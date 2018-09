Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Чет 13 вер, 2018 12:30 Итоги: Валюта 13.09.18



По состоянию на 08.30 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $0,8, или 0,07%, до $1210,1 за унцию.



В среду золото выросло в цене на 1,35% с уровня приблизительно в $1200 за унцию.



Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,16% - до $14,27 за унцию.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 94,88 пункта, при этом в среду днем индекс находился на уровне около 95 пунктов. Ослабление доллара позитивно влияет на котировки золота, которое становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.



Курс доллара оказался под давлением после новостей о США и КНР. Делегации США и Китая готовы возобновить торговые переговоры, сообщило в среду издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Это следует из того, что чиновники правительства США недавно направили приглашение делегатам из Китая, сообщают источники. С американской стороны переговорный процесс возглавит министр финансов Стивен Мнучин.

Позднее в ходе торгов станут известны данные по инфляции в США в августе, аналитики прогнозируют ее замедление до 2,8% с 2,9% в предыдущем месяце. Данные по инфляции учитываются Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решения о ставке, чье повышение традиционно способствует укреплению доллара. Следующее заседание запланировано на 25-26 сентября, эксперты ожидают повышения ставки до 2-2,25% с нынешнего уровня в 1,75-2%.



Курс доллара к иене и евро не демонстрирует единой динамики в четверг утром, влияет на торги ослабление торговых рисков после новостей о переговорах США и КНР, а также ожидание статистики и встреч центробанков Великобритании и ЕС.



По состоянию на 8.05 Киева курс евро к доллару снижался до $1,1624 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1626 за евро.



Курс доллара к иене увеличивался до ¥111,42 за доллар со ¥111,27. Ранее в ходе торгов показатели демонстрировали обратную динамику.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,03%, до 94,83 пункта.



Негативно влияют на курс доллара новости о торговых отношениях США и КНР. Делегации США и Китая готовы возобновить торговые переговоры, сообщило в среду издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Это следует из того, что чиновники правительства США недавно направили приглашение делегатам из Китая, сообщают источники. С американской стороны переговорный процесс возглавит министр финансов Стивен Мнучин.



Валюты продолжат реагировать на любые новости о торговом конфликте США и Китая.



Трейдеры также обращают внимание на комментарии ФРС США из «Бежевой книги». Регулятор отметил в сводке комментариев об экономическом положении в стране, что предприятия в целом остаются оптимистичны по поводу краткосрочного прогноза, однако большинство округов указало на неопределенность, связанную с торговыми противоречиями.



Участники рынка также ожидают ряд важных экономических событий в ходе торгов.



В четверг состоятся заседания Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Аналитики прогнозируют сохранения ставок регуляторами на уровнях 0,75% и 0% соответственно. Позднее будут опубликованы данные об инфляции в США в августе. Как прогнозируется, за период индикатор снизился до 2,8% в годовом выражении со значения июля в 2,9%.



Фьючерсы на золото закончили торги ростом в среду, поскольку откат доллара США на фоне возможного нового раунда торговых переговоров между США и Китаем поднял цены на металл до самого высокого уровня за две недели.



По итогам торгов на СОМЕХ декабрьское золото прибавило $8,70, или 0,7%, до $1210,90 за унцию - самый высокий уровень с 29 августа, согласно данным «Итогов».



На электронной торговле вскоре после выпуска «Бежевой книги» Федеральной резервной системы цены на золото торговались еще выше - $1 213,30.



Повышение процентных ставок в США «должно начаться в сентябре этого года, что дополнительно подталкивает инвесторов к доллару», - сказал Наем Аслам, главный аналитик рынка Think Markets. - «Инвесторы также знают, что ожидается еще одно повышение ставок в декабре. Сила этого повышения ставок зависит от экономических данных».



«В последнее время торговля металлами связана с торговыми отношениями между США и Китаем, поскольку доллар продолжает двигаться обратно с настроениями к торговой войне», - сказал Тайлер Ричи из Sevens Report, добавив, что «доллар был основным убежищем для торговых страхов».



Декабрьское серебро прибавило 1% до $14,293 за унцию. Цены на серебро закрылись во вторник на уровне $14,052, что является самым низким с января 2016 года.



Октябрьская платина прибавила 1,3% до $799,90 за унцию, а декабрьский палладий вырос на 0,3% до $965 за унцию.



Американский доллар ослабел в среду, в то время как его канадский соперник вырос на эйфории относительно возможного прогресса в отношении Североамериканского соглашения о свободной торговле.



Мексиканский министр экономики Ильдефонсо Гуахардо сказал на мероприятии в Мехико, что существует высокая вероятность того, что США и Канада достигнут торговой сделки. США и Мексика уже заключили соглашение о пересмотре «NAFTA» еще в августе. Ранее сообщалось, что Канада готова пойти на уступки в защите своей молочной промышленности.



Канадский доллар вырос в ответ на эти новости, хотя резкая реакция на новости показала, что инвесторы просто искали направление, - отметили аналитики. Вечером среды доллар США торговался на уровне C$1,2997 - двухнедельный минимум - по сравнению с C$1,3067 во вторник.



Между тем индекс доллара США USDX снизился на 0,5% до 94,789 пункта.



Евро вырос до $1,1636 с $1,1606, что было вызвано ослаблением доллара, не дожидаясь того, что Евроцентробанк сократит прогноз роста в 2019 году в своем заявлении в четверг.



