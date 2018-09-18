Итоги: Энергетика18.09.18

Участники рынка ожидают введения американских санкций против Ирана, в особенно направленных на нефтедобычу.



На этом фоне, секретарь по энергетике США Рик Перри заявил журналистам на встрече с министром энергетики РФ в пятницу, что Саудовская Аравия и РФ - в ряду экспортеров, которые заслуживают оценки и восхищения за помочь в обеспечении того, что мир не увидит скачка цен на нефть.

Сам министр энергетики РФ заявил, что санкции США против Ирана «непродуктивные» и «ошибочные». Инвесторы также наблюдали за угрозой тарифов США на импортируемые китайские товары, что может снизить спрос на нефть.

Как ожидается, администрация Трампа введет тарифы на китайские товары в объеме $200 млрд.



Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что заседание совместного технического комитета ОПЕК и производителей вне ОПЕК, и основным вопросом будет управление ожидаемым ростом добычи после соглашения ранее в этом году смягчить ограничения для добычи. Комитет следит за уровнем выполнения соглашения по ограничению добычи. Следующее заседание комитета будет в Алжире 23 сентября.

На заседании члены комитета могут обсуждать возможность повышения лимита добычи на более чем 1 млн. баррелей в день, как заявил министр энергетики РФ в понедельник. В июне ОПЕК сообщила, что члены организации и другие участники соглашения согласились повысить объема добычи на 1 млн. баррелей в день для избежания недостатка предложения.



На встрече в августе, комитет оценил выполнение соглашения по ограничению добычи в июле в 109%, что ниже 121% в июне и 147% в мае.

S&P Global Platts сообщило, что объекты добычи и переработки нефти в США не находятся на пути тропического шторма, и в воскресенье два ключевых трубопровода бензина работали в нормальном режиме.

Администрация энергетической информации США (EIA) недавно оценила, что США, вероятно, обошли РФ и Саудовскую Аравию и стали ведущей страной по объёму добычи нефти в этом году.



В выпущенном в понедельник месячном докладе, EIA прогнозирует рост объема добычи на шести основных шельфовых территориях США в 79 000 баррелей в день до 7,59 млн. баррелей в день в октябре.