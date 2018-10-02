Итоги: Энергетика 02.10.18

Додано: Вів 02 жов, 2018 12:28

Стоимость нефти сохраняет положительную динамику, поскольку инвесторы опасаются сокращения предложения на глобальном рынке из-за санкций США против Ирана. США, выйдя в мае из соглашения о ядерной программе с Ираном, восстанавливают санкции против страны, против энергетического сектора они вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.



При этом президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч отметил в комментарии, что его удивило столь сильное ралли нефтяного рынка в понедельник. Он связывает такую динамику цен на нефть, в том числе, с оптимизмом вокруг объявления о новом торговом соглашении между США, Канадой и Мексикой.



«Кроме того, растут ожидания возможного роста цен на нефть до $100 за баррель», - полагает эксперт. При этом, по его мнению, даже малейшая негативная для сырьевого рынка новость может спровоцировать распродажи на нем.

Цена на нефть марки Brent выросла 01 октября более чем на два с половиной доллара и достигла отметки $85,30 за баррель, максимальной за последние четыре года. Росту цен на нефть способствовало сообщение о том, что объем добычи стран OPEC и стран, не входящих в OPEC, остается ниже допустимых, согласованных ранее квот. Инвесторы опасаются, что с вступлением в действие 4 ноября американских санкций против Ирана предложение нефти на рынке может уменьшиться. Индия, вслед за Японией и Южной Кореей, отказалась с ноября от покупок иранской нефти.



Рост цен на нефть оказал поддержку «сырьевым» валютам.

Курс доллар США/канадский доллар упал до уровня 1,2781, самого низкого с мая этого года.



Помимо роста цен на нефть поддержку канадскому доллару оказывает решение Канады войти в новый трехсторонний договор о свободной торговле USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement), который придет на смену договору NAFTA.



Цены на нефть умеренно растут во вторник утром и находятся в районе максимальных отметок с 2014 года, достигнутых днем ранее, в ожидании сокращения экспорта этого сырья из Ирана из-за американских санкций и на общем оптимизме по поводу заключения нового торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой.Мировые цены на нефть в понедельник, 1 октября, продемонстрировали положительную динамику.Рынку нефти угрожает то, что не было уже 5 лет, предупреждает Citigroup.Аналитики товарного рынка из Citigroup предупредили инвесторов рынка нефти о том, что разница в ценах между бенчмарками Brent и WTI рискует стать самой существенной с 2013 года.В банке прогнозирует расширение спрэда между Brent и WTI до $15 за баррель. Это произойдет потому, что запасы в крупнейшем американском нефтехранилище Кушинг (в Оклахоме) будут скапливаться высокими темпами.Американской нефти все труднее добираться до экспортных терминалов инефтеперерабатывающих заводов, которые находятся на побережье страны. Те, кто нефть добывают — демпингуют. В результате только с июля по август спрэд Brent/WTI удвоился. За последние 7 недель объем запасов в Кушинге демонстрирует рост 5 раз.В настоящий момент объем запасов в Кушинге составляет порядка 20 млн. баррелей. Citi прогнозирует, что к апрелю запасы увеличатся до 70 млн. баррелей. В банке прогнозируют увеличение объемов добычи в Пермском бассейне. Все объемы добычи от Колорадо до Оклахомы и даже от Северной Дакоты до Канады, прежде чем добраться до НПЗ на побережье, идут через Кушинг.Свою лепту в расширение спрэда может внести и Китай. Если эта страна начнет бойкотировать покупки американской нефти, то это поднимет цены за пределами Штатов. В этом случае спрэд вырастет по причине более высоких темпов роста цен на нефть марки Brent.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: