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Рева повідомив, коли зростання
зарплат в Україні...

Рева повідомив, коли зростання зарплат в Україні...
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:07

  kmg написав:
  andrijk777 написав:Зарплати не зростають, а відновлюються до докризового рівня. Фактично вже відновились.

Те що, зп просіли непропорційно це так. Але до відновлення ще далеко. По Львову в 2013му - 8тис грн цілком реально, зараз 28тис (якщо не програміст)- майже неможливо, одиничні випадки, на такі вакансії з вулиці не візьмуть.

Курс в 2013 був штучний. Курс мав бути вже десь 12. Підтвердження - торговий баланс, збільшення боргу і зменшення ЗВР.
Сьогоднішній курс ще є досить адекватний, але якщо його дальше будуть тримати, то повторимо кризу 2008 чи 2014. Тобто якщо курс будуть штучно тримати, то ріст зарплат в 20% буде віртуальним і закінчиться обвалом гривні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:44

Re: Рева повідомив, коли зростання зарплат в Україні...

  Gastarbaiter написав:Неужели вы думаете, что рост зарплат не создаст давления на курс?
А вы учитываете рост зарплат заробитчан (не только польских) и влияние на курс этих млрд долл переведенных в Украину зарплат?
miroshnich007
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:09

Re: Рева повідомив, коли зростання зарплат в Україні...

  andrijk777 написав:Створює, але не пропорційно. За мінімалку ніхто доларів і айфонів не купляє. При зарплаті 5-7К в Турцію/Египет не їздять.
Головна причина низьких зарплат - демографія!
В УССР було багато робочої сили, але було й багато виробництв. Виробництва поздихали, а робоча сила залишилась. Та й роботодавці попривикали що у них черги робитників стоять за копійки працювати. Ось і все.
Сьогодні нарешті покоління народжених в Україні виходить на ринок праці. Але воно малочисельне. І робочих рук не хватає.


З УРСР була би змога підірватись на Захід, то також би чимало повтікало. А так могли в погоні за довшим карбованцем хіба в Сургут та Магадан, що багато і зробило. При необхідності значного підвищення заробітних плат багато сьогоднішніх бізнесів згорнеться, бо не витягне. Відповідно ще менші доходи будуть до бюджетів. Завтра в Києві вчителі виходять домагатись підвищення до 500-900 у.о/міс.
столичні освітяни вимагають виконання 61 статті нового Закону Про освіту вже з 1 січня наступного року, а не з 2023 року, як заплановано.
Згідно з цим розділом документу, вчителі мають отримувати 900 доларів, а молоді фахівці - 500 доларів. Натомість середня зарплата вчителя в Україні зараз становить 6 тис. грн, а молоді вчителі та вихователі отримують лише 4 тис.

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vchite ... 98058.html
Але якщо базис скоро в червону книгу можна заносити, то з чого може жити надбудова?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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