Итоги: Энергетика 10.09.18

По состоянию на 07.50 Киева стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,57%, до $77,27 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,59%, до $68,15 за баррель.
Инвесторы продолжают отыгрывать пятничные данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), согласно которым за неделю, завершившуюся 7 сентября, количество работающих нефтяных буровых установок в США снизилось на две штуки, или на 0,2%, до 860 единиц.
Кроме того, поддержку ценам оказывают опасения, связанные с сокращением поставок сырья из Ирана в связи с грядущим вступлением в силу американских санкций против страны.
США в мае объявили о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников в 2015 году, и о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В начале августа вступил в силу первый блок санкций. В ноябре будет реализован второй блок, который распространятся на энергетический сектор, транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью и связанные с Центробанком Ирана.
Эксперты консалтинговой компании FGE, мнение которых приводит агентство Рейтер, отметили, что уже несколько крупных покупателей иранской нефти сокращают свои закупки сырья из данной страны. Речь идет, в частности, о таких странах как Индия, Япония и Южная Корея. «Финансовые штрафы со стороны США за нарушение санкций пугают всех», - добавили аналитики.
Фьючерсы на нефть за неделю снизились.
Фьючерсы на нефть в пятницу закрылись разнонаправленно, так как были опасения, связанные с неожиданным ростом запасов бензина в США на прошлой неделе, и возможностью того, что торговые противоречия между крупнейшими экономиками вызовут снижение спроса на энергоносители в мире. В результате за неделю фьючерсы снизились.
Октябрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 2 цента до $67,75 за баррель. За неделю он снизился на 2,9%, после двух недель роста подряд.
Ноябрьский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 48 центов, или на 0,4%, до $76,83 за баррель, развернувшись после снижения в течение дня до $75,88. За неделю фьючерс снизился на 1%.
Цены WTI по-прежнему далеки от минимумов августа, и это может говорить о сохранении стратегии покупок на снижениях, и сохранении главной темы рынка — приближения введения санкций США против иранского нефтяного сектора.
Потенциал наложения новых тарифов на китайский импорт в США внес вклад в опасения относительно более слабого спроса на энергоносители.
Администрация энергетической информации США (EIA) в четверг сообщил, что рост запасов нефти в США на прошлой неделе был 4,3 млн. баррелей, что больше ожиданий аналитиков. Но запасы бензина выросли на 1,8 млн. баррелей.
Индекс доллара USDX в пятницу вырос на 0,4%, на фоне вышедших лучше ожиданий данных по занятости в США в августе (число занятых и часовая заработная плата выросли сильнее, чем ожидалось), это могло быть негативным фактором для цены.
На следующей неделе выходят месячные доклады по рынку нефти от EIA (в четверг), от ОПЕК (в среду) и от Международного энергетического агентства (в четверг).
Baker Hughes: добыча нефти в США остается на рекордном уровне, но число нефтяных буровых сократилось на 2 штуки.
Из опубликованного в пятницу еженедельного отчета Baker Hughes следует, что за неделю до 7 сентября в США произошли следующие изменения:
общее число буровых не изменилось - 1048;
число буровых на нефтяных месторождениях сократилось на 2 единицы до 860;
число буровых на газовых месторождениях увеличилось на 2 единицы до 186.
Разбивка по регионам выглядит так:
Permian: 484 (-2);
Eagle Ford: 68 (без изменений);
DJ Niobrara: 25 (+1);
Williston: 53 (+1);
Cana Woodford: 66 (-1).
Отметим, что по данным Минэнерго США, объем добычи нефти в США три недели подряд остается в области рекордных значений и составляет 11 млн баррелей в день.
Россия на пороге обвального падения добычи нефти.
Россия находится на пороге обвального падения добычи нефти в Западной Сибири - ключевом регионе, который обеспечивает каждый второй баррель, извлекаемый из недр.
На фоне санкций, закрывших доступ к западным технологиям, истощения старых месторождений и практически полного отсутствия новых, добыча «черного золота» будет падать на 2-3% ежегодно, а к 2024 году сократится на 17%, прогнозируют аналитики Vygon Consulting.
Западно-сибирские месторождения не досчитаются примерно 1,05 млн. баррелей ежедневной добычи - это 10% суммарного производства по России и практически каждый пятый баррель, уходящий на экспорт.
При текущих ценах на мировом рынке экономика недополучит 28 млрд долларов экспортных доходов ежегодно, а бюджет, наполовину состоящий из нефтегазовых налогов, - 1,5 трлн. рублей.
Ресурсная база нефтяных недр Западной Сибири стремительно деградирует, констатирует Vygon: месторождения обводнены. Извлекаемая на поверхность субстанция содержит лишь 11% углеводородов, а на 89% представляет из себя грязь и воду.
Сказывается советский подход к усиленной разработке месторождений, когда в стремлении перевыполнить госплан в скважины закачивали раствор, не задумываясь, что убивают перспективы месторождений на долгосрочном горизонте.
Те же методы применяются и сейчас, а в результате за 10 лет отдача рухнула на 36% - до 27,5 тонны в сутки с одной скважины, подсчитали в Vygon.
До недавнего времени коллапс удавалось оттягивать за счет ввода новых залежей. Но крупных месторождений практически не осталось: по данным Минприроды, нераспределенный фонд недр по нефти составляет лишь 1,6 млрд. тонн. Это всего 3 года добычи на текущих уровнях (530 млн. тонн в год, или 11,1 млн. баррелей в день).
«Оживить» умирающие месторождения могли бы технологии гидроразрыва пласта. Но санкции США запретили их поставку в России, а собственные флоты ГРП в стране отсутствуют - создана лишь одна опытная установка, сообщил в марте Путину глава Минэнерго Александр Новак.
Хотя добыча в РФ бьет рекорды с 1987 года, обманчиво низкий эффект санкций не должен вводить в заблуждение: технологические ограничения действуют по принципу сложного процента, накапливаясь во времени, и сжимая удушающее кольцо, рассуждает директор энергетической школы «Сколково» Татьяна Митрова.
По данным Минприроды, в 2016-17 гг в стране не было открыто ни одного крупного месторождения нефти и газа.
Предполагается, что стареющие залежи заменит Арктика, где к 2030-му будет добываться 2,2 млн. баррелей в день. Но даже при текущих, относительно высоких ценах на нефть, ни один арктический проект не рентабелен, говорит глава Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль: нет инфрастуктуры, транспортных каналов.
К тому же своих технологий и оборудования для освоения нетрадиционных и морских запасов у российских компаний сейчас практически нет, добавляет Митрова.
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