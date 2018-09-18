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Итоги: Энергетика18.09.18

Итоги: Энергетика18.09.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 12:34

Итоги: Энергетика18.09.18

Нефтяной рынок стал острее реагировать на торговые споры: цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов во вторник после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах в отношении Китая.

С 24 сентября вводятся ввозные пошлины по ставке 10% на целый ряд импортируемых в США китайских товаров стоимостью $200 млрд. в год.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 18 сентября уменьшилась на $0,44 (0,56%) - до $77,61 за баррель.

Октябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $0,29 (0,42%) - до $68,62 за баррель.

В понедельник котировка фьючерса на Brent опустилась на 4 цента (0,05%), до $78,05 за баррель, а WTI - на 8 центов (0,1%), до $68,91 за баррель.

Последние месяцы нефть, в отличие от других активов, практически игнорировала нарастающую напряженность в торговых отношениях США с другими странами. И аналитики полагают, что реакция на торговые споры будет кратковременной, если они существенным образом не затормозят экономический рост.

Фьючерсы на нефть в понедельник немного снизились, получив поддержку от угрозы для предложения со стороны санкций США против нефтяной промышленности Ирана, и под давлением потенциально более низкого спроса в мире из-за торговой напряженности между США и Китаем.
Были сообщения, что основные страны-экспортеры обсуждают дальнейшее повышение объема добычи на заседании, которое состоится позже в этом месяце.

Октябрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 8 центов, или на 0,1%, до $68,91 за баррель. На прошлой неделе рост по наиболее активному контракту составил 1,8%.

Ноябрьский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на 4 цента, или на 0,05%, до $78,05 за баррель. За прошлую неделю он вырос на 1,6%.

Участники рынка ожидают введения американских санкций против Ирана, в особенно направленных на нефтедобычу.

На этом фоне, секретарь по энергетике США Рик Перри заявил журналистам на встрече с министром энергетики РФ в пятницу, что Саудовская Аравия и РФ - в ряду экспортеров, которые заслуживают оценки и восхищения за помочь в обеспечении того, что мир не увидит скачка цен на нефть.
Сам министр энергетики РФ заявил, что санкции США против Ирана «непродуктивные» и «ошибочные». Инвесторы также наблюдали за угрозой тарифов США на импортируемые китайские товары, что может снизить спрос на нефть.
Как ожидается, администрация Трампа введет тарифы на китайские товары в объеме $200 млрд.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что заседание совместного технического комитета ОПЕК и производителей вне ОПЕК, и основным вопросом будет управление ожидаемым ростом добычи после соглашения ранее в этом году смягчить ограничения для добычи. Комитет следит за уровнем выполнения соглашения по ограничению добычи. Следующее заседание комитета будет в Алжире 23 сентября.
На заседании члены комитета могут обсуждать возможность повышения лимита добычи на более чем 1 млн. баррелей в день, как заявил министр энергетики РФ в понедельник. В июне ОПЕК сообщила, что члены организации и другие участники соглашения согласились повысить объема добычи на 1 млн. баррелей в день для избежания недостатка предложения.

На встрече в августе, комитет оценил выполнение соглашения по ограничению добычи в июле в 109%, что ниже 121% в июне и 147% в мае.
S&P Global Platts сообщило, что объекты добычи и переработки нефти в США не находятся на пути тропического шторма, и в воскресенье два ключевых трубопровода бензина работали в нормальном режиме.
Администрация энергетической информации США (EIA) недавно оценила, что США, вероятно, обошли РФ и Саудовскую Аравию и стали ведущей страной по объёму добычи нефти в этом году.

В выпущенном в понедельник месячном докладе, EIA прогнозирует рост объема добычи на шести основных шельфовых территориях США в 79 000 баррелей в день до 7,59 млн. баррелей в день в октябре.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/, http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, http://www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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