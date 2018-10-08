RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Підсумки: енергетика
/
Итоги: Энергетика 08.10.18

Итоги: Энергетика 08.10.18
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:03

Итоги: Энергетика 08.10.18

Мировые цены на нефть утром понедельника снижаются примерно на 1% после сообщений в СМИ о том, что власти США рассматривают возможность исключений в условиях импорта сырья из Ирана для некоторых покупателей в рамках грядущих нефтяных санкций.

По состоянию на 8.30 Киева стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,99%, до $83,33 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,71%, до $73,81 за баррель.

В центре внимания участников рынка в понедельник оказались сообщения агентства Reuters со ссылкой на источники о том, что США в порядке исключения рассматривают возможность смягчения условий импорта нефти из Ирана для некоторых покупателей сырья в рамках грядущих в ноябре нефтяных санкций против страны. По данным агентства, послабления могут быть сделаны для стран, которые уже продемонстрировали свое стремление сократить импорт нефти из Ирана. В сентябре представители американских властей уже говорили о том, что некоторым странам может быть дано больше времени для сворачивания торговых отношений с Ираном.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 4 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля и призвал покупателей иранской нефти отказаться от таких закупок.

Кроме того, рынки отыгрывают заявления наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в интервью агентству Bloomberg о том, что королевство выполняет свое обещание не допустить нехватки предложения на рынке нефти в связи с сокращением экспорта сырья Ираном в преддверии санкций. По его словам, Саудовская Аравия вместе с партнерами по сделке ОПЕК+ нарастили добычу вдвое больше, чем убыло с рынка иранской нефти.

Дополнительное давление на стоимость нефти оказывают сообщения о том, что Саудовская Аравия заместила все выбывающие с рынка объемы иранской нефти.

Цены на нефть выросли за неделю при снижении объема экспорта Ирана при приближении введения санкций США против иранской нефти.
Фьючерсы на нефть растут четвертую неделю подряд, и в среду основные марки достигли наиболее высокого уровня за четыре года.

Ноябрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на цент до $74,34 за баррель. В среду он достиг максимума за четыре года на $76,41 за баррель, однако в четверг было самое большое процентное снижение за день с середины августа.

Декабрьский фьючерс на нефть Brent снизился на 42 цента, или на 0,5%, до $84,16 за баррель. За неделю по ближайшему контракту цена WTI выросла на 1,%%, цена Brent на 1,7%.

Согласно опросу аналитиков S&P Global Platts, страны ОПЕК повысили в сентябре объем добычи на 180 тыс. баррелей в день до 33,07 млн. баррелей в день.
Опрос показал, что большинство членов ОПЕК имеют наиболее высокий объем добычи с июля 2017 г.

Данные также показали, что ОПЕК и другие члены соглашения по ограничению добычи, включая РФ, преодолели заявленный рост уровня добычи на 1 млн. баррелей в уровней мая.

Неопределенным вопросом является то, имеют ли основные производители свободные мощности для того, чтобы компенсировать потери иранского экспорта для рынка.
В Goldman оценивают потерю поставок от санкций в четвёртом квартале в 1,5 млн. баррелей в день.

Данные Baker Hughes по числу активных буровых на нефть в США на неделе показали, что их число снизилось на 2 до 861. Это третья неделя снижения подряд.

Миллер хвалит и ликвидирует гибкие поставки газа в Европу.

«Парогазовый цикл газовой электростанции строится очень быстро. Режимы перестройки их работы – в буквальном смысле слова минуты. В отличие от угольных электростанций, когда речь идет о часах. И от атомных электростанций, когда речь идет о сутках», пишет Алексей Миллер в журнале «Газпром».

Именно это преимущество газовой электроэнергетики и собирается ликвидировать Газпром с помощью проекта «Северный поток-2», спроектированного для подачи постоянных суточных объемов газа вне зависимости даже от сезонных колебаний спроса, не говоря уже о более краткосрочных.


Зображення








В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/, http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67515
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4267 раз.
Подякували: 7791 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Итоги: Энергетика 05.10.18
дядя Caша » П'ят 05 жов, 2018 12:20
0 63
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 12:20
дядя Caша
Итоги: Энергетика 04.10.18
дядя Caша » Чет 04 жов, 2018 12:32
0 65
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 12:32
дядя Caша
Итоги: Энергетика 03.10.18
дядя Caша » Сер 03 жов, 2018 12:30
0 60
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 жов, 2018 12:30
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.