Итоги: Энергетика 03.10.18

Додано: Сер 03 жов, 2018 12:30

Участники рынка в среду обратили внимание на данные API, согласно которым за неделю по 28 сентября коммерческие запасы нефти в США выросли на 907 тысяч баррелей, до 400,9 миллиона баррелей. Теперь рынок ждет официальных данных от министерства энергетики США в среду вечером. Аналитики ожидают роста уровня запасов в США за отчетную неделю на 1,98 миллиона баррелей после повышения на 1,85 миллиона баррелей неделей ранее.



Трейдеры отмечают, что частично рост запасов нефти в США связан с увеличением добычи в стране до рекордного уровня в 11,1 миллиона баррелей в сутки.



«Мы полагаем, что США закончат текущий год с добычей нефти в 11,3 миллиона баррелей в сутки», - таково мнение аналитиков банка Barclays.



При этом снижение цен на «черное золото» существенно ограничено опасениями за сокращение предложения на мировом рынке из-за санкций США против Ирана. США, выйдя в мае из соглашения о ядерной программе с Ираном, восстанавливают санкции против страны, против энергетического сектора они вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.



Официальные данные Администрации энергетической информации по запасам в США выйдут в среду.



Поскольку нефтеперерабатывающие заводы проводят сезонное обслуживание, это может привести к увеличению запасов нефти, но запасы нефти также могут снизиться, учитывая, что «окно экспорта открыто», - сказал Фил Флинн, старший аналитик рынка Price Futures Group.



Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что EIA сообщит о еженедельном увеличении на 2,76 млн. барр. запасов нефти в США.

Мировые цены на нефть демонстрируют слабую негативную динамику в среду утром после публикации еженедельных данных Американского института нефти (API).Нефтяные фьючерсы слабо снизились во вторник, через день после сообщения о снижении экспорта Ирана и предварительном торговом соглашении между США, Канадой и Мексикой, что способствовало росту мировых цен до самого высокого уровня за последние четыре года.Инвесторы ожидают еженедельных данных в среду, которые, как ожидается, покажут второй подряд рост запасов нефти в США.API: запасы нефти в крупнейшем в США хранилище Кушинг резко выросли на 2 млн. баррелей.Американский институт нефти опубликовал еженедельные данные по изменению запасов коммерческой нефти в США. За неделю до 28 сентября:запасы сырой нефти: +907 тыс. баррелей;запасы в Кушинге: +2,02 млн. барр;запасы бензина: -1,7 млн. барр;запасы дистиллятов: -1,2 млн. барр.Если эти цифры будут подтверждены официальной статистикой Минэнерго США, то объем запасов в нефтехранилищах Кушинга станет максимальным с начала августа.Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут в среду, что в США за отчетный период:запасы сырой нефти: +877 тыс. барр;запасы бензина: +906 тыс. барр;запасы дистиллятов: -1,34 млн. барр;запасы сырой нефти в Кушинге: +800 тыс. барр.(собственный прогноз Bloomberg).В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: