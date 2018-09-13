Половина житлофонду потребує реконструкції.
Дивися повний текст Експерти пояснили, чому реконструювати старі будинки неможливо.
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Додано: Чет 20 вер, 2018 08:42
Експерти пояснили, чому реконструювати старі будинки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти пояснили, чому реконструювати старі будинки неможливо.
Додано: Чет 20 вер, 2018 08:42
Хрущевки кирпичные. 150 лет не прошло. Где логика?
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Чет 20 вер, 2018 09:49
Можуть прослужити, а можуть і не прослужити Не тільки назва матеріалу впливає. Є певний строк експлуатації, що встановлювався при будівництві (здається, це було 40 років), потім продовжили ще на 20, тобто ті, що в 1960 році побудовані, в 2020 вже все. Але певно що має оцінюватися стан конкретного будинку і якщо він вже точно все, тоді щось думати конкретно щодо цього будинку. Особливо враховуючи ці складнощі з реконструкцією/перебудовою, масово це зробити нереально наразі.
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