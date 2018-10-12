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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:38 Итоги: Энергетика 12.10.18



По состоянию на 08.20 Киева стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,2%, до $81,22 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,18%, до $71,81 за баррель.



В четверг вечером нефть обеих марок дешевела на 3-4%, при этом Brent впервые с 24 сентября опустился в цене ниже $80 за баррель.



Обвал нефтяных цен в четверг был вызван негативной статистикой по запасам в США. По данным минэнерго страны, за неделю по 5 октября коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 6 миллионов баррелей, или на 1,5%, до 410 миллионов баррелей. Аналитики ожидали роста запасов только на 2,6 миллиона баррелей.



При этом добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 11,2 миллиона баррелей в день, что на 100 тысяч баррелей больше по сравнению с прошлой неделей. Выросли и запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing), а также запасы бензина. Запасы дистиллятов при этом сократились.



Сказывался на торгах нефтью и негатив на фондовых рынках. Индексы США в четверг закрылись снижением на 1,2-2%, Европы - на 1,5-2%, индексы Азии упали на 3-6,5%. Настроение ухода от риска на биржах распространилось и на нефтяной рынок, что ускорило удешевление нефти после статистики о запасах.



Трейдеры также оценивали данные октябрьского доклада ОПЕК. Согласно документу, организация снова незначительно понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018-2019 годах. ОПЕК вместе с этим повысила прогнозы по добыче нефти в США и России.



Фьючерсы на нефть в четверг снизились, до минимального уровня закрытия в месяце, после выхода данных, показавших рост запасов в США третью неделю подряд.



Цены также были под давлением из-за снижения фондовых рынков в мире, что оживило опасения в отношении состояния экономики в перспективы спроса на энергоносители.



Ноябрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на $2,20, или на 3%, до $70,97 за баррель.



Декабрьский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на $2,83, или на 3,4%, до $80,26 за баррель.



По обеим маркам уровень закрытия был наиболее низким с 21 сентября. В среду цены снизились более 2%.

По данным Администрации энергетической информации США, вышедшим в четверг, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6 млн. баррелей. Это больше, чем прогноз роста на 1,61 млн. баррелей по опросу аналитиков S&P Global Platts, но меньше, чем рост на 9,7 млн. баррелей по данным Американского института нефти, вышедшим в конце среды.



Запасы бензина выросли на 1 млн. баррелей, запасы дистиллятов снизились на 2,7 млн. баррелей, согласно EIA. По опросу S&P Global Platts ожидался рост запасов бензина на 422 тыс. баррелей, снижение запасов дистиллятов на 1,71 млн. баррелей.



Резкое снижение на фондовом рынке США в среду повысило опасения в отношении перспектив экономики и спроса на энергоносители.



Месячный доклад ОПЕК, вышедший в четверг, показал рост объёма добычи ОПЕК и РФ в сентябре, которые был больше, чем снижение добычи Ираном перед введением санкций против иранской нефтяной промышленности.



В среду EIA повысила свой прогноз объема добычи нефти в США, что стало ещё одним негативным фактором для цен.



Реакция цен на нефть на данные по запасам в США.



Цены на нефть усилили падение в четверг после выхода отчета министерства энергетики США, указавшего на возобновление роста добычи сырья в стране после затяжного застоя. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.20 Киева упала на $2,14 (2,58%) - до $80,95 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,74 (2,38%) - до $71,43 за баррель.



Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 100 тысяч баррелей в сутки до 11,2 миллиона баррелей в сутки.



Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,99 миллиона баррелей, или на 1,5%, до 410 миллионов баррелей.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали роста запасов только на 2.62 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 406,62 миллиона баррелей.

Средний прогноз S&P Global Platts составлял +1,61 миллиона баррелей. Однако это намного меньше роста, на который указал Американский институт нефти (API) (+9,75 миллиона баррелей).



Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 2,4 миллиона баррелей - до 26,9 миллиона.

Запасы бензина выросли на 1 миллион баррелей, или на 0,4% - до 236,2 миллиона баррелей.

Ожидалось падение на 42 тысячи баррелей.

Запасы дистиллятов упали на 2,7 миллиона баррелей, или на 2%, составив 133,5 миллиона баррелей. Ждали снижение на 2 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране за неделю сократился на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,2%, составив 658,7 миллиона баррелей.



Цены на нефть снижаются в реакции на рост добычи и вслед за американскими акциями, задающими настроение по уходу от риска. Падению рынка в четверг также способствует понижение Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) прогноза роста спроса на нефть в 2018 году. Картель снизил прогноз роста спроса на нефть в этом году на 80 тысяч баррелей в сутки - до 1,54 миллиона баррелей в сутки. По итогам этого года ОПЕК теперь ожидает спрос на нефть на уровне 98,79 миллиона баррелей в сутки.



Нефть: ОПЕК понизил прогноз роста спроса на нефть в 2019 году.



Организация стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) в четверг третий месяц подряд снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году из-за торговых конфликтов и других факторов, сдерживающих экономику мира в целом и ключевых стран-потребителей в частности. Так, по расчетам ОПЕК, рост мирового спроса на нефть составит 1,36 миллиона баррелей в сутки в следующем году, что ниже предыдущей оценки на 50 000 баррелей в сутки.



Картель также понизил прогноз спроса в 2019 году на собственное сырье еще на 300 000 баррелей в сутки до 31,8 миллиона баррелей в сутки. Это на 900е000 баррелей в сутки ниже прогноза на 2018 год.



ОПЕК отчиталась о росте собственной нефтедобычи в сентябре на 132 000 баррелей в сутки до 32,76 миллиона баррелей в сутки - максимальной отметки с августа 2017 года, показал ежемесячный отчет.



Добыча нефти в Саудовской Аравии и Ливии в прошлом месяце увеличилась на 108 000 и 103 000 баррелей в сутки соответственно.

Эти объемы более чем компенсируют снижение добычи в Иране на 150 000 баррелей в сутки до 3,447 миллиона баррелей в сутки, согласно вторичным источникам.



ОПЕК заявила, что Тегеран сообщил о сокращении добычи только на 51 000 баррелей в сутки до 3,775 миллиона баррелей в сутки.



Возглавляемый Саудовской Аравией картель нефтепроизводителей обязался увеличить производство для компенсации объемов иранской нефти, которые выпадают из-за вступления в следующем месяце в силу санкций США.



ОПЕК спрогнозировала сланцевое цунами.



Спрос на нефть в мире не дотягивает до прогнозов, в то время как рост добычи опережает ожидания, сообщает ОПЕК в ежемесячном докладе о состоянии рынка энергоносителей.

По итогам года мировой экономике потребуется 1,54 млн. баррелей новых поставок ежедневно - на 80 тысяч меньше, чем картель ожидал месяц назад, и почти на 200 тысяч ниже прогноза, который давался весной.



В следующем году рост спроса замедлится до 1,36 млн. баррелей в сутки. Это на 50 тысяч меньше сентябрьского прогноза и на 140 тысяч - январского.



Меньше, чем ожидалось, покупают клиенты в Европе и Азии, констатирует ОПЕК: поставки в ЕС год к году выросли всего на 90 тысяч баррелей в сутки, что «существенно ниже тренда последних лет».



Спрос в Японии упал на 4,3%, в Южной Корее - на 2%, рост в Индии замедлился лишь до 1%. Стабильно закупает больше нефти Китай (рост на 250 тысяч баррелей в сутки), на 2,5% вырос спрос в США.



Сказывается в том числе и глобальный тренд на укрепление доллара, отмечает картель: нацвалюты импортеров нефти дешевеют, делая закупки сырья все дороже.

Добыча тем временем опережает как ожидания, так и спрос. По итогам 2018 года не входящие в ОПЕК страны увеличат производство на 2,22 млн. баррелей в сутки, прогнозирует картель. Это на 200 тысяч баррелей больше, чем ОПЕК ожидала месяц назад, и почти на 700 тысяч баррелей в сутки превышает потребности рынка.



