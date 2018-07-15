Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...

Додано: Вів 16 жов, 2018 11:51

safonovstanislav, что-ж это за мазохизм такой? Почему не проехаться по туристическим местам, поесть в приличных заведениях? Это вы себе цель поставили - проехаться по европейским трущобам, чтобы потом доказывать, что в центре Киева жизнь намного лучше? Или вы в командировке от минстеця?

Люди-же не такие идиоты, чтобы воспринимать жизнь только из СМИ, чтобы там наши рулилы не рассказывали "перемогамыздобулы" - люди-то живут в реальном мире и реальность их заставляет делать ноги. Да, кто-то возвращается. Вопрос кто, откуда и почему. Из Польши больше - туда в основном едут, чтобы не протянуть ноги с голода в Украине "синие воротники", правда, на распределении украинцев там уже освоились украинцы-же и стригут откаты со своих соотечественников или кидают на зарплату. Поэтому оттуда возврат больше. Из дальнего зарубежья - не больше 10%, из которых значительная часть нелегалы, не сумевшие легализоваться для длительного пребывания и работы. Как правило, образованные и квалифицированные, с языком находят себя.