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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Чет 11 жов, 2018 12:17 Итоги: Прогнозы 11.10.18



Фондовые индексы по всему миру синхронно падают в среду на фоне серии крупных аукционов американского госдолга, в ходе которых Минфин США намерен продать бумаги на $230 млрд.



К 18.00 Киева снижаются акции во всех без исключениях странах Европы. Сводный панъевропейский индекс EuroStoxx 50 теряет 1% и торгуется в шаге от нового минимума с февраля 2017 года.



Индекс S&P, отражающий капитализацию 500 крупнейших компаний США, начал торги падением на 0,9% и оказался в минусе пятый день подряд, чего рынок не видел с ноября 2016 года.



Индекс МосБиржи упал на 0,48%, бразильский Bovespa - на 1,82%.



В ходе аукционов во вторник Минфин США предложил векселя сроком от четырех недель до года на $156 млрд., а в среду размещает трехлетние облигации на $36 млрд., что является максимальным объемом с 2010 года, и 10-летние бонды на $23 млрд.



Завершит неделю аукцион 30-летних бумаг на $15 млрд. в четверг.



На сентябрьских аукционах размещение длинных бумаг компенсировалось погашением коротких, на этой же неделе американской казначейство обеспечит рынкам чистый отток ликвидности на $51 млрд., следует из данных на его сайте.



Доходность 10-летних американской бондов выросла на прошлой неделе на максимальные с февраля 17 базисных пунктов, достигая пика с 2011 года на уровне около 3,25%. Это «должно подогреть некоторый спрос», сказал стратег по ставкам BMO Capital Markets Джон Хилл.



Пауза в крупных размещениях была временной: Минфину США нужны деньги, чтобы покрыть выпадающие доходы из-за налоговой реформы Дональда Трампа. Предстоящие выборы в конгресс не изменят этой ситуации вне зависимости от того, кто победит, предупреждает стратег Societe Generale по процентным ставкам Субадра Раджаппа.



Если демократы получат большинство в Палате представителей, возрастут шансы того, что лидеры Конгресса предложат проект расходов на инфраструктуру, сопоставимый по масштабу с первоначальным планом президента Дональда Трампа на триллион долларов. Если же республиканцы вопреки ожиданиям удержат контроль, более вероятным станет новое снижение налогов. При любом сценарии результатом будут займы, займы и еще раз займы.

По прогнозам Бюджетного управления Конгресса, дефицит бюджета США в следующем году вырастет до $1 трлн., а процентные расходы правительства, согласно прогнозам, утроятся в ближайшее десятилетие и также составят почти $1 триллион.



США: Индекс цен производителей в сентябре вырос на 0,2% м/м и на 2,6% г/г.



Индекс цен производителей в сентябре вырос на 0,2% м/м и на 2,6% г/г, сообщило Министерство труда США. Экономисты прогнозировали рост индекса на 0,2%. Базовый индекс цен производителей в сентябре вырос на 0,2%. Общий годовой индекс увеличивается с начала 2016 года. Базовый индекс цен расходов на личное потребление в августе остался без изменений по сравнению с июлем. Несмотря на высокую занятость, рост инфляции не растет. По прогнозам безработица будет ниже 4% в следующие 3 года, инфляция может превысить 2%.



ВВП Британии в июне-августе вырос на 0,7%.



ВВП Британии в июне-августе вырос на 0,7% относительно апреля-мая, и на 2,8% за год. Месячный рост в августе был 0,0% относительно июля. Экономика Великобритании начала год слабо, но затем стала расти. Сектор строительство жилья показала сильную динамику летом. Банк Англии заявил, что после двух повышений ставок с ноября 2017 года в ближайшие годы повысит ставки ограниченное число раз. В августе дефицит торгового баланса увеличился на £11,2 млрд. с £10,4 млрд. в июле. Производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 0,2% в августе, производство в горнодобывающей и нефтегазовой промышленности росло.



МВФ предсказал России инфляцию, падение цен на нефть и потерю доли в мировом ВВП.



Россия продолжит отставать от мира по темпам экономического роста, теряя долю в мировом ВВП, а к 2023-му году вместо анонсированного вхождения в топ-5 экономик мира пропустит вперед Индонезию.

