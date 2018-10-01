"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

Додано: Вів 02 жов, 2018 23:04

Джон написав: но офшорку то открыл.. но офшорку то открыл..

а вы що в Ольгино проживаете що вас так той рубль беспокоит?

ну это если опять 54% в марте проголосуют по теории - лишь бы путин не напал, да все равно ничего не поменяем...тогда следующие 4 года все так сос..т.. мало не покажется.



так ему плешь уже проели "продай бизнес, продай бизнес". он же не может бросать президентские обязанности и заниматься продажей, вот и поручил профессионалам.да и вообще, у нас офшорки открывают не столько для ухода от налогов, сколько потому что в отличие от цивилизованных стран, нарид не очень понимает что такое "частная собственность", зато приветствует "отнять и поделить".и чтобы каждая следующая гипотетически приходящая юля не могла так просто отнять, бизнес предпочитают защищать международным правом.это простой показатель того, что менее развитые страны обречены на вечную девальвацию своих валют по отношению к более развитым. потому что вы продаете немцам металл а шведам дерево. а они вам назад - бмв и икею на порядки дороже.если человек не хочет "сос..т.", то его благосостояние зависит исключительно от личных усилий по саморазвитию и поиску возможностей, а не от ожидания "когда же придет хорошее правительство, которое сделает мне достойную жизнь".