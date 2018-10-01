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"Бюджет бідності":
Тимошенко розкритикувала...

"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 22:05

  galex написав:
  cannabis_ua написав:Потім підвищити мінімалку в 3 рази і зробити вигляд що та девальвація потрібна була для вирівнювання торгового балансу.


если для выравнивания баланса за 2 года из ЗВР сожрали примерно 20 млрд$, то таки да - курс 8 был фиктивный и девальвация реально была нужна.

Сейчас курс не фиктивный? Кредиты не нужны?
Это нужно было убивать экономику, чтобы понять что девальвируй не девальвируй, а если ЕС нечего предложить то остается только сос..ть.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 22:15

Re: "Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

  galex написав:кстати за вот этот откровенный бред

но офшорку то открыл..

  lapay написав:Рубль девальвував вдвічі, як російській, так і білоруській, по такій же схемі?

а вы що в Ольгино проживаете що вас так той рубль беспокоит?
  cannabis_ua написав:то остается только сос..ть.

ну это если опять 54% в марте проголосуют по теории - лишь бы путин не напал, да все равно ничего не поменяем...тогда следующие 4 года все так сос..т.. мало не покажется. Получив индульгенцию еще на 4 года дерибана.. я даже не представляю как скакнет рост той же коммуналки например и под какие % и где керманычи нагребут кредитов...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 22:31

  Джон написав:Получив индульгенцию еще на 4 года дерибана.. я даже не представляю как скакнет рост той же коммуналки например и под какие % и где керманычи нагребут кредитов...


Все хуже, чем вы думаете, на пять лет, президента избирают на пять лет.
В переходный период как по мне надо выбирать максимум на 2-3 года, если за три года население не почувствовало улучшений, то это фиаско, братан/c/, давай до свидания/c/
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 23:04

  Джон написав:но офшорку то открыл..


так ему плешь уже проели "продай бизнес, продай бизнес". он же не может бросать президентские обязанности и заниматься продажей, вот и поручил профессионалам.

да и вообще, у нас офшорки открывают не столько для ухода от налогов, сколько потому что в отличие от цивилизованных стран, нарид не очень понимает что такое "частная собственность", зато приветствует "отнять и поделить".
и чтобы каждая следующая гипотетически приходящая юля не могла так просто отнять, бизнес предпочитают защищать международным правом.


а вы що в Ольгино проживаете що вас так той рубль беспокоит?


это простой показатель того, что менее развитые страны обречены на вечную девальвацию своих валют по отношению к более развитым. потому что вы продаете немцам металл а шведам дерево. а они вам назад - бмв и икею на порядки дороже.

ну это если опять 54% в марте проголосуют по теории - лишь бы путин не напал, да все равно ничего не поменяем...тогда следующие 4 года все так сос..т.. мало не покажется.


если человек не хочет "сос..т.", то его благосостояние зависит исключительно от личных усилий по саморазвитию и поиску возможностей, а не от ожидания "когда же придет хорошее правительство, которое сделает мне достойную жизнь".
galex
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 02:16

galex
Но, думаю и не будете отрицать что в том числе и не в последнюю очередь для минимизации налогообложения?
Пример Тигибка и Черновецкого с продажей их банков и Хорошковского с Интером, где по схеме "одна офшорка продает другой офшорке третью офшорку, на которую все записано" на сотни и сотни миллионов долларов, а украинский бюджет имеет в итоге дырку от бублика - тому лишь подтверждение.

Ну а про обещания ̶о̶с̶т̶а̶п̶а̶ ̶в̶ ̶н̶ь̶ю̶ ̶в̶а̶с̶ю̶к̶а̶х̶ про миллион страховки жизни и тысячу в день и прочее подобное предвыборное непотребство вижу нечего возразить 8)

А продавать ему лично ничего и не нужно. Тем же Рошеном он и не занимался, там всем руководит уже более 20 лет Москалевский. Он то в 1996 всю корпорацию и создал. За ваучеры, шмауцеры... ну все в курсе как оно было.
А Петро с 1998 года все на госдолжностях был, некогда ему, о стране думал 8)
В некоторых кругах это называется "крышу делал", но... это лишь мое оценочное суждение 8)
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 05:34

  galex написав:
  cannabis_ua написав:Потім підвищити мінімалку в 3 рази і зробити вигляд що та девальвація потрібна була для вирівнювання торгового балансу.


если для выравнивания баланса за 2 года из ЗВР сожрали примерно 20 млрд$, то таки да - курс 8 был фиктивный и девальвация реально была нужна.


За последние 8 месяцев из ЗВР слито 1,6 млрд баксов, и эта цифра продолжает нарастать. Так что не стоит кричать "гоп".
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 06:55

  Faceless написав:
  cannabis_ua написав:Но если выбирать между Порошенко и Тимошенко или между Порошенко и любым другим кандидатом, я выберу хоть кота в мешке но не Порошенко.
Хуже Президента моя страна еще не знала.

Очень и очень спорно. При всех претензиях к Порошенко, среди альтренатив - и фейерические балаболы, и явные коллаборанты.

Я бы выразился режче- откровенный бред. Лучший пока президент из всех, что были- это Порох. ХотЯ к нему есть вопросы тоже, но альтернативных кандидатов пока не видно.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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