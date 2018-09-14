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та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 14.09.18 Итоги: Прогнозы 14.09.18 + Додати

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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: П'ят 14 вер, 2018 12:43 Итоги: Прогнозы 14.09.18



Министерство труда США в четверг сообщило, что потребительские цены (индекс CPI) в стране в августе повысились на 0,2% по сравнению с июлем, самыми медленными темпами с апреля, и выросли на 2,7% в годовом выражении.



Данные показали выход индекса потребительских цен за август ниже ожиданий. Показатель упал с 2,9% г/г до 2,7% г/г (прогноз 2,8% г/г), базовый ИПЦ упал с 2,4% до 2,2% (прогноз 2,4%).



Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста на 0,3% и на 2,8% соответственно.



Снижение инфляции для доллара негативный фактор, поскольку «формально» снижает необходимость дальнейших повышений ставок. Впрочем, вероятность повышения ставки на заседании ФРС 26 сентября после выхода данных практически не изменилась и близка 100%.

Доллар: ослабление индекса потребительских цен ниже тренда немного негативно для доллара, - CIBC.



В CIBC Research комментируют реакцию на вышедшие в четверг данные по индексы потребительских цен в США в августе: «Сегодняшние цифры по индексу потребительских цен отразили некоторую слабость, которая была видна в индексе цен производителей, оба — основной показатель, и базовый показатель выше ниже консенсус-прогноза. Основной показатель индекса потребительских цен вырос на 0,2%, на 2,7% г/г годовым темпом (консенсус 0,3%, 2,8%).

Цены на энергоносители, как ожидалось, были позитивны для инфляции за месяц, наибольшее разочарование относительно наши прогнозов с 0,1% (0,08%) ростом в базовом индексе потребительских цен. Основной фактор слабости кажется будет -0,3% результат для «сырье без продуктов питания/энергоносителей», что включает большое снижение на 1,6% цен на одежду.



Рост ниже тренда базового индекса потребительских цен за месяц оставляет годовой темп на 2,2%, - наиболее слабый с апреля. Тем не менее, хотя и слабее чем ожидалось, это по-прежнему соответствует базовому индексу цен по расходам на личное потребление только немного ниже цели ФРС ниже 2%, и таким образом не изменяют краткосрочные обсуждения в отношении повышения ставок. Однако, если базовая инфляция не вырастет более существенно в следующем году, это может привести к более постепенному темпу повышений ставок.

Таким образом, сегодняшние цифры могут быть немного негативны для доллара США и ожидаем небольшого замедления снижения долгосрочных ставок.»



ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.



Евроцентробанк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.



С января 2018 г. ЕЦБ сократил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) с Є60 млрд. до Є30 млрд. в месяц. При этом с октября объем покупок будет снижен еще в два раза - до Є15 млрд. в месяц. Программа выкупа активов продлится до декабря 2018 г.



ЕЦБ, Драги: Прогноз по росту ВВП еврозоны в 2018 и 2019 годах понижен.



Евроцентробанк понизил прогноз по росту ВВП стран еврозоны в 2018 году - до 2% с 2,1% по июньскому прогнозу и в 2019 году - до 1,8% с 1,9%.



Об этом заявил глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания регулятора.



При этом прогноз по росту ВВП еврозоны в 2020 году сохранен на уровне 1,7%. Кроме того, ЕЦБ сохранил прогнозы по инфляции в 2018-2020 гг. и ожидает показатель ежегодно в течение всех трех лет на уровне 1,7%.



ЕЦБ 13-го сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.



С января 2018 г. ЕЦБ вдвое сократил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) - с Є60 млрд. до Є30 млрд. в месяц. При этом с октября объем покупок будет снижен еще в два раза - до Є15 млрд. в месяц. Программа выкупа активов продлится до декабря 2018 г.



МВФ предсказал России еще 6 лет стагнации.



Чудесное ускорение российской экономики в результате повышения налогов и пенсионного возраста, анонсированное правительством на 2021-22 гг, так и останется в прогнозах, считает Международный валютный фонд.

Темпы роста российского ВВП начнут замедляться в 2019 году без какого-либо ускорения вплоть до 2023 года, следует из опубликованного в четверг прогноза МВФ.

По итогам текущего года экономика прибавит 1,7% (на 0,1 п.п. меньше, чем МВФ ожидал весной), а начиная со следующего - застрянет на планке роста в 1,5% в год.

Это на треть медленнее, чем растут развитые страны (2,4% и 2,2% в 2018-19 гг), вдвое меньше показателей мировой экономики в целом (3,9% на ближайшие два года) и почти втрое хуже развивающихся стран, рост которых МВФ оценивает в 4,9% в текущем году и 5,1% в следующем.



На горизонте прогноза Россия продолжит терять долю в мировом ВВП, не сможет догнать развитые страны по уровню жизни, и продолжит отставать от ближайших соседей в Восточной Европе, отмечает МВФ.



Сказывается «комбинация факторов», объясняют экономисты фонда: изношенная инфраструктура, значительная доля государства в экономике, а также слабость госуправления и избыточное регулирование.

Государству принадлежит 59% активов банковского сектора, 52% выработки электроэнергии и отопления, 44% добычи полезных ископаемых и более 20% всех производственных мощностей.



Госструктуры присутствуют в каждом секторе экономики, контролируют 50% рабочей силы, отличаясь при этом «низкой эффективностью в использовании ресурсов», отмечает МВФ.

Это приводит к уменьшению конкуренции, увеличивает концентрацию активов и тормозит рост.



«Связи России с мировой экономикой развиваются медленно», - говорится в докладе: в результате технологические сдвиги, происходящие за рубежом, слабо доходят до страны, а стимулы для повышения производительности у российских компаний снижаются.



«Неопределенность из-за геополитических трений негативно сказывается на частных инвестициях», - указывает фонд. Государственные же вложения способны лишь поддерживать вялые темпы роста, но не ускорить их - так, без дополнительных расходов на инфраструктуру, заложенных в план на ближайшие 6 лет, темпы роста были бы еще ниже и не превысили бы 1,2% в год, следует из расчетов МВФ.



Держатели бондов готовятся к худшему для РФ, следя за санкциями.



Апокалиптические настроения в отношении нового раунда санкций США против России усиливаются среди инвесторов рынка облигаций, наблюдающих за обсуждением в Вашингтоне проекта закона, который может заблокировать покупку нового государственного долга.



«Тенденция вполне четкая: настрой к России единодушно ястребиный, - говорит портфельный управляющий Aberdeen Standard Investments в Лондоне Виктор Сабо. - Я закладываю вероятность дальнейших санкций. Момент, когда мы могли игнорировать это, миновал».



Некоторые из крупнейших инвестменеджеров Европы говорят, что видят растущую вероятность крайних мер в виде санкций против российского долга после недавних слушаний в Конгрессе. Указ президента Дональда Трампа, изданный в среду и грозящий менее жесткими ограничениями, был раскритикован законодателями как недостаточно жесткий.



Инвесторам приходится продираться, по меньшей мере, через восемь законопроектов о санкциях, перечисленных на сайте Конгресса, на фоне усиливающихся призывов в Вашингтоне наказать Россию за предполагаемое вмешательство в президентские выборы 2016 года. Одно из предложений, вызывающих беспокойство, состоит в том, чтобы ввести ограничительные меры в отношении крупнейших банков РФ. Тем не менее, пока неясно, какие инициативы будут утверждены в качестве закона и когда будет принята окончательная версия законопроекта.



Слушания, состоявшиеся за последние несколько недель, привлекли внимание инвесторов к ряду законодателей, которые, по-видимому, выступают за незамедлительные санкции к госдолгу либо принятие законопроекта, который предусматривал бы введение ограничений, если будет обнаружено, что Россия вмешивается в предстоящие выборы.



Далип Сингх, бывший чиновник Министерства финансов США, участвовавший в разработке санкций против РФ в 2014 году, высказался в поддержку ограничений в отношении госдолга в ходе слушаний на этой неделе. В начале года американский Минфин опубликовал доклад, в котором рекомендовал не прибегать к этой мере, поскольку она может дестабилизировать мировые рынки.



«Негативный настрой в отношении России в Вашингтоне крепнет, - говорит управляющий инвестициями в облигации развивающихся стран в Allianz в Лондоне Шахзад Хасан. - Есть довольно высокая вероятность санкций к первичному рынку долга РФ».



