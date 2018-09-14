Итоги: Энергетика 14.09.18

Додано: П'ят 14 вер, 2018 12:51

В пятницу рынок нефти отыгрывает потери предыдущего дня торгов, которые произошли после того, как МЭА сообщило, что, несмотря на рост спроса на сырье, глобальные экономические риски все еще увеличиваются. Инвесторы опасаются, что они могут затронуть мировой рынок нефти.



Поддержку стоимости сырья в пятницу продолжают оказывать опасения относительно риска перебоев его экспорта из таких стран как Иран и Венесуэла.

«Значительную поддержку ценам на нефть оказывает обеспокоенность участников рынка относительно поставок сырья на мировой рынок», - таково мнение аналитиков ANZ Research.

Фьючерсы на нефть в четверг резко снизились, по WTI снижение произошло с двухмесячного максимума, достигнутого в среду, так как ураган «Флоренс» перед достижением Восточного побережья ослаб, а в докладе Международного энергетического агентства (IEA) было заявлено, что объем дневной добычи нефти в ОПЕК в августе вырос на 420 тыс. баррелей в день до 32,63 млн. баррелей в день в среднем. Это более чем компенсировало ожидаемое снижение предложения со стороны Ирана из-за существующих и ожидающихся экономических санкций.

Августовский доклад IEA также предупредил, что мировое предложение достигло рекордного уровня 100 млн. баррелей в день.



Доклад IEA мог стать причиной фиксации прибыли.



Рост объема добычи ОПЕК за месяц стал наиболее сильным за два года, объём добычи 15 членов ОПЕК достиг максимума за 9 месяцев. Рост объёма добычи произошел в основном из-за более высокой добычи в Ливии, Ираке, Нигерии и Саудовской Аравии.



Данные IEA также поддержали вышедший в среду доклад ОПЕК, который также показал, что члены группы увеличили общий объем добычи.

Мировые цены на нефть повышаются в пятницу утром в рамках коррекции после существенного падения накануне на фоне комментариев Международного энергетического агентства (МЭА).Цены на нефть в четверг снизились.Суд Швеции отменил решение, блокирующее взыскание «Нафтогазом» активов «Газпрома» - Reuters.Апелляционный суд Швеции отменил предыдущее приостановление, блокировавшее инициативы украинского «Нафтогаза» по аресту иностранных активов «Газпрома» в споре по газовым контрактам. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.Суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. за недопоставку объемов по транзиту. В конце мая - начале июня «Нафтогаз» сообщил, что начал взыскивать штраф через арест европейских активов «Газпрома» в Швейцарии, Британии и Нидерландах.«Газпром» обратился в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция), который 13 июня удовлетворил ходатайство компании и приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража. «Нафтогаз» 18 июня представил шведскому суду свои возражения по этому решению.Апелляционный суд округа Свеа в 28 июня оставил в силе свой приказ от 13 июня 2018 года о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.В конце апреля «Газпром» направил в Арбитражный суд Стокгольма документы для расторжения контрактов на поставку и транзит газа с «Нафтогазом Украины». В июне он сообщал, что суд начал формирование трибунала по этому вопросу.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: