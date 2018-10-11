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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Чет 11 жов, 2018 12:15 Итоги: Валюта 11.10.18



По состоянию на 8.50 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $3,5, или 0,29%, до $1196,9 за унцию.



Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,18% - до $14,3 за унцию.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,26%, до 95,26 пункта.



Золото, которое традиционно считается безопасным активом, получило поддержку на фоне снижения американских рынков. В среду биржи США упали на 3-4% на фоне роста доходности 10-летних гособлигаций США, которая остается на максимумах 2011 года. Биржи Азии падают на 2,5-5,5%.



Поддерживает котировки и удешевление доллара. Ослабление доллара позитивно влияет на стоимость золота, которое становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.



Инвесторы также ожидают данные по инфляции в США в сентябре, которые будут опубликованы позднее в четверг министерством труда страны. Эксперты прогнозируют ее замедление до 2,4% в годовом выражении с 2,7% в августе. Показатель инфляции учитывается Федрезервом при принятии решения по ставке, повышение которой традиционно поддерживает доллар.



Курс доллара к основным мировым валютам в четверг утром опускается, тогда как иена дорожает к доллару как основной безопасный актив, инвесторы настроены осторожно на фоне падения мировых бирж.



По состоянию на 07.50 Киева курс евро к доллару рос до $1,1561 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1522 за евро.



Курс доллара к иене снижался до ¥112,24 за доллар со ¥112,28, при этом в ходе торгов показатель опускался ниже ¥112.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,28%, до 95,24 пункта.



По итогам торгов среды американские рынки упали на 3-4% на фоне роста доходности 10-летних гособлигаций США, которая остается на максимумах 2011 года. Биржи Азии снижаются на 2,5-5,5%. Инвесторы также обратили внимание на комментарии президента США Дональда Трампа, который на фоне падения бирж заявил, что американский центробанк - Федеральная резервная система – «спятила» с повышением учетной ставки.



В условиях обеспокоенности по поводу роста волатильности доллар обычно чувствует себя хорошо. Похоже, появилось рассогласование, и нет четкого объяснения, почему доллар не получил поддержку на фоне настроений ухода от риска. Иена продолжает во всей красе демонстрировать свою роль предпочтительного безопасного актива.



Позднее в четверг инвесторы ожидают данные по инфляции в США в сентябре. Эксперты ожидают замедления инфляции за отчетный месяц до 2,4% в годовом выражении со значения августа в 2,7%.



Золото в среду было поддержано снижением фондового рынка.

Фьючерсы на золото закрылись со скромным ростом в среду, получив поддержку от падения на фондовом рынке США, хотя рост доходности облигаций, который колебался вблизи их максимумов с 2011 года, ограничил рост цен на «желтый металл».



По итогам торгов на СОМЕХ декабрьское золото прибавило $1,90, или 0,2%, до $1 193,40 за унцию, показав рост вторую сессию подряд.



Декабрьское серебро упало на 7,4 цента, или на 0,5%, до $14,326 за унцию после показанного 0,5%-го роста во вторник.



Индекс доллара США USDX снизился на 0,2% до 95,46 пункта, показывая с начала года рост почти на 4% выше, что привело к примерно 9%-ному падению золота за аналогичный период.



«Золото удерживается в узком диапазоне, поскольку доллар отступает от семинедельного максимума - поддержка остается сильной для доллара на фоне сильной экономики США и ожиданий стабильного роста процентных ставок со стороны ФРС», - сказал Дин Попуэлл вице-президент Oanda.



Британский фунт вырос против своих главных конкурентов в среду, так как валютные трейдеры сосредоточились на прогрессе в переговорах между Великобританией и Евросоюзом.



Британский фунт вырос выше своего 10-дневного максимума в среду до $1,3217 доллара США, прибавив 0,5%, по сравнению с $1,3142 во вторник вечером в Нью-Йорке.



Меж тем, индекс доллара USDX снизился до 95,502 пункта.



Евро вечером среды торговался на уровне $1,1522 против доллара по сравнению с $1,1492 во вторник.



Японская иена торговалась на уровне ¥112,51 против ¥112,95 вечером вторника.



В сообщении Bloomberg News говорится, что официальные лица ЕС обсуждают «компромиссную сделку Brexit», которая сохранит за Великобританией - по крайней мере, временно - некоторые из своих таможенных соглашений.



Тем не менее, отчеты свидетельствуют о том, что, несмотря на различия между Лондоном и Брюсселем, Brexit может быть достигнут вовремя для критического саммита лидеров ЕС на следующей неделе. Это все равно позволит обеим сторонам договориться о набросках их будущих связей в области торговли и безопасности.



«Стерлинг вырос на надеждах на сделку Brexit между Великобританией и ЕС. Это трудно зафиксировать в наших валютных индикаторах, но он определенно дает основания для роста», - считает Стивен Барроу, стратег из Standard Bank.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 11 октября повысился на 58,95 коп. и составил 66,7727 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 0,65 коп., на торгах среды укрепился на 7,85 коп., оказавшись на уровне 28,0029 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 10-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв заметные 8,55 коп., составил 27,9993 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 10 октября с уровней предыдущего закрытия 28,030/28,055 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.03 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке упала до 28,01/28,04 UAH/USD. Вскоре безналичная пара доллар-гривня пробила вниз концептуальнозначимую отметку 28,00 UAH/USD, оказавшись ненадолго на цифре 27,98/27,99 UAH/USD, чем не на шутку «разволновала» регулятор, моментально появившийся на рынке, выкупая с платформы Matching «лишние» доллары по 27,99 UAH/USD.



