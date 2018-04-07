Finance.ua: Індивідуальне опалення

Додано: Пон 08 жов, 2018 20:09

volodymyr_holovach написав: Во- первых, за отопление площадки в любом случае придется платить независимо от того индивидуальное у тебя отопление или нет Во- первых, за отопление площадки в любом случае придется платить независимо от того индивидуальное у тебя отопление или нет

volodymyr_holovach написав: И по закону может отключиться либо весь дом, либо никто И по закону может отключиться либо весь дом, либо никто

volodymyr_holovach написав: В-третьих, отсутствие отопления на лесничных клетках или отказ жильцов от получения данной услуги очень быстро приводит к негативным последствиям, в частности замерзанию мусоропровода или появлению трещин в несущих стенах. В-третьих, отсутствие отопления на лесничных клетках или отказ жильцов от получения данной услуги очень быстро приводит к негативным последствиям, в частности замерзанию мусоропровода или появлению трещин в несущих стенах.

volodymyr_holovach написав: Пятое, жилец становится полностью зависим от цен на газ, так как вместе с ней будет расти и оплата. Пятое, жилец становится полностью зависим от цен на газ, так как вместе с ней будет расти и оплата.

volodymyr_holovach написав: Шестое, электричество есть полноценной заменой, Шестое, электричество есть полноценной заменой,

Нет не придется если в подъезде нет батарей, нам так хотели насчитать, но мы все батареи еще лет 5+ как поснимали в подъезде, написали жалобу и просьбу прислать комиссию, та пришла - акт батарей нет и графа за отопление подъезда из коммуналки пропала.И опять не совсем верно - не весь дои а минимум подъезд..правда есть нюансы от самой системы но подъезд можно отключить.чепуха, если конечно жильцы не идиоты и не живут в открытом на распашку подъезде с выбитыми стеклами.. у нас ничего в принципе не замерзло, даже в самые крутые морозы...правда все окна на месте и двери на кодовом замке постоянно закрыты.он и так зависим.. только при своем отопление у него исключены потери на транспортировку + навар теплоконторы + возможность самому регулировать растраты в зависимости от финансов. Вы на выходные поехали в Карпаты, котел поставили на +10 в квартире и вот экономия, а батареи так не сделать.это если проводка потянет.. одного/двух на дом потянет а если весь дом? И что делать если свет пропал? К котлу хороший УПС+ АКБ и на насос хватит на пол дня/день погонять ..а вот бойлер на электрике постадит АКБ за 10 минут или быстрее))..