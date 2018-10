Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: валюта / Итоги: Валюта 04.10.18 Итоги: Валюта 04.10.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Чет 04 жов, 2018 12:28 Итоги: Валюта 04.10.18



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, растет в ходе торгов на 0,07%.



Евро по состоянию на 09.20 Киева торгуется на уровне $1,1480 против $1,1478 на закрытие сессии в среду.



Курс доллара составляет ¥114,36 против ¥114,53 накануне.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥131,29 по сравнению со ¥131,46 в предыдущую сессию.



Доходность 10-летних госбондов США выросла в четверг на 3 базисных пункта, до 3,21%. Показатель превысил 3,2% впервые с 2011 года.



Такому подъему поспособствовали заявления руководства Федеральной резервной системы (ФРС), которые рынок воспринял как сигнал о готовности к ускорению темпов повышения ставок.



В частности, председатель Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил в интервью Financial Times, что американская экономика достигла таких темпов роста, что Федрезерву, возможно, «потребуется занять несколько ограничивающую позицию».



По его мнению, сильный рост ВВП и инфляция, достигшая таргетируемого уровня в 2%, могут привести к тому, что дальнейшее снижение и без того рекордно низкого уровня безработицы может оказать повышательное давление на потребительские цены.

Сентябрьские данные о рынке труда США будут обнародованы в пятницу.

Аналитики в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике увеличилось за минувший месяц на 184 тыс., а безработица опустилась с 3,9% до минимальных с 1969 года 3,8%.



Стоимость золота снижается в четверг утром после того, как сильная статистика в США способствовала укреплению курса доллара по отношению к мировым валютам.



По состоянию на 08.15 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $2,7, или 0,22%, до $1200,2 за унцию.



Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,34% - до $14,62 за унцию.



Давление на стоимость драгоценного металла в четверг оказывает курс доллара, который укрепляется после новой статистики из США.



Так, индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,35%, до 96,09 пункта после того, как Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) США сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре вырос до 61,6% с августовского уровня в 58,5%, хотя аналитики ждали снижения индикатора.



Аналитик FXTM Лукман Отунуга напомнил, что во вторник золото удивило рынки, поднявшись в цене в ходе торгов с $1190 до $1208 за унцию. Такой резкий рост на 1,5% произошел на фоне увеличения спроса на более надежные активы из-за неопределенности с бюджетом Италии.



Теперь рынки будут ждать новой статистики по рынку труда США, которая будет опубликована в пятницу. Аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в стране в сентябре снизился до 3,8% с 3,9% месяцем ранее, а число новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 185 тысяч после повышения на 201 тысячу месяцем ранее.



Обе главные вышедшие в среду публикации экономических данных в США, рост количества новых рабочих мест в частном секторе и индекс деловой активности в сфере услуг, превысили прогнозируемые уровни. Американский фондовый рынок отреагировал на эти данные новым скачком, рыночная доходность гособлигаций США выросла, курс доллара также получил поддержку.



Доходность 10-летних облигаций США выросла до уровня 3,150%, максимальной за последние семь лет. Доходность 30-летних облигаций США достигла отметки 3,300%, максимальной с 2014 года.



Курс пары евро-доллар упал с уровня $1,1592 до $1,1508.



Курс пары доллар-иена преодолел отметку ¥114,00 и достиг уровня ¥114,40, максимального с ноября прошлого года.



Курс пары австралийский доллар-доллар США упал почти на 80 пунктов до отметки $0,7118.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 04 октября повысился на 78,71 коп. и составил 66,2115 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший во вторник относительно доллара на 6,36 коп., на торгах среды потерял 4,38 коп., оказавшись на уровне 28,3201 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 03-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив заметные 6,36 коп., составил 28,3359 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 03 октября с уровней предыдущего закрытия 28,27/28,29 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.02 курс доллара, выйдя в реальную сферу, заметно вырос в цене, приподнявшись к 28,31/28,36 UAH/USD, не покидая диапазон 28,30-33/28,33-36 UAH/USD до 11.06 Киева на покупках нерезидентов, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов на фоне «придержек» валюты экспортерами.



Вскоре стало очевидно, что Казначейство не порадует рынок очередной порцией компенсации НДС, и это заставило экспортеров выйти на межбанк с обязательными продажами выросшего притока внешнеторговой выручки. Появление на рынке системных продавцов валюты дало старт неспешной коррекции цен «американца», начавшейся с цифры 28,30/28,32 UAH/USD и затянувшейся до 12.15. В этот час нерезиденты, скупившись, покинули межбанк, оставив его «наедине» с экспортерами, офера которых одномоментно обвалили курс доллара до 28,26/28,28 UAH/USD.

Нисходящий тренд рынка доллара на межбанке, немного замедлившись, сохранился до 15.25 Киева, уронив «американца» на уровень 28,24/28,27 UAH/USD.



Очередной период стабильности в сопровождении низколиквидного равновесия покупок и продаж «американца» удерживал цены СКВ, по сути, до самого закрытия сессии.



Торги безналичным долларом на межбанке в среду завершились в районе отметки

28,24/28,27 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,3201 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,90% с 28,0672 UAH/USD до 28,3201 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 03 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.01 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 03 октября, сохранив «бычий» тренд вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, у нерезидентов был пролонгирован стартовавший накануне сезон репатриации дивидендов, сопровождаемый покупками СКВ.



Во-вторых, как и накануне, против восходящего повышения курса безналичного доллара не возражали экспортеры, у которых на фоне текущих проблем с гривневой ликвидностью вырос приток экспортной выручки из-за рубежа.



О сохранении гривневой ликвидности на минимальном с 10 сентября уровне дали понять просевшие с уровня 48 054,6 млн. грн. к отметке 48 012,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Нехватку гривни отметили и выросшие до 17,00/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 03 октября немного повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, как показали курсовые хроники сессии межбанка в среду, значительная часть времени торгов рынок доллара пребывал в балансе спрос/предложение. Предложение экспортеров находило покупателей в рядах нерезидентов.



Во-вторых, к среде значительно растет приток экспортной выручки из-за рубежа, совпав с началом сезона репатриации дивидендов.



В-третьих, рынок безналичного доллара замедлил рост, демонстрируя свою склонность к стабильности. Если во вторник средневзвешенный курс «американца» вырос на 6,36 коп., нынче его «привес» составил 4,38 коп.



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 03 октября продемонстрировал послеобеденное снижение действующих цен с явным акцентированием коррекции в менее значимых оферах. При этом привлекало внимание резкое сужение спреда долларовых цен.



Причинами подобного поведения наличной пары доллар-гривня стала нисходящая динамика безналичного доллара после 11.06 Киева на валютном межбанке, на которую отреагировали клиенты наличного рынка, а также сохранение известных проблем с гривневой ликвидностью (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).



До полудня наличная пара в большинстве рынков вышеперечисленных населенных пунктов ограничилась практически симметричным (ростом бидов и снижением оферов) сужением маржи. А уже после обеда откатывались обе позиции.



Сессия наличного «неформального» рынка 03-го завершилась равновесием покупок и продаж, которое стало, причиной, как минимум, сохранения итоговой ликвидности на уровне предыдущей сессии. Дилеры столицы и Запорожья похвалились заметным ростом оборотов.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 3,0-5,0 коп., офера потеряли 5,0-8,0 коп. Более заметное внутридневное снижение позиции «предложение» - результат послеобеденных небезуспешных попыток дилеров вышеперечисленных городов катализировать клиентские покупки доллара. Непростая в целом задача на падающем рынке.



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр, Киев, Крыжополь), либо прибавили 2,0-5,0 коп., позиция «предложение» либо не изменилась (Днепр, Запорожье, Харьков), либо выросла на 2,0-4,0 коп..



В контексте предсказательских способностей «неформального» наличного рынка для сценария ближайших торгов валютного межбанка, уместно обратить внимание на основную причину стартовавшей с полудня динамичной коррекции курса «зеленого» безнала, что в значительной степени повлекло за собой послеобеденное падение цен на наличный доллар в комплекте со сжатием маржи. Полагаю, «виноваты» в этом очень рано покинувшие межбанк нерезиденты, оставив рынок «на съедение» экспортерам, которые не успели реализовать обязательную часть выручки и были вынуждены после обеда распродавать ее по демпинговым ценам.



Существует вероятность вхождения рынка «зеленого» безнала в боковой тренд на торгах 04 октября. Основанием для подобного варианта сюжета является очевидное замедление «бычьего» тренда «зеленой» СКВ на торгах среды, а также снижение остроты спроса нерезидентов на доллар. Кроме того, не будем забывать, что в среду-четверг наблюдается пик притока экспортной выручки из-за рубежа, обязательные 50% которой надо продать на межбанке. Наконец, межсессионная курсовая динамика наличного «неформального» доллара, по сути, отсутствует.



Разумеется, зная все «расклады» еще до начала сессии, регулятор может организовать «послабление» на рынке гривневого ресурса, попросив об этом Казначейство. В среду остатки на транзитных и коррсчетах НБУ перестали снижаться, индицировав прекращение ужесточения монетарной политики регулятором. Так что вероятность появления на рынке порции (не обязательно в несколько миллиардов) гривны компенсации НДС вполне реальна. И это должно немного оживить рынок, задыхающийся от нехватки гривневого инструмента.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 03 октября в первом приближении отражает общую картину среды на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.



Впрочем, по порядку.



Торги 03 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,12/28,18 UAH/USD, евро – 32,50/32,75 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,427 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж валюты.



До полудня этот баланс, несмотря на «зеленых быков» межбанка, по сути, не очень нуждался в ценовой поддержке. «Естественное» равновесие покупок и продаж в наличной паре доллар-гривня позволило дилерам наличного рынка Днепра сразу пополудни «симметрично» сузить спред.



Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня сузили спред, подняв более значимые биды и понизив офера, реагируя стабилизацию рынка «зеленого» безнала и «естественную» сбалансированность своего рынка.



К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,17/28,23 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.



В дальнейшем валютчики Днепра инициировали довольно динамичную коррекцию действующих цен, реагируя на настроения своих клиентов, активизировавших «принос» и откат «зеленого» безнала на межбанке.



