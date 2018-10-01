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Итоги, Энергетика 01.10.18

Итоги, Энергетика 01.10.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 12:34

Итоги, Энергетика 01.10.18

Мировые цены на нефть в понедельник утром продолжают умеренно расти на фоне опасений относительно возможного дефицита сырья на рынке после вступления в силу американских санкций против Ирана в ноябре, а также после данных о снижении числа работающих нефтедобывающих буровых установок в США.

По состоянию на 07.45 Киева стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,53%, до $83,18 за баррель, ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,38%, до $73,53 за баррель.

По итогам пятницы нефть Brent подорожала на 1,7% до $82,73, а WTI - на 1,6%, до максимума с 10 июля в $73,25 за баррель.

Поддержку ценам на нефть продолжают оказывать ожидания грядущего вступления в силу американских санкций против Ирана. США, выйдя в мае из соглашения о ядерной программе с Ираном, восстанавливают санкции против страны, против энергетического сектора они вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.

Президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч (Michael Lynch) отметил, что санкции против Ирана, похоже, дают результаты, если посмотреть на то, что такие покупатели иранской нефти, как индийские и китайские компании, избегают ее покупок.
Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказывают пятничные данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о том, что количество нефтяных буровых установок в США по итогам недели, завершившейся 28 сентября, снизилось на три штуки, или на 0,3%, до 863 единицы.

Фьючерсы на нефть в пятницу выросли на признаках сокращения предложения, в целом фьючерсы за месяц выросли, что стало вторым месяцем роста подряд. Цена Brent достигла нового максимума за четыре года.

Ноябрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на $1,13, или на 1,6%, до $73,25 за баррель. Это максимальный уровень с 10 июля.

Ноябрьский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на $1, или на 1,2%, до $82,72
за баррель.
Декабрьский фьючерс на нефть Brent, который стал ближайшим, вырос на $1,35, или на 1,7%, до $82,73 за баррель.

За неделю, по ближайшему контракту, цена Brent выросла на 5%, за месяц - на 6,8%, за квартал — 4,1%.

По WTI цена за неделю выросли на 3,5%, за месяц — на 4,9%, за квартал по ближайшему контракту цена снизилась на 1,2%.

Цены в течение дня резко выросли без новостных причин. Это может быть связано с автоматической торговлей.

Также цены, кажется, получили поддержку на сообщениях, что Китай сокращает покупки нефти в Иране, а также с информацией о том, что США не имеют в планах использовать стратегические резервы нефти для компенсации потерь предложения из-за санкций против Ирана.

Санкции эффективно сокращают продажи иранской нефти — покупатели из Индии и Китая уже начали воздерживаться от покупок, особенно учитывая жесткий подход администрации Трампа.

По сообщениям СМИ со ссылкой на источники в иранской нефтяной компании, там ожидают, что в этом месяце поставки нефти Ираном снизились до около 1,5 млн. баррелей в день, с 2,3 млн. в июне.

В пятницу данные Администрации энергетической информации США показали, что объём добычи нефти в США в июле вырос до 10,96 млн. баррелей в день, или на 2,5% выше, чем в июне, и примерно на 18,8% выше к уровню прошлого года.

Нефтяные буровые сокращаются в США вторую неделю подряд: Baker Hughes.

Еженедельный отчет Baker Hughes показал, что за неделю до 28 сентября в США произошли следующие изменения:
общее число буровых увеличилось на 1 до 1054 шт.
число буровых на нефтяных месторождениях сократилось на 3 до 863 шт. при прогнозе в 865 шт.
число буровых на газовых месторождениях увеличилось на 3 до 189 шт.
число прочих буровых увеличилось на 3 до 189 шт.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/, http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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