Британский фунт вырос до $1,3054, с $1,3032 во вторник вечером в Нью-Йорке.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 13 сентября понизился на 93,58 коп. и составил 68,6370 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший во вторник относительно доллара на 10,51 коп., на торгах среды укрепился на 6,95 коп., оказавшись на уровне 28,0261 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 12-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 7,79 коп., составил 28,0195 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 12 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,085/28,100 UAH/USD виртуально, без сделок.



К 10.00, выйдя в реальную сферу, доллар заметно упал в цене, одновременно изрядно растянув спред: 27,98/28,08 стараниями продаж СКВ экспортерами, однако, спустя 36 минут «американец» обрел более «рыночные» черты, сжав маржу: 28,00/28,05 UAH/USD в сопровождении ситуативного равновесия покупок и продаж.

К 11.00, когда на межбанке действовали предельно узкие цены (28,00/28,01 UAH/USD), на рынке появился регулятор, выкупая доллар с платформы Matching по курсу 28,00 UAH/USD. Гривневые интервенции НБУ заморозили коррекцию безналичного «американца» на этой цифре (28,00/28,01 UAH/USD), которая оставалась действующей до полудня.

Со слов непосредственных участников торгов, после 12.00 продавцы СКВ начали дружно покидать межбанк, и эта «миграция» дала старт «техническому» подорожанию доллара.

К 12.03 его цена составила 28,01/28,02, а через 40 минут выросла до 28,03/28,05 UAH/USD.

Эти котировки не изменялись до 13.30, немного прибавив на пустеющем межбанке : 28,035/28,065 UAH/USD.



С 15.00 на опустевшем межбанке пакет мелколотовых покупок пролонгировал «порционное» повышение курса «американца» до 28,04/28,07 UAH/USD по состоянию на 15.47.



Эти котировки доллара оставались неизменными до самого закрытия торгов на межбанке .



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0261 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,15% с 28,0672 UAH/USD до 28,0261 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 12 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.21 Киева - 16,00/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 12 сентября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, в разгаре сезон экспорта агропродукции, принеся трейдерам валютную выручки. Нынче на внешние рынки продолжаются поставки подсолнуха и кукурузы.

Не очень от агротрейдеров отставали металлурги.



Во-вторых, как известно, к среде нарастает приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже на межбанке.



В-третьих, достаточно устойчивый нисходящий тренд безналичного «американца» исключал наблюдавшиеся ранее «придержки» валюты экспортерами. Сейчас они расставались с долларом быстро, катализируя коррекцию его курса.



Интересно отметить, что согласно заметно выросшим на транзитных и коррсчетах НБУ остаткам в нацвалюте (с уровня 54 515,1 млн. грн. к отметке 56 415,9 млн. грн.) особой остроты дефицита безналичной гривни, заставлявшего бизнес расставаться с долларами ради нацвалюты, не наблюдалось. Следовательно, речь может идти лишь о выросшем притоке валюты в страну.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 сентября заметно повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок доллара сохранил свою «медвежью» «окраску», что способствует росту ликвидности.



Во-вторых, 12-го заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже на межбанке , причем никаких «придержек» СКВ экспортерами не наблюдалось.



В-третьих, в торгах межбанка снова «анонимно» принимал участие НБУ, выкупая с платформы Matching долларовые «излишки», не допуская чрезмерного укрепления гривни и пополнив свои «закрома».



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) как и накануне, в течение первой половины 12 сентября снижал действующие цены в паре доллар-гривня, следуя за «зелеными медведями» межбанка. Однако уже с полудня, когда валютный межбанк покинули продавцы СКВ, вызвав «техническое» подорожание безналичного «американца», настроение на наличном рынке в паре доллар-гривня изменилось. Потенциальные продавцы доллара в среде клиентов начали «придерживать» валюту, аргументируя свой «саботаж» переменами на валютном межбанке. «Обмеление» «притока» клиентского доллара с одной стороны вызвало «перекос» на наличном рынке (сродни послеполуденному дисбалансу на межбанке), с другой, вынудило дилеров «налички» в спешном порядке поднимать действующие цены, начав с более значимых бидов, вместе с которыми вверх полезли и офера.



Полагаю, посредством «положительной обратной связи» эти новости наличного рынка стали дополнительным стимулом для предфинишного и по сути безоборотного «подскока дохлой кошки» на валютном межбанке.



Подавляющее большинство рынков вышеперечисленных населенных пунктов рапортовали об итоговом равновесии покупок и продаж, что в значительной степени обеспечило прогресс на участке ликвидности.

Исключение составил рынок Запорожья, где, со слом местных дилеров, к исходу сессии 12-го сохранилось преобладание клиентского предложения, перекосившее местный рынок и, по всей видимости, обрекло его на посредственные обороты по итогам дня.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Днепр, Одесса), либо потеряла 3,0-6,0 коп. (лидировал в откате рынок Харькова). Офера доллара в течение 12-го либо не изменились (Днепр, Одесса), либо понизились на 2,0-6,0 коп. (лидировал в снижении рынок Запорожья).



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» понизились на 6,0-10,0 коп. (лидировал в откате рынок Запорожья), позиция «предложение» за сутки упала на 8,0-13,0 коп. (лидерство в снижении за собой сохранило Запорожье).



В контексте способностей наличного «неформального» рынка предсказывать судьбу валютного межбанка на ближайших торгах, заметим, что сессия 13 сентября, согласно этому «прогнозу» имеет шансы сохранить нисходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня, однако энтузиазм «зеленых медведей» на межбанке заметно понизится. Подталкивая тамошний доллар к «боковику» на торгах 14 сентября.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 12 сентября в целом отражает общую картину вторника на украинском рынке наличных. Поэтому, автор на рынке Днепра и сосредоточится. Своя рука владыка.



Впрочем, по порядку.