Из-за санкционной угрозы облигации и рубль оцениваются не так, как предполагают фундаментальные рыночные факторы, такие как цена нефти - основного источника экспортных доходов РФ. Это означает, что российские бонды могут показать ралли, если шум вокруг санкций уляжется, говорит стратег по рынкам инструментов с фиксированной доходностью развивающихся стран в Seaport Global Holdings LLC в Нью-Йорке Майкл Рош.

«В Вашингтоне всегда до некоторой степени действуют законы драматургии, - сказал Рош. - До сих пор неизвестно, какие санкции будут введены на самом деле».



Судя по всему, на пятничной сессии украинского валютного межбанка появились более «денежные» агроэкспортеры, которые своими оферами СКВ заметно замедлили укрепление доллара. Рискнем предположить, что если ы не пресловутый «пятничный синдром» (накануне выходных значительная часть бизнеса старается обезопасить свои активы, войдя в «старый надежный» доллар), безналичная пара доллар-гривня вошла бы в боковой тренд и ситуативную стабильность, ожидаемые нами в четверг.



На стороне замедления темпов девальвации безналичной гривни также очевидный тренд на затягивание «гаек монетаризма» и сжатие гривневой ликвидности. Об этом дало понять устойчивое снижение объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.

Думается, рынок безналичного доллара к финишу III квартала пытается освоить уровни чуть выше отметки 28,00 UAH/USD, реализуя нацбанковскую валютную стратегию вкратце исчерпывающуюся ползучей девальвацией нацвалюты, «полезной» для исполнения бюджета и состояния Пенсионного фонда.



Мы не исключаем более активных попыток «затолкать» рынок безналичного доллара по мере приближения финиша квартала в «боковик». Натурально, в этом процессе будут перерывы, связанные с очередным погашением ОВГЗ и компенсацией НБУ Казначейством. Но, повторимся, «генеральная линия» останется прежней: медленное снижение курса нацвалюты под бдительным присмотром Нацбанка.