Такой прогноз дает Международный валютный фонд в докладе «Перспективы развития мировой экономики».



По оценкам МВФ, в этом году российский ВВП вырастет на 1,7%, а в следующем прибавит 1,8%, благодаря восстановлению внутреннего спроса и высоким ценам на нефть, от которых зависит более 50% валютных поступлений в страну.

Однако нефтяное благополучие не будет долгим: с текущих $85 за баррель Brent котировки снизятся до 68,76 доллара в следующем году и $60 к 2023 году.



Хотя санкции против Ирана и коллапс добычи в Венесуэле поддерживают рынок, в долгосрочной перспективе над ценами довлеет угроза новых поставок из США и Канады, а также торговые войны, которые рискуют замедлить рост мировой экономики и снизить спрос на сырье, говорится в докладе.



Девальвация рубля и скачок цен на топливо разгонят инфляцию в РФ почти втрое - в 2019 году она достигнет 5,9% против 2,3% в начале текущего года.



Темпы роста в России в ближайшие пять лет будут колебаться около 1,2% в год, прогнозирует МВФ. Это вдвое медленнее, чем растет мировая экономика в среднем (2,4%) и втрое ниже показателей развивающихся стран (3,6%).



Доля России в мировом ВВП будет снижаться как в номинальном выражении, так и при расчетах по паритету покупательной способности, считает фонд: в первом случае показатель снизится с текущих 1,8% до 1,67% к 2023 году, а во втором - с 3,09% до 2,86%.



К 2023-му году номинальный ВВП России составит $1,818 трлн., что на 21% ниже уровня 2013 года ($2,3 трлн.). По этому показателю Россия откатится с 11-го на 12-е место в мире, пропустив вперед Южную Корею.



Если же оценивать размер экономики по ППС, то Россия опустится на 7-ю строчку, уступив нынешнюю 6-ю позицию Индонезии.

Лидером по вкладу в мировой ВВП останутся США: их доля, впрочем, опустится с 24,1% до 22,6%.

Доля Китая вырастет с 15,8% до 18%, доля Германии снизится с 4,7% до 4,5%, следует из расчетов МВФ.



Иностранный бизнес уходит из России с рекордной в истории скоростью.



Отток капитала из России резко ускорился на фоне угрозы санкций, неугасающего конфликта с Западом и замедления экономики.

По итогам III квартала частный сектор вывез из страны $19,2 млрд., следует из статистики ЦБ.



В годовом выражении отток ускорился в 48 раз и стал рекордным с первого квартала 2015 года, когда санкции и обвал цен на нефть окунули Россию в рецессию.



За 9 месяцев чистый вывоз увеличился более чем вдвое - до $31,9 млрд. и превысил цифру за весь прошлый год ($31,3 млрд.).



Половину квартального оттока породил внешний долг: за июль-сентябрь корпорации и банки вернули иностранным кредиторам около $10 млрд., оценивает главный экономист ING по России Дмитрий Долгин. По всей видимости, рефинансировать займы становится сложнее из-за рисков расширения санкций, говорит он.

«Крайне печально» выглядит то, что к оттоку финансовых инвесторов, распродающих долговые бумаги правительства РФ (на $1,8 млрд. за квартал), добавился вывод средств из реального сектора, отмечает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.



Суммарный отток прямых иностранных инвестиций за квартал составил рекордные $6 млрд., оценивает он.



«В новейшей истории России ничего подобного еще не наблюдалось», - указывает Тремасов. Настолько масштабного ухода бизнеса статистика ЦБ не фиксировала ни в дефолтном 1998-м, ни в момент глобального кризиса 2008 года, ни в 2014-м, когда присоединение Крыма обернулось крупнейшим со времен холодным войны обострением отношений с Западом.



Одновременно практически прекратили прямые инвестиции за рубежом и российские компании: за квартал они вложили всего $0,1 млрд.



Данные ЦБ наглядно иллюстрируют, что «наша экономика встала на путь изоляционизма», констатирует Тремасов: «Влияние этих трендов на экономическое развитие страны, думаю, не требуют комментариев».



