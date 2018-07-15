Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...
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Это Южный Тель-Авиви, фото сделано на Тахана Мерказит куда последние 10 лет заселялись прибывшие через египетскую границу в Синае нелегалы из Судана и Эритреи. Местные жители оттуда или уезжают, или регулярно проводят демонстрации за их депортацию из-за разрухи, преступлений и невозможности там жить. Завозили их сами власти вместо того чтобы выслать сразу обратно в надежде(как и в европе) что незаконные мигранты решат проблему неквалифицированного труда.
Для вас, вероятно, "зрада", или "перемога" - это способ политической и личной борьбы, но как ни назови, государство сильнее, а население счастливей, не станет.
Я, например, обращаю на это внимание, потому что запредельная бедность в Украине - не выдумка кремлевских технологов, а горький факт, имеющий необратимые последствия, который признают все (включая МВФ и ВБ), кроме ангажированных властью троллей
cccp30000 написав:Вы и подобные вам, ведут эту страну в пропасть. Занавес.
Точно, занавес для ватанів. Нуль шансів перемогти на президентських виборах і нуль шансів утворити більшість в парламенті. Ви просрали свій шанс разом з Януковичем. Одне залишилось - плутатись під ногами. І що характерно - переварить Україна і цю імперію, як і всі інші, які сюди лізли. P.S. Ви, про бідних і знедолених, хоч на фінансовому форумі не пишіть - не та аудіторія. Підправте методичку, врешті-решт.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...