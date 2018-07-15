RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна стала найбіднішою
країною Європи — дані МВФ...

Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 22:16

  safonovstanislav написав:А уровень жизни тут причём?
Пример номер 2. Вы вырастили у себя на участке в Украине на продажу мешок картошки. Продали его условно говоря за 100 гривен. Француз у себя на участке вырастил точно такой же мешок картошки, и продал, например, за эквивалент 500 гривен. Мешок картошки выращен одинаковый, а статистика по ВВП будет отличатся в разы

Нет, не так.
Вы вырастили у себя картошки на 200 грн., продали ее, например, половину доктору, а вторую половину парикмахеру. Водитель развез вашу картошку покупателям за 100 грн. Парикмахер постриг водителя за 100 грн. Вы же на оставшиеся 100 грн. пошли на прием к доктору.
Итого:
- у вас остаток 0, но вы вылечили болячку
- у парикмахера 100 грн. и пол-мешка картошки
- у водителя остаток 0, но он постригся,
- у доктора остаток 100, и пол-мешка картошки.
Все вместе вы создали ВВП на 500 грн., каждый остался при своих, но при этом получил необходимый товар или услугу.

А теперь представьте, что парикмахер закрыл свою цирюльню и не участвует в цепочке (например, уехал).
Вы продаете картошки только на 100 грн. доктору, водитель получает за доставку только 50 грн. Постричься ему негде. Но даже если и было бы где - у него теперь на стрижку не хватает денег. Вам также не хватает денег на визит к доктору. А доктор отдал последний стольник вам за картошку и скучает у окна, ожидая пациентов.
Итого:
- у вас остаток 50, но вы не вылечили болячку. Чтобы заработать недостающие 50 грн. нужно подождать, пока доктор съест полученные пол-мешка картошки и закажет новую доставку.
- у водителя остаток 50, но он не постригся. Чтобы ему заработать недостающие 50 грн. нужно подождать, пока доктор съест полученные пол-мешка картошки и закажет новую доставку.
- у доктора остаток 0, и пол-мешка картошки. Когда он его доест, ему не за что будет заказывать у вас новую партию.
Ваш общий ВВП 150 грн. и вы больные, заросшие и голодные сидите в полной заднице без перспектив.

Вот как-то так это работает.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 394
З нами з: 26.02.18
Подякував: 89 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 23:13

А кто это сделал?
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Тракторист і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Індекс людського капіталу: Україна бере участь у...
R2 » П'ят 12 жов, 2018 15:17
1 38
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 18:05
сова
Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції... 1, 2, 3
R2 » Суб 06 жов, 2018 14:16
28 1252
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 16:16
sequence
Україна цього року має збудувати близько 4 тис. км доріг... 1, 2
R2 » Нед 15 лип, 2018 11:52
14 907
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 10:17
zolotarovaleksandr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62260)
13.10.2018 00:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.