Это вернуло котировки доллара на межбанке к отметке 27,99/28,01 UAH/USD по состоянию на 10.45 Киева.



Видимо, присутствие регулятора на рынке затянулось, поскольку эти цены оставались действующими до полудня. В течение этого времени НБУ порциями выкупал долларовую ликвидность.

С 12.00 немногочисленная когорта импортеров, составив конкуренцию НБУ, начала свои покупки по более высокому курсу, одномоментно подняв цены СКВ на межбанке к 27,01/28,03 UAH/USD.



На 12.20 спред котировок безналичного доллара сузился до цифры к 27,01/28,02, а после 13.20 снова немного растянулся вначале до 27,010/28,025, а после 15.05 на опустевшем межбанке к 27,01/28,03 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до закрытия торгов.



Сессия по безналичному доллару на межбанке в среду завершились в районе этой отметки.



Большинство сделок на межбанке 10 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0029 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,23% с 28,0672 UAH/USD до 28,0029 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 10 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.20 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 10 октября, углубив «медвежий» тренд заметно потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как и предполагалось, в среду на рынок пришла «двойная порция» экспортной выручки из-за длинных выходных в Америке, дополнив существующее со вторника долларовое изобилие новыми оферами обязательных продаж СКВ.



Во-вторых, на фоне роста количества СКВ на межбанке гривневая ликвидность продолжала таять, смещая акцент валютных торгов с доллара на нашу нацвалюту.



Последнее подтверждалось падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 41 455,4 млн. грн. к отметке 38 163,1млн. грн. Между прочим, это минимальное значение индикатора с 13 августа. Тренд совпадал с сохранением ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo в «приподнявшемся» накануне состоянии.



В-третьих, откат безналичного «американца» на межбанке был поддержан неспешной коррекцией цен наличного рынка.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 10 октября заметно повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, удвоился приток экспортной выручки и-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.



Во-вторых, рынок безналичного доллара стал более «медвежьим», что, как известно, стимулирует ликвидность. Если во вторник доллар потерял 0,65 коп., нынче средневзвешенный его курс упал на 7,85 коп.



В-третьих, опасаясь «потерять на курсе», держатели СКВ не стали в первой половине среды «придерживать» доллар, активно реализуя его на межбанке ради дефицитной на моменте гривни.



В четвертых, в торгах 10 октября активно участвовал регулятор, причем объем выкупленной им «лишней» СКВ заметно превысил «скромный улов» $10,0 млн. на торгах вторника.



Наличный рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса до полудня 10 октября довольно динамично снижался, после обеда заморозив откат и даже немного отскочив из-за рисков снижения клиентского «приноса», а также активизации покупателей СКВ. Последнее, вероятнее всего, стало следствием послеполуденного роста безналичного доллара, низы которого начали выкупать импортеры, убедившиеся, что ниже отметки 27,99/28,01 UAH/USD курс безналичного американца» не пойдет. В первую очередь из-за регулятора, но пустившего СКВ ниже уровня 28,00 UAH/USD. Поэтому импортеры после полудня, составив конкуренцию НБУ, выкупавшему «лишнюю» СКВ по 27,99 UAH/USD более высокими уровнями спроса. Это вызвало подорожание «зеленого» безнала до 28,01/28,03 UAH/USD, оказав воздействие на настроения клиентов наличного рынка.

Влияние это оказалось настолько действенным, что на рынке Запорожья сессия среды завершилась «перекосом», констатировав доминирование спроса.



В остальных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Киев, Одесса, Харьков и Крыжополь) торги 10-го завершились в равновесии покупок и продаж. Однако, как мы указали выше, ценой этому равновесию стало послеобеденного довольно заметное повышение действующих цен в паре доллар-гривня.



По итогам среды ликвидность во всех вышеперечисленных населенных пунктах в целом повторила показатели предыдущей сессии.



В течение 10 октября позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Запорожье, Одесса), либо выросла на 1,0-3,0 коп. Офера доллара 10-го либо не изменились (Днепр, Одесса, Киев, Харьков), либо выросли на копейку (Запорожье).



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца»

Либо не изменились (Харьков), либо потеряли 1,0-3,0 коп. (Запорожье, Днепр, Одесса), либо прибавили 3,0 коп. (Киев).



Позиция «предложение» наличного доллара за сутки либо не изменилась (Харьков), либо потеряла 1,0-3,0 коп.



Курсовые хроники наличного «неформального» рынка и эволюция тамошнего настроения клиентов, повторившие в целом, сюжет торгов «зеленого» безнала вряд ли претендует на звание прогноза для ближайшей сессии валютного межбанка.



