Итоги: Энергетика 20.09.18

По состоянию на 08.05 Киева стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,3%, до $79,64 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,61%, до $71,2 за баррель.
В четверг рынок с оптимизмом реагирует на данные о снижении запасов нефти в США.
По данным минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 сентября, снизились на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 394,1 миллиона баррелей.
Как отметил партнер компании Again Capital Management Джон Килдуфф, доклад ведомства поддерживает цены на нефть. Его цифры разошлись с данными Американского института нефти (API), который сообщил в ночь на среду, что запасы нефти в США, напротив, выросли на 1,2 миллиона баррелей, до 397,1 миллиона баррелей.
Фьючерсы на нефть в среду выросли, по WTI до наиболее высокого уровня с июля, после того, как официальные данные показали снижение запасов нефти США пятую неделю подряд.
Снижение запасов было меньше, чем ожидалось рынком, но было противоположно сообщению о роста запасов по данным API в конце вторника.
Трейдеры также оценивали ожидания по более низкому объему добычи нефти в мире из-за санкций США против Ирана и перспективы спроса на энергоносители из-за ухудшения торгового противостояния между США и Китаем.
Октябрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на $1,27, или на 1,8%, до $71,12 — максимального уровня по ближайшему контракту с 10 июля. Экспирация по октябрьскому контракту с закрытием в четверг.
Ноябрьский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 37 центов, или на 0,5%, до $79,40 за баррель, после роста на 1,3% в среду.
Администрация энергетической информации США (EIA) сообщила о снижении запасов нефти на неделе, закончившейся 14 сентября, на 2,1 млн. баррелей.
Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидали снижения запасов на 3 млн. баррелей. По данным Американского института нефти запасы выросли на 1,25 млн. баррелей.
Запасы бензина снизились на 1,7 млн. баррелей, запасы дистиллятов выросли на 800 тыс. баррелей, по опросу S&P Global Platts ожидалось снижение запасов бензина на 1,6 млн. баррелей, и снижение запасов дистиллятов на 282 тыс. баррелей.
Основные экспортеры, включая РФ, обсуждают вопрос обеспечения стабильности на рынке после того, как санкции США против Ирана будут введены в действие в ноябре.
Во вторник цена получила поддержку после появления информации, что Саудовская Аравия более склонна допустить рост цены на нефть Brent выше $80 за баррель. ОПЕК и другие экспортеры на встрече 23 сентября в Алжире будут обсуждать, как распределить планируемое повышение добычи для компенсации снижение добычи в Иране, оцениваемого в 1,4 млн. баррелей в день.
Реакция цен на нефть на данные по запасам.
Цены на нефть незначительно подрастают после выхода данных, согласно которым коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 394,1 миллиона баррелей, хотя аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижения запасов на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 393,5 миллиона баррелей.
Также отчет Управления энергетической информации минэнерго страны показал, что добыча нефти в США за эту неделю выросла на 100 тысяч баррелей до 11 миллионов баррелей в день.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) упали на 1,3 миллиона баррелей - до 22,3 миллиона. Запасы бензина в США сократились на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 234,2 миллиона баррелей. Эксперты ждали снижения лишь на 0,1 миллиона.
Запасы дистиллятов увеличились на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,6%, составив 104,1 миллиона баррелей. Ожидался рост индикатора на 0,7 миллиона баррелей.
Стратегический резерв нефти в стране за неделю не изменился, оставшись на уровне в 660 миллионов баррелей.
Цены на нефть поддерживают в среду, в том числе, заявления из Ирана о том, что вскоре они превысят $80 за баррель, несмотря на попытки ОПЕК увеличить добычу.
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