Торги 12 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,45/32,65 UAH/EUR, рубль – 0,396/0,405 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж.



До полудня, следуя за «зелеными медведями» межбанка, а также проводя мероприятия по выравниванию спроса и предложения, дилеры-«неформалы» Днепра заметно понизили цены «американца».



Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились, составив: 28,00/28,10 UAH/USD, евро – 32,45/32,80 UAH/EUR, рубль 0,396/0,405 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «средняя», равновесие покупок и продаж.



Возникшие проблемы с клиентским «приносом», сопровождаемые «техническим» отскоком курса «зеленого» безнала, заставили местных «неформальных» дилеров приподнять цены более значимых бидов, стимулируя «сдачу валюты» клиентами. Вслед за позицией «спрос» вверх поднялись и офера.



К 13.00 на рынке Днепра действовали цены: 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,45/32,80 UAH/EUR, рубль 0,396/0,405 UAH/RUB.



В дальнейшем валютчики Днепра пролонгировали это мероприятия, позволившее завершить сессию среды в равновесии спроса и предложения. При этом обороты выросли, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы оценку «четыре с плюсом», что лучше показателей предыдущей сессии.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара не изменилась, офера стали ниже на 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре упали на 6,0 коп., офера потеряли 10,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 28,07/28,13 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта сразу после начала торгов были вынуждены дисконтировать действующие цены, делая это весьма оперативно, поскольку жесткое доминирование клиентского «приноса» из-за коррекции курса «зеленого» безнала в дебюте торгов могло оставить дилеров без гривни.



К полудню заметным снижением действующих цен удалось сохранить спрос и предложение.



Около 12.15 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,00/28,10 UAH/USD, евро – 32,45/32,65 UAH/EUR, рубль 0,396/0,405 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «средняя», равновесие покупок и продаж.



Немногим позже «технический» отскок курса безналичного доллара из-за массового ухода с межбанка продавцов обрезал клиентский «принос», вызвав уже на наличном рынке риски «перекоса» в сторону спроса.

Это заставило «неформалов» днепровского опта поднимать биды, стимулируя клиентские офера.



К 13.00 в оптовом сегменте наличного «неформального» рынка Днепра действовали цены: 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,45/32,80 UAH/EUR, рубль 0,396/0,405 UAH/RUB.



В дальнейшем аккуратное повышение обеих позиций наличного доллара было продолжено, обеспечивая равновесие покупок и продаж.



Последнее позволило сохранить действующий баланс спроса и предложения до самого финиша торгов. Это стало главной причиной прогресса на участке ликвидности - обороты, заслужив по итогам среды «твердую четверку», повысили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 12 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились, офера стали ниже на 2,0 коп.



По сравнению с закрытием 11 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре упали на 6,0 коп., офера потеряли 10,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 12 сентября уровнями 32,45/32,65 UAH/EUR, констатировав в течение среды стабильность бидов и оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 15,0 коп., офера потеряли 10,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины среды пришлось решительным дисконтированием цен в паре доллар-гривня с одной стороны устранять риски «перекоса» из-за агрессивных оферов клиентов, с другой, спасать остатки гривневого инструмента.



После обеда, в столь же спешном порядке дилерам довелось ликвидировать «затык» на участке клиентских оферов (чрезмерное дисконтирование цен и отскок курса безналичного доллара на межбанке «обрезали» «принос»), возвращая цены доллара к уровням открытия.



Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду стартовавший после 17.00 Киева двухэтапное повышение пары евро-доллар на мировом рынке forex.



Полагаю, это стало основной причиной внутридневной стабильности наличной пары евро-гривня в течение среды.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1588 к отметке $1,1625, констатировав внутридневное его повышение на скромные 37 пунктов.



Полагаю, наши дилеры довольно сдержанно отнеслись к этому привесу, львиная доля которого состоялась к финишу сессии в Украине, и не стали менять цену наличной пары евро-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 12 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1605, пара евро-доллар вначале медленно теряла в цене, уже к началу европейской сессии оказавшись в районе диапазона $1,1580-1,1590. Как водится, начало европейских торгов «ознаменовалось» ростом волатильности и размашистых разнополярных колебаний пары.



С 17.00 начался первый этап значительного роста пары евро-доллар, который завершился около 17.30 на уровне $1,1620. Около 18.10 пришел черед второй «порции» роста, результатом которого стало касание парой евро-доллар уровня $1,1647 по состоянию на 18.15 Киева. На этом пике пара не засиделась, откатившись к $1,1626, где пребывала до 20.00 Киева, возобновив с этого часа «нетвердый» рост, исчерпавшийся уровнем $1,1637 около 20.46 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Пара евро-доллар по состоянию на 13.00 Киева остается ниже $1,16, так как трейдеры выбрали осторожную позицию перед заседанием ЕЦБ по ставке в четверг.



Напряженность в торговых взаимоотношениях между США и Китаем провоцирует спрос на доллар как на безопасную валюту. По прогнозам аналитиков, ЕЦБ может пересмотреть на понижение экономический прогноз в сторону понижения, что негативно отразится на евро.



Курс доллара по отношению к другим основным мировым валютам не демонстрирует единой динамики в среду днем, инвесторы продолжают оценивать ситуацию вокруг торговой политики США, также ожидая в четверг два заседания центробанков.



По состоянию на 15.05 Киева курс евро к доллару снижался до $1,1581 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1606 за евро.



Курс доллара к иене опускался до ¥111,48 за доллар со ¥111,64.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,03%, до 95,22 пункта.