Немного забегая вперед, рискнем предположить попытку регулятора смягчить текущую, излишне жесткую монетарную ситуацию и предпринять меры для расширения гривневой ликвидности. Основанием для подобных ожиданий стало завершение в среду периода обязательного резервирования. Кстати, полагаю, вынудило ряд банков продавать валюту со своей позиции для выполнения этих нормативов. Иначе говоря, нужда в гривне в четверг должна заметно упасть, а приток экспортной выручки вернуться к прежним, «рутинным» объемам. Комплект только что перечисленных факторов дает надежду на терминацию «жесткой» ревальвации гривни, источниками которой стали длинные выходные в США и отчетность по обязательному резервированию, и вхождение рынка «зеленого» безнала в период относительной стабильности.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 10 октября в первом приближении отражает общую картину среды на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся. Отметив

при этом дополуденное отсутствие курсовой динамики на рынке Днепра в паре доллар-гривня, поскольку местные дилеры уже на старте понизили действующие цены до уровней, которые в течение пяти часов не требовали ревизии, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



Торги 10 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль – 0,415/0,422 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях равновесия спроса и предложения, большей частью, виртуального, без реальных сделок.

Осторожность проистекала из опасений динамичного падения курса «американца» на межбанке . Как известно, чрезмерная курсовая динамика отпугивает клиентов наличного рынка.



До полудня «зеленое» антиралли ралли на межбанке было заморожено гривневыми интервенциями НБУ, что в комплекте с «естественным» равновесием покупок и продаж, дало возможность нашим дилерам не менять действующие цены.



Около 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не изменились, составив 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,415/0,422 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.

С невысокой ликвидностью. Это равновесие лишало местных валютчиков повода для ценовых ревизий.



В дальнейшем валютчики Днепра ограничились незначительным повышением более значимых бидов, стараясь стимулировать клиентский «принос». Как в рамках мероприятий по балансировке рынка, так и для оборотов. Кроме того, надо было отреагировать на выросший клиентский спрос из-за незначительного отскока курса безналичного доллара на межбанке после полудня.



Обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.



По итогам дня в мелкооптовом и розничном сегменте наличного рынка Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж, которое, помогло сберечь обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив «четверку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.



В течение 10 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара повысилась на 2,0 коп., офера не изменились.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре потеряли 2,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, долларовые торги среды в котором завершились уровнями 28,05/28,10 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию изначально заниженными ценами, что позволило им до полудня не прибегать к курсовым ревизиям. Кроме того, равновесие покупок и продаж не давало повода оптовикам менять действующие цены.



К полудню в оптовом сегменте наличного рынка Днепра действовали следующие цены: 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,415/0,422 UAH/RUB, повторяя уровни открытия и сопровождаясь балансом спроса и предложения.



После обеда из-за выросшей активности клиентских покупок, ставшей следствием незначительного курсового отскока безналичного «американца» на межбанке после полудня, дилерам опта пришлось поднимать более значимые биды, параллельно стараясь сохранить текущее равновесие спроса и предложения.

Баланс удалось сохранить до самого финиша сессии, и это в немалой степени способствовало приличной итоговой ликвидности. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 10 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера не претерпели изменений.



По сравнению с закрытием 09 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 10 октября уровнями 32,30/32,50 UAH/EUR, констатировав в течение среды стабильность обеих позиций.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера стали выше на 7,0 коп.



Со слов дилеры-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение среды пришлось предельно аккуратно и весьма оперативно отслеживать эволюцию безналичной пары доллар-гривня на межбанке , стараясь опережать рынок «правильными» ценовыми ревизиями и не нарушить при этом текущего равновесия спроса и предложения.



Понятно, что в подобных условиях наличной паре евро-гривня уделялось меньше внимания.

Кроме того, текущая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1505 к $1,1530, прибавив в течение этого промежутка времени 25 пунктов.



Полагаю, наши дилеры проигнорировали этот рост как по вышеупомянутому «воздержанию» от объемных операций с «нервному» в последнее время евро на мировом рынке forex, так и вследствие довольно позднему, стартовавшему после 16.00 Киева ралли пары евро-доллар «в миру».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 10 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1492, пара евро-доллар буквально сразу же поднялась в диапазон $1,1505-1,1512, который не покидала до начала европейской сессии форекса, «ознаменовав» ее начало провалом к $1,1490. В районе этой отметки пара пребывала до 13.30, начав с этого часа ралли, динамика которого выросла после 16.00 Киева, забросив пару евро-доллар в диапазон $1,1532-1,1543¸который она не покидала до 21.30 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США стабилизировался на европейской сессии рынка forex в среду в паре с евро, его курс по отношению к большинству других валют повышается, поскольку доходность US Treasuries возобновила рост в ожидании аукционов американского министерства финансов.



Евро к 15.45 Киева стоил $1,1493 по сравнению с $1,1492 на закрытие североамериканских торгов во вторник.



Курс доллара находится на уровне ¥113,24 против ¥112,96 накануне, курс евро к иене поднялся до ¥130,14 со ¥129,79 на закрытие предыдущей сессии.



Индекс доллара USDX, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, прибавляет в ходе торгов менее 0,1%.



Доходность десятилетних US Treasuries вновь близка к семилетнему максимуму, в ходе торгов в среду она повысилась до примерно 3,23%.



Данные министерства труда США о динамике цен производителей, опубликованные в среду, засвидетельствовали восстановление оптовой инфляции. Индекс PPI повысился в сентябре на 0,2% относительно предыдущего месяца, в котором было зафиксировано первое за 1,5 года снижение. Однако в годовом выражении рост цен производителей в США замедлился с 2,6% в августе до 2,8% в сентябре.



Теперь внимание трейдеров направлено на данные о потребительской инфляции в США за сентябрь, которые будут обнародованы министерством труда в четверг. По оценкам экспертов, потребительские цены в стране в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,4% в годовом выражении.



