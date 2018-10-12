Итоги: Энергетика 12.10.18

По состоянию на 08.20 Киева стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,2%, до $81,22 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,18%, до $71,81 за баррель.
В четверг вечером нефть обеих марок дешевела на 3-4%, при этом Brent впервые с 24 сентября опустился в цене ниже $80 за баррель.
Обвал нефтяных цен в четверг был вызван негативной статистикой по запасам в США. По данным минэнерго страны, за неделю по 5 октября коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 6 миллионов баррелей, или на 1,5%, до 410 миллионов баррелей. Аналитики ожидали роста запасов только на 2,6 миллиона баррелей.
При этом добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 11,2 миллиона баррелей в день, что на 100 тысяч баррелей больше по сравнению с прошлой неделей. Выросли и запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing), а также запасы бензина. Запасы дистиллятов при этом сократились.
Сказывался на торгах нефтью и негатив на фондовых рынках. Индексы США в четверг закрылись снижением на 1,2-2%, Европы - на 1,5-2%, индексы Азии упали на 3-6,5%. Настроение ухода от риска на биржах распространилось и на нефтяной рынок, что ускорило удешевление нефти после статистики о запасах.
Трейдеры также оценивали данные октябрьского доклада ОПЕК. Согласно документу, организация снова незначительно понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018-2019 годах. ОПЕК вместе с этим повысила прогнозы по добыче нефти в США и России.
Фьючерсы на нефть в четверг снизились, до минимального уровня закрытия в месяце, после выхода данных, показавших рост запасов в США третью неделю подряд.
Цены также были под давлением из-за снижения фондовых рынков в мире, что оживило опасения в отношении состояния экономики в перспективы спроса на энергоносители.
Ноябрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на $2,20, или на 3%, до $70,97 за баррель.
Декабрьский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на $2,83, или на 3,4%, до $80,26 за баррель.
По обеим маркам уровень закрытия был наиболее низким с 21 сентября. В среду цены снизились более 2%.
По данным Администрации энергетической информации США, вышедшим в четверг, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6 млн. баррелей. Это больше, чем прогноз роста на 1,61 млн. баррелей по опросу аналитиков S&P Global Platts, но меньше, чем рост на 9,7 млн. баррелей по данным Американского института нефти, вышедшим в конце среды.
Запасы бензина выросли на 1 млн. баррелей, запасы дистиллятов снизились на 2,7 млн. баррелей, согласно EIA. По опросу S&P Global Platts ожидался рост запасов бензина на 422 тыс. баррелей, снижение запасов дистиллятов на 1,71 млн. баррелей.
Резкое снижение на фондовом рынке США в среду повысило опасения в отношении перспектив экономики и спроса на энергоносители.
Месячный доклад ОПЕК, вышедший в четверг, показал рост объёма добычи ОПЕК и РФ в сентябре, которые был больше, чем снижение добычи Ираном перед введением санкций против иранской нефтяной промышленности.
В среду EIA повысила свой прогноз объема добычи нефти в США, что стало ещё одним негативным фактором для цен.
Реакция цен на нефть на данные по запасам в США.
Цены на нефть усилили падение в четверг после выхода отчета министерства энергетики США, указавшего на возобновление роста добычи сырья в стране после затяжного застоя. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.20 Киева упала на $2,14 (2,58%) - до $80,95 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,74 (2,38%) - до $71,43 за баррель.
Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 100 тысяч баррелей в сутки до 11,2 миллиона баррелей в сутки.
Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,99 миллиона баррелей, или на 1,5%, до 410 миллионов баррелей.
Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали роста запасов только на 2.62 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 406,62 миллиона баррелей.
Средний прогноз S&P Global Platts составлял +1,61 миллиона баррелей. Однако это намного меньше роста, на который указал Американский институт нефти (API) (+9,75 миллиона баррелей).
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 2,4 миллиона баррелей - до 26,9 миллиона.
Запасы бензина выросли на 1 миллион баррелей, или на 0,4% - до 236,2 миллиона баррелей.
Ожидалось падение на 42 тысячи баррелей.
Запасы дистиллятов упали на 2,7 миллиона баррелей, или на 2%, составив 133,5 миллиона баррелей. Ждали снижение на 2 миллиона баррелей.
Стратегический резерв нефти в стране за неделю сократился на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,2%, составив 658,7 миллиона баррелей.
Цены на нефть снижаются в реакции на рост добычи и вслед за американскими акциями, задающими настроение по уходу от риска. Падению рынка в четверг также способствует понижение Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) прогноза роста спроса на нефть в 2018 году. Картель снизил прогноз роста спроса на нефть в этом году на 80 тысяч баррелей в сутки - до 1,54 миллиона баррелей в сутки. По итогам этого года ОПЕК теперь ожидает спрос на нефть на уровне 98,79 миллиона баррелей в сутки.