Инвесторы опасаются возможной торговой войны на фоне продолжения разногласий между США и Китаем. Согласно сообщениям СМИ, на следующей неделе Китай планирует обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) за разрешением на введение мер против США в качестве ответа за несоблюдение Вашингтоном решения ВТО по делу об антидемпинговых пошлинах США, инициированного Пекином в 2013 году.



Давление на евро оказывает и негативная макростатистика еврозоны. Так, объем промышленного производства здесь в июле снизился на 0,8% в месячном выражении, в то время как ожидалось уменьшение только на 0,5%. В годовом выражении показатель опустился на 0,1%, тогда как ожидался рост на 1%.



Кроме того, вечером в среду трейдеры ожидают публикацию «Бежевой книги», ежемесячных комментариев ФРС об экономическом положении в США.



А в четверг, состоятся заседания Банка Англии и Евроцентробанка.



Согласно прогнозам, оба регулятора сохранят ключевые ставки на текущих уровнях в 0,75% и 0% соответственно. В этот же день будут опубликованы данные об инфляции в США в августе. Согласно прогнозам, за отчетный месяц индикатор снизился до 2,8% в годовом выражении со значения июля в 2,9%.



После 17.00 Киева пара евро-доллар смогла преодолеть отметку $1,1600 и достигла $1,1619, после слабого отчета по индексу цен производителей. Пробой отметки $1,16 направило пару к $1,1625 и $1,1636.



США перевели в «спящий» режим программу рекордного привлечения долга на рынке, в ходе которой с начала года американский Минфин изъял из глобальной финансовой системы $947 млрд.



Начиная с сентября Казначейство США гасит краткосрочные векселя, возвращая рынкам долларовую ликвидность. На прошлой неделе были погашены бумаги на $18 млрд.; в четверг, 13 сентября, состоится погашение еще на $22 млрд.



С учетом долгосрочных нот и бондов чистый переток капитала в американский госдолг сократится до $10 млрд. (с 1 по 14 сентября), что в 12 раз меньше суммы за предыдущие две недели.



Долговой план на II квартал ($329 млрд.) выполнен досрочно, следует из данных Минфина. За июль и август США разметили $338 млрд. нового долга на покрытие дефицита бюджета, спровоцировав судорожный тремор в развивающихся странах.



Репатриация долларов в американский бюджет обвалила финансирование стран emerging markets вдвое. За лето компании из EM стран смогли привлечь за рубежом лишь $28 млрд. - на 60% меньше, чем год назад. Правительствам удалось занять $21 млрд., что на 40% ниже прошлогодней суммы.



Слабые рынки пережили бегство инвесторов. Так, Россия с начала года была вынуждена вернуть внешним кредиторам $33 млрд., что вызвало дефицит валюты в банковской системе и подбросило курс доллара на 22% - с 56 рублей в феврале до 70 к началу сентября.



Турецкая лира обесценилась на 40%, а аргентинский песо - на 60%.



Под ударом оказались даже европейские страны: так, из итальянских активов инвесторы вывели $75 млрд. за май и июнь. Это больше, чем в 2011-м году, который закончился долговым кризисом и запуском печатного станка ЕЦБ, отмечают эксперты Bruegel.



Сейчас американский Минфин дает рынкам передышку. Но она будет временной, говорит экономист Jefferies LLC по денежному рынку Томас Саймонс: вскоре снова придется занимать больше из-за налоговой реформы администрации Дональда Трампа, которая увеличит дефицит бюджета до $1,2 трлн. уже в этом году.

«Минфину США, скорее всего, придется довольно ощутимо нарастить предложение начиная с октября», - говорит Саймонс.



Официальный план-прогноз комитета Казначейства по займам дает более позднюю дату - начало ноября. Всего же за IV квартал США увеличить займы еще на треть - до $440 млрд.

Суммы привлечения астрономические. Трудно представить, что такой переток капитала в США пройдет без укрепления доллара.

Дальнейший переток ликвидности в американские облигации снизит доступность долларов на рынке и сделает займы дороже: вырастут ставки - от репо до Libor Deutsche Bank AG и Citigroup.



Масла в огонь подольет ФРС США, которая в сентябре поднимет ключевую ставку, а с октября увеличит объем операций по сокращению баланса, изымая по 60 млрд долларов в месяц (против $40 млрд. во II квартале). За последний год операции ФРС забрали из системы $250 млрд.



Курс доллара продолжил снижение после сообщений СМИ о том, что США предлагают новый раунд торговых переговоров Китаю. Резкий рост юаня потянул за собой доллар вниз против всей группы 10 основных валют - даже против иены.



Индекс доллара USDX снизился на 0,5% до самого слабого уровня с 31 августа.



Пара доллар-иена по состоянию на 18.15 Киева отскочила от внутридневного минимума около ¥111,22 до ¥111,42, уровня, все еще показывающего снижение пары за день на 0,2%.

Поддержка расположена на уровне ¥111,23, где проходит 55-дневное скользящее среднее значение.



Пара евро-доллар на указанное время растет на 0,3% до уровня $1,1642, достигнув максимума $1,1650 после новостей из США о предложении Китаю.



Ранее трейдеры с нетерпением ожидали от администрации Трампа введения новых пошлин, и Трамп действительно пригрозил ввести их, но, похоже, он все больше осознает тупиковость тактики прямого давления на Пекин. В отличие от других стран здесь нужно действовать как-то иначе, поскольку КНР отвечает зеркально и обещает и впредь действовать также. На следующей недели Китай намеревается обратиться в ВТО за разрешением наложить санкции на США.



По данным The Wall Street Journal в среду, США предложили Китаю новые переговоры после переговоров в прошлом месяце без каких-либо результатов.

