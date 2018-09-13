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Експерти пояснили, чому
реконструювати старі будинки...

Експерти пояснили, чому реконструювати старі будинки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 08:42

Експерти пояснили, чому реконструювати старі будинки...

Пропонуємо до обговорення:
Половина житлофонду потребує реконструкції.

Дивися повний текст Експерти пояснили, чому реконструювати старі будинки неможливо.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 08:42

капитальные дома с каменными и кирпичными стенами могут прослужить более 150 лет ... ...поэтому сейчас в стране массово заканчивается срок эксплуатации “хрущевок”

Хрущевки кирпичные. 150 лет не прошло. Где логика?
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 09:49

  zloy_ukr написав:
капітальні будинки з кам'яними і цегляними стінами можуть прослужити більше 150 років ... ... тому зараз в країні масово закінчується термін експлуатації "хрущовок"

Хрущовки цегляні. 150 років не пройшло. Де логіка?

Можуть прослужити, а можуть і не прослужити :) Не тільки назва матеріалу впливає. Є певний строк експлуатації, що встановлювався при будівництві (здається, це було 40 років), потім продовжили ще на 20, тобто ті, що в 1960 році побудовані, в 2020 вже все. Але певно що має оцінюватися стан конкретного будинку і якщо він вже точно все, тоді щось думати конкретно щодо цього будинку. Особливо враховуючи ці складнощі з реконструкцією/перебудовою, масово це зробити нереально наразі.
0mage0
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