Отток капитала остается главным риском для курса рубля, указывает Долгин: он «съедает» валютные поступления от взлетевших мировых цен на сырье.



Хотя, по данным ЦБ, за III квартал Россия на треть увеличила доходы от продажи нефти (до $33,2 млрд.), на 40% - от продажи газа (до $11,4 млрд.), а приток валюты по текущему счету платежного баланса оказался рекордным за 10 лет ($26,4 млрд.), три четверти этой «валютной прибыли» экономики утекло из страны.



В IV квартале отток может ускориться, предупреждает Долгин. Во-первых, график погашения внешнего долга становится жестче: до конца декабря надо выплатить $25 млрд. против $19 млрд. в предыдущие три месяца.



Во-вторых, ослабление валютного контроля для попавших под санкции компаний освобождает их от необходимости зачислять экспортную выручку на счета в российских банках, что снизит общий долларовый приток.

До конца года из страны уйдет еще около $40 млрд., а суммарный отток за год составит $71 млрд., прогнозирует Сбербанк CIB.



Выросшая к четвергу гривневая ликвидность, е чем поведала восходящая динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, сопровождалась сохранением долларового изобилия. Держатели СКВ не стали придерживать обязательную к продаже часть экспортной выручки, опасаясь потерь на курсе. В условиях «медвежьего» рынка безналичного доллара резонное решение, которое, тем не менее, способствовало провалу котировок СКВ в дополуденной части торгов. Затем продавцов выручили привлеченные низкими ценами СКВ покупатели, одновременно сбалансировав рынок и направив его в боковой тренд, который отличается от «классического боковика» приличными оборотами сделок.



О стабилизации рынка безналичного доллара 11 октября дал понять и замедлившийся с 8,55 коп. до 1,04 коп. откат справочного промежуточного курса доллара.