Фунт стерлингов дорожает в ожидании последнего этапа переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit). Курс фунта вырос на 0,1% к доллару, до $1,3155, и на 0,3% к иене.

По данным The Times, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет на следующей неделе заседание кабинета министров, в ходе которого намерена обсудить компромиссные предложения по Brexit. Заседание пройдет 16 октября, накануне ее поездки в Брюссель, где 17-18 октября состоится саммит ЕС. В ходе этой поездки Т.Мэй надеется наметить компромиссную сделку по вызывающему наибольше споры вопросу - статусу ирландской границы



Ближе к вечеру среды курс доллара динамичной снижается из-за данных и подъема курса фунта.



Доллар до полудня по Киеву на европейских торгах прервал снижение, поскольку доходность казначейских облигаций США вернулась к росту. После подъема до 3,26% доходность снижалась до 3,20%.

По состоянию на 16.ё5 Киева она составляла 3,23%. И к этому моменту курс доллара снова слегка снижается.



Данные министерства труда США о более слабом, чем ожидалось, росте цен производителей, опубликованные около 15.30 Киева, спровоцировали легкое давление на доллар в преддверии намеченной на четверг публикации более важных данных по потребительской инфляции.



Индекс PPI вырос в сентябре на 0,2% м/м и на 2,6% г/г. В августе промышленные цены росли на 2,8% г/г. По оценкам экономистов, потребительские цены в США в сентябре выросли на 0,2% м/м и на 2,4% в годовом выражении.



Превышение фактических цифр прогноза вызвало бы рост курса доллара. И, соответственно, наоборот.



На этом фоне прогресс на переговорах Brexit помог поддержать фунт во время его падения в реакции на более слабые, чем прогнозировалось, торговые данные.



Меж тем, индекс доллара растет третью неделю подряд, поскольку доходность 10-летнего казначейства близка к циклическому максимуму, а евро сталкивается с продажами во время подъемов выше $1,15.



Евро к 18.00 Киева стоил $1,1530 по сравнению с $1,1492 на закрытие североамериканских торгов во вторник.



Пара доллар-иена в этот час торгуется на уровне ¥113,13 против ¥112.96 накануне.



Фунт стерлингов дорожает на 0,24% к доллару, до $1,3200 по состоянию на 18.00 Киева.



Стерлинг поднялся до самого сильного уровня за последние две недели в надежде, что чиновники достигнут компромиссной договоренности о Brexit, которая могла бы позволить Великобритании временно остаются в таможенном союзе ЕС. Более широкий, чем прогнозировался, дефицит торгового баланса способствовал продажам фунта, на которых он вернулся к уровню открытия.



The Times пишет, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на следующей неделе на заседании кабинета министров обсудит компромиссные предложения по Brexit (16 октября). Сразу после этого она направится в Брюссель, где 17-18 октября пройдет саммит ЕС. Если здесь будет найден компромисс, фунт может показать ралли. Некоторые даже обещают рост до $1,55 к доллару в долгосрочной перспективе.



Основной вопрос - статус ирландской границы. Политический эксперт телеканала ITV Роберт Пестон, ссылаясь на свои источники, заявил сегодня, что представитель министерства по делам Brexit в парламенте Британии Оливер Роббинс добился значительного прогресса в переговорах с ЕС по вопросу об ирландской границе. Стороны якобы продвинулись по пути создания такой системы, в которой спорные регионы останутся «в пределах таможенной зоны, союза, что означает отсутствие таможенных проверок между Северной Ирландией и Республикой Ирландия».



Вопрос об ирландской границе остается камнем преткновения. Сторонам нужно решить, как не нарушить условия Белфастского соглашения и не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit и при этом не нарушить целостность Соединенного Королевства. Британцам нужно окончательно договориться об условиях сделки по Brexit не позднее ноября, иначе не останется времени на все необходимые ратификации, чтобы соглашение успело вступить в силу к моменту истечения срока - 29 марта 2019 года. В противном случае нас ждет «жестким» Brexit.



Итак, после обеда среды индекс доллара снижается после достижения накануне максимума с августа. Наблюдается падение фондовых индексов в США, индекс Nasdaq снижается на 2,1%.



Причиной падения рынка акций США, полагаем, стало ухудшение торговых отношений между США и Китаем, а также рост доходности облигаций в США. Доходность 10-летних облигаций выросла сегодня на 0,020 пункта до уровня 3,230%.



Необходимо отметить рост индекса промышленных цен в США после неожиданного падения в предыдущем месяце. Также отмечается рост чистого индекса цен в годовом исчислении. В четверг ожидается публикация более важных данных об уровне потребительских цен в США.



Курс пары фунт-доллар вырос до максимума с 26 сентября выше отметки $1,3200. Переговорщик со стороны ЕС Барнье заявил, что в переговорном процессе с Великобританией наблюдается прогресс. По его словам, порядка 80% договоренностей достигнуто.



Изрядное укрепление относительно доллара оказало опосредованное воздействие и на пару евро-доллар, которая тоже выросла. Кстати, фунт не в первый раз вытаскивает своим укреплением вверх и единую евровалюту. Подобное уже наблюдалось не так давно, еще этой осенью.



