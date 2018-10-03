Рева повідомив, коли зростання зарплат в Україні...
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andrijk777 написав:Зарплати не зростають, а відновлюються до докризового рівня. Фактично вже відновились.
Те що, зп просіли непропорційно це так. Але до відновлення ще далеко. По Львову в 2013му - 8тис грн цілком реально, зараз 28тис (якщо не програміст)- майже неможливо, одиничні випадки, на такі вакансії з вулиці не візьмуть.
Курс в 2013 був штучний. Курс мав бути вже десь 12. Підтвердження - торговий баланс, збільшення боргу і зменшення ЗВР. Сьогоднішній курс ще є досить адекватний, але якщо його дальше будуть тримати, то повторимо кризу 2008 чи 2014. Тобто якщо курс будуть штучно тримати, то ріст зарплат в 20% буде віртуальним і закінчиться обвалом гривні.
andrijk777 написав:Створює, але не пропорційно. За мінімалку ніхто доларів і айфонів не купляє. При зарплаті 5-7К в Турцію/Египет не їздять. Головна причина низьких зарплат - демографія! В УССР було багато робочої сили, але було й багато виробництв. Виробництва поздихали, а робоча сила залишилась. Та й роботодавці попривикали що у них черги робитників стоять за копійки працювати. Ось і все. Сьогодні нарешті покоління народжених в Україні виходить на ринок праці. Але воно малочисельне. І робочих рук не хватає.
З УРСР була би змога підірватись на Захід, то також би чимало повтікало. А так могли в погоні за довшим карбованцем хіба в Сургут та Магадан, що багато і зробило. При необхідності значного підвищення заробітних плат багато сьогоднішніх бізнесів згорнеться, бо не витягне. Відповідно ще менші доходи будуть до бюджетів. Завтра в Києві вчителі виходять домагатись підвищення до 500-900 у.о/міс.
столичні освітяни вимагають виконання 61 статті нового Закону Про освіту вже з 1 січня наступного року, а не з 2023 року, як заплановано. Згідно з цим розділом документу, вчителі мають отримувати 900 доларів, а молоді фахівці - 500 доларів. Натомість середня зарплата вчителя в Україні зараз становить 6 тис. грн, а молоді вчителі та вихователі отримують лише 4 тис.
Ой+ написав:При необхідності значного підвищення заробітних плат багато сьогоднішніх бізнесів згорнеться, бо не витягне. Відповідно ще менші доходи будуть до бюджетів. Завтра в Києві вчителі виходять домагатись підвищення до 500-900 у.о/міс.
Скажіть конкретно, який бізнес згорнеться? Більша частина бізнесу не згорнеться а укрупниться! Наприклад є кіоск, який продає 10кг м"яса в день і сусідній кіоск такий самий - продає 10кг м"яса в день. В кожному кіоску свій продавець. Нехай один кіоск "згорнеться". Тоді другий кіоск почне продавати 20 кг. м"яса в день і вже точно не "згорнеться". І доходи до бюджету також не впадуть. Приклад умовний. Вчителі вимагають зарплату - ну це смішно... Ну в Європі люди також зарплату на демонстраціях вимагають - що в цьому страшного?
Gastarbaiter написав:Неужели вы думаете, что рост зарплат не создаст давления на курс?
Створює, але не пропорційно. За мінімалку ніхто доларів і айфонів не купляє. При зарплаті 5-7К в Турцію/Египет не їздять.
Даже если человек не покупает айфоны и не ездит заграницу, то это не значит, что его доход не имеет значения для курса валюты. Если зарплата за самый простой неквалифицированный труд вырастет, допустим, до 10 тыс., то, очевидно, люди с квалификацией захотят за свой труд минимум 20 тыс. Рост зарплат - это, разумеется, хорошо, это увеличивает платежеспособный спрос. Проблема только в том, что нельзя это делать слишком резко. БОльшая зарплата - это не только айфоны и Турция. Это и бутылка импортного вискаря вместо отечественной водки, это и больше всяких китайских свистоперделок, купленных спонтанно в Ашане, это и импортный сыр на праздничный стол, и больше залитого бензина, и духи жене в подарок, и т.д. Т.е. все по мелочи, вроде, но, увы, слишком велика доля импорта в потребительских товарах. Не знаю, сумбурное объяснение получилось, но это такая тонкая грань, на которой нужно умело балансировать. Рост должен быть плавный и поддерживаться ростом внутреннего производства. Бурный рост зарплат закончится очередным обвалом гривны. Ну потому что элементарно не сможем мы так же бодро нарастить экспорт.
miroshnich007 написав:
Gastarbaiter написав:Неужели вы думаете, что рост зарплат не создаст давления на курс?
А вы учитываете рост зарплат заробитчан (не только польских) и влияние на курс этих млрд долл переведенных в Украину зарплат?
Учитываю. И учитываю, также, тенденции. Знаете, сколько "заробитчан" уже остались на постоянку в той же Польше? Люди переезжают семьями, делают карьеру, приобретают жилье. Вы думаете, они назад ломанутся, когда в Украине станет средняя з/п 700 дол.? Те, кто ездят батрачить по безвизу на 3 месяца, те, может, и станут меньше ездить и меньше привозить валюты. Так что тоже не айс.
andrijk777 написав:Скажіть конкретно, який бізнес згорнеться? Більша частина бізнесу не згорнеться а укрупниться! Вчителі вимагають зарплату - ну це смішно... Ну в Європі люди також зарплату на демонстраціях вимагають - що в цьому страшного?
В торгівлі і так проходить глобалізація - АТБ має понад 1000 маркетів і кожен замінив купу магазинчиків, при цьому прибуток значною мірою іде в офшори на віллли-яхти. А коли торгував мільйон ФОПів, то кожен також щось всередені споживав - хоча би ті ж освітні послуги. В мене, наприклад, є знайомий власник цегельні, то вже сьогоднішній рівень видатків на зарплату ставить його на межу існування. Причому якраз трудягам без проблем знайти собі більш оплачувану роботу на заходах. Що хочуть вчителі, то дійсно нічого страшного, бо вроді підвищувати ніхто не збирається, як сказала профільна міністерка, ціна питання 100 млрд. рік. Але якщо ідея щось там піднімати в бюджетній сфері та соціалці опанує без росту ВВП - то або ще більші борги і інфляція, або інфляція зразу.
Ой+ То нехай ваш знайомий йде в трудяги, раз їм без проблем роботу знати . І ваш приклад є типовим. Якщо закриється ця цегельня, тоді інша буде випускати в 2 рази більше цегли і вже точно не закриється. Gastarbaiter Зарплати ростуть не з веління президента чи прем'єра. Зарплати - це ринок. Збільшується попит чи зменшується пропозиція - збільшується ціна(зарплата). Тому фраза "рост должен быть плавный" - некоректна. Маємо те що маємо.