Этими действиями наши валютчики смогли сохранить итоговое равновесие спроса и предложения, благодаря которому обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повторили «хорошие» показатели предыдущей сессии.



В течение 03 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара понизилась на 3,0 коп., офера стали ниже на 7,0 коп.

Акцентирование снижения в менее значимой позиции «предложение» - вышеупомянутых успешных мероприятия наших валютчиков по восстановлению клиентских покупок доллара.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды и офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не изменились.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 28,12/28,18 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии спроса и предложения, которое по мере развития событий на межбанке практически не нуждалось в ценовой поддержке. Наблюдавшийся до полудня баланс спрос/предложение оптовых партий СКВ дал возможность оптовикам Днепра уже к полудню заметно сузить спред в паре доллар-гривня.



Около 12.18 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,17/28,23 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.

На указанный час торговая активность на местном рынке была «ниже средней», наблюдалось равновесие покупок и продаж.



После обеда динамика дисконтирования долларовых цен в оптовом сегменте выросла. К подобному ускорению обязывали ставший более активным клиентский «принос» и коррекция «зеленого» безнала на межбанке.

Кроме того, подобным ценовым регулированием оптовики Днепра успешно выравнивали спрос и предложение в своем сегменте.

Итоговая сбалансированность оптового наличного рынка обеспечила сохранение оборотов на приличном уровне – ликвидность, заслужив от оптовиков «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 03 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера потеряли 7,0 коп. Более заметная коррекция оферов - следствие небезуспешных попыток оптовиков Днепра катализировать клиентские покупки валюты.



По сравнению с закрытием 02 октября биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не претерпели изменений.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 03 октября уровнями 32,50/32,75 UAH/EUR, констатировав в течение среды падение бидов на 15,0-20,0 коп. при коррекции оферов на 10,0-15,0 коп.

В отличие от наличной пары доллар-гривня, в которой дилеры Днепра после обеда пытались восстановить клиентские покупки, внутридневная курсовая динамика в наличной паре евро-гривня индицировала явное нежелание дилеров «связываться» с евро.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре потеряли 5,0 коп., офера не претерпели изменений.



Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 03 октября пришлось заниматься проблемами в более популярной в Украине пары доллар-гривня, динамично дисконтируя ее цены после обеда.



Естественно, в подобной ситуации наличной паре евро-гривня уделялось гораздо меньше внимания валютчиков, однако они не упустили из виду динамичную коррекцию пары евро-доллар на мировом рынке стартовавшую с самого открытия европейской сессии рынка и сумевшую уронить основную валютную пару с уровня $1,1590 к отметке $1,1512 по состоянию на 20.00 Киева. Полагаю, сообразно этому падению евро «в миру» наши дилеры понизили обе позиции евронала в течение среды.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1576 к отметке $1,1536, констатировав внутридневное его снижение на скромные 40 пунктов.



Полагаю, наши дилеры сообразно отреагировали на эту динамику, не забыв при этом учесть внутридневные потери наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 03 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1545, пара евро-доллар около 05.00 поднялась в диапазон $1,1575-1,1590, который не покидала до 10.00 Киева, инициировав с этого часа «антиралли», затянувшееся до 20.00, уронившее пару с дневного максимума $1,1590 к $1,1512.



После 20.10 коррекция пары евро-доллар исчерпалась, а евро, консолидировавшись в диапазоне $1,1512-1,1523, не покидала его до 21.10 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс евро в среду днем на европейской сессии рынка forex продолжает находиться в «плюсе» по отношению к доллару на фоне перспектив постепенного снижения властями Италии дефицита бюджета до отметки 2% ВВП.



По состоянию на 13.20 Киева курс евро к доллару рос до $1,1561 против уровня предыдущего закрытия в $1,1548 за евро.



Курс доллара к иене повышался до ¥113,81 за доллар со ¥113,66 по итогам предыдущих торгов.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,09%, до 95,42 пункта.



Курс единой европейской валюты восстанавливается в среду после достижения накануне минимума за шесть недель в $1,1504 доллара за евро на фоне обеспокоенности за бюджетные перспективы Италии.



В четверг в стране была достигнута договоренность о дефиците бюджета на 2019 год на уровне 2,4% ВВП, что превышает первоначальные цели властей страны.

В среду поддержку евро оказывают сообщения в итальянских СМИ о том, что правительство страны планирует постепенно снижать дефицит бюджета до 2% ВВП к 2021 году.

В среду, как и накануне, в центре внимания находится Италия. Новости о возможном сокращении дефицита бюджета были с оптимизмом восприняты всеми рынками, и евро тоже восстанавливается.



Спустя 2,5 часа курс доллара США растет к большинству мировых валют благодаря повышению спроса на рисковые активы.



Евро к 16.00 Киева торгуется на уровне $1,1531 против $1,1548 на закрытие сессии во вторник.



Курс доллара составляет ¥113,86 против ¥113,65 накануне.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥131,30 по сравнению со ¥131,24 в предыдущую сессию.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16-ти основных мировых валют, увеличивается в ходе торгов на 0,17%. Индекс растет пятую сессию подряд.



Главной позитивной новостью для американской валюты остается снижение напряженности в торговых отношениях с Канадой и Мексикой после того, как три страны согласились заключить новое трехстороннее торговое соглашение на смену NAFTA.



