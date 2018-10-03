Рева повідомив, коли зростання зарплат в Україні...
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andrijk777 написав:То нехай ваш знайомий йде в трудяги, раз їм без проблем роботу знати . І ваш приклад є типовим. Якщо закриється ця цегельня, тоді інша буде випускати в 2 рази більше цегли і вже точно не закриється.
В тому то і справа, що не буде один м'ясник продавати такий обсяг м'яса, чи буде така сама необхідність в цеглі, якщо велика к-ть продавців-виробників піде в трудяги, найчастіше на закордонні терени. Ну відповідно не потрібно буде стільки ж вчителів-лікарів. І так по колу. Я за підняття доходів всім, але при умові, що вони викликане зростанням виробництв товарів і послуг а не грошей.
Ой+ Ніякого кола немає. При збільшенні зарплат збільшується потреба і в цеглі і в м"ясі. Велика кількість "бізнесменів" в трудяги не піде! Не смішіть мене. Між іншим саме з цієй причини трудягів стало "не хватать". Бо всі рвались в бізнесмени, ніхто не хотів бути трудягою.