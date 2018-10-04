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Рева повідомив, коли зростання
зарплат в Україні...

Рева повідомив, коли зростання зарплат в Україні...
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:27

Re: Рева повідомив, коли зростання зарплат в Україні...

  andrijk777 написав:То нехай ваш знайомий йде в трудяги, раз їм без проблем роботу знати .
І ваш приклад є типовим. Якщо закриється ця цегельня, тоді інша буде випускати в 2 рази більше цегли і вже точно не закриється.


В тому то і справа, що не буде один м'ясник продавати такий обсяг м'яса, чи буде така сама необхідність в цеглі, якщо велика к-ть продавців-виробників піде в трудяги, найчастіше на закордонні терени. Ну відповідно не потрібно буде стільки ж вчителів-лікарів. І так по колу.
Я за підняття доходів всім, але при умові, що вони викликане зростанням виробництв товарів і послуг а не грошей.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:47

Ой+
Ніякого кола немає.
При збільшенні зарплат збільшується потреба і в цеглі і в м"ясі.
Велика кількість "бізнесменів" в трудяги не піде! :D Не смішіть мене. Між іншим саме з цієй причини трудягів стало "не хватать". Бо всі рвались в бізнесмени, ніхто не хотів бути трудягою.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:05

  velpas13 написав:Зарплаты,пенсии подымут до такого уровня,чтоб лишить субсидии и всё поднятие-вылетит в трубу вместе с ценой на газ,так думаю,да и примеры уже есть.

поднятие зарплат и пенсий не может решить вопрос с субсидиями, так как тарифы будут расти быстрей...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:25

Re: Рева повідомив, коли зростання зарплат в Україні...

  andrijk777 написав:При збільшенні зарплат збільшується потреба і в цеглі і в м"ясі.


Так це при реальному зростанні, а не при номінальному, чого по великому рахунку не маємо. Концентація ж виробництва чи торгівлі призводить з одного боку до зростання попиту на цеглу і яхти, але зачасту не тут. З іншого боку, зменшення чисельності того умовного середнього класу веде до зменшення споживання тих товарів та послуг, які ще тут спроможні виробляти-надавати і відповідно згортання надавачів послуг, які також не зможуть спожити щось таке середньокласове. Так що неприйняття дрібних бізнесменів і втіха їхнім банкротсвом це дзвін, що дзвонить по всіх нас.
І можна чекати манни від крупного бізнесу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:31

  andrijk777 написав:Gastarbaiter
Зарплати ростуть не з веління президента чи прем'єра. Зарплати - це ринок. Збільшується попит чи зменшується пропозиція - збільшується ціна(зарплата).
Тому фраза "рост должен быть плавный" - некоректна. Маємо те що маємо. :D

Любой рынок можно регулировать. В том числе и непрямыми методами.
Вы, наверное, достаточно далеки от бизнеса и не понимаете, что за 1 день невозможно резко нарастить объемы производства. Все процессы имеют свою инерцию. Даже за год в масштабах страны невозможен рост на 20%.
Возросшая платежеспособность населения + упавшие прибыли собственников = ответ подставьте сами.
Gastarbaiter
 
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