Кроме того, отчет отраслевой организации ADP Employer, опубликованный в среду, указал на рост числа рабочих мест в США в сентябре на 230 тыс. после подъема на 165 тыс. в предшествующий месяц. Показатель существенно превысил средний прогноз опрошенных Econoday экономистов, составлявший 179 тыс.



Министерство труда в пятницу предоставит официальную статистику. Аналитики в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике увеличилось за минувший месяц на 184 тыс., а безработица опустилась до 3,8% с 3,9%.



Евро также восстанавливается после снижение накануне на сообщении итальянской газеты Corriere della sera о том, что власти Италии намерены постепенно сокращать дефицит бюджета и довести его с 2,4% ВВП в 2019 году до 2% в 2021 году.



Итак, на европейской сессии рынка forex курс доллара, как и доходность облигаций, реагируя на сильные данные.



По состоянию на 18.35 Киева курс евро к доллару снижался до $1,1524 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1548 за евро.



Курс доллара к иене рос до ¥114,20 за доллар, максимума с ноября 2017 года, со ¥113,66 во вторник.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,18%, до 95,63 пункта.



10-летние облигации США снижаются в цене, а их доходность поднимается до 3.12%. Это сейчас основной фактор давления на низкодоходную иену.



Евро зафиксировал пятидневную проигрышную полосу по отношению к доллару, но не поднялся выше $1,16, так как хеджфонды взяли на вооружение тактику «продавать ралли» по отношению к единой валюте.



Евро утром среды рос на новостях из Италии о том, что правительство готово на уступки по вопросу сокращения дефицита госбюджета.



Американская макроэкономическая статистика была сильной.



Во-первых, индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре вырос до 61,6 пункта с августовского уровня в 58,5 пункта, показали данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижение показателя до 58,1 пункта.



При этом индекс занятости в секторе услуг страны в сентябре вырос до 62,4 пункта с августовских в 56,7. Подындекс, показывающий уровень новых заказов в сфере услуг США, в сентябре вырос до 61,6 пункта с 60,4 пункта в предыдущий месяц.



Индикатор экспортных заказов достиг максимума за пять месяцев - 61 пункт против 60,5 пункта в июле. Подындекс предпринимательской активности вырос до 65,2 пункта, что является самым высоким уровнем с января 2004 года, по сравнению с 56,5 пункта в июле.



Институт рассчитывает индекс ISM Non-Manufacturing на основании опроса менеджеров компаний из 62 сегментов сферы услуг. Значение индикатора публикуется с 2008 года, однако неофициальные расчеты указывают на то, что он достигал максимума в 62 пункта в августе 1997 года.



Во-вторых, другой отчет, который представила аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP), показал, что число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 230 тысяч по сравнению с показателем августа, тогда как аналитики, ожидали роста лишь на 187 тысяч. Рост в августе был пересмотрен до 168 тысяч со 163 тысяч. В сфере малого бизнеса число рабочих мест в сентябре выросло на 56 тысяч. Средние компании со штатом 50-499 человек увеличили штат на 99 тысяч мест.

Крупные компании создали за отчетный месяц 75 тысяч новых рабочих мест. Число занятых в частных строительных компаниях в сентябре выросло на 34 тысячи, а в производственном секторе - на 7 тысяч.



Министерство труда в пятницу предоставит официальную статистику. Аналитики в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике увеличилось за минувший месяц на 184 тыс., а безработица опустилась до 3,8% с 3,9%.



Кроме того, доллар нашел поддержку в словах президента Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса, который заявил на телеканале Bloomberg, что он согласен с вариантом повышения ставки американского регулятора до «слегка ограничивающего уровня» в 3% или 3,25%, что, возможно, будет соответствовать сильному росту экономики США и темпам ее инфляции.

Эванс добавил, что его устраивают текущие ожидания финансовых рынков об еще одном повышении ставки Федрезерва в декабре. Напомним, на прошлой неделе ФРС повысила ставку на 0.25 процентного пункта, до 2-2.25% годовых.



Есть и другая точка зрения, которую мы не разделяем. Она гласит, что курс доллара США растет к большинству мировых валют благодаря повышению спроса на рисковые активы. Об этом пишет агентство Bloomberg. Главной позитивной новостью для американской валюты стало снижение напряженности в торговых отношениях с Канадой и Мексикой после того, как три страны согласились заключить новое трехстороннее торговое соглашение на смену NAFTA, а также позитивная макростатистика, о чем мы указали выше.



Муссирование темы ситуации в Италии, где доходность по 10-летним облигациям продолжает беспокоить трейдеров, на самом деле не более чем отвлекающее событие. Противостояние нового итальянского правительства с ЕС по дефициту бюджета – банальная частность, как и любая другая новость, которая выходила в последние месяцы и еще выйдет в ближайшие месяцы.



Главное для рынков, как мы указывали много раз, это окончание цикла роста аппетитов к риску и начало цикла сокращения аппетитов к риску.