12-го сообщили, что министр финансов Стивен Мнучин недавно направил приглашение китайской стороне, возглавляемой вице-председателем Лю Хэ, предлагая провести еще одну встречу, чтобы обсудить вопросы двусторонней торговли. Американская сторона предлагает провести обсуждения в предстоящие недели, попросив китайскую сторону направить на встречу делегацию на министерском уровне (ранее встречу проводили заместители министров). Эта встреча может состояться в Вашингтоне или в Пекине.



Итак, выше приведены основные, на наш взгляд, источники вечернего падения курса доллара на мировом рынке Forex. Первый этап отката «американца» обеспечивало известие из недр Минфина США, о переводе в «спящий» режим программы рекордного привлечения долга. Сильный доллар в условиях динамично растущей экономики страны США ни к чему, а до начала очередного этапа заимствования (октябрь текущего года) еще есть время. Сейчас Минфин США дает рынкам передышку. Но она будет временной - вскоре снова придется занимать больше из-за налоговой реформы администрации Дональда Трампа, которая увеличит дефицит бюджета до $1,2 трлн. уже в этом году. На IV квартал намечены займы в сумме $440 млрд., что невозможно реализовать без сильного доллара.



Второй этап ослабления валюты США 12-го после 18.15 Киева вполне вероятно связано с признаками снижения напряженности в «торговом» противостоянии США-КНР. Торговые войны сопровождавшиеся обменом импортных пошлин Пекина и Вашингтона увеличили популярность валюты США, куда «прятались» инвесторы. Ослабление напряженности и возобновление переговоров дало повод немного нарастить аппетиты к риску и покинуть «зеленую» гавань безопасности частью инвесторов.



Но, как мы указали выше, амбициозные планы Казначейства США по наращиванию госдолга на IV квартал сулят изрядное укрепление валюте США.



Дальнейший переток ликвидности в американские облигации снизит доступность долларов на рынке и сделает займы дороже: вырастут ставки - от репо до Libor Deutsche Bank AG и Citigroup.

Масла в огонь подольет FOMC ФРС США, который уже в сентябре поднимет ключевую ставку, а с октября увеличит объем операций по сокращению баланса, изымая по $60 млрд. в месяц (против $40 млрд. во II квартале).



Так что это ситуативное ослабление доллара не должно затянуться надолго, вернув пару евро-доллар поближе к $1,1500 или даже под нее в обозримом будущем.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,45/32,65 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,396/0,405 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 12 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по упавшему на 15,0 коп. с закрытия вторника спросу и потерявшему 10,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 12 сентября по спросу и по предложению не претерпели изменений.



На торгах среды по безналичному доллару в отечественном валютном межбанке коренных изменений не произошло: экспортеры продавали обязательную часть внешнеторговой выручки, приток которой, как и полагается, к средине пятидневки, вырос, роняя курс «американца» вниз. Натурально, регулятор, воспользовавшись ситуацией, выкупал «лишние» доллары в свои резервы.



Как и накануне, нисходящий тренд рынка доллара исключал «придержку» валюты экспортерами, катализировав ее динамичную коррекцию.



О том, что сохранение присутствия на валютном межбанке «зеленых медведей» результат выросшего предложения валюты, а не следствие гривнедефицита, свидетельствовала пролонгация роста объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.



Наличный рынок до полудня следовал за безналичным долларом вниз, остановив коррекцию, как только продавцы СКВ на межбанке покинули площадку, спровоцировав локальный отскок курса «американца», затянувшийся при поддержке предфинишного «подскока дохлой кошки» на межбанке.



Рискнем предположить сохранение текущего настроения на межбанке на ближайших торгах, хотя, думаю, потери тамошнего доллара окажутся менее заметными. Ну а пятница имеет хорошие шансы «ознаменоваться» «боковиком» и курсовой стабильностью на торгах валютного межбанка.



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,05/28,08 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 56 415,9 млн. грн. к отметке 54 847,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.06 Киева

заметно повысились и обосновались на уровне 28,080/28,125 UAH/USD. «Начали день с роста, приняв эстафету от кошкиного подскока накануне», - констатировал наш консультант, добавив о сохранения вероятности стабилизации курса «американца».



Эти уровни цен держались на межбанке довольно долго, индицируя «нерешительность» тамошних игроков, и лишь с 10.35 пошли вверх (28,10/28,14 UAH/USD), показав текущий «бычий» выбор участников.



К 10.42 котировки доллара, подтверждая наличие «искусственных преград» для продажи, немного понизились (28,09/28,12 UAH/USD), сопровождаясь сужением спреда и относительным равновесием.



Меж тем, к 10.57 безналичный рынок доллара на межбанке возобновив рост, оказался на уровне 28,12/28,15 UAH/USD. Текущая ликвидность «невысокая». Наш консультант склоняется к мысли, что «виноваты» в росте держатели СКВ, не торопящиеся с ее продажами, формируя «техническое» преобладание спроса.



По состоянию на 11.22 котировки доллара все еще пребывали на отметке 28,12/28,15 UAH/USD, удерживаясь там выдержкой держателей СКВ и техническим» преобладанием спроса на американца», которого в свою очередь не спешили приобретать импортеры.



Динамичное утреннее повышение цен безналичного доллара на межбанке , сменившееся ситуативной стабильностью из-за нежелания многих участников рынка покупать СКВ по высокой цене, сопровождалось застывшей динамикой ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с уровня 16,00/18,00% годовых. Эта стабилизация противоречит заметному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Отметив для себя отсутствие положительной курсовой динамики по безналичному доллару, его «держатели» на межбанке начали потихоньку продавать СКВ. Это консолидировало «американца» на уровне 28,13/28,14 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж около 11.45 Киева.



