблема еще в и том, что выявленный рост инфляционных ожиданий не отражает все риски, указывает Росбанк: судя по опросу ЦБ, население все еще плохо осведомлено о грядущем повышении НДС с 1 января - только 4% респондентов указали этот фактор как инфляционную угрозу.

Ожидания инфляции будут увеличиваться - вместе с ценами в магазинах и курсами иностранных валют, предупреждают в банке.



Россияне ждут роста цен на 10% в ближайший год - Банк России.

ЦБР видит риски дальнейшего роста инфляционных ожиданий в ближайшие месяцы.



«В августе инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев практически не изменились и составили 9,9% (после 9,7% в июле). На ожидания меньше, чем в июле, повлияли цены на бензин. В ближайшие месяцы есть риски роста инфляционных ожиданий, связанные с динамикой курса рубля и повышением НДС. В потребительских настроениях респондентов появились признаки увеличения склонности к потреблению.



Доля респондентов, отметивших сильный рост цен на бензин, в августе сократилась до 40% (в июле – 48%). Однако, несмотря на то, что цены на него практически не менялись уже в течение двух месяцев, бензин остался самым популярным из ответов на вопрос о том, какие товары подорожали сильнее всего. Это указывает на то, что инфляционные ожидания не только остаются чувствительными к разовым всплескам цен на отдельные товары, но и имеют тенденцию к сохранению на повышенных уровнях еще некоторое время даже при отсутствии значимых изменений цен.

По данным опроса, респонденты стали чаще упоминать ослабление рубля и повышение НДС в числе факторов инфляции. Они могут привести к увеличению инфляционных ожиданий в последующие месяцы.

При этом появились признаки некоторого увеличения склонности к потреблению. Доля тех, кто считает текущее время подходящим для крупных покупок, в августе немного выросла, а тех, кто считает его подходящим для сбережений, – снизилась. Чаще всего респонденты планируют увеличение расходов на ремонт жилья и образование», - говорится в релизе пресс-службы Банка России.



Весомость двойной порции отложенного с понедельника притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежат обязательной продаже, оказалась выше покупательской активности нерезидентов, у которых нынче продолжался сезон репатриации дивидендов. К тому же, как известно, «варяги» на валютном межбанке «активничают» в дебюте сессии.



Собственно, стартовые попытки спекулянтов «оседлать» покупавших валюту нерезидентов и с их помощью «качнуть» рынок, довольно скоро были нивелированы объемными продажами экспортеров, которых, похоже, устраивал текущий курс доллара.



Затем «варяги» покинули рынок, где нисходящая динамика цен «американца» усилилась.



Наличный рынок довольно сдержанно отреагировал на смену тренда на валютном межбанке, резонно полагая, что коррекция «зеленого» безнала – дело временное, и скоро безналичный «американец» при «попустительстве» регулятора вернется к плавному росту.



Но это, вероятнее всего, произойдет 07-го, а четверг на межбанке имеет хорошие шансы «ознаменоваться» боковым трендом пары доллар-гривня.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Еврозона: Началась подготовка к повышению ставки ЕЦБ.Министры финансов и представители центробанков Европы соберутся на этой неделе в Вене, чтобы обсудить ключевой вызов, стоящий перед растущей экономикой еврозоны, - сможет ли она справиться с повышением процентных ставок.Дискуссии отражают относительно устойчивое состояние экономики валютного блока после десятилетия кризисов и рецессий, но и свидетельствуют о новых препятствиях. Постепенное сворачивание многолетних монетарных стимулов, запланированное Евроцентробанком, грозит дестабилизировать рынки активов, включая акции и недвижимость, разогретые дешевыми деньгами.Повышение процентных ставок может также создать проблемы для национальных правительств, нарастивших заимствования за последнее десятилетие. Общий объем долга еврозоны в этом году составляет примерно 84% валового внутреннего продукта против 65% в 2007 году, свидетельствуют данные Международного валютного фонда.«Наш опыт показывает, что пузыри очень часто бывают устойчивы к небольшим повышениям процентных ставок, - сказал Даниэль Грос, директор Центра европейских политических исследований, который выступит с докладом на форуме, проводящемся дважды в год. - Они правы в том, что следует начать думать об этом как о явной и существующей угрозе».Дискуссии созвучны обсуждениям в США и Великобритании, центробанки которых уже приступили к ужесточению политики. На симпозиуме в Джексон-Хоул в прошлом месяце председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал понять о необходимости увязать монетарную политику с финансовой стабильностью, отметив, что перед двумя последними рецессиями возникали «дестабилизирующие излишества».Гособлигации России обвалились после заявлений Набиуллиной.Гособлигации России резко подешевели на торгах во вторник после заявлений главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая впервые за 3 года заявила о возможности повышения ключевой ставки.Индекс RGBI, отражающий цены долговых бумаг правительства РФ, пережил рекордное за 3 недели падение, опустившись до нового минимума с декабря 2016 года (133,63 пункта).Распродажа прокатилась по долгосрочным бумагам, популярным среди иностранных инвесторов. 9-летние ОФЗ 26207 подешевели на 0,81%, а их доходность поднялась до 8,78% годовых - максимума за 20 месяцев.5-летние ОФЗ 26223 обвалились рекордно за всю историю торгов - на 2,19%, до 91,4% от номинала. Больше 1% потеряли в цене ОФЗ 26221, ОФЗ 26224 и ОФЗ 26225 с погашением 2033-м, 2029-м и 2034-м гг соответственно. Доходность всех выпусков подскочила выше 8,8% годовых.Снижение ставки ЦБ, которое продолжалось с февраля 2015 года, было «топливом» для ралли российских госбумаг: цены росли по мере того, как доходность снижалась вслед за общим уровнем процентных ставок в стране.Но комментарии Набиуллиной разрушили эту магию: глава ЦБ сообщила, что факторы для снижения ключевой ставки «отсутствуют», а центробанк готов рассмотреть возможность ее повышения в ответ на растущие инфляционные риски, падение рубля и отток капитала.Инфляция разогналась с 2,5% до 3% за один месяц - это «чуть быстрее, чем мы прогнозировали раньше, в том числе и прежде всего из-за внешних факторов, курсовой динамики», заявила Набиуллина.«Это однозначно ужесточение риторики и четкий сигнал, что ставка может быть повышена», - говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.Для рынка госдолга это может стать ударом, предупреждает он, а новое падение цен на ОФЗ способно надавить на рубль.Рынок фьючерсов на ставку RUONIA закладывает, по крайней мере, один шаг вверх до конца - на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Но если отток с развивающихся рынков ускорится, а санкции США будут приняты в жестком виде, запрещающим инвестиции в госдолг РФ и операции с госбанками, ставку придется повышать на 2-3 процентных пункта, говорит Тремасов.Пока санкции висят «дамокловым мечом», российские госбумаги теряют привлекательность для нерезидентов: с апреля они вывели из ОФЗ $6,7 млрд на фоне сжатия процентной разницы, которая влекла иностранный капитал.Сейчас доходность вложений в рубли, если измерять ее ставкой денежного рынка RUONIA, превышает ставку ФРС на 5,34 процентного пункта, отмечает Райффайзенбанк: это уровень 2012 года, когда санкционные риски не снились даже в кошмарах.Рынку российского госдолга есть куда падать: «доходности ОФЗ еще должны продемонстрировать существенный рост до уровня в 10% на длинном конце кривой, прежде чем станут интересны для инвесторов», отмечает генеральный директор Sputnik AM Александр Лосев.ЦБРФ попал в инфляционный капкан.Инфляция в России разгоняется, опережая прогнозы, и центробанку, возможно, придется поставить вопрос о повышении процентной ставки.Об этом во вторник на пресс-конференции в Сочи заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По данным Росстата, за август темпы роста цен подскочили на четверть - с 2,5% до 3,1% год к году, а инфляционные ожидания россиян достигли 10-месячного максимума - 9,9%.