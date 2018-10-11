Итоги: Прогнозы 11.10.18

Фондовые индексы по всему миру синхронно падают в среду на фоне серии крупных аукционов американского госдолга, в ходе которых Минфин США намерен продать бумаги на $230 млрд.
К 18.00 Киева снижаются акции во всех без исключениях странах Европы. Сводный панъевропейский индекс EuroStoxx 50 теряет 1% и торгуется в шаге от нового минимума с февраля 2017 года.
Индекс S&P, отражающий капитализацию 500 крупнейших компаний США, начал торги падением на 0,9% и оказался в минусе пятый день подряд, чего рынок не видел с ноября 2016 года.
Индекс МосБиржи упал на 0,48%, бразильский Bovespa - на 1,82%.
В ходе аукционов во вторник Минфин США предложил векселя сроком от четырех недель до года на $156 млрд., а в среду размещает трехлетние облигации на $36 млрд., что является максимальным объемом с 2010 года, и 10-летние бонды на $23 млрд.
Завершит неделю аукцион 30-летних бумаг на $15 млрд. в четверг.
На сентябрьских аукционах размещение длинных бумаг компенсировалось погашением коротких, на этой же неделе американской казначейство обеспечит рынкам чистый отток ликвидности на $51 млрд., следует из данных на его сайте.
Доходность 10-летних американской бондов выросла на прошлой неделе на максимальные с февраля 17 базисных пунктов, достигая пика с 2011 года на уровне около 3,25%. Это «должно подогреть некоторый спрос», сказал стратег по ставкам BMO Capital Markets Джон Хилл.
Пауза в крупных размещениях была временной: Минфину США нужны деньги, чтобы покрыть выпадающие доходы из-за налоговой реформы Дональда Трампа. Предстоящие выборы в конгресс не изменят этой ситуации вне зависимости от того, кто победит, предупреждает стратег Societe Generale по процентным ставкам Субадра Раджаппа.
Если демократы получат большинство в Палате представителей, возрастут шансы того, что лидеры Конгресса предложат проект расходов на инфраструктуру, сопоставимый по масштабу с первоначальным планом президента Дональда Трампа на триллион долларов. Если же республиканцы вопреки ожиданиям удержат контроль, более вероятным станет новое снижение налогов. При любом сценарии результатом будут займы, займы и еще раз займы.
По прогнозам Бюджетного управления Конгресса, дефицит бюджета США в следующем году вырастет до $1 трлн., а процентные расходы правительства, согласно прогнозам, утроятся в ближайшее десятилетие и также составят почти $1 триллион.
США: Индекс цен производителей в сентябре вырос на 0,2% м/м и на 2,6% г/г.
Индекс цен производителей в сентябре вырос на 0,2% м/м и на 2,6% г/г, сообщило Министерство труда США. Экономисты прогнозировали рост индекса на 0,2%. Базовый индекс цен производителей в сентябре вырос на 0,2%. Общий годовой индекс увеличивается с начала 2016 года. Базовый индекс цен расходов на личное потребление в августе остался без изменений по сравнению с июлем. Несмотря на высокую занятость, рост инфляции не растет. По прогнозам безработица будет ниже 4% в следующие 3 года, инфляция может превысить 2%.
ВВП Британии в июне-августе вырос на 0,7%.
ВВП Британии в июне-августе вырос на 0,7% относительно апреля-мая, и на 2,8% за год. Месячный рост в августе был 0,0% относительно июля. Экономика Великобритании начала год слабо, но затем стала расти. Сектор строительство жилья показала сильную динамику летом. Банк Англии заявил, что после двух повышений ставок с ноября 2017 года в ближайшие годы повысит ставки ограниченное число раз. В августе дефицит торгового баланса увеличился на £11,2 млрд. с £10,4 млрд. в июле. Производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 0,2% в августе, производство в горнодобывающей и нефтегазовой промышленности росло.
МВФ предсказал России инфляцию, падение цен на нефть и потерю доли в мировом ВВП.
Россия продолжит отставать от мира по темпам экономического роста, теряя долю в мировом ВВП, а к 2023-му году вместо анонсированного вхождения в топ-5 экономик мира пропустит вперед Индонезию.
Такой прогноз дает Международный валютный фонд в докладе «Перспективы развития мировой экономики».
По оценкам МВФ, в этом году российский ВВП вырастет на 1,7%, а в следующем прибавит 1,8%, благодаря восстановлению внутреннего спроса и высоким ценам на нефть, от которых зависит более 50% валютных поступлений в страну.
Однако нефтяное благополучие не будет долгим: с текущих $85 за баррель Brent котировки снизятся до 68,76 доллара в следующем году и $60 к 2023 году.
Хотя санкции против Ирана и коллапс добычи в Венесуэле поддерживают рынок, в долгосрочной перспективе над ценами довлеет угроза новых поставок из США и Канады, а также торговые войны, которые рискуют замедлить рост мировой экономики и снизить спрос на сырье, говорится в докладе.
Девальвация рубля и скачок цен на топливо разгонят инфляцию в РФ почти втрое - в 2019 году она достигнет 5,9% против 2,3% в начале текущего года.
