RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Підсумки: енергетика
/
Итоги: Энергетика 02.10.18

Итоги: Энергетика 02.10.18
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 12:28

Итоги: Энергетика 02.10.18

Цены на нефть умеренно растут во вторник утром и находятся в районе максимальных отметок с 2014 года, достигнутых днем ранее, в ожидании сокращения экспорта этого сырья из Ирана из-за американских санкций и на общем оптимизме по поводу заключения нового торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой.

По состоянию на 7.35 Киева стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,09% - до $85,06 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,35%, до $75,56 за баррель.

В понедельник стоимость Brent впервые с 3 ноября 2014 года превысила $85 за баррель, а цена WTI впервые с 3 июля поднялась в цене выше $75 за баррель. При этом рост цен обеих нефтяных марок достигал 3%.

Стоимость нефти сохраняет положительную динамику, поскольку инвесторы опасаются сокращения предложения на глобальном рынке из-за санкций США против Ирана. США, выйдя в мае из соглашения о ядерной программе с Ираном, восстанавливают санкции против страны, против энергетического сектора они вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.

При этом президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч отметил в комментарии, что его удивило столь сильное ралли нефтяного рынка в понедельник. Он связывает такую динамику цен на нефть, в том числе, с оптимизмом вокруг объявления о новом торговом соглашении между США, Канадой и Мексикой.

«Кроме того, растут ожидания возможного роста цен на нефть до $100 за баррель», - полагает эксперт. При этом, по его мнению, даже малейшая негативная для сырьевого рынка новость может спровоцировать распродажи на нем.

Мировые цены на нефть в понедельник, 1 октября, продемонстрировали положительную динамику.

Котировки ноябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на $2,05 и составили $75,3 за баррель.

На торгах в Европе нефть тоже подорожала. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость ноябрьских контрактов на Brent выросла на $2,26, до $84,98 за баррель.

Цена на нефть марки Brent выросла 01 октября более чем на два с половиной доллара и достигла отметки $85,30 за баррель, максимальной за последние четыре года. Росту цен на нефть способствовало сообщение о том, что объем добычи стран OPEC и стран, не входящих в OPEC, остается ниже допустимых, согласованных ранее квот. Инвесторы опасаются, что с вступлением в действие 4 ноября американских санкций против Ирана предложение нефти на рынке может уменьшиться. Индия, вслед за Японией и Южной Кореей, отказалась с ноября от покупок иранской нефти.

Рост цен на нефть оказал поддержку «сырьевым» валютам.
Курс доллар США/канадский доллар упал до уровня 1,2781, самого низкого с мая этого года.

Помимо роста цен на нефть поддержку канадскому доллару оказывает решение Канады войти в новый трехсторонний договор о свободной торговле USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement), который придет на смену договору NAFTA.

Рынку нефти угрожает то, что не было уже 5 лет, предупреждает Citigroup.

Аналитики товарного рынка из Citigroup предупредили инвесторов рынка нефти о том, что разница в ценах между бенчмарками Brent и WTI рискует стать самой существенной с 2013 года.
В банке прогнозирует расширение спрэда между Brent и WTI до $15 за баррель. Это произойдет потому, что запасы в крупнейшем американском нефтехранилище Кушинг (в Оклахоме) будут скапливаться высокими темпами.

Американской нефти все труднее добираться до экспортных терминалов и
нефтеперерабатывающих заводов, которые находятся на побережье страны. Те, кто нефть добывают — демпингуют. В результате только с июля по август спрэд Brent/WTI удвоился. За последние 7 недель объем запасов в Кушинге демонстрирует рост 5 раз.

В настоящий момент объем запасов в Кушинге составляет порядка 20 млн. баррелей. Citi прогнозирует, что к апрелю запасы увеличатся до 70 млн. баррелей. В банке прогнозируют увеличение объемов добычи в Пермском бассейне. Все объемы добычи от Колорадо до Оклахомы и даже от Северной Дакоты до Канады, прежде чем добраться до НПЗ на побережье, идут через Кушинг.

Свою лепту в расширение спрэда может внести и Китай. Если эта страна начнет бойкотировать покупки американской нефти, то это поднимет цены за пределами Штатов. В этом случае спрэд вырастет по причине более высоких темпов роста цен на нефть марки Brent.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/, http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67358
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4251 раз.
Подякували: 7779 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Итоги, Энергетика 01.10.18
дядя Caша » Пон 01 жов, 2018 12:34
0 38
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 жов, 2018 12:34
дядя Caша
Итоги: Энергетика 28.09.18
дядя Caша » П'ят 28 вер, 2018 12:18
0 49
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 вер, 2018 12:18
дядя Caша
Итоги: Энергетика 27.09.18
дядя Caша » Чет 27 вер, 2018 12:45
0 56
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 вер, 2018 12:45
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.