Основной источник поставок - сланцевые производители из США, качающие ежедневно на 2 млн. баррелей больше, чем в прошлом году.



В 2019 году дисбаланс сохранится, считает ОПЕК: поставки из не входящих в организацию стран увеличатся на 2,12 млн. баррелей в день. Это на 180 тысяч больше предыдущего прогноза и на 760 тысяч баррелей превышает ожидаемый спрос.



По итогам сентября страны ОПЕК увеличили добычу на 132 тысячи баррелей в день, до 2-летнего рекорда в 32,761 млн. баррелей в день. Это на 1 млн. баррелей в сутки больше, чем прогнозируемый спрос следующего года (31,79 млн. баррелей).



Чтобы сбалансировать рынок ОПЕК должна сократить добычу на эту величину. Де-факто судьба цен зависит от того, насколько успешными окажутся санкции против Ирана, говорит аналитик OPIS Том Клоза: если иранские потоки будут просто перенаправлены, рынок захлестнет сланцевая волна.

Уже в августе дополнительные поставки из ОПЕК оказались лишними: картель увеличил производство на 341 тысячу баррелей в день, или 10,5 млн. баррелей за месяц. Весь объем ушел в коммерческие хранилища, запасы в которых выросли на 14 млн. баррелей.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications , http://www.forbes.ru/biznes ,

https://www.svoboda.org/a/29244966.html Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли уже на 1% после падения на 3% в четверг, вызванного информацией о сильном росте запасов этого вида сырья в США за прошлую неделю.Фьючерсы на нефть в четверг снизились, до минимального уровня закрытия в месяце, после выхода данных, показавших рост запасов в США третью неделю подряд.Цены также были под давлением из-за снижения фондовых рынков в мире, что оживило опасения в отношении состояния экономики в перспективы спроса на энергоносители.Реакция цен на нефть на данные по запасам в США.Цены на нефть усилили падение в четверг после выхода отчета министерства энергетики США, указавшего на возобновление роста добычи сырья в стране после затяжного застоя. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.20 Киева упала на $2,14 (2,58%) - до $80,95 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,74 (2,38%) - до $71,43 за баррель.Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 100 тысяч баррелей в сутки до 11,2 миллиона баррелей в сутки.Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,99 миллиона баррелей, или на 1,5%, до 410 миллионов баррелей.Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали роста запасов только на 2.62 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 406,62 миллиона баррелей.Средний прогноз S&P Global Platts составлял +1,61 миллиона баррелей. Однако это намного меньше роста, на который указал Американский институт нефти (API) (+9,75 миллиона баррелей).Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 2,4 миллиона баррелей - до 26,9 миллиона.Запасы бензина выросли на 1 миллион баррелей, или на 0,4% - до 236,2 миллиона баррелей.Ожидалось падение на 42 тысячи баррелей.Запасы дистиллятов упали на 2,7 миллиона баррелей, или на 2%, составив 133,5 миллиона баррелей. Ждали снижение на 2 миллиона баррелей.Стратегический резерв нефти в стране за неделю сократился на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,2%, составив 658,7 миллиона баррелей.Цены на нефть снижаются в реакции на рост добычи и вслед за американскими акциями, задающими настроение по уходу от риска. Падению рынка в четверг также способствует понижение Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) прогноза роста спроса на нефть в 2018 году. Картель снизил прогноз роста спроса на нефть в этом году на 80 тысяч баррелей в сутки - до 1,54 миллиона баррелей в сутки. По итогам этого года ОПЕК теперь ожидает спрос на нефть на уровне 98,79 миллиона баррелей в сутки.Нефть: ОПЕК понизил прогноз роста спроса на нефть в 2019 году.Организация стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) в четверг третий месяц подряд снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году из-за торговых конфликтов и других факторов, сдерживающих экономику мира в целом и ключевых стран-потребителей в частности. Так, по расчетам ОПЕК, рост мирового спроса на нефть составит 1,36 миллиона баррелей в сутки в следующем году, что ниже предыдущей оценки на 50 000 баррелей в сутки.Картель также понизил прогноз спроса в 2019 году на собственное сырье еще на 300 000 баррелей в сутки до 31,8 миллиона баррелей в сутки. Это на 900е000 баррелей в сутки ниже прогноза на 2018 год.ОПЕК отчиталась о росте собственной нефтедобычи в сентябре на 132 000 баррелей в сутки до 32,76 миллиона баррелей в сутки - максимальной отметки с августа 2017 года, показал ежемесячный отчет.Добыча нефти в Саудовской Аравии и Ливии в прошлом месяце увеличилась на 108 000 и 103 000 баррелей в сутки соответственно.Эти объемы более чем компенсируют снижение добычи в Иране на 150 000 баррелей в сутки до 3,447 миллиона баррелей в сутки, согласно вторичным источникам.ОПЕК заявила, что Тегеран сообщил о сокращении добычи только на 51 000 баррелей в сутки до 3,775 миллиона баррелей в сутки.Возглавляемый Саудовской Аравией картель нефтепроизводителей обязался увеличить производство для компенсации объемов иранской нефти, которые выпадают из-за вступления в следующем месяце в силу санкций США.ОПЕК спрогнозировала сланцевое цунами.Спрос на нефть в мире не дотягивает до прогнозов, в то время как рост добычи опережает ожидания, сообщает ОПЕК в ежемесячном докладе о состоянии рынка энергоносителей.По итогам года мировой экономике потребуется 1,54 млн. баррелей новых поставок ежедневно - на 80 тысяч меньше, чем картель ожидал месяц назад, и почти на 200 тысяч ниже прогноза, который давался весной.В следующем году рост спроса замедлится до 1,36 млн. баррелей в сутки. Это на 50 тысяч меньше сентябрьского прогноза и на 140 тысяч - январского.Меньше, чем ожидалось, покупают клиенты в Европе и Азии, констатирует ОПЕК: поставки в ЕС год к году выросли всего на 90 тысяч баррелей в сутки, что «существенно ниже тренда последних лет».Спрос в Японии упал на 4,3%, в Южной Корее - на 2%, рост в Индии замедлился лишь до 1%. Стабильно закупает больше нефти Китай (рост на 250 тысяч баррелей в сутки), на 2,5% вырос спрос в США.Сказывается в том числе и глобальный тренд на укрепление доллара, отмечает картель: нацвалюты импортеров нефти дешевеют, делая закупки сырья все дороже.Добыча тем временем опережает как ожидания, так и спрос. По итогам 2018 года не входящие в ОПЕК страны увеличат производство на 2,22 млн. баррелей в сутки, прогнозирует картель. Это на 200 тысяч баррелей больше, чем ОПЕК ожидала месяц назад, и почти на 700 тысяч баррелей в сутки превышает потребности рынка.Основной источник поставок - сланцевые производители из США, качающие ежедневно на 2 млн. баррелей больше, чем в прошлом году.В 2019 году дисбаланс сохранится, считает ОПЕК: поставки из не входящих в организацию стран увеличатся на 2,12 млн. баррелей в день. Это на 180 тысяч больше предыдущего прогноза и на 760 тысяч баррелей превышает ожидаемый спрос.По итогам сентября страны ОПЕК увеличили добычу на 132 тысячи баррелей в день, до 2-летнего рекорда в 32,761 млн. баррелей в день. Это на 1 млн. баррелей в сутки больше, чем прогнозируемый спрос следующего года (31,79 млн. баррелей).Чтобы сбалансировать рынок ОПЕК должна сократить добычу на эту величину. Де-факто судьба цен зависит от того, насколько успешными окажутся санкции против Ирана, говорит аналитик OPIS Том Клоза: если иранские потоки будут просто перенаправлены, рынок захлестнет сланцевая волна.Уже в августе дополнительные поставки из ОПЕК оказались лишними: картель увеличил производство на 341 тысячу баррелей в день, или 10,5 млн. баррелей за месяц. Весь объем ушел в коммерческие хранилища, запасы в которых выросли на 14 млн. баррелей.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 67683 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4284 раз. Подякували: 7804 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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