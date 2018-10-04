Рева повідомив, коли зростання зарплат в Україні...
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andrijk777 написав:То нехай ваш знайомий йде в трудяги, раз їм без проблем роботу знати . І ваш приклад є типовим. Якщо закриється ця цегельня, тоді інша буде випускати в 2 рази більше цегли і вже точно не закриється.
В тому то і справа, що не буде один м'ясник продавати такий обсяг м'яса, чи буде така сама необхідність в цеглі, якщо велика к-ть продавців-виробників піде в трудяги, найчастіше на закордонні терени. Ну відповідно не потрібно буде стільки ж вчителів-лікарів. І так по колу. Я за підняття доходів всім, але при умові, що вони викликане зростанням виробництв товарів і послуг а не грошей.
Ой+ Ніякого кола немає. При збільшенні зарплат збільшується потреба і в цеглі і в м"ясі. Велика кількість "бізнесменів" в трудяги не піде! Не смішіть мене. Між іншим саме з цієй причини трудягів стало "не хватать". Бо всі рвались в бізнесмени, ніхто не хотів бути трудягою.
andrijk777 написав:При збільшенні зарплат збільшується потреба і в цеглі і в м"ясі.
Так це при реальному зростанні, а не при номінальному, чого по великому рахунку не маємо. Концентація ж виробництва чи торгівлі призводить з одного боку до зростання попиту на цеглу і яхти, але зачасту не тут. З іншого боку, зменшення чисельності того умовного середнього класу веде до зменшення споживання тих товарів та послуг, які ще тут спроможні виробляти-надавати і відповідно згортання надавачів послуг, які також не зможуть спожити щось таке середньокласове. Так що неприйняття дрібних бізнесменів і втіха їхнім банкротсвом це дзвін, що дзвонить по всіх нас. І можна чекати манни від крупного бізнесу.
andrijk777 написав:Gastarbaiter Зарплати ростуть не з веління президента чи прем'єра. Зарплати - це ринок. Збільшується попит чи зменшується пропозиція - збільшується ціна(зарплата). Тому фраза "рост должен быть плавный" - некоректна. Маємо те що маємо.
Любой рынок можно регулировать. В том числе и непрямыми методами. Вы, наверное, достаточно далеки от бизнеса и не понимаете, что за 1 день невозможно резко нарастить объемы производства. Все процессы имеют свою инерцию. Даже за год в масштабах страны невозможен рост на 20%. Возросшая платежеспособность населения + упавшие прибыли собственников = ответ подставьте сами.