По показнику ВВП на душу населення Україну обійшла Молдова.
Дивися повний текст Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ (інфографіка).
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:30
Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ (інфографіка).
Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:30
Открыли Америку :) Откуда тому ВВП взяться, от победных речей он не растет.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:03
Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:15
Re: Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...
В Европе накрученный ввп. В Украине попить колы в кафе стоит 30 гривен, во Франции 150 гривен. Работа выполнена одинаковая, а ВВП от этой работы отличается в 5 раз
Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:32
Т.е. у нас уровень жизни приблизительно такой же, как и во Франции? Я правильно понимаю? Ведь работа такая же делается и там, и тут.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:32
Средняя зарплата в Украине 8000гр,во Франции 3000€×32=96000гр.в 12 раз
Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:36
Поражает другое,как можно с такими результатами пятилетнего "правления"снова рваться к власти.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:39
"Це стало можливим лише за президентства Порошенка" (с)
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:42
Это действительно правда.
Более того, если взять СНГ+Грузию, то более низкий ВВП на душу и зарплаты окажутся лишь в 2 странах - Киргизии и Таджикистане.
Мы проигрываем даже Узбекистану, Армении и Грузии.
Причина - власть не хочет заниматься экономикой и социальной политикой, а занимается лишь самообогащением. Почему они так себя ведут - потому что есть железобетонное (как им хочется думать) прикрытие в виде российской агрессии.
Только люди не такие дураки, как они думают - уже начали понимать, что бОльшая часть территории не воюет, не страдает от подрывной деятельности внутри и не испытывает дефицит мобилизированной на войну рабочей силы. А значит причина низкого качества жизни вовсе не в войне.
Как говорит журналист Дубинский, будучи личностью спорной, но в данном случае он 100% прав - "запомните, в этой стране нет кризиса - они просто п###ят наши деньги".
Очень странно ведет себя команда Президента, выводя его на выборы с платформой "Армія. Мова. Віра".
Ведь по сути он 4 года только этими вопросами и занимается, но, очевидно, что людей интересует другое, и рекордно низкий рейтинг власти это подтверждает: коммунальные услуги, ставшие по-настоящему непозволительной роскошью, и высокая инфляция на продукты питания, одежду и предметы быта.
Сегодня экономика функционирует только на счет печатного ставка - государство эмитирует долги (преимущественно ОВГЗ), которые выкупают банки на привлекаемые у населения и бизнеса депозиты. Проценты по долгам запредельно высокие (гривна уже 18.5%, доллар - 7.5%). Эта большая пирамида если не развалится, то результирует в гиперинфляцию в итоге.
А отрицательное сальдо внешней торговли по итогам 2018 будет сильно выше 5 млрд долларов. Все это создает дополнительные риски, вследствие которых вероятна дальнейшая девальвация гривны, что в свою очередь обвалит и ВВП, и зарплаты. А значит отставание от Европы и большинства стран СНГ еще больше усилится.
В это время реальные реформы никто и не думает проводить - промышленное производство на мирных территориях до сих пор на 20% ниже уровня 2013 года, на 27% меньше количество зарегистрированных юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, на 80% снизился уровень ПИИ, а трудовая эмиграция усилилась вдвое. Оставшееся население быстро стареет за счет выезда молодых и низкой рождаемости...
Пора уже начать заниматься вопросами экономики и благосостояния граждан, иначе скоро некому будет молиться в родной церкви, некому будет говорить на родном языке, некого и некому будет защищать родную землю!
Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:53
а если переизберём майдайную власть, то у нас есть шанс оказаться не только самыми бедными/нищими в Европе, но и в мире...
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