Известная «трансляция» клиентами наличного рынка этих настроений на «наличку» в первом приближении обеспечит подобные тенденции и там.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Инфляция в США в августе замедлилась.Министерство труда США в четверг сообщило, что потребительские цены (индекс CPI) в стране в августе повысились на 0,2% по сравнению с июлем, самыми медленными темпами с апреля, и выросли на 2,7% в годовом выражении.Данные показали выход индекса потребительских цен за август ниже ожиданий. Показатель упал с 2,9% г/г до 2,7% г/г (прогноз 2,8% г/г), базовый ИПЦ упал с 2,4% до 2,2% (прогноз 2,4%).Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста на 0,3% и на 2,8% соответственно.Снижение инфляции для доллара негативный фактор, поскольку «формально» снижает необходимость дальнейших повышений ставок. Впрочем, вероятность повышения ставки на заседании ФРС 26 сентября после выхода данных практически не изменилась и близка 100%.Доллар: ослабление индекса потребительских цен ниже тренда немного негативно для доллара, - CIBC.В CIBC Research комментируют реакцию на вышедшие в четверг данные по индексы потребительских цен в США в августе: «Сегодняшние цифры по индексу потребительских цен отразили некоторую слабость, которая была видна в индексе цен производителей, оба — основной показатель, и базовый показатель выше ниже консенсус-прогноза. Основной показатель индекса потребительских цен вырос на 0,2%, на 2,7% г/г годовым темпом (консенсус 0,3%, 2,8%).Цены на энергоносители, как ожидалось, были позитивны для инфляции за месяц, наибольшее разочарование относительно наши прогнозов с 0,1% (0,08%) ростом в базовом индексе потребительских цен. Основной фактор слабости кажется будет -0,3% результат для «сырье без продуктов питания/энергоносителей», что включает большое снижение на 1,6% цен на одежду.Рост ниже тренда базового индекса потребительских цен за месяц оставляет годовой темп на 2,2%, - наиболее слабый с апреля. Тем не менее, хотя и слабее чем ожидалось, это по-прежнему соответствует базовому индексу цен по расходам на личное потребление только немного ниже цели ФРС ниже 2%, и таким образом не изменяют краткосрочные обсуждения в отношении повышения ставок. Однако, если базовая инфляция не вырастет более существенно в следующем году, это может привести к более постепенному темпу повышений ставок.Таким образом, сегодняшние цифры могут быть немного негативны для доллара США и ожидаем небольшого замедления снижения долгосрочных ставок.»ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.Евроцентробанк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается на сайте регулятора.Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.С января 2018 г. ЕЦБ сократил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) с Є60 млрд. до Є30 млрд. в месяц. При этом с октября объем покупок будет снижен еще в два раза - до Є15 млрд. в месяц. Программа выкупа активов продлится до декабря 2018 г.ЕЦБ, Драги: Прогноз по росту ВВП еврозоны в 2018 и 2019 годах понижен.Евроцентробанк понизил прогноз по росту ВВП стран еврозоны в 2018 году - до 2% с 2,1% по июньскому прогнозу и в 2019 году - до 1,8% с 1,9%.Об этом заявил глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания регулятора.При этом прогноз по росту ВВП еврозоны в 2020 году сохранен на уровне 1,7%. Кроме того, ЕЦБ сохранил прогнозы по инфляции в 2018-2020 гг. и ожидает показатель ежегодно в течение всех трех лет на уровне 1,7%.ЕЦБ 13-го сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.С января 2018 г. ЕЦБ вдвое сократил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) - с Є60 млрд. до Є30 млрд. в месяц. При этом с октября объем покупок будет снижен еще в два раза - до Є15 млрд. в месяц. Программа выкупа активов продлится до декабря 2018 г.МВФ предсказал России еще 6 лет стагнации.Чудесное ускорение российской экономики в результате повышения налогов и пенсионного возраста, анонсированное правительством на 2021-22 гг, так и останется в прогнозах, считает Международный валютный фонд.Темпы роста российского ВВП начнут замедляться в 2019 году без какого-либо ускорения вплоть до 2023 года, следует из опубликованного в четверг прогноза МВФ.По итогам текущего года экономика прибавит 1,7% (на 0,1 п.п. меньше, чем МВФ ожидал весной), а начиная со следующего - застрянет на планке роста в 1,5% в год.Это на треть медленнее, чем растут развитые страны (2,4% и 2,2% в 2018-19 гг), вдвое меньше показателей мировой экономики в целом (3,9% на ближайшие два года) и почти втрое хуже развивающихся стран, рост которых МВФ оценивает в 4,9% в текущем году и 5,1% в следующем.На горизонте прогноза Россия продолжит терять долю в мировом ВВП, не сможет догнать развитые страны по уровню жизни, и продолжит отставать от ближайших соседей в Восточной Европе, отмечает МВФ.Сказывается «комбинация факторов», объясняют экономисты фонда: изношенная инфраструктура, значительная доля государства в экономике, а также слабость госуправления и избыточное регулирование.Государству принадлежит 59% активов банковского сектора, 52% выработки электроэнергии и отопления, 44% добычи полезных ископаемых и более 20% всех производственных мощностей.Госструктуры присутствуют в каждом секторе экономики, контролируют 50% рабочей силы, отличаясь при этом «низкой эффективностью в использовании ресурсов», отмечает МВФ.