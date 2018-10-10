Итоги: Энергетика 10.10.18

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08.00 Киева составляет $84,79 за баррель, что на $0,21 (0,25%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $1,09 (1,3%) - до $85 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,32 (0,43%) - до $74,64 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,67 (0,9%) - до $74,96 за баррель.
Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль во вторник обратился к ОПЕК и другим не входящим в картель крупным производителям нефти с призывом увеличить добычу нефти, так как рынок переходит в «красную зону».
Он отметил, что приветствует усилия крупнейшего мирового производителя нефти - Саудовской Аравии - по увеличению добычи, подчеркнув, однако, что для исправления ситуации аналогичные меры потребуются и от других стран.
По данным Reuters, Иран сократил экспорт нефти в первую неделю октября до 1,1 млн. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 1,6 млн б/с в сентябре и 2,5 млн б/с весной этого года.
Эксперты Commerzbank отмечают, что сигналы заметного сокращения поставок нефти на мировой рынок позволили ценам на нефть преодолеть спад, отмечавшийся в начале этой недели, когда появилась информация о том, что США могут сделать исключение для некоторых стран, разрешив им продолжить закупку нефти в Иране после вступления в силу американских санкций против этой страны 4 ноября.
«Данные показывают, что американские санкции уже несут ощутимый эффект - еще до их официального вступления в силу», - такие слова есть в обзоре банка.
В центре внимания рынка остается ураган «Майкл», приближающийся к Мексиканскому заливу. Согласно данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), порядка 39,5% мощностей по добыче нефти в Мексиканском заливе были приостановлены из-за урагана «Майкл».
Однако опасения специалистов в отношении последствий урагана уменьшились: как ожидается, он пройдет мимо основных областей нефтедобычи в Мексиканском заливе.
Кроме того, в центре внимания рынка - данные о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в четверг в 18.00 Киева.
Согласно оценкам аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,61 млн. баррелей, бензина - на 422 тыс. баррелей, дистиллятов - снизились на 1,71 млн. баррелей.
Фьючерсы на нефть во вторник выросли, найдя поддержку на стороны признаков снижения экспорта нефти Ираном перед введением санкций США.
Участники рынка также оценивали риски для энергетической инфрастраструктуры перед ураганом «Майкл» в Мексиканском заливе.
Ноябрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на 67 центов, или на 0,9%, до $74,96 за баррель. Это наиболее высокий уровень закрытия со среды.
Декабрьский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на $1,09, или на 1,3%, до $85 за баррель.
Согласно сообщению агентства Reuters, экспорт нефти Ираном в первую неделю октября составил только 1,1 млн. баррелей в день, против 1,6 млн. в сентябре и 2,5 млн. весной.
Аналитики из Commerzbank отмечают, что признаки снижения предложения нефти позволили ценам на нефть перебороть ослабление, наблюдавшееся в начале недели, что было вызвано отчасти данными, что правительство США может позволить некоторым импортерам сохранить импорт иранской нефти. Данные показывают, что «санкции США уже имеют видимый эффект даже перед официальным вступлением в силу в начале ноября», - отмечают они.
Ураган Майкл двигался в Мексиканском заливе. Опасения в отношении шторма помогли ограничить потери для цен в понедельник, хотя, как ожидается, ураган пройдет мимо большей части мощностей добычи в регионе.
Во вторник Бюро безопасность и природоохраны США сообщило, что 39,5% добычи нефти и 28,4% добычи природного газа в Мексиканском заливе было приостановлено при приближении урагана.
По опросу аналитиков S&P Global Platts, ожидается что официальные данные по изменению запасов в США на прошлой неделе покажут рост запасов нефти на 1,61 млн., рост запасов бензина на 422 тыс. баррелей, снижение запасов дистиллятов на 1,71 млн. баррелей.
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