Темпы роста в России в ближайшие пять лет будут колебаться около 1,2% в год, прогнозирует МВФ. Это вдвое медленнее, чем растет мировая экономика в среднем (2,4%) и втрое ниже показателей развивающихся стран (3,6%).
Доля России в мировом ВВП будет снижаться как в номинальном выражении, так и при расчетах по паритету покупательной способности, считает фонд: в первом случае показатель снизится с текущих 1,8% до 1,67% к 2023 году, а во втором - с 3,09% до 2,86%.
К 2023-му году номинальный ВВП России составит $1,818 трлн., что на 21% ниже уровня 2013 года ($2,3 трлн.). По этому показателю Россия откатится с 11-го на 12-е место в мире, пропустив вперед Южную Корею.
Если же оценивать размер экономики по ППС, то Россия опустится на 7-ю строчку, уступив нынешнюю 6-ю позицию Индонезии.
Лидером по вкладу в мировой ВВП останутся США: их доля, впрочем, опустится с 24,1% до 22,6%.
Доля Китая вырастет с 15,8% до 18%, доля Германии снизится с 4,7% до 4,5%, следует из расчетов МВФ.
Иностранный бизнес уходит из России с рекордной в истории скоростью.
Отток капитала из России резко ускорился на фоне угрозы санкций, неугасающего конфликта с Западом и замедления экономики.
По итогам III квартала частный сектор вывез из страны $19,2 млрд., следует из статистики ЦБ.
В годовом выражении отток ускорился в 48 раз и стал рекордным с первого квартала 2015 года, когда санкции и обвал цен на нефть окунули Россию в рецессию.
За 9 месяцев чистый вывоз увеличился более чем вдвое - до $31,9 млрд. и превысил цифру за весь прошлый год ($31,3 млрд.).
Половину квартального оттока породил внешний долг: за июль-сентябрь корпорации и банки вернули иностранным кредиторам около $10 млрд., оценивает главный экономист ING по России Дмитрий Долгин. По всей видимости, рефинансировать займы становится сложнее из-за рисков расширения санкций, говорит он.
«Крайне печально» выглядит то, что к оттоку финансовых инвесторов, распродающих долговые бумаги правительства РФ (на $1,8 млрд. за квартал), добавился вывод средств из реального сектора, отмечает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.
Суммарный отток прямых иностранных инвестиций за квартал составил рекордные $6 млрд., оценивает он.
«В новейшей истории России ничего подобного еще не наблюдалось», - указывает Тремасов. Настолько масштабного ухода бизнеса статистика ЦБ не фиксировала ни в дефолтном 1998-м, ни в момент глобального кризиса 2008 года, ни в 2014-м, когда присоединение Крыма обернулось крупнейшим со времен холодным войны обострением отношений с Западом.
Одновременно практически прекратили прямые инвестиции за рубежом и российские компании: за квартал они вложили всего $0,1 млрд.
Данные ЦБ наглядно иллюстрируют, что «наша экономика встала на путь изоляционизма», констатирует Тремасов: «Влияние этих трендов на экономическое развитие страны, думаю, не требуют комментариев».
Отток капитала остается главным риском для курса рубля, указывает Долгин: он «съедает» валютные поступления от взлетевших мировых цен на сырье.
Хотя, по данным ЦБ, за III квартал Россия на треть увеличила доходы от продажи нефти (до $33,2 млрд.), на 40% - от продажи газа (до $11,4 млрд.), а приток валюты по текущему счету платежного баланса оказался рекордным за 10 лет ($26,4 млрд.), три четверти этой «валютной прибыли» экономики утекло из страны.
В IV квартале отток может ускориться, предупреждает Долгин. Во-первых, график погашения внешнего долга становится жестче: до конца декабря надо выплатить $25 млрд. против $19 млрд. в предыдущие три месяца.
Во-вторых, ослабление валютного контроля для попавших под санкции компаний освобождает их от необходимости зачислять экспортную выручку на счета в российских банках, что снизит общий долларовый приток.
До конца года из страны уйдет еще около $40 млрд., а суммарный отток за год составит $71 млрд., прогнозирует Сбербанк CIB.
Выросшая к четвергу гривневая ликвидность, е чем поведала восходящая динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, сопровождалась сохранением долларового изобилия. Держатели СКВ не стали придерживать обязательную к продаже часть экспортной выручки, опасаясь потерь на курсе. В условиях «медвежьего» рынка безналичного доллара резонное решение, которое, тем не менее, способствовало провалу котировок СКВ в дополуденной части торгов. Затем продавцов выручили привлеченные низкими ценами СКВ покупатели, одновременно сбалансировав рынок и направив его в боковой тренд, который отличается от «классического боковика» приличными оборотами сделок.
О стабилизации рынка безналичного доллара 11 октября дал понять и замедлившийся с 8,55 коп. до 1,04 коп. откат справочного промежуточного курса доллара.
Рискнем предположить «окончательную» стабилизацию безналичного «американца» на пятничной сессии в преддверии длинных выходных. Причем мы не исключаем попытку незначительного отскока курса безналичного «американца» силами «пятничного синдрома», значимость которого из-за длинных выходных увеличится.
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