Вскоре курс безналичного «американца» немного вырос, около 12.08 оказавшись на уровне 28,14/28,15 UAH/USD. На моменте в паре доллар-гривня на межбанке равновесие покупок и продаж.



К 12.24 доллар на межбанке не покинул уровень 28,14/28,15 UAH/USD.



Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 10,18 коп., составив 28,1213 UAH/USD.



После 13.20 цена безналичного доллара не изменилась, приподнявшись к отметке

28,15/28,16 UAH/USD.



На фоне этой цифры межбанк ушел около 13.22 на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром в четверг (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 сентября с уровней: доллар – 27,95/28,20 UAH/USD, евро – 32,30/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу повысился на 5,0 коп., не изменившись по предложению.



Евро по сравнению с 12 сентября по спросу вырос на 15,0 коп., по предложению стал выше на 10,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 12 сентября по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1625, опустившись до $1,1623 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до отметки $1,1631 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 13 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,08-10/28,13-15,0 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило столько же), евро – 32,55/32,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 сентября спрос и предложение прибавили по 10,0 коп.); рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 40 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).



На открытии торгов 13 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях относительного равновесия покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,08-10/28,13-15,0 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило столько же), евро – 32,55/32,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 сентября спрос и предложение прибавили по 10,0 коп.); рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 40 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).



На старте торгов 13 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки проходили в балансе спроса и предложения.



На 12.15 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного повысили действующие цены на доллар на фоне текущего равновесия покупок и продаж «американца» при невысокой ликвидности: 28,09/28,15-18 UAH/USD, евро – 32,40/32,65 UAH/EUR. Валютчики столицы отмечают заметное снижение активности клиентского «приноса».



По состоянию на 12.22 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте цен на доллар до уровня 28,08/28,15 UAH/USD, евро – 32,50/32,70 UAH/EUR, рубль 0,402/0,407 UAH/RUB. Рост сопровождался переменами в настроении – доминировавший с утра мелкооптовый «принос» сменился оптовым спросом.



Коррекция сопровождалась снижением объемов сохранившего свое доминирование клиентского «приноса».



Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня не изменились с открытия, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 28,08-10/28,15-17 UAH/USD, евро – 32,50-55/32,70-73 UAH/EUR, рубль 0,400/0,408 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке средняя, равновесие покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 13 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,05/28,15 UAH/USD, евро – 32,46/32,65 UAH/EUR, рубль 0,401/0,407 UAH/RUB, Киев опт 28,06/28,12 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,06/28,12 UAH/USD, евро (опт) 32,40/32,65 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,40/32,65 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,15 UAH/USD, евро – 32,30/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,400 RUB/USD, Одесса – опт 22,08/28,14 UAH/USD, розница – 28,05/28,20 UAH/USD; Запорожье – 28,05/28,15 UAH/USD; евро – 32,50/32,65 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,407 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота коррекционно опускается в четверг утром после роста днем ранее, вызванного новостями о торговых переговорах между США и КНР.Курс доллара к иене и евро не демонстрирует единой динамики в четверг утром, влияет на торги ослабление торговых рисков после новостей о переговорах США и КНР, а также ожидание статистики и встреч центробанков Великобритании и ЕС.Фьючерсы на золото закончили торги ростом в среду, поскольку откат доллара США на фоне возможного нового раунда торговых переговоров между США и Китаем поднял цены на металл до самого высокого уровня за две недели.Американский доллар ослабел в среду, в то время как его канадский соперник вырос на эйфории относительно возможного прогресса в отношении Североамериканского соглашения о свободной торговле.Мексиканский министр экономики Ильдефонсо Гуахардо сказал на мероприятии в Мехико, что существует высокая вероятность того, что США и Канада достигнут торговой сделки. США и Мексика уже заключили соглашение о пересмотре «NAFTA» еще в августе. Ранее сообщалось, что Канада готова пойти на уступки в защите своей молочной промышленности.Канадский доллар вырос в ответ на эти новости, хотя резкая реакция на новости показала, что инвесторы просто искали направление, - отметили аналитики. Вечером среды доллар США торговался на уровне C$1,2997 - двухнедельный минимум - по сравнению с C$1,3067 во вторник.Между тем индекс доллара США USDX снизился на 0,5% до 94,789 пункта.Евро вырос до $1,1636 с $1,1606, что было вызвано ослаблением доллара, не дожидаясь того, что Евроцентробанк сократит прогноз роста в 2019 году в своем заявлении в четверг.Британский фунт вырос до $1,3054, с $1,3032 во вторник вечером в Нью-Йорке.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,15% с 28,0672 UAH/USD до 28,0261 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 12 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.21 Киева - 16,00/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 12 сентября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, в разгаре сезон экспорта агропродукции, принеся трейдерам валютную выручки. Нынче на внешние рынки продолжаются поставки подсолнуха и кукурузы.Не очень от агротрейдеров отставали металлурги.Во-вторых, как известно, к среде нарастает приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже на межбанке.В-третьих, достаточно устойчивый нисходящий тренд безналичного «американца» исключал наблюдавшиеся ранее «придержки» валюты экспортерами. Сейчас они расставались с долларом быстро, катализируя коррекцию его курса.Интересно отметить, что согласно заметно выросшим на транзитных и коррсчетах НБУ остаткам в нацвалюте (с уровня 54 515,1 млн. грн. к отметке 56 415,9 млн. грн.) особой остроты дефицита безналичной гривни, заставлявшего бизнес расставаться с долларами ради нацвалюты, не наблюдалось. Следовательно, речь может идти лишь о выросшем притоке валюты в страну.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 сентября заметно повысились, имея для этого следующие основания.Во-первых, рынок доллара сохранил свою «медвежью» «окраску», что способствует росту ликвидности.Во-вторых, 12-го заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже на межбанке , причем никаких «придержек» СКВ экспортерами не наблюдалось.В-третьих, в торгах межбанка снова «анонимно» принимал участие НБУ, выкупая с платформы Matching долларовые «излишки», не допуская чрезмерного укрепления гривни и пополнив свои «закрома».Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) как и накануне, в течение первой половины 12 сентября снижал действующие цены в паре доллар-гривня, следуя за «зелеными медведями» межбанка. Однако уже с полудня, когда валютный межбанк покинули продавцы СКВ, вызвав «техническое» подорожание безналичного «американца», настроение на наличном рынке в паре доллар-гривня изменилось. Потенциальные продавцы доллара в среде клиентов начали «придерживать» валюту, аргументируя свой «саботаж» переменами на валютном межбанке. «Обмеление» «притока» клиентского доллара с одной стороны вызвало «перекос» на наличном рынке (сродни послеполуденному дисбалансу на межбанке), с другой, вынудило дилеров «налички» в спешном порядке поднимать действующие цены, начав с более значимых бидов, вместе с которыми вверх полезли и офера.Полагаю, посредством «положительной обратной связи» эти новости наличного рынка стали дополнительным стимулом для предфинишного и по сути безоборотного «подскока дохлой кошки» на валютном межбанке.Подавляющее большинство рынков вышеперечисленных населенных пунктов рапортовали об итоговом равновесии покупок и продаж, что в значительной степени обеспечило прогресс на участке ликвидности.Исключение составил рынок Запорожья, где, со слом местных дилеров, к исходу сессии 12-го сохранилось преобладание клиентского предложения, перекосившее местный рынок и, по всей видимости, обрекло его на посредственные обороты по итогам дня.В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Днепр, Одесса), либо потеряла 3,0-6,0 коп. (лидировал в откате рынок Харькова). Офера доллара в течение 12-го либо не изменились (Днепр, Одесса), либо понизились на 2,0-6,0 коп. (лидировал в снижении рынок Запорожья).По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» понизились на 6,0-10,0 коп. (лидировал в откате рынок Запорожья), позиция «предложение» за сутки упала на 8,0-13,0 коп. (лидерство в снижении за собой сохранило Запорожье).В контексте способностей наличного «неформального» рынка предсказывать судьбу валютного межбанка на ближайших торгах, заметим, что сессия 13 сентября, согласно этому «прогнозу» имеет шансы сохранить нисходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня, однако энтузиазм «зеленых медведей» на межбанке заметно понизится. Подталкивая тамошний доллар к «боковику» на торгах 14 сентября.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 12 сентября в целом отражает общую картину вторника на украинском рынке наличных. Поэтому, автор на рынке Днепра и сосредоточится. Своя рука владыка.Впрочем, по порядку.Торги 12 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,45/32,65 UAH/EUR, рубль – 0,396/0,405 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж.До полудня, следуя за «зелеными медведями» межбанка, а также проводя мероприятия по выравниванию спроса и предложения, дилеры-«неформалы» Днепра заметно понизили цены «американца».Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились, составив: 28,00/28,10 UAH/USD, евро – 32,45/32,80 UAH/EUR, рубль 0,396/0,405 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «средняя», равновесие покупок и продаж.Возникшие проблемы с клиентским «приносом», сопровождаемые «техническим» отскоком курса «зеленого» безнала, заставили местных «неформальных» дилеров приподнять цены более значимых бидов, стимулируя «сдачу валюты» клиентами. Вслед за позицией «спрос» вверх поднялись и офера.К 13.00 на рынке Днепра действовали цены: 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,45/32,80 UAH/EUR, рубль 0,396/0,405 UAH/RUB.В дальнейшем валютчики Днепра пролонгировали это мероприятия, позволившее завершить сессию среды в равновесии спроса и предложения. При этом обороты выросли, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы оценку «четыре с плюсом», что лучше показателей предыдущей сессии.