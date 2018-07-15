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Україна стала найбіднішою
країною Європи — дані МВФ...

Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:30

Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...

Пропонуємо до обговорення:
По показнику ВВП на душу населення Україну обійшла Молдова.

Дивися повний текст Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:30

Открыли Америку :) Откуда тому ВВП взяться, от победных речей он не растет.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:03

  Igorten написав:Открыли Америку :) Откуда тому ВВП взяться, от победных речей он не растет.

Да, от победных речей что-то не растет... Но ничего, сейчас Томас про автокефалию получим и как попрет ВВП!!!
valme
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:15

Re: Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...

В Европе накрученный ввп. В Украине попить колы в кафе стоит 30 гривен, во Франции 150 гривен. Работа выполнена одинаковая, а ВВП от этой работы отличается в 5 раз
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:32

  safonovstanislav написав:В Европе накрученный ввп. В Украине попить колы в кафе стоит 30 гривен, во Франции 150 гривен. Работа выполнена одинаковая, а ВВП от этой работы отличается в 5 раз

Т.е. у нас уровень жизни приблизительно такой же, как и во Франции? Я правильно понимаю? Ведь работа такая же делается и там, и тут.
valme
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:32

Средняя зарплата в Украине 8000гр,во Франции 3000€×32=96000гр.в 12 раз
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:36

Поражает другое,как можно с такими результатами пятилетнего "правления"снова рваться к власти.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:39

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
По показнику ВВП на душу населення Україну обійшла Молдова.

Дивися повний текст Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ (інфографіка).


"Це стало можливим лише за президентства Порошенка" (с)
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:42

Это действительно правда.

Более того, если взять СНГ+Грузию, то более низкий ВВП на душу и зарплаты окажутся лишь в 2 странах - Киргизии и Таджикистане.

Мы проигрываем даже Узбекистану, Армении и Грузии.

Причина - власть не хочет заниматься экономикой и социальной политикой, а занимается лишь самообогащением. Почему они так себя ведут - потому что есть железобетонное (как им хочется думать) прикрытие в виде российской агрессии.

Только люди не такие дураки, как они думают - уже начали понимать, что бОльшая часть территории не воюет, не страдает от подрывной деятельности внутри и не испытывает дефицит мобилизированной на войну рабочей силы. А значит причина низкого качества жизни вовсе не в войне.

Как говорит журналист Дубинский, будучи личностью спорной, но в данном случае он 100% прав - "запомните, в этой стране нет кризиса - они просто п###ят наши деньги".

Очень странно ведет себя команда Президента, выводя его на выборы с платформой "Армія. Мова. Віра".

Ведь по сути он 4 года только этими вопросами и занимается, но, очевидно, что людей интересует другое, и рекордно низкий рейтинг власти это подтверждает: коммунальные услуги, ставшие по-настоящему непозволительной роскошью, и высокая инфляция на продукты питания, одежду и предметы быта.

Сегодня экономика функционирует только на счет печатного ставка - государство эмитирует долги (преимущественно ОВГЗ), которые выкупают банки на привлекаемые у населения и бизнеса депозиты. Проценты по долгам запредельно высокие (гривна уже 18.5%, доллар - 7.5%). Эта большая пирамида если не развалится, то результирует в гиперинфляцию в итоге.

А отрицательное сальдо внешней торговли по итогам 2018 будет сильно выше 5 млрд долларов. Все это создает дополнительные риски, вследствие которых вероятна дальнейшая девальвация гривны, что в свою очередь обвалит и ВВП, и зарплаты. А значит отставание от Европы и большинства стран СНГ еще больше усилится.

В это время реальные реформы никто и не думает проводить - промышленное производство на мирных территориях до сих пор на 20% ниже уровня 2013 года, на 27% меньше количество зарегистрированных юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, на 80% снизился уровень ПИИ, а трудовая эмиграция усилилась вдвое. Оставшееся население быстро стареет за счет выезда молодых и низкой рождаемости...

Пора уже начать заниматься вопросами экономики и благосостояния граждан, иначе скоро некому будет молиться в родной церкви, некому будет говорить на родном языке, некого и некому будет защищать родную землю!
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:53

а если переизберём майдайную власть, то у нас есть шанс оказаться не только самыми бедными/нищими в Европе, но и в мире...
Тракторист
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