Рискнем предположить «окончательную» стабилизацию безналичного «американца» на пятничной сессии в преддверии длинных выходных. Причем мы не исключаем попытку незначительного отскока курса безналичного «американца» силами «пятничного синдрома», значимость которого из-за длинных выходных увеличится.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Лавина аукционов госдолга США отправила в пике биржи по всему миру.Фондовые индексы по всему миру синхронно падают в среду на фоне серии крупных аукционов американского госдолга, в ходе которых Минфин США намерен продать бумаги на $230 млрд.К 18.00 Киева снижаются акции во всех без исключениях странах Европы. Сводный панъевропейский индекс EuroStoxx 50 теряет 1% и торгуется в шаге от нового минимума с февраля 2017 года.Индекс S&P, отражающий капитализацию 500 крупнейших компаний США, начал торги падением на 0,9% и оказался в минусе пятый день подряд, чего рынок не видел с ноября 2016 года.Индекс МосБиржи упал на 0,48%, бразильский Bovespa - на 1,82%.В ходе аукционов во вторник Минфин США предложил векселя сроком от четырех недель до года на $156 млрд., а в среду размещает трехлетние облигации на $36 млрд., что является максимальным объемом с 2010 года, и 10-летние бонды на $23 млрд.Завершит неделю аукцион 30-летних бумаг на $15 млрд. в четверг.На сентябрьских аукционах размещение длинных бумаг компенсировалось погашением коротких, на этой же неделе американской казначейство обеспечит рынкам чистый отток ликвидности на $51 млрд., следует из данных на его сайте.Доходность 10-летних американской бондов выросла на прошлой неделе на максимальные с февраля 17 базисных пунктов, достигая пика с 2011 года на уровне около 3,25%. Это «должно подогреть некоторый спрос», сказал стратег по ставкам BMO Capital Markets Джон Хилл.Пауза в крупных размещениях была временной: Минфину США нужны деньги, чтобы покрыть выпадающие доходы из-за налоговой реформы Дональда Трампа. Предстоящие выборы в конгресс не изменят этой ситуации вне зависимости от того, кто победит, предупреждает стратег Societe Generale по процентным ставкам Субадра Раджаппа.Если демократы получат большинство в Палате представителей, возрастут шансы того, что лидеры Конгресса предложат проект расходов на инфраструктуру, сопоставимый по масштабу с первоначальным планом президента Дональда Трампа на триллион долларов. Если же республиканцы вопреки ожиданиям удержат контроль, более вероятным станет новое снижение налогов. При любом сценарии результатом будут займы, займы и еще раз займы.По прогнозам Бюджетного управления Конгресса, дефицит бюджета США в следующем году вырастет до $1 трлн., а процентные расходы правительства, согласно прогнозам, утроятся в ближайшее десятилетие и также составят почти $1 триллион.США: Индекс цен производителей в сентябре вырос на 0,2% м/м и на 2,6% г/г.Индекс цен производителей в сентябре вырос на 0,2% м/м и на 2,6% г/г, сообщило Министерство труда США. Экономисты прогнозировали рост индекса на 0,2%. Базовый индекс цен производителей в сентябре вырос на 0,2%. Общий годовой индекс увеличивается с начала 2016 года. Базовый индекс цен расходов на личное потребление в августе остался без изменений по сравнению с июлем. Несмотря на высокую занятость, рост инфляции не растет. По прогнозам безработица будет ниже 4% в следующие 3 года, инфляция может превысить 2%.ВВП Британии в июне-августе вырос на 0,7%.ВВП Британии в июне-августе вырос на 0,7% относительно апреля-мая, и на 2,8% за год. Месячный рост в августе был 0,0% относительно июля. Экономика Великобритании начала год слабо, но затем стала расти. Сектор строительство жилья показала сильную динамику летом. Банк Англии заявил, что после двух повышений ставок с ноября 2017 года в ближайшие годы повысит ставки ограниченное число раз. В августе дефицит торгового баланса увеличился на £11,2 млрд. с £10,4 млрд. в июле. Производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 0,2% в августе, производство в горнодобывающей и нефтегазовой промышленности росло.МВФ предсказал России инфляцию, падение цен на нефть и потерю доли в мировом ВВП.Россия продолжит отставать от мира по темпам экономического роста, теряя долю в мировом ВВП, а к 2023-му году вместо анонсированного вхождения в топ-5 экономик мира пропустит вперед Индонезию.Такой прогноз дает Международный валютный фонд в докладе «Перспективы развития мировой экономики».По оценкам МВФ, в этом году российский ВВП вырастет на 1,7%, а в следующем прибавит 1,8%, благодаря восстановлению внутреннего спроса и высоким ценам на нефть, от которых зависит более 50% валютных поступлений в страну.Однако нефтяное благополучие не будет долгим: с текущих $85 за баррель Brent котировки снизятся до 68,76 доллара в следующем году и $60 к 2023 году.Хотя санкции против Ирана и коллапс добычи в Венесуэле поддерживают рынок, в долгосрочной перспективе над ценами довлеет угроза новых поставок из США и Канады, а также торговые войны, которые рискуют замедлить рост мировой экономики и снизить спрос на сырье, говорится в докладе.Девальвация рубля и скачок цен на топливо разгонят инфляцию в РФ почти втрое - в 2019 году она достигнет 5,9% против 2,3% в начале текущего года.