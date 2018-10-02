В грудні очікується зростання середньої зарплати в Україні до рівня 10 тис. грн.
Дивися повний текст Рева повідомив, коли зростання зарплат в Україні допоможе вийти на рівень польських.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 09:02
Рева повідомив, коли зростання зарплат в Україні...
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Дивися повний текст Рева повідомив, коли зростання зарплат в Україні допоможе вийти на рівень польських.
Додано: Сер 03 жов, 2018 09:02
а смысл? когда зарплаты будут 19к, доллар будет 50.... и что дальше? новые цели и новые победы? )
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