Это приводит к уменьшению конкуренции, увеличивает концентрацию активов и тормозит рост.«Связи России с мировой экономикой развиваются медленно», - говорится в докладе: в результате технологические сдвиги, происходящие за рубежом, слабо доходят до страны, а стимулы для повышения производительности у российских компаний снижаются.«Неопределенность из-за геополитических трений негативно сказывается на частных инвестициях», - указывает фонд. Государственные же вложения способны лишь поддерживать вялые темпы роста, но не ускорить их - так, без дополнительных расходов на инфраструктуру, заложенных в план на ближайшие 6 лет, темпы роста были бы еще ниже и не превысили бы 1,2% в год, следует из расчетов МВФ.Держатели бондов готовятся к худшему для РФ, следя за санкциями.Апокалиптические настроения в отношении нового раунда санкций США против России усиливаются среди инвесторов рынка облигаций, наблюдающих за обсуждением в Вашингтоне проекта закона, который может заблокировать покупку нового государственного долга.«Тенденция вполне четкая: настрой к России единодушно ястребиный, - говорит портфельный управляющий Aberdeen Standard Investments в Лондоне Виктор Сабо. - Я закладываю вероятность дальнейших санкций. Момент, когда мы могли игнорировать это, миновал».Некоторые из крупнейших инвестменеджеров Европы говорят, что видят растущую вероятность крайних мер в виде санкций против российского долга после недавних слушаний в Конгрессе. Указ президента Дональда Трампа, изданный в среду и грозящий менее жесткими ограничениями, был раскритикован законодателями как недостаточно жесткий.Инвесторам приходится продираться, по меньшей мере, через восемь законопроектов о санкциях, перечисленных на сайте Конгресса, на фоне усиливающихся призывов в Вашингтоне наказать Россию за предполагаемое вмешательство в президентские выборы 2016 года. Одно из предложений, вызывающих беспокойство, состоит в том, чтобы ввести ограничительные меры в отношении крупнейших банков РФ. Тем не менее, пока неясно, какие инициативы будут утверждены в качестве закона и когда будет принята окончательная версия законопроекта.Слушания, состоявшиеся за последние несколько недель, привлекли внимание инвесторов к ряду законодателей, которые, по-видимому, выступают за незамедлительные санкции к госдолгу либо принятие законопроекта, который предусматривал бы введение ограничений, если будет обнаружено, что Россия вмешивается в предстоящие выборы.Далип Сингх, бывший чиновник Министерства финансов США, участвовавший в разработке санкций против РФ в 2014 году, высказался в поддержку ограничений в отношении госдолга в ходе слушаний на этой неделе. В начале года американский Минфин опубликовал доклад, в котором рекомендовал не прибегать к этой мере, поскольку она может дестабилизировать мировые рынки.«Негативный настрой в отношении России в Вашингтоне крепнет, - говорит управляющий инвестициями в облигации развивающихся стран в Allianz в Лондоне Шахзад Хасан. - Есть довольно высокая вероятность санкций к первичному рынку долга РФ».Из-за санкционной угрозы облигации и рубль оцениваются не так, как предполагают фундаментальные рыночные факторы, такие как цена нефти - основного источника экспортных доходов РФ. Это означает, что российские бонды могут показать ралли, если шум вокруг санкций уляжется, говорит стратег по рынкам инструментов с фиксированной доходностью развивающихся стран в Seaport Global Holdings LLC в Нью-Йорке Майкл Рош.«В Вашингтоне всегда до некоторой степени действуют законы драматургии, - сказал Рош. - До сих пор неизвестно, какие санкции будут введены на самом деле».Судя по всему, на пятничной сессии украинского валютного межбанка появились более «денежные» агроэкспортеры, которые своими оферами СКВ заметно замедлили укрепление доллара. Рискнем предположить, что если ы не пресловутый «пятничный синдром» (накануне выходных значительная часть бизнеса старается обезопасить свои активы, войдя в «старый надежный» доллар), безналичная пара доллар-гривня вошла бы в боковой тренд и ситуативную стабильность, ожидаемые нами в четверг.На стороне замедления темпов девальвации безналичной гривни также очевидный тренд на затягивание «гаек монетаризма» и сжатие гривневой ликвидности. Об этом дало понять устойчивое снижение объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.Думается, рынок безналичного доллара к финишу III квартала пытается освоить уровни чуть выше отметки 28,00 UAH/USD, реализуя нацбанковскую валютную стратегию вкратце исчерпывающуюся ползучей девальвацией нацвалюты, «полезной» для исполнения бюджета и состояния Пенсионного фонда.Мы не исключаем более активных попыток «затолкать» рынок безналичного доллара по мере приближения финиша квартала в «боковик». Натурально, в этом процессе будут перерывы, связанные с очередным погашением ОВГЗ и компенсацией НБУ Казначейством. Но, повторимся, «генеральная линия» останется прежней: медленное снижение курса нацвалюты под бдительным присмотром Нацбанка.Известная «трансляция» клиентами наличного рынка этих настроений на «наличку» в первом приближении обеспечит подобные тенденции и там.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 66831 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4190 раз. Подякували: 7699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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