Некоторую поддержку евро получил из Италии: министр экономики этой страны Триа заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы вернуть доверие финансовых рынков.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,30/32,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не претерпев в течение среды изменений ни в бидах, ни в оферах.



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,415/0,422 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового рубля не изменились, офера выросли на 20 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 10 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по не изменившемуся с закрытия вторника спросу и прибавившему 7,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 10 октября не изменились по спросу, прибавив 20 пунктов по предложению.



Двойная порция отложенного из-за длинных выходных в США предложения обязательной части экспортной выручки в комплекте с пролонгацией сжатия гривневой ликвидности, о чем дали понять упавшие остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора, с одной стороны уронили курс «зеленого» безнала на торгах межбанка, с другой, позволили НБУ пополнить свои резервы по демпинговой цене (27,99 UAH/USD) выкупал долларовые излишки с платформы Matching.



Наличный рынок довольно сдержанно отнесся к падению цен на «зеленый» безнал, имея представление о причинах этой коррекции. При этом, полагаю, уместно обратить внимание на перемены в курсовых «отношениях» наличного и безналичного долларов. Последний к среде оказался ниже первого.



Пока складывается впечатление об очевидном нежелании регулятора позволять цене безналичного «американца» закрепляться ниже концептуальнозначимой отметки 28,00 UAH/USD, хотя, представляется, в «воспитательных» целях регулятору очень хотелось бы вытрясти накопленные СКВ кубышки экспортеров.



То, что рынок наполнен СКВ сверх меры, дали понять результаты предыдущей торговли, когда в отсутствие из-за выходных в США притока экспортной выручки из-за рубежа, валютный межбанк прекрасно справился с этим, дав при этом возможность регулятору пополнить свои закрома на $10,0 млн.



Есть вероятность, что из-за опасений потерять на курсе в случае текущего состояния гривневой ликвидности, на ближайших торгах межбанка сохранится нисходящий тренд рынка безналичного доллара, дав возможность НБУ снова пополнить свои резервы. Последние новости с этого участка дают основание считать, что этот вопрос регулятор поставил во главу угла, на время оставив в стороне проблемы с гривневой ликвидность.



Так что, существует высокая вероятность сохранения присутствия на межбанковском рынке присутствия «зеленых медведей» на ближайшей сессии.



Однако, полагаю, рынок безналичного доллара на ближайших торгах может начать движение к относительной стабильности.



Как мы заметили выше, можно предположить попытку регулятора смягчить текущую, излишне жесткую монетарную ситуацию и предпринять меры для расширения гривневой ликвидности. Основанием для подобных ожиданий стало завершение в среду периода обязательного резервирования. Кстати, полагаю, это вынудило ряд банков продавать валюту со своей позиции для выполнения этих самых нормативов.



Иначе говоря, нужда в гривне в четверг должна заметно упасть, а приток экспортной выручки вернуться к прежним, «рутинным» объемам. Комплект только что перечисленных факторов дает надежду на терминацию «жесткой» ревальвации гривни, источниками которой стали длинные выходные в США и отчетность по обязательному резервированию, и вхождение рынка «зеленого» безнала в период относительной стабильности.



Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,01/28,03 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.02 Киева ограничились симметричным расширением спреда, обосновавшись на уровне 28,00/28,04 UAH/USD. «Рынок готовится выбрать направление свое дальнейшего движения», - резюмировал наш консультант.



К 10.20 котировки безналичного доллара вернулись к отметке 28,00/28,03 UAH/USD, а наш консультант предположил нынешнее вхождение рынка «американца» в боковой тренд. Этот вариант сценария вполне реальный, однако, на пути его реализации могут появиться трудности. Например эта.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки изрядного расширения гривневой ликвидности.

Об этом дали понять подскочившие с уровня 38 163,1 млн. грн. к отметке 51 893,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Банки закончили отчетность по обязательному резервированию.



Вопреки опасениям из-за выросшей ликвидности нацвалюты, котировки безналичного «американца» на межбанке около 10.36 Киева упали к 27,98/28,00 UAH/USD. «Ждем регулятора», - был кратким наш консультант.



По состоянию на 11.01 котировки доллара без вмешательства регулятора сузили спред, провалившись ниже цифры 28,00 UAH/USD по обеим позициям - 27,98/27,99 UAH/USD.



К 11.19 котировки доллара на межбанке замерли на отметке 27,98/27,99 UAH/USD.

На рынке наблюдается ситуативный баланс спроса и предложения, на продажи экспортеров подтянулись покупатели СКВ.



Дополуденная волатильная торговля безналичным долларом, немного успокоившаяся с появлением на рынке системных покупателей, сбалансировавших спрос и предложение, сопровождалась сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo в «приподнятом» до уровня 17,00/18,00% годовых состоянии. Эта динамика противоречит подскочившим объемам остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 11.40 на рынке безналичного доллара новая незначительная «просадка» курса - цены безналичного «американца» на межбанке закрепились на уровне 27,975/27,985 UAH/USD на фоне сохранившегося равновесия покупок и продаж. Сложилась ситуация, когда экспортерам «надо» продать СКВ, на что потенциальные покупатели отвечают: «можем взять».



Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который

понизился на 1,04 коп., составив 27,9889 UAH/USD.



На 12.21 цена безналичного «американца» на межбанке не тронулась с отметки 27,975/27,985 UAH/USD в сопровождении сохранившегося равновесия покупок и продаж.



