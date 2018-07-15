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Україна стала найбіднішою
країною Європи — дані МВФ...

Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 22:16

  safonovstanislav написав:А уровень жизни тут причём?
Пример номер 2. Вы вырастили у себя на участке в Украине на продажу мешок картошки. Продали его условно говоря за 100 гривен. Француз у себя на участке вырастил точно такой же мешок картошки, и продал, например, за эквивалент 500 гривен. Мешок картошки выращен одинаковый, а статистика по ВВП будет отличатся в разы

Нет, не так.
Вы вырастили у себя картошки на 200 грн., продали ее, например, половину доктору, а вторую половину парикмахеру. Водитель развез вашу картошку покупателям за 100 грн. Парикмахер постриг водителя за 100 грн. Вы же на оставшиеся 100 грн. пошли на прием к доктору.
Итого:
- у вас остаток 0, но вы вылечили болячку
- у парикмахера 100 грн. и пол-мешка картошки
- у водителя остаток 0, но он постригся,
- у доктора остаток 100, и пол-мешка картошки.
Все вместе вы создали ВВП на 500 грн., каждый остался при своих, но при этом получил необходимый товар или услугу.

А теперь представьте, что парикмахер закрыл свою цирюльню и не участвует в цепочке (например, уехал).
Вы продаете картошки только на 100 грн. доктору, водитель получает за доставку только 50 грн. Постричься ему негде. Но даже если и было бы где - у него теперь на стрижку не хватает денег. Вам также не хватает денег на визит к доктору. А доктор отдал последний стольник вам за картошку и скучает у окна, ожидая пациентов.
Итого:
- у вас остаток 50, но вы не вылечили болячку. Чтобы заработать недостающие 50 грн. нужно подождать, пока доктор съест полученные пол-мешка картошки и закажет новую доставку.
- у водителя остаток 50, но он не постригся. Чтобы ему заработать недостающие 50 грн. нужно подождать, пока доктор съест полученные пол-мешка картошки и закажет новую доставку.
- у доктора остаток 0, и пол-мешка картошки. Когда он его доест, ему не за что будет заказывать у вас новую партию.
Ваш общий ВВП 150 грн. и вы больные, заросшие и голодные сидите в полной заднице без перспектив.

Вот как-то так это работает.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 23:13

А кто это сделал?
astatempo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 23:37

  Sommer написав:
  zРадио написав:Можно посмотреть и по нему. ВВП по ППС на душу в долларах США, 2017 год. Зарплаты с ВВП хорошо коррелируют.

Франция - 43 800;
Польша - 29 500;
Россия - 27 800;
Беларусь - 18 900;
Грузия - 10 800;
Армения - 9 500;
Украина - 8 700.

Габон - 19 300;
Монголия - 13 000;
Египет - 12 700;
Индонезия - 12 400;


По этим цифрам получается, что египтяне живут в полтора раза лучше украинцев.

Вот только трущобы Каира да Александрии говорят об обратном.


Не нужно путать опрятность с благосостоянием.

Посмотри на дома израильтян - на вид это ужоснах пострашнее наших хрущей.

Вот полюбуйся на "разные" виды Тель-Авива:
http://o-gorod-ik.net/izrail-strana-kontrastov/

Лучше прочувствуй украинскую бедность, взяв 15,7 млн получающих среднюю зарплату 9000 грн и 11,8 пенсионеров, получающих среднюю пенсию 2600 грн, и раздели на количество населения.

В числителе будет 172 млрд грн, а знаменатель смотря какой брать. 42 млн точно не буду брать - это не имеет ничего общего с правдой. Возьму 2 варианта - 38 млн и 35 млн.

Итак, средний располагаемый доход на человека в месяц:
1) при 38 млн населения в стране = 4527 грн (162 доллара);
2) при 35 млн населения в стране = 4914 грн (176 долларов).

И Украина тебе не Египет - здесь минимум 7 месяцев в году человеку нужно покупать тепло, чтобы жить.

А даже текущий тариф (который еще и повысят уже в этом году) за 1 Гкал составляет драконоские 50 долларов. И "субсидию" получает не каждый (а мы, не забывай, говорим о средних доходах - медианные будут еще на 20-35% ниже).

Вот тебе и причина трудовой эмиграции - без хотя бы одного работающего за границей 50-60% семей в Украине просто бы умерли от голода и холода

PS: расчет распологаемых доходов - упрощенный и не учитывает некоторых социальных выплат, вроде пособий по безработице, которые, впрочем картину не меняют сколько бы то значимо. Также не учтен доход частных предпринимателей за отсутствием статистики как об общей, так и средней прибыли, но это нивелируется сильно уменьшенным знаменателем (зарегистрированных предпринимателей 1,8 млн)
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 12 жов, 2018 23:56, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 23:56

  Gastarbaiter написав:
  safonovstanislav написав:А уровень жизни тут причём?
Пример номер 2. Вы вырастили у себя на участке в Украине на продажу мешок картошки. Продали его условно говоря за 100 гривен. Француз у себя на участке вырастил точно такой же мешок картошки, и продал, например, за эквивалент 500 гривен. Мешок картошки выращен одинаковый, а статистика по ВВП будет отличатся в разы

Нет, не так.
Вы вырастили у себя картошки на 200 грн., продали ее, например, половину доктору, а вторую половину парикмахеру. Водитель развез вашу картошку покупателям за 100 грн. Парикмахер постриг водителя за 100 грн. Вы же на оставшиеся 100 грн. пошли на прием к доктору.
Итого:
- у вас остаток 0, но вы вылечили болячку
- у парикмахера 100 грн. и пол-мешка картошки
- у водителя остаток 0, но он постригся,
- у доктора остаток 100, и пол-мешка картошки.
Все вместе вы создали ВВП на 500 грн., каждый остался при своих, но при этом получил необходимый товар или услугу.

А теперь представьте, что парикмахер закрыл свою цирюльню и не участвует в цепочке (например, уехал).
Вы продаете картошки только на 100 грн. доктору, водитель получает за доставку только 50 грн. Постричься ему негде. Но даже если и было бы где - у него теперь на стрижку не хватает денег. Вам также не хватает денег на визит к доктору. А доктор отдал последний стольник вам за картошку и скучает у окна, ожидая пациентов.
Итого:
- у вас остаток 50, но вы не вылечили болячку. Чтобы заработать недостающие 50 грн. нужно подождать, пока доктор съест полученные пол-мешка картошки и закажет новую доставку.
- у водителя остаток 50, но он не постригся. Чтобы ему заработать недостающие 50 грн. нужно подождать, пока доктор съест полученные пол-мешка картошки и закажет новую доставку.
- у доктора остаток 0, и пол-мешка картошки. Когда он его доест, ему не за что будет заказывать у вас новую партию.
Ваш общий ВВП 150 грн. и вы больные, заросшие и голодные сидите в полной заднице без перспектив.

Вот как-то так это работает.


+++++++
Браво!
Есть такая вещь, как скорость оборачиваемости денег в экономике. И одни и те-же деньги могут делать совершенно разный ВВП и соответственно разные поступления в бюджет от транзакций. И зависит это напрямую от законов, их исполнения и несполнения, коррупции и тп, что коротко называется "бизнес-среда" и зависит только от руководства страны.
В качестве иллюстрации.
1. Фирма №1 имеет собственного капитала 10 млн грн, делает оборот 1 млн в месяц, прибыли имеет 300 тыщ. после уплаты налогов, счетов за аренду и пр, денег на зарплату не фатае, поэтому перехватыевается кредитами, платит низкую зарплату, народ с фирмы тикает.
2. Фирма №2 имеет 10 млн грн, делает оборот 30 млн, прибыли имеет 3 млн.Хватает на все еще и на развитие хватает. Обходится без кредитов и имеет возможность переманивать лучших сотрудников с ф №1.

Какая из них называется "Украина"?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 05:58

  zРадио написав:Не нужно путать опрятность с благосостоянием.

Посмотри на дома израильтян - на вид это ужоснах пострашнее наших хрущей.

Вот полюбуйся на "разные" виды Тель-Авива:
http://o-gorod-ik.net/izrail-strana-kontrastov/


Это Южный Тель-Авиви, фото сделано на Тахана Мерказит куда последние 10 лет заселялись прибывшие через египетскую границу в Синае нелегалы из Судана и Эритреи. Местные жители оттуда или уезжают, или регулярно проводят демонстрации за их депортацию из-за разрухи, преступлений и невозможности там жить.
Завозили их сами власти вместо того чтобы выслать сразу обратно в надежде(как и в европе) что незаконные мигранты решат проблему неквалифицированного труда.
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 07:43

Это всё виноват российский агрессор и дядя Вова лично, полюбому!
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
spread
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 08:36

Re: Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...

  spread написав:Это всё виноват российский агрессор и дядя Вова лично, полюбому!

При чому тут Вовочка? Це все офшорна влада! От, наприклад, в Лугандоні, влада народна, і живуть там найкраще в Європі!
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 08:57

Re: Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...

Украина НЕ «стала самой бедной страной Европы» - Андрей Илларионов
Опять зрада не получилась
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:15



Я очень на вас надеюсь, отслеживая уровень "зради" вы делаете большое дело для страны. Только простому народу это до лампочки, достаточно посмотреть на их лица и пообщаться ;)

P.S. Только окуратно общайтесь, побить же могут :)
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:17



Я привел выше ВВП по ППС на душу по данным МВФ за 2017 год. Вот вам выдержка:

Габон - 19 300;
Монголия - 13 000;
Египет - 12 700;
Индонезия - 12 400;
Грузия - 10 800;
Армения - 9 500;
Украина - 8 700.

Для вас, вероятно, "зрада", или "перемога" - это способ политической и личной борьбы, но как ни назови, государство сильнее, а население счастливей, не станет.

Я, например, обращаю на это внимание, потому что запредельная бедность в Украине - не выдумка кремлевских технологов, а горький факт, имеющий необратимые последствия, который признают все (включая МВФ и ВБ), кроме ангажированных властью троллей
zРадио
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