Итоги: Энергетика 10.10.18

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль во вторник обратился к ОПЕК и другим не входящим в картель крупным производителям нефти с призывом увеличить добычу нефти, так как рынок переходит в «красную зону».



Он отметил, что приветствует усилия крупнейшего мирового производителя нефти - Саудовской Аравии - по увеличению добычи, подчеркнув, однако, что для исправления ситуации аналогичные меры потребуются и от других стран.



По данным Reuters, Иран сократил экспорт нефти в первую неделю октября до 1,1 млн. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 1,6 млн б/с в сентябре и 2,5 млн б/с весной этого года.



Эксперты Commerzbank отмечают, что сигналы заметного сокращения поставок нефти на мировой рынок позволили ценам на нефть преодолеть спад, отмечавшийся в начале этой недели, когда появилась информация о том, что США могут сделать исключение для некоторых стран, разрешив им продолжить закупку нефти в Иране после вступления в силу американских санкций против этой страны 4 ноября.



«Данные показывают, что американские санкции уже несут ощутимый эффект - еще до их официального вступления в силу», - такие слова есть в обзоре банка.



В центре внимания рынка остается ураган «Майкл», приближающийся к Мексиканскому заливу. Согласно данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), порядка 39,5% мощностей по добыче нефти в Мексиканском заливе были приостановлены из-за урагана «Майкл».



Однако опасения специалистов в отношении последствий урагана уменьшились: как ожидается, он пройдет мимо основных областей нефтедобычи в Мексиканском заливе.



Кроме того, в центре внимания рынка - данные о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в четверг в 18.00 Киева.



Согласно оценкам аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,61 млн. баррелей, бензина - на 422 тыс. баррелей, дистиллятов - снизились на 1,71 млн. баррелей.