Это происходит «прежде всего, из-за внешних факторов и курсовой динамики», сказала Набиуллина. С весны рубль потерял 20% по отношению к доллару и 16% к евро. Две волны девальвации взвинтили цены на зарубежное сырье и оборудование для промышленности, а по мере исчерпания запасов на складах - начнет дорожать потребительский импорт.Слабость рубля - результат оттока капитала, сказал Набиуллина: «Это связано в том числе ожидания нормализации политики в ряде развитых стран», которое повышает стоимость денег и заставляет инвесторов «переоценивать риски».ЦБ, по ее словам, будет учитывать ситуацию на российском рынке, с которого за 4 месяца нерезиденты вывели $6,7 млрд., распродавая долговые обязательства правительства РФ.В этих условиях дальнейшее смягчение денежной политики, которое еще весной ЦБ называл базовым сценарием, исключено, подчеркнула Набиуллина: «Факторы, которые бы говорили за снижение ставки, отсутствуют».Инфляция только начинает разгоняться, к концу года темпы роста цен выйдут за 4-процентную цель ЦБ, прогнозируют главный экономист Nordea Татьяна Евдокимова и директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.Центробанку нужно защищать рубль, но, к сожалению, какое бы решение по ставке он ни принял, для валютного рынка оно обернется негативом, говорит Тремасов.Фактически ЦБ в капкане. Если ставку не поднять, последует атака на рубль; если же она будет повышена, инвесторы сделают вывод, что начинается цикл ужесточения политики, объясняет Тремасов. Это ударит по рынку госдолга и приведет к дальнейшему падению цен на облигации федерального займа, что еще больше усилит отток капитала и, соответственно, увеличит давление на рубль.Во вторник на заявлениях Набиуллиной индекс цен ОФЗ (RGBI) потерял еще 0,34 пункта и обновил минимум с декабря 2016 года. Доходность 9-летних ОФЗ 26207 достигла 8,79% годовых, поставив рекорд за 20 месяцев.Ограничиться полумерами у ЦБ также не получится: повышение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта не устроит рынок, который уже закладывает в котировки рост на 0,3-0,4 п.п. Это значит, что большинство инвесторов ожидают движения вверх минимум на 50 базисных пунктов, пишут аналитики Сбербанк CIB.Проблема еще в и том, что выявленный рост инфляционных ожиданий не отражает все риски, указывает Росбанк: судя по опросу ЦБ, население все еще плохо осведомлено о грядущем повышении НДС с 1 января - только 4% респондентов указали этот фактор как инфляционную угрозу.Ожидания инфляции будут увеличиваться - вместе с ценами в магазинах и курсами иностранных валют, предупреждают в банке.Россияне ждут роста цен на 10% в ближайший год - Банк России.ЦБР видит риски дальнейшего роста инфляционных ожиданий в ближайшие месяцы.«В августе инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев практически не изменились и составили 9,9% (после 9,7% в июле). На ожидания меньше, чем в июле, повлияли цены на бензин. В ближайшие месяцы есть риски роста инфляционных ожиданий, связанные с динамикой курса рубля и повышением НДС. В потребительских настроениях респондентов появились признаки увеличения склонности к потреблению.Доля респондентов, отметивших сильный рост цен на бензин, в августе сократилась до 40% (в июле – 48%). Однако, несмотря на то, что цены на него практически не менялись уже в течение двух месяцев, бензин остался самым популярным из ответов на вопрос о том, какие товары подорожали сильнее всего. Это указывает на то, что инфляционные ожидания не только остаются чувствительными к разовым всплескам цен на отдельные товары, но и имеют тенденцию к сохранению на повышенных уровнях еще некоторое время даже при отсутствии значимых изменений цен.По данным опроса, респонденты стали чаще упоминать ослабление рубля и повышение НДС в числе факторов инфляции. Они могут привести к увеличению инфляционных ожиданий в последующие месяцы.При этом появились признаки некоторого увеличения склонности к потреблению. Доля тех, кто считает текущее время подходящим для крупных покупок, в августе немного выросла, а тех, кто считает его подходящим для сбережений, – снизилась. Чаще всего респонденты планируют увеличение расходов на ремонт жилья и образование», - говорится в релизе пресс-службы Банка России.Весомость двойной порции отложенного с понедельника притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежат обязательной продаже, оказалась выше покупательской активности нерезидентов, у которых нынче продолжался сезон репатриации дивидендов. К тому же, как известно, «варяги» на валютном межбанке «активничают» в дебюте сессии.Собственно, стартовые попытки спекулянтов «оседлать» покупавших валюту нерезидентов и с их помощью «качнуть» рынок, довольно скоро были нивелированы объемными продажами экспортеров, которых, похоже, устраивал текущий курс доллара.Затем «варяги» покинули рынок, где нисходящая динамика цен «американца» усилилась.Наличный рынок довольно сдержанно отреагировал на смену тренда на валютном межбанке, резонно полагая, что коррекция «зеленого» безнала – дело временное, и скоро безналичный «американец» при «попустительстве» регулятора вернется к плавному росту.Но это, вероятнее всего, произойдет 07-го, а четверг на межбанке имеет хорошие шансы «ознаменоваться» боковым трендом пары доллар-гривня.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 66640 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4179 раз. Подякували: 7667 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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