Нефть: ОПЕК понизил прогноз роста спроса на нефть в 2019 году.
Организация стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) в четверг третий месяц подряд снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году из-за торговых конфликтов и других факторов, сдерживающих экономику мира в целом и ключевых стран-потребителей в частности. Так, по расчетам ОПЕК, рост мирового спроса на нефть составит 1,36 миллиона баррелей в сутки в следующем году, что ниже предыдущей оценки на 50 000 баррелей в сутки.
Картель также понизил прогноз спроса в 2019 году на собственное сырье еще на 300 000 баррелей в сутки до 31,8 миллиона баррелей в сутки. Это на 900е000 баррелей в сутки ниже прогноза на 2018 год.
ОПЕК отчиталась о росте собственной нефтедобычи в сентябре на 132 000 баррелей в сутки до 32,76 миллиона баррелей в сутки - максимальной отметки с августа 2017 года, показал ежемесячный отчет.
Добыча нефти в Саудовской Аравии и Ливии в прошлом месяце увеличилась на 108 000 и 103 000 баррелей в сутки соответственно.
Эти объемы более чем компенсируют снижение добычи в Иране на 150 000 баррелей в сутки до 3,447 миллиона баррелей в сутки, согласно вторичным источникам.
ОПЕК заявила, что Тегеран сообщил о сокращении добычи только на 51 000 баррелей в сутки до 3,775 миллиона баррелей в сутки.
Возглавляемый Саудовской Аравией картель нефтепроизводителей обязался увеличить производство для компенсации объемов иранской нефти, которые выпадают из-за вступления в следующем месяце в силу санкций США.
ОПЕК спрогнозировала сланцевое цунами.
Спрос на нефть в мире не дотягивает до прогнозов, в то время как рост добычи опережает ожидания, сообщает ОПЕК в ежемесячном докладе о состоянии рынка энергоносителей.
По итогам года мировой экономике потребуется 1,54 млн. баррелей новых поставок ежедневно - на 80 тысяч меньше, чем картель ожидал месяц назад, и почти на 200 тысяч ниже прогноза, который давался весной.
В следующем году рост спроса замедлится до 1,36 млн. баррелей в сутки. Это на 50 тысяч меньше сентябрьского прогноза и на 140 тысяч - январского.
Меньше, чем ожидалось, покупают клиенты в Европе и Азии, констатирует ОПЕК: поставки в ЕС год к году выросли всего на 90 тысяч баррелей в сутки, что «существенно ниже тренда последних лет».
Спрос в Японии упал на 4,3%, в Южной Корее - на 2%, рост в Индии замедлился лишь до 1%. Стабильно закупает больше нефти Китай (рост на 250 тысяч баррелей в сутки), на 2,5% вырос спрос в США.
Сказывается в том числе и глобальный тренд на укрепление доллара, отмечает картель: нацвалюты импортеров нефти дешевеют, делая закупки сырья все дороже.
Добыча тем временем опережает как ожидания, так и спрос. По итогам 2018 года не входящие в ОПЕК страны увеличат производство на 2,22 млн. баррелей в сутки, прогнозирует картель. Это на 200 тысяч баррелей больше, чем ОПЕК ожидала месяц назад, и почти на 700 тысяч баррелей в сутки превышает потребности рынка.
Основной источник поставок - сланцевые производители из США, качающие ежедневно на 2 млн. баррелей больше, чем в прошлом году.
В 2019 году дисбаланс сохранится, считает ОПЕК: поставки из не входящих в организацию стран увеличатся на 2,12 млн. баррелей в день. Это на 180 тысяч больше предыдущего прогноза и на 760 тысяч баррелей превышает ожидаемый спрос.
По итогам сентября страны ОПЕК увеличили добычу на 132 тысячи баррелей в день, до 2-летнего рекорда в 32,761 млн. баррелей в день. Это на 1 млн. баррелей в сутки больше, чем прогнозируемый спрос следующего года (31,79 млн. баррелей).
Чтобы сбалансировать рынок ОПЕК должна сократить добычу на эту величину. Де-факто судьба цен зависит от того, насколько успешными окажутся санкции против Ирана, говорит аналитик OPIS Том Клоза: если иранские потоки будут просто перенаправлены, рынок захлестнет сланцевая волна.
Уже в августе дополнительные поставки из ОПЕК оказались лишними: картель увеличил производство на 341 тысячу баррелей в день, или 10,5 млн. баррелей за месяц. Весь объем ушел в коммерческие хранилища, запасы в которых выросли на 14 млн. баррелей.
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