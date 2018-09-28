Итоги: Энергетика 28.09.18

Додано: П'ят 28 вер, 2018 12:18

Поддержку ценам на нефть продолжают оказывают ожидания грядущего вступления в силу американских санкций против Ирана. США, выйдя в мае из соглашения о ядерной программе с Ираном, восстанавливают санкции против страны, против энергетического сектора они вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля. Согласно данным МЭА, в июле страна экспортировала 1,9 миллиона баррелей в сутки, что на 500 тысяч баррелей ниже уровня мая.



Многие участники рынка допускают возможность дальнейшего удорожания нефти. Так, два крупных мировых нефтетрейдера, компании Trafigura Group и Mercuria Energy Group Ltd, ожидают, что цены на нефть в конце 2018 - начале 2019 года вернутся к отметке $100 за баррель (впервые с 2014 года) из-за сокращения экспорта сырья из Ирана на фоне американских санкций.



В настоящее время все обеспокоены напряженной ситуацией с предложением сырья, и это продолжает подталкивать цены вверх. Но приближается период волатильности, поскольку нефтемир по-прежнему ждет последующих шагов со стороны США.

Согласно сообщению Reuters, Саудовская Аравия, одна из крупнейших добывающих страны и ключевой член ОПЕК, была лидеров в увеличении поставок нефти на мировой рынок в следующие несколько месяцев, для компенсации потерь предложения от санкций США против Ирана.



По данным Reuters, Саудовская Аравия и другие добывающие страны недавно обсуждали повышение дневного объема добычи на 500 тыс. баррелей (у стран ОПЕК и вне ОПЕК).



Участники рынка опасались, что президент США Трамп может перейти к продаже нефти из стратегического резерва США, для ограничения дальнейшего роста цен на нефть, которое описывается как негативное для экономики, и он оказывал давление на саудовские власти для снижения цен. На прошлой неделе Трамп в твите заявил, что ОПЕК должна снизить цены немедленно.



Тем не менее, министр энергетики США Перри заявлял, что нет планов для поставок нефти из стратегического резерва.



В среду на пресс-конференции президент США Трамп поддержал недавний восходящий тренд по фьючерсам на нефть, призвав союзников на заседании Совета Безопасности ООН придерживаться санкций на экспорт нефти Ираном.



Однако на заседании на прошлых выходных в Алжире, члены ОПЕК и страны вне ОПЕК, которые входят в комитет по оценке соблюдения соглашения по ограничению добычи, не смогли составить формальный план по увеличению добычи для компенсации примерно 2 млн. баррелей в день, которые, как ожидается, вероятно будет потеряны из-за санкций против Ирана.



В среду снижение цены на нефть последовало за сообщением от Администрации энергетической информации США о выросте запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн. баррелей, что стало первым ростом за шесть недель.

Мировые цены на нефть в пятницу утром продолжают расти на фоне сохраняющихся опасений относительно возможного дефицита сырья на рынке после вступления в силу американских санкций против Ирана в ноябре.Цены на нефть в четверг выросли, по Brent достигнут очередной максимум закрытия за четыре года, на фоне заявления официальных лиц в США, что продажа стратегических резервов не будет использована для ослабления ралли в ценах на нефть.Ожидания нарушения поставок из-за возобновления санкций против Ирана также продолжили поддерживать цены.Нефть: Саудовская Аравия наращивает добычу, вопреки официальным заявлениям ОПЕК.Саудовская Аравия наращивает добычу нефти, вопреки официальным заявлениям по итогам переговоров ОПЕК на прошлой неделе.Королевство намерено добавить на рынок несколько сотен тысяч баррелей ежедневных поставок, следуя указанию администрации Дональда Трампа, который неделю назад требовал от ОПЕК немедленно снизить цены, а во вторник раскритиковал картель, выступая на Генассамблее ООН.Хотя глава саудовского Минэнерго Халед аль-Фалих говорил, что ОПЕК не поддается «политическому давлению» Вашингтона, на деле уже в сентябре королевство начало качать больше, рассказали источники в Эр-Рияде. По их словам, в сентябре-октябре добыча увеличится на 200-300 тысяч баррелей в день. Поставки будут направлены главным образом в Азию - странам, отказавшимся от иранской нефти. В их числе - Япония и Южная Корея, уже прекратившие закупки, а также Индия, которая намерена обнулить импорт с ноября.По данным CNBC, рост может еще быть еще больше - вплоть до 550 тысяч баррелей в сутки.От официального объявления об увеличении добычи было решено отказаться, поскольку такое решение не согласовали бы другие страны-участницы сделки ОПЕК+, объяснил источник.Рост производства с большой вероятностью приведет к избытку на рынке в 2019 году, который усилится за счет сланцевых поставок из США и укрепления доллара, бьющего по экономикам развивающихся стран, считают в Эр-Рияде.«В следующем году будет больше угроз спросу, нежели предложению», - объяснил источник, добавив, что это может снова разбалансировать рынок.По оценке ОПЕК, предложение нефти из не входящих в картель стран во главе с США увеличится на 2,4 млн. баррелей в сутки, тогда как мировой спрос вырастет лишь на 1,5 млн.Спрос на нефть ОПЕК при этом упадет с с 32,9 млн. баррелей в сутки в этом году до 32 млн. в следующем. Если ситуация с предложением нефти из Ирана обернётся хуже, чем предполагалось, и нефтяные цены продолжат рост, то производители ОПЕК+ могут согласовать формальное увеличение добычи - вопрос будет обсуждаться на встрече 6-7 декабря, сообщили источники.Конкретные объемы и сроки будут зависеть от приверженности участников сделки её условиям в ближайшие месяцы и прогноза рынка на 2019 год, добавил один из них.«Реальность такова, что никто, кроме Саудовской Аравии, не может нарастить производство нефти за несколько недель. При этом многие смогут сделать это в течение года или около того», - сказал источник.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: