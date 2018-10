Итоги: Валюта 11.10.18

Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1505 к $1,1530, прибавив в течение этого промежутка времени 25 пунктов.



Полагаю, наши дилеры проигнорировали этот рост как по вышеупомянутому «воздержанию» от объемных операций с «нервному» в последнее время евро на мировом рынке forex, так и вследствие довольно позднему, стартовавшему после 16.00 Киева ралли пары евро-доллар «в миру».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 10 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1492, пара евро-доллар буквально сразу же поднялась в диапазон $1,1505-1,1512, который не покидала до начала европейской сессии форекса, «ознаменовав» ее начало провалом к $1,1490. В районе этой отметки пара пребывала до 13.30, начав с этого часа ралли, динамика которого выросла после 16.00 Киева, забросив пару евро-доллар в диапазон $1,1532-1,1543¸который она не покидала до 21.30 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США стабилизировался на европейской сессии рынка forex в среду в паре с евро, его курс по отношению к большинству других валют повышается, поскольку доходность US Treasuries возобновила рост в ожидании аукционов американского министерства финансов.



Евро к 15.45 Киева стоил $1,1493 по сравнению с $1,1492 на закрытие североамериканских торгов во вторник.



Курс доллара находится на уровне ¥113,24 против ¥112,96 накануне, курс евро к иене поднялся до ¥130,14 со ¥129,79 на закрытие предыдущей сессии.



Индекс доллара USDX, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, прибавляет в ходе торгов менее 0,1%.



Доходность десятилетних US Treasuries вновь близка к семилетнему максимуму, в ходе торгов в среду она повысилась до примерно 3,23%.



Данные министерства труда США о динамике цен производителей, опубликованные в среду, засвидетельствовали восстановление оптовой инфляции. Индекс PPI повысился в сентябре на 0,2% относительно предыдущего месяца, в котором было зафиксировано первое за 1,5 года снижение. Однако в годовом выражении рост цен производителей в США замедлился с 2,6% в августе до 2,8% в сентябре.



Теперь внимание трейдеров направлено на данные о потребительской инфляции в США за сентябрь, которые будут обнародованы министерством труда в четверг. По оценкам экспертов, потребительские цены в стране в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,4% в годовом выражении.



Фунт стерлингов дорожает в ожидании последнего этапа переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit). Курс фунта вырос на 0,1% к доллару, до $1,3155, и на 0,3% к иене.

По данным The Times, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет на следующей неделе заседание кабинета министров, в ходе которого намерена обсудить компромиссные предложения по Brexit. Заседание пройдет 16 октября, накануне ее поездки в Брюссель, где 17-18 октября состоится саммит ЕС. В ходе этой поездки Т.Мэй надеется наметить компромиссную сделку по вызывающему наибольше споры вопросу - статусу ирландской границы



Ближе к вечеру среды курс доллара динамичной снижается из-за данных и подъема курса фунта.



Доллар до полудня по Киеву на европейских торгах прервал снижение, поскольку доходность казначейских облигаций США вернулась к росту. После подъема до 3,26% доходность снижалась до 3,20%.

По состоянию на 16.ё5 Киева она составляла 3,23%. И к этому моменту курс доллара снова слегка снижается.



Данные министерства труда США о более слабом, чем ожидалось, росте цен производителей, опубликованные около 15.30 Киева, спровоцировали легкое давление на доллар в преддверии намеченной на четверг публикации более важных данных по потребительской инфляции.



Индекс PPI вырос в сентябре на 0,2% м/м и на 2,6% г/г. В августе промышленные цены росли на 2,8% г/г. По оценкам экономистов, потребительские цены в США в сентябре выросли на 0,2% м/м и на 2,4% в годовом выражении.



Превышение фактических цифр прогноза вызвало бы рост курса доллара. И, соответственно, наоборот.



На этом фоне прогресс на переговорах Brexit помог поддержать фунт во время его падения в реакции на более слабые, чем прогнозировалось, торговые данные.



Меж тем, индекс доллара растет третью неделю подряд, поскольку доходность 10-летнего казначейства близка к циклическому максимуму, а евро сталкивается с продажами во время подъемов выше $1,15.



Евро к 18.00 Киева стоил $1,1530 по сравнению с $1,1492 на закрытие североамериканских торгов во вторник.



Пара доллар-иена в этот час торгуется на уровне ¥113,13 против ¥112.96 накануне.



Фунт стерлингов дорожает на 0,24% к доллару, до $1,3200 по состоянию на 18.00 Киева.



Стерлинг поднялся до самого сильного уровня за последние две недели в надежде, что чиновники достигнут компромиссной договоренности о Brexit, которая могла бы позволить Великобритании временно остаются в таможенном союзе ЕС. Более широкий, чем прогнозировался, дефицит торгового баланса способствовал продажам фунта, на которых он вернулся к уровню открытия.



The Times пишет, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на следующей неделе на заседании кабинета министров обсудит компромиссные предложения по Brexit (16 октября). Сразу после этого она направится в Брюссель, где 17-18 октября пройдет саммит ЕС. Если здесь будет найден компромисс, фунт может показать ралли. Некоторые даже обещают рост до $1,55 к доллару в долгосрочной перспективе.



Основной вопрос - статус ирландской границы. Политический эксперт телеканала ITV Роберт Пестон, ссылаясь на свои источники, заявил сегодня, что представитель министерства по делам Brexit в парламенте Британии Оливер Роббинс добился значительного прогресса в переговорах с ЕС по вопросу об ирландской границе. Стороны якобы продвинулись по пути создания такой системы, в которой спорные регионы останутся «в пределах таможенной зоны, союза, что означает отсутствие таможенных проверок между Северной Ирландией и Республикой Ирландия».



Вопрос об ирландской границе остается камнем преткновения. Сторонам нужно решить, как не нарушить условия Белфастского соглашения и не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit и при этом не нарушить целостность Соединенного Королевства. Британцам нужно окончательно договориться об условиях сделки по Brexit не позднее ноября, иначе не останется времени на все необходимые ратификации, чтобы соглашение успело вступить в силу к моменту истечения срока - 29 марта 2019 года. В противном случае нас ждет «жестким» Brexit.



Итак, после обеда среды индекс доллара снижается после достижения накануне максимума с августа. Наблюдается падение фондовых индексов в США, индекс Nasdaq снижается на 2,1%.



Причиной падения рынка акций США, полагаем, стало ухудшение торговых отношений между США и Китаем, а также рост доходности облигаций в США. Доходность 10-летних облигаций выросла сегодня на 0,020 пункта до уровня 3,230%.



Необходимо отметить рост индекса промышленных цен в США после неожиданного падения в предыдущем месяце. Также отмечается рост чистого индекса цен в годовом исчислении. В четверг ожидается публикация более важных данных об уровне потребительских цен в США.



Курс пары фунт-доллар вырос до максимума с 26 сентября выше отметки $1,3200. Переговорщик со стороны ЕС Барнье заявил, что в переговорном процессе с Великобританией наблюдается прогресс. По его словам, порядка 80% договоренностей достигнуто.



Изрядное укрепление относительно доллара оказало опосредованное воздействие и на пару евро-доллар, которая тоже выросла. Кстати, фунт не в первый раз вытаскивает своим укреплением вверх и единую евровалюту. Подобное уже наблюдалось не так давно, еще этой осенью.



Некоторую поддержку евро получил из Италии: министр экономики этой страны Триа заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы вернуть доверие финансовых рынков.