В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара не изменилась, офера стали ниже на 2,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре упали на 6,0 коп., офера потеряли 10,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 28,07/28,13 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта сразу после начала торгов были вынуждены дисконтировать действующие цены, делая это весьма оперативно, поскольку жесткое доминирование клиентского «приноса» из-за коррекции курса «зеленого» безнала в дебюте торгов могло оставить дилеров без гривни.К полудню заметным снижением действующих цен удалось сохранить спрос и предложение.Около 12.15 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,00/28,10 UAH/USD, евро – 32,45/32,65 UAH/EUR, рубль 0,396/0,405 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «средняя», равновесие покупок и продаж.Немногим позже «технический» отскок курса безналичного доллара из-за массового ухода с межбанка продавцов обрезал клиентский «принос», вызвав уже на наличном рынке риски «перекоса» в сторону спроса.Это заставило «неформалов» днепровского опта поднимать биды, стимулируя клиентские офера.К 13.00 в оптовом сегменте наличного «неформального» рынка Днепра действовали цены: 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,45/32,80 UAH/EUR, рубль 0,396/0,405 UAH/RUB.В дальнейшем аккуратное повышение обеих позиций наличного доллара было продолжено, обеспечивая равновесие покупок и продаж.Последнее позволило сохранить действующий баланс спроса и предложения до самого финиша торгов. Это стало главной причиной прогресса на участке ликвидности - обороты, заслужив по итогам среды «твердую четверку», повысили показатели предыдущей сессии.На протяжении 12 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились, офера стали ниже на 2,0 коп.По сравнению с закрытием 11 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре упали на 6,0 коп., офера потеряли 10,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 12 сентября уровнями 32,45/32,65 UAH/EUR, констатировав в течение среды стабильность бидов и оферов.По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 15,0 коп., офера потеряли 10,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины среды пришлось решительным дисконтированием цен в паре доллар-гривня с одной стороны устранять риски «перекоса» из-за агрессивных оферов клиентов, с другой, спасать остатки гривневого инструмента.После обеда, в столь же спешном порядке дилерам довелось ликвидировать «затык» на участке клиентских оферов (чрезмерное дисконтирование цен и отскок курса безналичного доллара на межбанке «обрезали» «принос»), возвращая цены доллара к уровням открытия.Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду стартовавший после 17.00 Киева двухэтапное повышение пары евро-доллар на мировом рынке forex.Полагаю, это стало основной причиной внутридневной стабильности наличной пары евро-гривня в течение среды.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,45/32,65 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложениюТорги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,396/0,405 UAH/RUB.По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не изменились.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 12 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по упавшему на 15,0 коп. с закрытия вторника спросу и потерявшему 10,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 12 сентября по спросу и по предложению не претерпели изменений.В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,05/28,08 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 56 415,9 млн. грн. к отметке 54 847,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.06 Киевазаметно повысились и обосновались на уровне 28,080/28,125 UAH/USD. «Начали день с роста, приняв эстафету от кошкиного подскока накануне», - констатировал наш консультант, добавив о сохранения вероятности стабилизации курса «американца».Эти уровни цен держались на межбанке довольно долго, индицируя «нерешительность» тамошних игроков, и лишь с 10.35 пошли вверх (28,10/28,14 UAH/USD), показав текущий «бычий» выбор участников.К 10.42 котировки доллара, подтверждая наличие «искусственных преград» для продажи, немного понизились (28,09/28,12 UAH/USD), сопровождаясь сужением спреда и относительным равновесием.Меж тем, к 10.57 безналичный рынок доллара на межбанке возобновив рост, оказался на уровне 28,12/28,15 UAH/USD. Текущая ликвидность «невысокая». Наш консультант склоняется к мысли, что «виноваты» в росте держатели СКВ, не торопящиеся с ее продажами, формируя «техническое» преобладание спроса.По состоянию на 11.22 котировки доллара все еще пребывали на отметке 28,12/28,15 UAH/USD, удерживаясь там выдержкой держателей СКВ и техническим» преобладанием спроса на американца», которого в свою очередь не спешили приобретать импортеры.Динамичное утреннее повышение цен безналичного доллара на межбанке , сменившееся ситуативной стабильностью из-за нежелания многих участников рынка покупать СКВ по высокой цене, сопровождалось застывшей динамикой ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с уровня 16,00/18,00% годовых. Эта стабилизация противоречит заметному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Отметив для себя отсутствие положительной курсовой динамики по безналичному доллару, его «держатели» на межбанке начали потихоньку продавать СКВ. Это консолидировало «американца» на уровне 28,13/28,14 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж около 11.45 Киева.Вскоре курс безналичного «американца» немного вырос, около 12.08 оказавшись на уровне 28,14/28,15 UAH/USD. На моменте в паре доллар-гривня на межбанке равновесие покупок и продаж.К 12.24 доллар на межбанке не покинул уровень 28,14/28,15 UAH/USD.Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 10,18 коп., составив 28,1213 UAH/USD.После 13.20 цена безналичного доллара не изменилась, приподнявшись к отметке28,15/28,16 UAH/USD.На фоне этой цифры межбанк ушел около 13.22 на обеденный перерыв.Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром в четверг (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 сентября с уровней: доллар – 27,95/28,20 UAH/USD, евро – 32,30/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.По сравнению с открытием среды, доллар по спросу повысился на 5,0 коп., не изменившись по предложению.Евро по сравнению с 12 сентября по спросу вырос на 15,0 коп., по предложению стал выше на 10,0 коп.Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 12 сентября по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1625, опустившись до $1,1623 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до отметки $1,1631 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 13 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,08-10/28,13-15,0 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило столько же), евро – 32,55/32,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 сентября спрос и предложение прибавили по 10,0 коп.); рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 40 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).На открытии торгов 13 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях относительного равновесия покупок и продаж.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,08-10/28,13-15,0 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило столько же), евро – 32,55/32,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 сентября спрос и предложение прибавили по 10,0 коп.); рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 40 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).На старте торгов 13 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки проходили в балансе спроса и предложения.На 12.15 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного повысили действующие цены на доллар на фоне текущего равновесия покупок и продаж «американца» при невысокой ликвидности: 28,09/28,15-18 UAH/USD, евро – 32,40/32,65 UAH/EUR. Валютчики столицы отмечают заметное снижение активности клиентского «приноса».По состоянию на 12.22 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте цен на доллар до уровня 28,08/28,15 UAH/USD, евро – 32,50/32,70 UAH/EUR, рубль 0,402/0,407 UAH/RUB. Рост сопровождался переменами в настроении – доминировавший с утра мелкооптовый «принос» сменился оптовым спросом.Коррекция сопровождалась снижением объемов сохранившего свое доминирование клиентского «приноса».Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня не изменились с открытия, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 28,08-10/28,15-17 UAH/USD, евро – 32,50-55/32,70-73 UAH/EUR, рубль 0,400/0,408 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке средняя, равновесие покупок и продаж.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