К 12.51 котировки безналичного доллара, подтверждая прогноз нашего гуру о нынешнем боковике, не покинули уровень 27,975/27,985 UAH/USD



На фоне этой цены межбанк, около 12.52 ушел на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 октября с уровней: доллар – 27,90/28,15 UAH/USD, евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу по предложению прибавил по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 10 октября по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 10 октября по спросу упал на 60 пунктов, потеряв 50 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1522, поднявшись до $1,1542 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до отметки $1,1547 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 11 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,02/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0), евро – 32,35/32,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 октября спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился пунктов, офера потеряли 20 пунктов).



На открытии торгов 11 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях «виртуального», по сути, баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,02/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0), евро – 32,35/32,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 октября спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился пунктов, офера потеряли 20 пунктов).



На старте торгов 11 октября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.



На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» уронили действующие цены доллара, отвечая на клиентские офера и заметное обострение гривнедефицита: 27,98/28,03 UAH/USD, евро – 32,25/32,40-45 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».



По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровне открытия: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,45/32,60 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB. На указанное время здесь утреннее преобладание оптового «приноса» сменилось относительным равновесием покупок и продаж при некотором преобладании спроса и дефиците клиентских оферов валюты. Это стало главной причиной текущей ценовой политики в городе.



Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, реагируя на настроения межбанка, клиентские предложения и в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 28,00/28,07 UAH/USD, евро – 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.