В этой связи нельзя не упомянуть понедельничное выступление главы МВФ Кристин Лагард. Глава МВФ заявила, что «риски в мировой экономике начали материализовываться», что может означать предстоящее ухудшение прогноза роста мировой экономики. К рискам она отнесла протекционистскую риторику, которая начала превращаться в «реальные торговые барьеры», а также усилившееся давление на развивающиеся рынки, вызванное укреплением доллара США и ужесточением денежно-кредитной политики.



Не секрет, что глава МВФ не может выражаться иначе как крайне осторожно. Рынки же не будут ждать снижения темпов роста в мировой экономике, которое неизбежно произойдет со временем, а начнут отыгрывать предстоящий негатив заранее.



Каковы же могут быть масштабы сворачивания аппетитов к риску, можно предположить, вспомнив о том, что произошло в прошлый цикл сворачивания аппетитов к риску, имевший место быть в 2014-2015 гг, когда та же пара евро-доллар упала с $1,40 до $1,05. В этот же раз пара начала снижение с заметно более низкой отметки, с $1,25, и можно предположить, что и минимум по паре по итогам цикла будет также заметно ниже. Ждать проверки этого предположения недолго.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,50/32,75 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное снижение бидов на 15,0-20,0 коп. на фоне коррекции оферов этой СКВ на 10,0-15,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,427 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового рубля выросли на 30 пунктов, офера не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 03 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по потерявшему с закрытия вторника 5,0 коп. спросу и не изменившемуся предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 03 октября по спросу выросли на 30 пунктов, не изменившись по предложению.



С некоторыми «нюансами», которые заключались в терминации покупок нерезидентами валюты около 12.15 Киева, вызвавшей заметную просадку курса «американца», сессия отечественного валютного межбанка в целом повторила сюжет вторника, когда спрос «нерезидентов» компенсировался продажами экспортеров, страдающими от нехватки гривня. Истоки последнего очевидны: регулятор, не желая расходовать свои валютные резервы на интервенции, «затянул монетарные гайки», сжав гривневую ликвидность.



Подобная метода, сохраняя содержимого «закромов» НБУ, тем не менее, таит в себе риски для далекой от своего оптимального состояния украинской экономики.



Ранний выход с рынка нерезидентов дает основание ожидать скорого сворачивания сезона репатриации дивидендов, за которым предполагается возобновление компенсации остатков НДС Казначейством, способное пролонгировать текущий «бычий» тренд рынка «зеленого» безнала.

Но, думается, регулятор в контексте последнего его курса на изымание с рынка «лишней» гривневой ликвидности, «подсуетится», обеспечивая «смягчение» воздействия на рынок доллара «щедрости» Казначейства.



Наличный рынок, как показали сессии последних трех дней, достаточно оперативно следует за настроениями межбанка, которые «транслируются» на «наличку» «напуганными» или успокоившимися клиентами.



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,23/28,27 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности, где наметилось «смягчение» монетарной жесткости. Об этом дали понять повысившиеся с уровня 48 012,4 млн. грн. к отметке 50 962,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Не исключено, Казначейство возобновило компенсацию НДС, дробя остаток своего долга на мелкие порции.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.04 Киева заметно понизились, обосновавшись на уровне 28,17/28,20 UAH/USD, намекая на терминацию репатриации дивидендов нерезидентами и «одиночество» экспортеров на валютном рынке.



К 10.41 Киева ситуация на межбанке выровнялась в баланс спрос/предложение появившимися несмелыми покупками СКВ: 28,18/28,20 UAH/USD.



Около 11.04 количество продавцов СКВ на межбанке заметно выросло, уронив цену «американца» до 28,16/28,19 UAH/USD. На моменте нерезидентов на рынке не видно.



К 11.18 цены безналичного «американца» на межбанке вошли в полосу стабильности, не покидая цифру 28,16/28,19 UAH/USD на фоне ситуативного равновесия спроса и оферов СКВ.



Дополуденная коррекция доллара на межбанке , спорадически прерываемая периодами относительной стабильности, сопровождалась стабилизацией ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo, не тронувшихся с уровня 17,00/18,00% годовых. Эта застывшая динамика пребывает в противоречии с заметно выросшими объемами остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Полдень безналичный доллар на межбанке встретил более низком уровне цен: 28,150/28,165 UAH/USD. Откату «американца» не смогло воспрепятствовать участие в торгах четверга регулятора, выкупавшего «лишнюю», придерживаемую еще недавно СКВ экспортерами по 28,16 UAH/USD с платформы Matching.



Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который упал на 15,51 коп., составив 28,1808 UAH/USD.



Меж тем около 13.03 Киева цена безналичной СКВ на межбанке немного отскочив, оказалась на отметке 28,155/28,175 UAH/USD.

На фоне этой цифры межбанк ушел на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 октября с уровней: доллар – 28,00/28,25 UAH/USD, евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 03 октября по спросу упал на 25,0 коп., потеряв 15,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 03 октября по спросу упал на 20 пунктов, не изменившись по оферам.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1481, упав до $1,1475 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до отметки $1,1484 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 04 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,07/28,17 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и офера потеряли по 8,0 коп.), евро – 32,40/32,63 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 октября спрос упал на 25,0-30,0 коп., предложение потеряло 22,0-27,0 коп.); рубль - 0,420/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и офера не изменились).



