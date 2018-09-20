Итоги: Энергетика 20.09.18

Додано: Чет 20 вер, 2018 12:49

В четверг рынок с оптимизмом реагирует на данные о снижении запасов нефти в США.



По данным минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 сентября, снизились на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 394,1 миллиона баррелей.



Как отметил партнер компании Again Capital Management Джон Килдуфф, доклад ведомства поддерживает цены на нефть. Его цифры разошлись с данными Американского института нефти (API), который сообщил в ночь на среду, что запасы нефти в США, напротив, выросли на 1,2 миллиона баррелей, до 397,1 миллиона баррелей.

Администрация энергетической информации США (EIA) сообщила о снижении запасов нефти на неделе, закончившейся 14 сентября, на 2,1 млн. баррелей.

Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидали снижения запасов на 3 млн. баррелей. По данным Американского института нефти запасы выросли на 1,25 млн. баррелей.



Запасы бензина снизились на 1,7 млн. баррелей, запасы дистиллятов выросли на 800 тыс. баррелей, по опросу S&P Global Platts ожидалось снижение запасов бензина на 1,6 млн. баррелей, и снижение запасов дистиллятов на 282 тыс. баррелей.



Основные экспортеры, включая РФ, обсуждают вопрос обеспечения стабильности на рынке после того, как санкции США против Ирана будут введены в действие в ноябре.



Во вторник цена получила поддержку после появления информации, что Саудовская Аравия более склонна допустить рост цены на нефть Brent выше $80 за баррель. ОПЕК и другие экспортеры на встрече 23 сентября в Алжире будут обсуждать, как распределить планируемое повышение добычи для компенсации снижение добычи в Иране, оцениваемого в 1,4 млн. баррелей в день.

Мировые цены на нефть растут в четверг утром на фоне данных от минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране за предыдущую неделю.Фьючерсы на нефть в среду выросли, по WTI до наиболее высокого уровня с июля, после того, как официальные данные показали снижение запасов нефти США пятую неделю подряд.Снижение запасов было меньше, чем ожидалось рынком, но было противоположно сообщению о роста запасов по данным API в конце вторника.Трейдеры также оценивали ожидания по более низкому объему добычи нефти в мире из-за санкций США против Ирана и перспективы спроса на энергоносители из-за ухудшения торгового противостояния между США и Китаем.Реакция цен на нефть на данные по запасам.Цены на нефть незначительно подрастают после выхода данных, согласно которым коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 394,1 миллиона баррелей, хотя аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижения запасов на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 393,5 миллиона баррелей.Также отчет Управления энергетической информации минэнерго страны показал, что добыча нефти в США за эту неделю выросла на 100 тысяч баррелей до 11 миллионов баррелей в день.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) упали на 1,3 миллиона баррелей - до 22,3 миллиона. Запасы бензина в США сократились на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 234,2 миллиона баррелей. Эксперты ждали снижения лишь на 0,1 миллиона.Запасы дистиллятов увеличились на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,6%, составив 104,1 миллиона баррелей. Ожидался рост индикатора на 0,7 миллиона баррелей.Стратегический резерв нефти в стране за неделю не изменился, оставшись на уровне в 660 миллионов баррелей.Цены на нефть поддерживают в среду, в том числе, заявления из Ирана о том, что вскоре они превысят $80 за баррель, несмотря на попытки ОПЕК увеличить добычу.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: