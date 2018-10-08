Итоги: Энергетика 08.10.18

По состоянию на 8.30 Киева стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,99%, до $83,33 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,71%, до $73,81 за баррель.
В центре внимания участников рынка в понедельник оказались сообщения агентства Reuters со ссылкой на источники о том, что США в порядке исключения рассматривают возможность смягчения условий импорта нефти из Ирана для некоторых покупателей сырья в рамках грядущих в ноябре нефтяных санкций против страны. По данным агентства, послабления могут быть сделаны для стран, которые уже продемонстрировали свое стремление сократить импорт нефти из Ирана. В сентябре представители американских властей уже говорили о том, что некоторым странам может быть дано больше времени для сворачивания торговых отношений с Ираном.
Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 4 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля и призвал покупателей иранской нефти отказаться от таких закупок.
Кроме того, рынки отыгрывают заявления наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в интервью агентству Bloomberg о том, что королевство выполняет свое обещание не допустить нехватки предложения на рынке нефти в связи с сокращением экспорта сырья Ираном в преддверии санкций. По его словам, Саудовская Аравия вместе с партнерами по сделке ОПЕК+ нарастили добычу вдвое больше, чем убыло с рынка иранской нефти.
Дополнительное давление на стоимость нефти оказывают сообщения о том, что Саудовская Аравия заместила все выбывающие с рынка объемы иранской нефти.
Цены на нефть выросли за неделю при снижении объема экспорта Ирана при приближении введения санкций США против иранской нефти.
Фьючерсы на нефть растут четвертую неделю подряд, и в среду основные марки достигли наиболее высокого уровня за четыре года.
Ноябрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на цент до $74,34 за баррель. В среду он достиг максимума за четыре года на $76,41 за баррель, однако в четверг было самое большое процентное снижение за день с середины августа.
Декабрьский фьючерс на нефть Brent снизился на 42 цента, или на 0,5%, до $84,16 за баррель. За неделю по ближайшему контракту цена WTI выросла на 1,%%, цена Brent на 1,7%.
Согласно опросу аналитиков S&P Global Platts, страны ОПЕК повысили в сентябре объем добычи на 180 тыс. баррелей в день до 33,07 млн. баррелей в день.
Опрос показал, что большинство членов ОПЕК имеют наиболее высокий объем добычи с июля 2017 г.
Данные также показали, что ОПЕК и другие члены соглашения по ограничению добычи, включая РФ, преодолели заявленный рост уровня добычи на 1 млн. баррелей в уровней мая.
Неопределенным вопросом является то, имеют ли основные производители свободные мощности для того, чтобы компенсировать потери иранского экспорта для рынка.
В Goldman оценивают потерю поставок от санкций в четвёртом квартале в 1,5 млн. баррелей в день.
Данные Baker Hughes по числу активных буровых на нефть в США на неделе показали, что их число снизилось на 2 до 861. Это третья неделя снижения подряд.
Миллер хвалит и ликвидирует гибкие поставки газа в Европу.
«Парогазовый цикл газовой электростанции строится очень быстро. Режимы перестройки их работы – в буквальном смысле слова минуты. В отличие от угольных электростанций, когда речь идет о часах. И от атомных электростанций, когда речь идет о сутках», пишет Алексей Миллер в журнале «Газпром».
Именно это преимущество газовой электроэнергетики и собирается ликвидировать Газпром с помощью проекта «Северный поток-2», спроектированного для подачи постоянных суточных объемов газа вне зависимости даже от сезонных колебаний спроса, не говоря уже о более краткосрочных.
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