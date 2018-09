Итоги: Прогнозы 20.09.18

Форуми / Форуми Дяді Саші

Согласно аналитику National Bank of Canada Рангасами, рост разницы в доходности корпоративных облигаций предполагает, что стресс на развивающихся рынках растет, что давит в результате на рынки акций: «Снизившись на 10% в этом году, индекс MSCI для развивающихся рынков движется к худшему году с 2015 г. Является ли это возможностью для покупки или инвесторы должны подождать подольше, пока пыль уляжется? Это зависит от того, верите или нет вы в том, что стресс на финансовых рынках уменьшится в предстоящие недели.



Стресс на развивающихся рынках продолжает увеличиваться.



Доходности корпоративных облигаций выросли в ответ на увеличение риска, который несёт торговый протекционизм (ставящий под сомнение перспективы экономического роста) и укрепляющийся доллар США (что делает более сложным обслуживать выраженный в долларах США долг) … Разница в доходности корпоративных облигаций развивающихся рынков с казначейскими облигациями США сейчас уже 300 базисных пунктов, максимальный уровень с 2016 г.»



Потерянное десятилетие: Российская экономика отстала от мира в 8 раз.



Пока российская госпропаганда внушает населению веру в величие и мощь, российская экономика тонет в болоте стагнации.

К середине 2018 года российский ВВП, наконец, смог вернуться к докризисным отметкам, подсчитали эксперты Высшей школы экономики. После роста на 1,5% в прошлом году и 1,3% и 1,9% за первые два квартала он впервые превысил уровни начала 2014 года.



И хотя выход в плюс подается как победа над кризисом, на деле последние 10 лет оказались для экономики потерянными. Текущий размер ВВП превышает уровни 2008 года чуть больше чем на 4%, следует из данных ВШЭ.



Пережив две рецессии за 10 лет, в среднем Россия росла на 0,4% в год - в 8 раз медленнее, чем мировая экономика в целом, прибавившая, по данным Всемирного банка, 31,2%.



Отставание от США оказалось 4-кратным - американский ВВП вырос за 10 лет на 16,2%. Китайская экономика стала больше на 101%, обогнав российскую более чем в 20 раз.



«В этом году Россия будет на 166-м месте в мире по темпам роста», - говорит завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин: МВФ прогнозирует 1,7% с замедлением до 1,5% в последующие 5 лет.



Это на треть медленнее, чем растут развитые страны (2,4% и 2,2% в 2018-19 гг), вдвое меньше показателей мировой экономики в целом (3,9% на ближайшие два года) и почти втрое хуже развивающихся стран, рост которых фонд оценивает в 4,9% в текущем году и 5,1% в следующем.



Изношенная инфраструктура, избыток государства и регулирования вкупе со слабостью госуправления - все это уменьшает конкуренцию, увеличивает концентрацию активов и тормозит рост, объясняет МВФ. Масла в огонь подливают санкции, оборвавшие приток частных инвестиций и отбросившие Россию на обочину мирового технологического прогресса.



Доля инновационных компаний в России составляет менее 1%; на 10 тысяч работников приходится лишь 1 промышленный робот против 531 в Южной Корее, 176 - в США и 49 - в Китае, подсчитали в Boston Consulting Group.



Хотя страна остро нуждается в квалифицированных кадрах, почти 80% трудоспособного населения не имеют навыков и компетенций для работы на современных рынках. При этом 50% российских ученых, 52% топ-менеджеров, 54% IT-cпециалистов и 49% работников инженерных специальностей хотели бы покинуть страну и работать за рубежом.



Ежегодно из страны уезжают 100 тысяч человек, из которых 70% - это «интеллектуальная миграция», высококвалифицированные специалисты, подсчитали в РАНХиГС.



По итогам 2017 года финансирование науки было урезано до минимума за 10 лет, до 377,9 млрд рублей. Это втрое меньше, чем государство тратит на обеспечение аппарата чиновников и органов госвласти (1,2 трлн. рублей) и в 13 раз меньше расходов на армию и полицию (почти 5 трлн. рублей).



«Российская экономика, по сути, производная функция от спроса и мировых цен на сырье, - говорит Миркин. - Мы сыты, пока мы живем у капающего нефтяного крана, у газопроводов. Все настроено на торможение, на резервирование, на дележку сжимающегося пирога».



Число желающих его поделить удвоилось за последние 20 лет: армия чиновников выросла с 2,4 млн. человек в 1995 году до 5,3 млн., подсчитали в BCG. При этом в малом бизнесе заняты лишь 15% населения против 40% в Индии, 52% - в Бразилии, 63% - в Германии и 80% - в Китае.



«Слишком высокие риски, налоги и административный пресс, - объясняет Миркин. - Мы создали офшоризованную экономику, в которой бизнес предпочитает выводить деньги. За 25 лет Россия стала страной чистого вывоза частного капитала. За это время ушли примерно $800 млрд.».



Реальные доходы россиян возобновили падение.



В России возобновилось падение уровня жизни, сообщил в среду Росстат. Реальные располагаемые доходы населения - сумма, которая остается на руках после всех обязательных платежей и корректировки на инфляцию, - снова ушли в минус.

Снижение показателя - на 0,9% за август - было зафиксировано официальной статистикой впервые с декабря прошлого года.



В среднем, по оценке Росстата, граждане РФ получали в августе по 31818 рублей. И хотя в номинальном выражении доходы увеличились - на 2,7%, или 846 рублей - весь дополнительные деньги сгорели в инфляции.



На уровне потребительских цен она составила 3,5%, ускорившись в 1,5 раза после двух волн девальвации рубля. По прогнозу ЦБ, в 2019-м году на фоне повышения НДС темпы роста цен достигнут 5,5-6% и на столько же снизится покупательная способность рублевых доходов.



Пока оборот розницы продолжает расти: вопреки прогнозам, в августе он прибавил 2,8%. Россияне экономят на продуктах (средний чек в продовольственной рознице сжался до 2-летнего минимума), но увеличивают покупки непродовольственных товаров.



За время кризиса накопился отложенный спрос, и чтобы реализовать его, люди набирают кредиты, отмечает замдиректора Центра Развития ВШЭ Светлана Мисихина. С начала года банки предоставили физлицам 1,4 триллиона рублей новых займов, а в августе поставили исторический рекорд, выдав миллион кредитных карт за месяц.



Иллюзию благополучия может разрушить ЦБ: обеспокоенный долговым бумом, с сентября он ужесточил регулирование розничного кредитования. Это может затормозить потребление, предупреждает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.



Скорость, с которой люди набирают долги, говорит о том, что потребители игнорируют усиливающиеся риски, добавляет она.



В массе население пока не понимает последствий повышения НДС, показал опрос ЦБ: лишь 4% респондентов указали рост налога как инфляционный риск. Психологический эффект будет значительным - в первом квартале цены вырастут по всему ассортименту, отмечает Татьяна Орлова, экономист Emerginomics в Лондоне.



Российских потребителей принесли в жертву ради подготовки к санкциям.



Потребительский спрос становится жертвой мер властей РФ по укреплению бюджета и подготовке экономики к защите от угрозы санкций США, а также волатильности на развивающихся рынках.



Хотя инфляция ускоряется, а рубль потерял около 15% к доллару с начала года, решение Банка России на прошлой неделе повысить ключевую ставку впервые с 2014 года означает конец эпохи доступного кредитования, которая помогла домохозяйствам финансировать покупки, несмотря на медленное восстановление доходов.



Вместе с повышением налога на добавленную стоимость и планами поднять пенсионный возраст эти меры могут еще больше снизить расходы потребителей. Согласно исследованию Ромир, средний чек российского потребителя в августе снизился пятый месяц подряд до самой низкой отметки более чем за два года.



«Это неблагоприятное сочетание, и негативное воздействие этих факторов достигнет пика в первом квартале 2019 года, - сказала Татьяна Орлова, экономист Emerginomics в Лондоне. - Повышение НДС, скорее всего, окажет самое большое психологическое воздействие, поскольку цены вырастут по всему ассортименту».



Хотя домохозяйства могут ощутить самое худшее только через несколько месяцев, импульс потребительского спроса начинает затухать. Данные, которые ожидаются в среду, могут показать, что годовые темпы роста розничных продаж в августе не изменились по сравнению с июлем на фоне замедления роста реальных зарплат и располагаемых доходов, прогнозируют опрошенные Bloomberg экономисты.



Судя по всему, четверг стал переломной точкой в настроениях на валютном межбанке Украины. Затянувшееся равновесие покупок и продаж безналичного «американца», сопровождаемое курсовой стабильностью, высоковероятно сменится ели не во второй половине 20-го, то наверняка на ближайших торгах межбанка появлением там «зеленых быков» и возобновлением роста курса «американца».



21-го спросу на безналичный доллар будут способствовать сразу несколько факторов: завершение периода фискальных платежей, текущие локальные минимумы цен безналичного доллара, привлекающие внимание импортеров, и, наконец, «пятничный синдром», предписывающий значительной части игроков межбанка вхождение в «старый надежный» доллар для безопасности своих активов в течение выходных, а также комфортного отдыха в субботу-воскресенье, не беспокоясь за свой бизнес.



С незначительным временным лагом, «размер» которого зависит от состояния гривневой ликвидности (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков) подобный сюжет ожидает, по всей видимости, и рынок наличного доллара. Последний, как известно, с недавних пор дисциплинированно, хотя и с некоторыми «нюансами», следует за «зеленым» безналом, ведомый клиентами «налички».





