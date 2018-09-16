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На ремонт дороги Миколаїв-Кропивницький запланували 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 вер, 2018 20:21
Пропонуємо до обговорення:
Укравтодор також виділить додаткові кошти на ремонт автошляхів у межах населених пунктів.
Дивися повний текст На ремонт дороги Миколаїв-Кропивницький запланували 1 мільярд - Укравтодор
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