Итоги, Энергетика 01.10.18

Додано: Пон 01 жов, 2018 12:34

Поддержку ценам на нефть продолжают оказывать ожидания грядущего вступления в силу американских санкций против Ирана. США, выйдя в мае из соглашения о ядерной программе с Ираном, восстанавливают санкции против страны, против энергетического сектора они вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.



Президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч (Michael Lynch) отметил, что санкции против Ирана, похоже, дают результаты, если посмотреть на то, что такие покупатели иранской нефти, как индийские и китайские компании, избегают ее покупок.

Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказывают пятничные данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о том, что количество нефтяных буровых установок в США по итогам недели, завершившейся 28 сентября, снизилось на три штуки, или на 0,3%, до 863 единицы.



акже цены, кажется, получили поддержку на сообщениях, что Китай сокращает покупки нефти в Иране, а также с информацией о том, что США не имеют в планах использовать стратегические резервы нефти для компенсации потерь предложения из-за санкций против Ирана.



Санкции эффективно сокращают продажи иранской нефти — покупатели из Индии и Китая уже начали воздерживаться от покупок, особенно учитывая жесткий подход администрации Трампа.



По сообщениям СМИ со ссылкой на источники в иранской нефтяной компании, там ожидают, что в этом месяце поставки нефти Ираном снизились до около 1,5 млн. баррелей в день, с 2,3 млн. в июне.



В пятницу данные Администрации энергетической информации США показали, что объём добычи нефти в США в июле вырос до 10,96 млн. баррелей в день, или на 2,5% выше, чем в июне, и примерно на 18,8% выше к уровню прошлого года.

Мировые цены на нефть в понедельник утром продолжают умеренно расти на фоне опасений относительно возможного дефицита сырья на рынке после вступления в силу американских санкций против Ирана в ноябре, а также после данных о снижении числа работающих нефтедобывающих буровых установок в США.Фьючерсы на нефть в пятницу выросли на признаках сокращения предложения, в целом фьючерсы за месяц выросли, что стало вторым месяцем роста подряд. Цена Brent достигла нового максимума за четыре года.Нефтяные буровые сокращаются в США вторую неделю подряд: Baker Hughes.Еженедельный отчет Baker Hughes показал, что за неделю до 28 сентября в США произошли следующие изменения:общее число буровых увеличилось на 1 до 1054 шт.число буровых на нефтяных месторождениях сократилось на 3 до 863 шт. при прогнозе в 865 шт.число буровых на газовых месторождениях увеличилось на 3 до 189 шт.число прочих буровых увеличилось на 3 до 189 шт.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: