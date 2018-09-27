Итоги: Энергетика 27.09.18

Додано: Чет 27 вер, 2018 12:45

Активную поддержку ценам на нефть оказывают ожидания грядущего вступления в силу американских санкций против Ирана. США, выйдя в мае из соглашения о ядерной программе с Ираном, восстанавливают санкции против страны, против энергетического сектора они вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля. Согласно данным МЭА, в июле страна экспортировала 1,9 миллиона баррелей в сутки, что на 500 тысяч баррелей ниже уровня мая.



Аналитики банка Mitsubishi UFJ Financial Group считают, что факторы для повышения цен делают все более реальным сценарий достижения нефтью марки Brent отметки $100 за баррель.



Не сдерживают рост цен и данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в США за предыдущую неделю увеличились на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 396 миллионов баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов - на 1,28 миллиона баррелей.

Как сообщило Управление энергетической информации, внутренние запасы нефти за неделю, закончившуюся 21 сентября, выросли на 1,9 млн. баррелей. До этого УЭИ сообщало о снижении в каждой из предыдущих пяти недель.



«Запасы нефти показали отскок на фоне метеорного снижения активности в нефтепереработке, - сказал Мэтт Смит, директор по товарным исследованиям в ClipperData.



Как WTI, так и Brent во вторник закончили торги снижением от максимумов сессии, поскольку Трамп в выступлении в ООН заявил, что Организация стран-экспортеров нефти должна перейти к снижению цен на нефть, угрожая принять меры, если этого не произойдет.



Некоторые аналитики считают, что Трамп может разрешить высвободить часть запасов нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR) для борьбы с растущими ценами.

Мировые цены на нефть уверенно растут в четверг утром на фоне ожидания вступления в силу американских санкций против Ирана в начале ноября, что приведет к сокращению поставок «черного золота» из страны.Нефть оказалась под давлением данных по запасам в среду.Нефтяные фьючерсы снизились в среду после того, как отчет правительства США показал, что внутренние запасы нефти неожиданно выросли в первый раз за шесть недель.Реакция цен на нефть на отчет Минэнерго США по запасам.Цены на нефть выросли в реакции на данные Минэнерго, поскольку они показали меньшее увеличение запасов сырья, чем накануне сообщал Американский институт нефти.Коммерческие запасы нефти в США (не считая стратегического резерва) за неделю, закончившуюся 21 сентября, выросли на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 396 миллионов баррелей, следует из еженедельном отчета Управления энергетической информации Минэнерго страны.Аналитики, опрошенные агентством Reuters, напротив, ожидали снижения запасов на 1,28 миллиона баррелей, или 0,3%, до 392,82 миллиона баррелей. Однако рынок уже был подготовлен к цифрам о росте запасов, поскольку отчет Американского института нефти (API) показал 25-го, что они увеличились на 2,9 миллиона баррелей до 400 миллионов.Запасы дистиллятов за неделю сократились на 2,2 миллиона баррелей, или на 1,6%, до 137,9 миллиона баррелей. Прогнозировался рост индикатора на 0,7 миллиона баррелей.После кратковременного всплеска цены начали снижаться.Дело в том, что в отчете были и медвежьи моменты. Так, добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 11,1 миллиона баррелей в день, что на 100 тысяч баррелей больше по сравнению с прошлой неделей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 0,5 миллиона баррелей - до 22,8 миллиона. Запасы бензина в США увеличились на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 235,7 миллиона баррелей, хотя прогнозировался рост только на 0,8 миллиона.Загруженность нефтеперерабатывающих предприятий упала на 5% в связи с уходом НПЗ на осеннюю профилактику. Этот показатель говорит о росте запасов в предстоящие недели. Насколько они вырастут, непонятно, поскольку американский экспорт выходит на рекордные уровни.Стратегический резерв нефти в стране за неделю не изменился, оставшись на уровне в 660 миллионов баррелей.В ближайшие часы на котировки нефти может оказать влияние решение ФРС и динамика курса доллара, если она будет существенной. В целом после прорыва прежних максимумов нефть пытается закрепиться в восходящем тренде, целями которого станут такие уровни как $90 и далее $100 за баррель.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: