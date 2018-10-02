Итоги: Энергетика 02.10.18

По состоянию на 7.35 Киева стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,09% - до $85,06 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,35%, до $75,56 за баррель.
В понедельник стоимость Brent впервые с 3 ноября 2014 года превысила $85 за баррель, а цена WTI впервые с 3 июля поднялась в цене выше $75 за баррель. При этом рост цен обеих нефтяных марок достигал 3%.
Стоимость нефти сохраняет положительную динамику, поскольку инвесторы опасаются сокращения предложения на глобальном рынке из-за санкций США против Ирана. США, выйдя в мае из соглашения о ядерной программе с Ираном, восстанавливают санкции против страны, против энергетического сектора они вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.
При этом президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч отметил в комментарии, что его удивило столь сильное ралли нефтяного рынка в понедельник. Он связывает такую динамику цен на нефть, в том числе, с оптимизмом вокруг объявления о новом торговом соглашении между США, Канадой и Мексикой.
«Кроме того, растут ожидания возможного роста цен на нефть до $100 за баррель», - полагает эксперт. При этом, по его мнению, даже малейшая негативная для сырьевого рынка новость может спровоцировать распродажи на нем.
Мировые цены на нефть в понедельник, 1 октября, продемонстрировали положительную динамику.
Котировки ноябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на $2,05 и составили $75,3 за баррель.
На торгах в Европе нефть тоже подорожала. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость ноябрьских контрактов на Brent выросла на $2,26, до $84,98 за баррель.
Цена на нефть марки Brent выросла 01 октября более чем на два с половиной доллара и достигла отметки $85,30 за баррель, максимальной за последние четыре года. Росту цен на нефть способствовало сообщение о том, что объем добычи стран OPEC и стран, не входящих в OPEC, остается ниже допустимых, согласованных ранее квот. Инвесторы опасаются, что с вступлением в действие 4 ноября американских санкций против Ирана предложение нефти на рынке может уменьшиться. Индия, вслед за Японией и Южной Кореей, отказалась с ноября от покупок иранской нефти.
Рост цен на нефть оказал поддержку «сырьевым» валютам.
Курс доллар США/канадский доллар упал до уровня 1,2781, самого низкого с мая этого года.
Помимо роста цен на нефть поддержку канадскому доллару оказывает решение Канады войти в новый трехсторонний договор о свободной торговле USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement), который придет на смену договору NAFTA.
Рынку нефти угрожает то, что не было уже 5 лет, предупреждает Citigroup.
Аналитики товарного рынка из Citigroup предупредили инвесторов рынка нефти о том, что разница в ценах между бенчмарками Brent и WTI рискует стать самой существенной с 2013 года.
В банке прогнозирует расширение спрэда между Brent и WTI до $15 за баррель. Это произойдет потому, что запасы в крупнейшем американском нефтехранилище Кушинг (в Оклахоме) будут скапливаться высокими темпами.
Американской нефти все труднее добираться до экспортных терминалов и
нефтеперерабатывающих заводов, которые находятся на побережье страны. Те, кто нефть добывают — демпингуют. В результате только с июля по август спрэд Brent/WTI удвоился. За последние 7 недель объем запасов в Кушинге демонстрирует рост 5 раз.
В настоящий момент объем запасов в Кушинге составляет порядка 20 млн. баррелей. Citi прогнозирует, что к апрелю запасы увеличатся до 70 млн. баррелей. В банке прогнозируют увеличение объемов добычи в Пермском бассейне. Все объемы добычи от Колорадо до Оклахомы и даже от Северной Дакоты до Канады, прежде чем добраться до НПЗ на побережье, идут через Кушинг.
Свою лепту в расширение спрэда может внести и Китай. Если эта страна начнет бойкотировать покупки американской нефти, то это поднимет цены за пределами Штатов. В этом случае спрэд вырастет по причине более высоких темпов роста цен на нефть марки Brent.
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