На открытии торгов 04 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях равновесия покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,07/28,17 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и офера потеряли по 8,0 коп.), евро – 32,40/32,63 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 октября спрос упал на 25,0-30,0 коп., предложение потеряло 22,0-27,0 коп.); рубль - 0,420/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и офера не изменились).



На старте торгов 04 октября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.08 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены до 28,05/28,09 UAH/USD, евро – 32,40/32,55-60 UAH/EUR, воспользовавшись ситуацией на межбанке и в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс. На моменте в столице торговля достаточно вялая, хотя и равновесная.



По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих по оферам до уровнях 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского приноса в оптовых количествах.



Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня заметно понизились, акцентировав коррекцию в оферах ради стимулирования клиентских покупок, реагируя на «медвежий» тренд рынка «зеленого» безнала и настроения клиентов.



К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,37/32,55 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 04 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,10/28,20 UAH/USD, евро – 32,40/32,75 UAH/EUR, рубль 0,421/0,427 UAH/RUB, Киев опт 28,10/28,13 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,10/28,13 UAH/USD, евро (опт) 32,40/32,60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,40/32,60 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,05/28,17 UAH/USD, евро – 32,20/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 28,10/28,14 UAH/USD, розница – 28,07/28,18 UAH/USD; Запорожье – 28,10/28,18 UAH/USD; евро – 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,420/0,425 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Курс доллара США в четверг утром поднимается к большинству мировых валют из-за увеличения доходности 10-летних государственных облигаций США до максимума за 7 лет.Стоимость золота снижается в четверг утром после того, как сильная статистика в США способствовала укреплению курса доллара по отношению к мировым валютам.Обе главные вышедшие в среду публикации экономических данных в США, рост количества новых рабочих мест в частном секторе и индекс деловой активности в сфере услуг, превысили прогнозируемые уровни. Американский фондовый рынок отреагировал на эти данные новым скачком, рыночная доходность гособлигаций США выросла, курс доллара также получил поддержку.Доходность 10-летних облигаций США выросла до уровня 3,150%, максимальной за последние семь лет. Доходность 30-летних облигаций США достигла отметки 3,300%, максимальной с 2014 года.Курс пары евро-доллар упал с уровня $1,1592 до $1,1508.Курс пары доллар-иена преодолел отметку ¥114,00 и достиг уровня ¥114,40, максимального с ноября прошлого года.Курс пары австралийский доллар-доллар США упал почти на 80 пунктов до отметки $0,7118.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,90% с 28,0672 UAH/USD до 28,3201 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 03 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.01 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 03 октября, сохранив «бычий» тренд вырос в цене по следующим причинам.Во-первых, у нерезидентов был пролонгирован стартовавший накануне сезон репатриации дивидендов, сопровождаемый покупками СКВ.Во-вторых, как и накануне, против восходящего повышения курса безналичного доллара не возражали экспортеры, у которых на фоне текущих проблем с гривневой ликвидностью вырос приток экспортной выручки из-за рубежа.О сохранении гривневой ликвидности на минимальном с 10 сентября уровне дали понять просевшие с уровня 48 054,6 млн. грн. к отметке 48 012,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Нехватку гривни отметили и выросшие до 17,00/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 03 октября немного повысились, имея для этого следующие причины.Во-первых, как показали курсовые хроники сессии межбанка в среду, значительная часть времени торгов рынок доллара пребывал в балансе спрос/предложение. Предложение экспортеров находило покупателей в рядах нерезидентов.Во-вторых, к среде значительно растет приток экспортной выручки из-за рубежа, совпав с началом сезона репатриации дивидендов.В-третьих, рынок безналичного доллара замедлил рост, демонстрируя свою склонность к стабильности. Если во вторник средневзвешенный курс «американца» вырос на 6,36 коп., нынче его «привес» составил 4,38 коп.Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 03 октября продемонстрировал послеобеденное снижение действующих цен с явным акцентированием коррекции в менее значимых оферах. При этом привлекало внимание резкое сужение спреда долларовых цен.Причинами подобного поведения наличной пары доллар-гривня стала нисходящая динамика безналичного доллара после 11.06 Киева на валютном межбанке, на которую отреагировали клиенты наличного рынка, а также сохранение известных проблем с гривневой ликвидностью (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).До полудня наличная пара в большинстве рынков вышеперечисленных населенных пунктов ограничилась практически симметричным (ростом бидов и снижением оферов) сужением маржи. А уже после обеда откатывались обе позиции.Сессия наличного «неформального» рынка 03-го завершилась равновесием покупок и продаж, которое стало, причиной, как минимум, сохранения итоговой ликвидности на уровне предыдущей сессии. Дилеры столицы и Запорожья похвалились заметным ростом оборотов.В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 3,0-5,0 коп., офера потеряли 5,0-8,0 коп. Более заметное внутридневное снижение позиции «предложение» - результат послеобеденных небезуспешных попыток дилеров вышеперечисленных городов катализировать клиентские покупки доллара. Непростая в целом задача на падающем рынке.По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр, Киев, Крыжополь), либо прибавили 2,0-5,0 коп., позиция «предложение» либо не изменилась (Днепр, Запорожье, Харьков), либо выросла на 2,0-4,0 коп..