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Итоги: Энергетика 03.10.18

Итоги: Энергетика 03.10.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 12:30

Итоги: Энергетика 03.10.18

Мировые цены на нефть демонстрируют слабую негативную динамику в среду утром после публикации еженедельных данных Американского института нефти (API).

По состоянию на 7.25 Киева стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,01% - до $84,8 за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась также на 0,01%, до $75,22 за баррель.

Участники рынка в среду обратили внимание на данные API, согласно которым за неделю по 28 сентября коммерческие запасы нефти в США выросли на 907 тысяч баррелей, до 400,9 миллиона баррелей. Теперь рынок ждет официальных данных от министерства энергетики США в среду вечером. Аналитики ожидают роста уровня запасов в США за отчетную неделю на 1,98 миллиона баррелей после повышения на 1,85 миллиона баррелей неделей ранее.

Трейдеры отмечают, что частично рост запасов нефти в США связан с увеличением добычи в стране до рекордного уровня в 11,1 миллиона баррелей в сутки.

«Мы полагаем, что США закончат текущий год с добычей нефти в 11,3 миллиона баррелей в сутки», - таково мнение аналитиков банка Barclays.

При этом снижение цен на «черное золото» существенно ограничено опасениями за сокращение предложения на мировом рынке из-за санкций США против Ирана. США, выйдя в мае из соглашения о ядерной программе с Ираном, восстанавливают санкции против страны, против энергетического сектора они вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.

Нефтяные фьючерсы слабо снизились во вторник, через день после сообщения о снижении экспорта Ирана и предварительном торговом соглашении между США, Канадой и Мексикой, что способствовало росту мировых цен до самого высокого уровня за последние четыре года.
Инвесторы ожидают еженедельных данных в среду, которые, как ожидается, покажут второй подряд рост запасов нефти в США.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже ноябрьская нефть WTI упала на 7 центов, или менее 0,1%, до $75,23 за баррель. Декабрьская нефть Brent снизилась на 18 центов, или на 0,2%, до $84,80 за баррель.

По данным «Итогов», в понедельник оба сорта достигли самого высокого уровня с осени 2014 года.

Официальные данные Администрации энергетической информации по запасам в США выйдут в среду.

Поскольку нефтеперерабатывающие заводы проводят сезонное обслуживание, это может привести к увеличению запасов нефти, но запасы нефти также могут снизиться, учитывая, что «окно экспорта открыто», - сказал Фил Флинн, старший аналитик рынка Price Futures Group.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что EIA сообщит о еженедельном увеличении на 2,76 млн. барр. запасов нефти в США.

Ноябрьский бензин упал меньше, чем на цент, до $2,127 за галлон, а ноябрьский топочный мазут почти не изменился, закрывшись на уровне $2,408 за галлон.

API: запасы нефти в крупнейшем в США хранилище Кушинг резко выросли на 2 млн. баррелей.

Американский институт нефти опубликовал еженедельные данные по изменению запасов коммерческой нефти в США. За неделю до 28 сентября:
запасы сырой нефти: +907 тыс. баррелей;
запасы в Кушинге: +2,02 млн. барр;
запасы бензина: -1,7 млн. барр;
запасы дистиллятов: -1,2 млн. барр.

Если эти цифры будут подтверждены официальной статистикой Минэнерго США, то объем запасов в нефтехранилищах Кушинга станет максимальным с начала августа.
Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.

Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут в среду, что в США за отчетный период:
запасы сырой нефти: +877 тыс. барр;
запасы бензина: +906 тыс. барр;
запасы дистиллятов: -1,34 млн. барр;
запасы сырой нефти в Кушинге: +800 тыс. барр.(собственный прогноз Bloomberg).


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/, http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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