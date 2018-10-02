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Рева повідомив, коли зростання
зарплат в Україні...

Рева повідомив, коли зростання зарплат в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:02

Рева повідомив, коли зростання зарплат в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
В грудні очікується зростання середньої зарплати в Україні до рівня 10 тис. грн.

Дивися повний текст Рева повідомив, коли зростання зарплат в Україні допоможе вийти на рівень польських.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:02

а смысл? когда зарплаты будут 19к, доллар будет 50.... и что дальше? новые цели и новые победы? )
Tamagoch
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