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Finance.ua: Індивідуальне опалення
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 08 жов, 2018 14:23
Пропонуємо до обговорення:
Як його встановити і скільки це коштує
Моя мама живе в Прилуках (Чернігівська область) у багатоквартирному будинку. Навесні цього року вона та її сусіди вирішили встановити у своїх квартирах системи індивідуального опалення. На оформлення документів і встановлення самої системи пішло 6 місяців і 22 000 гривень. Але це було того варте. Якщо минулого року в опалювальний період мама щомісяця платила близько 2100 гривень за тепло і 360 гривень за гарячу воду, то тепер обидва рахунки не перевищують суму у 1000 гривень. У цій статті я розповім про нюанси та труднощі процесу підключення так званої «індивідуалки».
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Додано: Пон 08 жов, 2018 14:25
Автор статьи вводит читателей в заблуждение, .
Во- первых, за отопление площадки в любом случае придется платить независимо от того индивидуальное у тебя отопление или нет
Во-вторых, с 2006 года незаконными считаются случаи индивидуального отключения от центрального отопления. И по закону может отключиться либо весь дом, либо никто
В-третьих, отсутствие отопления на лесничных клетках или отказ жильцов от получения данной услуги очень быстро приводит к негативным последствиям, в частности замерзанию мусоропровода или появлению трещин в несущих стенах.
В-четвертых, программаторы не подходят ко многим моделям газовых котлов, где их монтаж не предусмотрен.
Пятое, жилец становится полностью зависим от цен на газ, так как вместе с ней будет расти и оплата.
Шестое, электричество есть полноценной заменой, где двухконтурный котел заменяется бойлером и теплым электрополом, на который программатор ставить гораздо проще.
Седьмое, если в доме плохая теплоизоляция (не плотные швы в панелях дома, деревянные окна и двери, отсутствие наружного утепления и тд), то ничего жилец не сэкономит, а все так же будет мерзнуть, платя по 2000 зимой
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volodymyr_holovach
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Додано: Пон 08 жов, 2018 20:09
volodymyr_holovach написав:
Во- первых, за отопление площадки в любом случае придется платить независимо от того индивидуальное у тебя отопление или нет
Нет не придется если в подъезде нет батарей, нам так хотели насчитать, но мы все батареи еще лет 5+ как поснимали в подъезде, написали жалобу и просьбу прислать комиссию, та пришла - акт батарей нет и графа за отопление подъезда из коммуналки пропала.
volodymyr_holovach написав:
И по закону может отключиться либо весь дом, либо никто
И опять не совсем верно - не весь дои а минимум подъезд..правда есть нюансы от самой системы но подъезд можно отключить.
volodymyr_holovach написав:
В-третьих, отсутствие отопления на лесничных клетках или отказ жильцов от получения данной услуги очень быстро приводит к негативным последствиям, в частности замерзанию мусоропровода или появлению трещин в несущих стенах.
чепуха, если конечно жильцы не идиоты и не живут в открытом на распашку подъезде с выбитыми стеклами.. у нас ничего в принципе не замерзло, даже в самые крутые морозы...правда все окна на месте и двери на кодовом замке постоянно закрыты.
volodymyr_holovach написав:
Пятое, жилец становится полностью зависим от цен на газ, так как вместе с ней будет расти и оплата.
он и так зависим.. только при своем отопление у него исключены потери на транспортировку + навар теплоконторы + возможность самому регулировать растраты в зависимости от финансов. Вы на выходные поехали в Карпаты, котел поставили на +10 в квартире и вот экономия, а батареи так не сделать.
volodymyr_holovach написав:
Шестое, электричество есть полноценной заменой,
это если проводка потянет.. одного/двух на дом потянет а если весь дом? И что делать если свет пропал? К котлу хороший УПС+ АКБ и на насос хватит на пол дня/день погонять ..а вот бойлер на электрике постадит АКБ за 10 минут или быстрее))..
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