Итоги: Энергетика 27.09.18

По состоянию на 07.55 Киева стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,95% - до $81,56 за баррель.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,2% - до $72,43 за баррель.
Активную поддержку ценам на нефть оказывают ожидания грядущего вступления в силу американских санкций против Ирана. США, выйдя в мае из соглашения о ядерной программе с Ираном, восстанавливают санкции против страны, против энергетического сектора они вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля. Согласно данным МЭА, в июле страна экспортировала 1,9 миллиона баррелей в сутки, что на 500 тысяч баррелей ниже уровня мая.
Аналитики банка Mitsubishi UFJ Financial Group считают, что факторы для повышения цен делают все более реальным сценарий достижения нефтью марки Brent отметки $100 за баррель.
Не сдерживают рост цен и данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в США за предыдущую неделю увеличились на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 396 миллионов баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов - на 1,28 миллиона баррелей.
Нефть оказалась под давлением данных по запасам в среду.
Нефтяные фьючерсы снизились в среду после того, как отчет правительства США показал, что внутренние запасы нефти неожиданно выросли в первый раз за шесть недель.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже ноябрьская WTI снизилась на 71 цент, или на 1%, до $71,57 за баррель. Фьючерсы на WTI торговались на уровне $71,78 до публикации данных о запасах, что совпало с призывами Трампа к Совету Безопасности ООН в среду. Во вторник нефть показала самый высокий уровень закрытия с 10 июля.
Ноябрьская нефть Brent упала на 53 цента, или почти на 0,76%, до $81,34 за баррель на бирже ICE Futures Europe, после того, как достигла наивысшей отметки с 10 ноября 2014 года, согласно данным «Итогов».
Как сообщило Управление энергетической информации, внутренние запасы нефти за неделю, закончившуюся 21 сентября, выросли на 1,9 млн. баррелей. До этого УЭИ сообщало о снижении в каждой из предыдущих пяти недель.
«Запасы нефти показали отскок на фоне метеорного снижения активности в нефтепереработке, - сказал Мэтт Смит, директор по товарным исследованиям в ClipperData.
Как WTI, так и Brent во вторник закончили торги снижением от максимумов сессии, поскольку Трамп в выступлении в ООН заявил, что Организация стран-экспортеров нефти должна перейти к снижению цен на нефть, угрожая принять меры, если этого не произойдет.
Некоторые аналитики считают, что Трамп может разрешить высвободить часть запасов нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR) для борьбы с растущими ценами.
Октябрьский бензин снизился на 0,4% до $2,059 за галлон, а октябрьский мазут упал на 0,2% до $2,30 за галлон.
Реакция цен на нефть на отчет Минэнерго США по запасам.
Цены на нефть выросли в реакции на данные Минэнерго, поскольку они показали меньшее увеличение запасов сырья, чем накануне сообщал Американский институт нефти.
Коммерческие запасы нефти в США (не считая стратегического резерва) за неделю, закончившуюся 21 сентября, выросли на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 396 миллионов баррелей, следует из еженедельном отчета Управления энергетической информации Минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные агентством Reuters, напротив, ожидали снижения запасов на 1,28 миллиона баррелей, или 0,3%, до 392,82 миллиона баррелей. Однако рынок уже был подготовлен к цифрам о росте запасов, поскольку отчет Американского института нефти (API) показал 25-го, что они увеличились на 2,9 миллиона баррелей до 400 миллионов.
Запасы дистиллятов за неделю сократились на 2,2 миллиона баррелей, или на 1,6%, до 137,9 миллиона баррелей. Прогнозировался рост индикатора на 0,7 миллиона баррелей.
После кратковременного всплеска цены начали снижаться.
Дело в том, что в отчете были и медвежьи моменты. Так, добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 11,1 миллиона баррелей в день, что на 100 тысяч баррелей больше по сравнению с прошлой неделей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 0,5 миллиона баррелей - до 22,8 миллиона. Запасы бензина в США увеличились на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 235,7 миллиона баррелей, хотя прогнозировался рост только на 0,8 миллиона.
Загруженность нефтеперерабатывающих предприятий упала на 5% в связи с уходом НПЗ на осеннюю профилактику. Этот показатель говорит о росте запасов в предстоящие недели. Насколько они вырастут, непонятно, поскольку американский экспорт выходит на рекордные уровни.
Стратегический резерв нефти в стране за неделю не изменился, оставшись на уровне в 660 миллионов баррелей.
В ближайшие часы на котировки нефти может оказать влияние решение ФРС и динамика курса доллара, если она будет существенной. В целом после прорыва прежних максимумов нефть пытается закрепиться в восходящем тренде, целями которого станут такие уровни как $90 и далее $100 за баррель.
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