С невысокой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 11 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,05/28,14 UAH/USD, евро – 32,35/32,57 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB, Киев опт 28,02/28,07 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,02/28,07 UAH/USD, евро (опт) 32,20/32,45 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,20/32,45 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,15 UAH/USD, евро – 32,15/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 28,00/28,07 UAH/USD, розница – 27,97/28,09 UAH/USD; Запорожье – 28,05/28,12 UAH/USD; евро – 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,420 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Цена на золото в четверг утром поднимается, рост волатильности на мировых биржах из-за роста доходности гособлигаций США до рекордного с 2011 года уровня поддерживает котировки металла.Курс доллара к основным мировым валютам в четверг утром опускается, тогда как иена дорожает к доллару как основной безопасный актив, инвесторы настроены осторожно на фоне падения мировых бирж.Золото в среду было поддержано снижением фондового рынка.Фьючерсы на золото закрылись со скромным ростом в среду, получив поддержку от падения на фондовом рынке США, хотя рост доходности облигаций, который колебался вблизи их максимумов с 2011 года, ограничил рост цен на «желтый металл».Британский фунт вырос против своих главных конкурентов в среду, так как валютные трейдеры сосредоточились на прогрессе в переговорах между Великобританией и Евросоюзом.Британский фунт вырос выше своего 10-дневного максимума в среду до $1,3217 доллара США, прибавив 0,5%, по сравнению с $1,3142 во вторник вечером в Нью-Йорке.Меж тем, индекс доллара USDX снизился до 95,502 пункта.Евро вечером среды торговался на уровне $1,1522 против доллара по сравнению с $1,1492 во вторник.Японская иена торговалась на уровне ¥112,51 против ¥112,95 вечером вторника.В сообщении Bloomberg News говорится, что официальные лица ЕС обсуждают «компромиссную сделку Brexit», которая сохранит за Великобританией - по крайней мере, временно - некоторые из своих таможенных соглашений.Тем не менее, отчеты свидетельствуют о том, что, несмотря на различия между Лондоном и Брюсселем, Brexit может быть достигнут вовремя для критического саммита лидеров ЕС на следующей неделе. Это все равно позволит обеим сторонам договориться о набросках их будущих связей в области торговли и безопасности.«Стерлинг вырос на надеждах на сделку Brexit между Великобританией и ЕС. Это трудно зафиксировать в наших валютных индикаторах, но он определенно дает основания для роста», - считает Стивен Барроу, стратег из Standard Bank.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,23% с 28,0672 UAH/USD до 28,0029 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 10 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.20 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 10 октября, углубив «медвежий» тренд заметно потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, как и предполагалось, в среду на рынок пришла «двойная порция» экспортной выручки из-за длинных выходных в Америке, дополнив существующее со вторника долларовое изобилие новыми оферами обязательных продаж СКВ.Во-вторых, на фоне роста количества СКВ на межбанке гривневая ликвидность продолжала таять, смещая акцент валютных торгов с доллара на нашу нацвалюту.Последнее подтверждалось падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 41 455,4 млн. грн. к отметке 38 163,1млн. грн. Между прочим, это минимальное значение индикатора с 13 августа. Тренд совпадал с сохранением ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo в «приподнявшемся» накануне состоянии.В-третьих, откат безналичного «американца» на межбанке был поддержан неспешной коррекцией цен наличного рынка.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 10 октября заметно повысились, имея для этого следующие причины.Во-первых, удвоился приток экспортной выручки и-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.Во-вторых, рынок безналичного доллара стал более «медвежьим», что, как известно, стимулирует ликвидность. Если во вторник доллар потерял 0,65 коп., нынче средневзвешенный его курс упал на 7,85 коп.В-третьих, опасаясь «потерять на курсе», держатели СКВ не стали в первой половине среды «придерживать» доллар, активно реализуя его на межбанке ради дефицитной на моменте гривни.В четвертых, в торгах 10 октября активно участвовал регулятор, причем объем выкупленной им «лишней» СКВ заметно превысил «скромный улов» $10,0 млн. на торгах вторника.Наличный рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса до полудня 10 октября довольно динамично снижался, после обеда заморозив откат и даже немного отскочив из-за рисков снижения клиентского «приноса», а также активизации покупателей СКВ. Последнее, вероятнее всего, стало следствием послеполуденного роста безналичного доллара, низы которого начали выкупать импортеры, убедившиеся, что ниже отметки 27,99/28,01 UAH/USD курс безналичного американца» не пойдет. В первую очередь из-за регулятора, но пустившего СКВ ниже уровня 28,00 UAH/USD. Поэтому импортеры после полудня, составив конкуренцию НБУ, выкупавшему «лишнюю» СКВ по 27,99 UAH/USD более высокими уровнями спроса. Это вызвало подорожание «зеленого» безнала до 28,01/28,03 UAH/USD, оказав воздействие на настроения клиентов наличного рынка.Влияние это оказалось настолько действенным, что на рынке Запорожья сессия среды завершилась «перекосом», констатировав доминирование спроса.В остальных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Киев, Одесса, Харьков и Крыжополь) торги 10-го завершились в равновесии покупок и продаж. Однако, как мы указали выше, ценой этому равновесию стало послеобеденного довольно заметное повышение действующих цен в паре доллар-гривня.По итогам среды ликвидность во всех вышеперечисленных населенных пунктах в целом повторила показатели предыдущей сессии.В течение 10 октября позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Запорожье, Одесса), либо выросла на 1,0-3,0 коп. Офера доллара 10-го либо не изменились (Днепр, Одесса, Киев, Харьков), либо выросли на копейку (Запорожье).По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца»Либо не изменились (Харьков), либо потеряли 1,0-3,0 коп. (Запорожье, Днепр, Одесса), либо прибавили 3,0 коп. (Киев).Позиция «предложение» наличного доллара за сутки либо не изменилась (Харьков), либо потеряла 1,0-3,0 коп.Курсовые хроники наличного «неформального» рынка и эволюция тамошнего настроения клиентов, повторившие в целом, сюжет торгов «зеленого» безнала вряд ли претендует на звание прогноза для ближайшей сессии валютного межбанка.Немного забегая вперед, рискнем предположить попытку регулятора смягчить текущую, излишне жесткую монетарную ситуацию и предпринять меры для расширения гривневой ликвидности. Основанием для подобных ожиданий стало завершение в среду периода обязательного резервирования. Кстати, полагаю, вынудило ряд банков продавать валюту со своей позиции для выполнения этих нормативов. Иначе говоря, нужда в гривне в четверг должна заметно упасть, а приток экспортной выручки вернуться к прежним, «рутинным» объемам. Комплект только что перечисленных факторов дает надежду на терминацию «жесткой» ревальвации гривни, источниками которой стали длинные выходные в США и отчетность по обязательному резервированию, и вхождение рынка «зеленого» безнала в период относительной стабильности.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 10 октября в первом приближении отражает общую картину среды на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся. Отметивпри этом дополуденное отсутствие курсовой динамики на рынке Днепра в паре доллар-гривня, поскольку местные дилеры уже на старте понизили действующие цены до уровней, которые в течение пяти часов не требовали ревизии, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.Торги 10 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль – 0,415/0,422 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях равновесия спроса и предложения, большей частью, виртуального, без реальных сделок.Осторожность проистекала из опасений динамичного падения курса «американца» на межбанке . Как известно, чрезмерная курсовая динамика отпугивает клиентов наличного рынка.До полудня «зеленое» антиралли ралли на межбанке было заморожено гривневыми интервенциями НБУ, что в комплекте с «естественным» равновесием покупок и продаж, дало возможность нашим дилерам не менять действующие цены.Около 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не изменились, составив 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,415/0,422 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.С невысокой ликвидностью. Это равновесие лишало местных валютчиков повода для ценовых ревизий.В дальнейшем валютчики Днепра ограничились незначительным повышением более значимых бидов, стараясь стимулировать клиентский «принос». Как в рамках мероприятий по балансировке рынка, так и для оборотов. Кроме того, надо было отреагировать на выросший клиентский спрос из-за незначительного отскока курса безналичного доллара на межбанке после полудня.Обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.По итогам дня в мелкооптовом и розничном сегменте наличного рынка Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж, которое, помогло сберечь обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив «четверку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.В течение 10 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара повысилась на 2,0 коп., офера не изменились.Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре потеряли 2,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, долларовые торги среды в котором завершились уровнями 28,05/28,10 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию изначально заниженными ценами, что позволило им до полудня не прибегать к курсовым ревизиям. Кроме того, равновесие покупок и продаж не давало повода оптовикам менять действующие цены.К полудню в оптовом сегменте наличного рынка Днепра действовали следующие цены: 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,415/0,422 UAH/RUB, повторяя уровни открытия и сопровождаясь балансом спроса и предложения.После обеда из-за выросшей активности клиентских покупок, ставшей следствием незначительного курсового отскока безналичного «американца» на межбанке после полудня, дилерам опта пришлось поднимать более значимые биды, параллельно стараясь сохранить текущее равновесие спроса и предложения.Баланс удалось сохранить до самого финиша сессии, и это в немалой степени способствовало приличной итоговой ликвидности. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.На протяжении 10 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера не претерпели изменений.По сравнению с закрытием 09 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 10 октября уровнями 32,30/32,50 UAH/EUR, констатировав в течение среды стабильность обеих позиций.По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера стали выше на 7,0 коп.Со слов дилеры-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение среды пришлось предельно аккуратно и весьма оперативно отслеживать эволюцию безналичной пары доллар-гривня на межбанке , стараясь опережать рынок «правильными» ценовыми ревизиями и не нарушить при этом текущего равновесия спроса и предложения.Понятно, что в подобных условиях наличной паре евро-гривня уделялось меньше внимания.Кроме того, текущая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,30/32,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не претерпев в течение среды изменений ни в бидах, ни в оферах.Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,415/0,422 UAH/RUB.По сравнению с закрытием вторника биды оптового рубля не изменились, офера выросли на 20 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 10 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по не изменившемуся с закрытия вторника спросу и прибавившему 7,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 10 октября не изменились по спросу, прибавив 20 пунктов по предложению.Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,01/28,03 UAH/USD виртуально, без сделок.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.02 Киева ограничились симметричным расширением спреда, обосновавшись на уровне 28,00/28,04 UAH/USD. «Рынок готовится выбрать направление свое дальнейшего движения», - резюмировал наш консультант.К 10.20 котировки безналичного доллара вернулись к отметке 28,00/28,03 UAH/USD, а наш консультант предположил нынешнее вхождение рынка «американца» в боковой тренд. Этот вариант сценария вполне реальный, однако, на пути его реализации могут появиться трудности. Например эта.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки изрядного расширения гривневой ликвидности.Об этом дали понять подскочившие с уровня 38 163,1 млн. грн. к отметке 51 893,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Банки закончили отчетность по обязательному резервированию.Вопреки опасениям из-за выросшей ликвидности нацвалюты, котировки безналичного «американца» на межбанке около 10.36 Киева упали к 27,98/28,00 UAH/USD. «Ждем регулятора», - был кратким наш консультант.По состоянию на 11.01 котировки доллара без вмешательства регулятора сузили спред, провалившись ниже цифры 28,00 UAH/USD по обеим позициям - 27,98/27,99 UAH/USD.К 11.19 котировки доллара на межбанке замерли на отметке 27,98/27,99 UAH/USD.На рынке наблюдается ситуативный баланс спроса и предложения, на продажи экспортеров подтянулись покупатели СКВ.Дополуденная волатильная торговля безналичным долларом, немного успокоившаяся с появлением на рынке системных покупателей, сбалансировавших спрос и предложение, сопровождалась сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo в «приподнятом» до уровня 17,00/18,00% годовых состоянии. Эта динамика противоречит подскочившим объемам остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.К 11.40 на рынке безналичного доллара новая незначительная «просадка» курса - цены безналичного «американца» на межбанке закрепились на уровне 27,975/27,985 UAH/USD на фоне сохранившегося равновесия покупок и продаж. Сложилась ситуация, когда экспортерам «надо» продать СКВ, на что потенциальные покупатели отвечают: «можем взять».Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, которыйпонизился на 1,04 коп., составив 27,9889 UAH/USD.На 12.21 цена безналичного «американца» на межбанке не тронулась с отметки 27,975/27,985 UAH/USD в сопровождении сохранившегося равновесия покупок и продаж.К 12.51 котировки безналичного доллара, подтверждая прогноз нашего гуру о нынешнем боковике, не покинули уровень 27,975/27,985 UAH/USDНа фоне этой цены межбанк, около 12.52 ушел на обеденный перерыв.Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 октября с уровней: доллар – 27,90/28,15 UAH/USD, евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,430 UAH/RUB.По сравнению с открытием среды, доллар по спросу по предложению прибавил по 5,0 коп.Евро по сравнению с 10 октября по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 10 октября по спросу упал на 60 пунктов, потеряв 50 пунктов по предложению.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1522, поднявшись до $1,1542 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до отметки $1,1547 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 11 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,02/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0), евро – 32,35/32,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 октября спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился пунктов, офера потеряли 20 пунктов).На открытии торгов 11 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях «виртуального», по сути, баланса.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,02/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0), евро – 32,35/32,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 октября спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился пунктов, офера потеряли 20 пунктов).На старте торгов 11 октября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» уронили действующие цены доллара, отвечая на клиентские офера и заметное обострение гривнедефицита: 27,98/28,03 UAH/USD, евро – 32,25/32,40-45 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровне открытия: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,45/32,60 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB. На указанное время здесь утреннее преобладание оптового «приноса» сменилось относительным равновесием покупок и продаж при некотором преобладании спроса и дефиците клиентских оферов валюты. Это стало главной причиной текущей ценовой политики в городе.Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, реагируя на настроения межбанка, клиентские предложения и в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 28,00/28,07 UAH/USD, евро – 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.С невысокой ликвидностью.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 11 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,05/28,14 UAH/USD, евро – 32,35/32,57 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB, Киев опт 28,02/28,07 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,02/28,07 UAH/USD, евро (опт) 32,20/32,45 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,20/32,45 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,15 UAH/USD, евро – 32,15/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 28,00/28,07 UAH/USD, розница – 27,97/28,09 UAH/USD; Запорожье – 28,05/28,12 UAH/USD; евро – 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,420 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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