Темпы роста в России в ближайшие пять лет будут колебаться около 1,2% в год, прогнозирует МВФ. Это вдвое медленнее, чем растет мировая экономика в среднем (2,4%) и втрое ниже показателей развивающихся стран (3,6%).Доля России в мировом ВВП будет снижаться как в номинальном выражении, так и при расчетах по паритету покупательной способности, считает фонд: в первом случае показатель снизится с текущих 1,8% до 1,67% к 2023 году, а во втором - с 3,09% до 2,86%.К 2023-му году номинальный ВВП России составит $1,818 трлн., что на 21% ниже уровня 2013 года ($2,3 трлн.). По этому показателю Россия откатится с 11-го на 12-е место в мире, пропустив вперед Южную Корею.Если же оценивать размер экономики по ППС, то Россия опустится на 7-ю строчку, уступив нынешнюю 6-ю позицию Индонезии.Лидером по вкладу в мировой ВВП останутся США: их доля, впрочем, опустится с 24,1% до 22,6%.Доля Китая вырастет с 15,8% до 18%, доля Германии снизится с 4,7% до 4,5%, следует из расчетов МВФ.Иностранный бизнес уходит из России с рекордной в истории скоростью.Отток капитала из России резко ускорился на фоне угрозы санкций, неугасающего конфликта с Западом и замедления экономики.По итогам III квартала частный сектор вывез из страны $19,2 млрд., следует из статистики ЦБ.В годовом выражении отток ускорился в 48 раз и стал рекордным с первого квартала 2015 года, когда санкции и обвал цен на нефть окунули Россию в рецессию.За 9 месяцев чистый вывоз увеличился более чем вдвое - до $31,9 млрд. и превысил цифру за весь прошлый год ($31,3 млрд.).Половину квартального оттока породил внешний долг: за июль-сентябрь корпорации и банки вернули иностранным кредиторам около $10 млрд., оценивает главный экономист ING по России Дмитрий Долгин. По всей видимости, рефинансировать займы становится сложнее из-за рисков расширения санкций, говорит он.«Крайне печально» выглядит то, что к оттоку финансовых инвесторов, распродающих долговые бумаги правительства РФ (на $1,8 млрд. за квартал), добавился вывод средств из реального сектора, отмечает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.Суммарный отток прямых иностранных инвестиций за квартал составил рекордные $6 млрд., оценивает он.«В новейшей истории России ничего подобного еще не наблюдалось», - указывает Тремасов. Настолько масштабного ухода бизнеса статистика ЦБ не фиксировала ни в дефолтном 1998-м, ни в момент глобального кризиса 2008 года, ни в 2014-м, когда присоединение Крыма обернулось крупнейшим со времен холодным войны обострением отношений с Западом.Одновременно практически прекратили прямые инвестиции за рубежом и российские компании: за квартал они вложили всего $0,1 млрд.Данные ЦБ наглядно иллюстрируют, что «наша экономика встала на путь изоляционизма», констатирует Тремасов: «Влияние этих трендов на экономическое развитие страны, думаю, не требуют комментариев».Отток капитала остается главным риском для курса рубля, указывает Долгин: он «съедает» валютные поступления от взлетевших мировых цен на сырье.Хотя, по данным ЦБ, за III квартал Россия на треть увеличила доходы от продажи нефти (до $33,2 млрд.), на 40% - от продажи газа (до $11,4 млрд.), а приток валюты по текущему счету платежного баланса оказался рекордным за 10 лет ($26,4 млрд.), три четверти этой «валютной прибыли» экономики утекло из страны.В IV квартале отток может ускориться, предупреждает Долгин. Во-первых, график погашения внешнего долга становится жестче: до конца декабря надо выплатить $25 млрд. против $19 млрд. в предыдущие три месяца.Во-вторых, ослабление валютного контроля для попавших под санкции компаний освобождает их от необходимости зачислять экспортную выручку на счета в российских банках, что снизит общий долларовый приток.До конца года из страны уйдет еще около $40 млрд., а суммарный отток за год составит $71 млрд., прогнозирует Сбербанк CIB.Выросшая к четвергу гривневая ликвидность, е чем поведала восходящая динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, сопровождалась сохранением долларового изобилия. Держатели СКВ не стали придерживать обязательную к продаже часть экспортной выручки, опасаясь потерь на курсе. В условиях «медвежьего» рынка безналичного доллара резонное решение, которое, тем не менее, способствовало провалу котировок СКВ в дополуденной части торгов. Затем продавцов выручили привлеченные низкими ценами СКВ покупатели, одновременно сбалансировав рынок и направив его в боковой тренд, который отличается от «классического боковика» приличными оборотами сделок.О стабилизации рынка безналичного доллара 11 октября дал понять и замедлившийся с 8,55 коп. до 1,04 коп. откат справочного промежуточного курса доллара.Рискнем предположить «окончательную» стабилизацию безналичного «американца» на пятничной сессии в преддверии длинных выходных. Причем мы не исключаем попытку незначительного отскока курса безналичного «американца» силами «пятничного синдрома», значимость которого из-за длинных выходных увеличится.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 67639 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4275 раз. Подякували: 7801 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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