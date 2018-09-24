Рева повідомив, коли зростання зарплат в Україні...
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andrijk777 написав:Зарплати не зростають, а відновлюються до докризового рівня. Фактично вже відновились.
Те що, зп просіли непропорційно це так. Але до відновлення ще далеко. По Львову в 2013му - 8тис грн цілком реально, зараз 28тис (якщо не програміст)- майже неможливо, одиничні випадки, на такі вакансії з вулиці не візьмуть.
Курс в 2013 був штучний. Курс мав бути вже десь 12. Підтвердження - торговий баланс, збільшення боргу і зменшення ЗВР. Сьогоднішній курс ще є досить адекватний, але якщо його дальше будуть тримати, то повторимо кризу 2008 чи 2014. Тобто якщо курс будуть штучно тримати, то ріст зарплат в 20% буде віртуальним і закінчиться обвалом гривні.
andrijk777 написав:Створює, але не пропорційно. За мінімалку ніхто доларів і айфонів не купляє. При зарплаті 5-7К в Турцію/Египет не їздять. Головна причина низьких зарплат - демографія! В УССР було багато робочої сили, але було й багато виробництв. Виробництва поздихали, а робоча сила залишилась. Та й роботодавці попривикали що у них черги робитників стоять за копійки працювати. Ось і все. Сьогодні нарешті покоління народжених в Україні виходить на ринок праці. Але воно малочисельне. І робочих рук не хватає.
З УРСР була би змога підірватись на Захід, то також би чимало повтікало. А так могли в погоні за довшим карбованцем хіба в Сургут та Магадан, що багато і зробило. При необхідності значного підвищення заробітних плат багато сьогоднішніх бізнесів згорнеться, бо не витягне. Відповідно ще менші доходи будуть до бюджетів. Завтра в Києві вчителі виходять домагатись підвищення до 500-900 у.о/міс.
столичні освітяни вимагають виконання 61 статті нового Закону Про освіту вже з 1 січня наступного року, а не з 2023 року, як заплановано. Згідно з цим розділом документу, вчителі мають отримувати 900 доларів, а молоді фахівці - 500 доларів. Натомість середня зарплата вчителя в Україні зараз становить 6 тис. грн, а молоді вчителі та вихователі отримують лише 4 тис.