В контексте предсказательских способностей «неформального» наличного рынка для сценария ближайших торгов валютного межбанка, уместно обратить внимание на основную причину стартовавшей с полудня динамичной коррекции курса «зеленого» безнала, что в значительной степени повлекло за собой послеобеденное падение цен на наличный доллар в комплекте со сжатием маржи. Полагаю, «виноваты» в этом очень рано покинувшие межбанк нерезиденты, оставив рынок «на съедение» экспортерам, которые не успели реализовать обязательную часть выручки и были вынуждены после обеда распродавать ее по демпинговым ценам.Существует вероятность вхождения рынка «зеленого» безнала в боковой тренд на торгах 04 октября. Основанием для подобного варианта сюжета является очевидное замедление «бычьего» тренда «зеленой» СКВ на торгах среды, а также снижение остроты спроса нерезидентов на доллар. Кроме того, не будем забывать, что в среду-четверг наблюдается пик притока экспортной выручки из-за рубежа, обязательные 50% которой надо продать на межбанке. Наконец, межсессионная курсовая динамика наличного «неформального» доллара, по сути, отсутствует.Разумеется, зная все «расклады» еще до начала сессии, регулятор может организовать «послабление» на рынке гривневого ресурса, попросив об этом Казначейство. В среду остатки на транзитных и коррсчетах НБУ перестали снижаться, индицировав прекращение ужесточения монетарной политики регулятором. Так что вероятность появления на рынке порции (не обязательно в несколько миллиардов) гривны компенсации НДС вполне реальна. И это должно немного оживить рынок, задыхающийся от нехватки гривневого инструмента.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 03 октября в первом приближении отражает общую картину среды на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.Впрочем, по порядку.Торги 03 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,12/28,18 UAH/USD, евро – 32,50/32,75 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,427 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж валюты.До полудня этот баланс, несмотря на «зеленых быков» межбанка, по сути, не очень нуждался в ценовой поддержке. «Естественное» равновесие покупок и продаж в наличной паре доллар-гривня позволило дилерам наличного рынка Днепра сразу пополудни «симметрично» сузить спред.Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня сузили спред, подняв более значимые биды и понизив офера, реагируя стабилизацию рынка «зеленого» безнала и «естественную» сбалансированность своего рынка.К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,17/28,23 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.В дальнейшем валютчики Днепра инициировали довольно динамичную коррекцию действующих цен, реагируя на настроения своих клиентов, активизировавших «принос» и откат «зеленого» безнала на межбанке.Этими действиями наши валютчики смогли сохранить итоговое равновесие спроса и предложения, благодаря которому обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повторили «хорошие» показатели предыдущей сессии.В течение 03 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара понизилась на 3,0 коп., офера стали ниже на 7,0 коп.Акцентирование снижения в менее значимой позиции «предложение» - вышеупомянутых успешных мероприятия наших валютчиков по восстановлению клиентских покупок доллара.Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды и офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не изменились.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 28,12/28,18 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии спроса и предложения, которое по мере развития событий на межбанке практически не нуждалось в ценовой поддержке. Наблюдавшийся до полудня баланс спрос/предложение оптовых партий СКВ дал возможность оптовикам Днепра уже к полудню заметно сузить спред в паре доллар-гривня.Около 12.18 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,17/28,23 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.На указанный час торговая активность на местном рынке была «ниже средней», наблюдалось равновесие покупок и продаж.После обеда динамика дисконтирования долларовых цен в оптовом сегменте выросла. К подобному ускорению обязывали ставший более активным клиентский «принос» и коррекция «зеленого» безнала на межбанке.Кроме того, подобным ценовым регулированием оптовики Днепра успешно выравнивали спрос и предложение в своем сегменте.Итоговая сбалансированность оптового наличного рынка обеспечила сохранение оборотов на приличном уровне – ликвидность, заслужив от оптовиков «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.На протяжении 03 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера потеряли 7,0 коп. Более заметная коррекция оферов - следствие небезуспешных попыток оптовиков Днепра катализировать клиентские покупки валюты.По сравнению с закрытием 02 октября биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не претерпели изменений.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 03 октября уровнями 32,50/32,75 UAH/EUR, констатировав в течение среды падение бидов на 15,0-20,0 коп. при коррекции оферов на 10,0-15,0 коп.В отличие от наличной пары доллар-гривня, в которой дилеры Днепра после обеда пытались восстановить клиентские покупки, внутридневная курсовая динамика в наличной паре евро-гривня индицировала явное нежелание дилеров «связываться» с евро.По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре потеряли 5,0 коп., офера не претерпели изменений.Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 03 октября пришлось заниматься проблемами в более популярной в Украине пары доллар-гривня, динамично дисконтируя ее цены после обеда.Естественно, в подобной ситуации наличной паре евро-гривня уделялось гораздо меньше внимания валютчиков, однако они не упустили из виду динамичную коррекцию пары евро-доллар на мировом рынке стартовавшую с самого открытия европейской сессии рынка и сумевшую уронить основную валютную пару с уровня $1,1590 к отметке $1,1512 по состоянию на 20.00 Киева. Полагаю, сообразно этому падению евро «в миру» наши дилеры понизили обе позиции евронала в течение среды.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,50/32,75 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное снижение бидов на 15,0-20,0 коп. на фоне коррекции оферов этой СКВ на 10,0-15,0 коп.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,427 UAH/RUB.По сравнению с закрытием вторника биды оптового рубля выросли на 30 пунктов, офера не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 03 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по потерявшему с закрытия вторника 5,0 коп. спросу и не изменившемуся предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 03 октября по спросу выросли на 30 пунктов, не изменившись по предложению.В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,23/28,27 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности, где наметилось «смягчение» монетарной жесткости. Об этом дали понять повысившиеся с уровня 48 012,4 млн. грн. к отметке 50 962,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Не исключено, Казначейство возобновило компенсацию НДС, дробя остаток своего долга на мелкие порции.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.04 Киева заметно понизились, обосновавшись на уровне 28,17/28,20 UAH/USD, намекая на терминацию репатриации дивидендов нерезидентами и «одиночество» экспортеров на валютном рынке.К 10.41 Киева ситуация на межбанке выровнялась в баланс спрос/предложение появившимися несмелыми покупками СКВ: 28,18/28,20 UAH/USD.Около 11.04 количество продавцов СКВ на межбанке заметно выросло, уронив цену «американца» до 28,16/28,19 UAH/USD. На моменте нерезидентов на рынке не видно.К 11.18 цены безналичного «американца» на межбанке вошли в полосу стабильности, не покидая цифру 28,16/28,19 UAH/USD на фоне ситуативного равновесия спроса и оферов СКВ.Дополуденная коррекция доллара на межбанке , спорадически прерываемая периодами относительной стабильности, сопровождалась стабилизацией ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo, не тронувшихся с уровня 17,00/18,00% годовых. Эта застывшая динамика пребывает в противоречии с заметно выросшими объемами остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Полдень безналичный доллар на межбанке встретил более низком уровне цен: 28,150/28,165 UAH/USD. Откату «американца» не смогло воспрепятствовать участие в торгах четверга регулятора, выкупавшего «лишнюю», придерживаемую еще недавно СКВ экспортерами по 28,16 UAH/USD с платформы Matching.Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который упал на 15,51 коп., составив 28,1808 UAH/USD.Меж тем около 13.03 Киева цена безналичной СКВ на межбанке немного отскочив, оказалась на отметке 28,155/28,175 UAH/USD.На фоне этой цифры межбанк ушел на обеденный перерыв.Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 октября с уровней: доллар – 28,00/28,25 UAH/USD, евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,435 UAH/RUB.По сравнению с открытием среды, доллар по спросу по предложению не изменился.Евро по сравнению с 03 октября по спросу упал на 25,0 коп., потеряв 15,0 коп. по предложению.Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 03 октября по спросу упал на 20 пунктов, не изменившись по оферам.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1481, упав до $1,1475 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до отметки $1,1484 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 04 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,07/28,17 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и офера потеряли по 8,0 коп.), евро – 32,40/32,63 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 октября спрос упал на 25,0-30,0 коп., предложение потеряло 22,0-27,0 коп.); рубль - 0,420/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и офера не изменились).На открытии торгов 04 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях равновесия покупок и продаж.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,07/28,17 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и офера потеряли по 8,0 коп.), евро – 32,40/32,63 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 октября спрос упал на 25,0-30,0 коп., предложение потеряло 22,0-27,0 коп.); рубль - 0,420/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и офера не изменились).На старте торгов 04 октября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые сделки проходили в балансе спрос/предложение.На 12.08 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены до 28,05/28,09 UAH/USD, евро – 32,40/32,55-60 UAH/EUR, воспользовавшись ситуацией на межбанке и в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс. На моменте в столице торговля достаточно вялая, хотя и равновесная.По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих по оферам до уровнях 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского приноса в оптовых количествах.Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня заметно понизились, акцентировав коррекцию в оферах ради стимулирования клиентских покупок, реагируя на «медвежий» тренд рынка «зеленого» безнала и настроения клиентов.К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,37/32,55 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 04 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,10/28,20 UAH/USD, евро – 32,40/32,75 UAH/EUR, рубль 0,421/0,427 UAH/RUB, Киев опт 28,10/28,13 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,10/28,13 UAH/USD, евро (опт) 32,40/32,60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,40/32,60 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,05/28,17 UAH/USD, евро – 32,20/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 28,10/28,14 UAH/USD, розница – 28,07/28,18 UAH/USD; Запорожье – 28,10/28,18 UAH/USD; евро – 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,420/0,425 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 67437 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4256 раз. Подякували: 7786 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Валюта 03.10.18

дядя Caша » Сер 03 жов, 2018 12:26 0 54

дядя Caша Сер 03 жов, 2018 12:26 Итоги: Валюта 02.10.18

дядя Caша » Вів 02 жов, 2018 12:19 0 49

дядя Caша Вів 02 жов, 2018 12:19 Итоги: Валюта 01.10.18

дядя Caша » Пон 01 жов, 2018 12:32 0 56

дядя Caша Пон 01 жов, 2018 12:32