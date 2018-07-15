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Україна стала найбіднішою
країною Європи — дані МВФ...

Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 08:13

Re: Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...

  Sommer написав:Давай я тебе подобные виды из "благополучной" рашки найду? Или из Англии, если рашка не нравится.

Чтоб долго не искать, можно посмотреть панорамы в гугл-картах Неаполя в Италии. Это самая ужасная бомжарня, которую я видел в жизни. Там, как будто весь воздух пропитан унынием и несчастьем, хочется выбраться из этого богом забытого места. На каждом шагу бомжи, попрошайки, банды чернокожих, многие явно под наркотой.

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safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:51

safonovstanislav, что-ж это за мазохизм такой? Почему не проехаться по туристическим местам, поесть в приличных заведениях? Это вы себе цель поставили - проехаться по европейским трущобам, чтобы потом доказывать, что в центре Киева жизнь намного лучше? Или вы в командировке от минстеця?
Люди-же не такие идиоты, чтобы воспринимать жизнь только из СМИ, чтобы там наши рулилы не рассказывали "перемогамыздобулы" - люди-то живут в реальном мире и реальность их заставляет делать ноги. Да, кто-то возвращается. Вопрос кто, откуда и почему. Из Польши больше - туда в основном едут, чтобы не протянуть ноги с голода в Украине "синие воротники", правда, на распределении украинцев там уже освоились украинцы-же и стригут откаты со своих соотечественников или кидают на зарплату. Поэтому оттуда возврат больше. Из дальнего зарубежья - не больше 10%, из которых значительная часть нелегалы, не сумевшие легализоваться для длительного пребывания и работы. Как правило, образованные и квалифицированные, с языком находят себя.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:51

  Shram написав:.............
Тс-с, не видите разве, человек гордится тем что Украина не самая бедная, а вторая по бедности страна Европы. Достижение так сказать...

Главное достижение по Илларионову:
В 2017 г. ВВП на душу населения в постоянных ценах в Украине оставался ниже уровня 1990 г. примерно на 28%.

А дальше можно долго рассуждать о "зраде", "вате" и пр. :mrgreen:

P.s. А вообще, дискуссия теряет смысл, когда у одной стороны главные аргументы "ольгинец, зрада" и т.п., а посты оппонентов, по-видимому, "по просьбам трудящихся" удаляются.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 15:34

safonovstanislav
В Европе накрученный ввп. В Украине попить колы в кафе стоит 30 гривен, во Франции 150 гривен. Работа выполнена одинаковая, а ВВП от этой работы отличается в 5 раз

Европа создает продукт с высокой добавленной стоимостью (авиация, електроника, машиностроение, лекарства и т.п.), а Украина сколько на условной картошке стоимости добавит?
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 15:57

  rjkz написав:safonovstanislav, что-ж это за мазохизм такой? Почему не проехаться по туристическим местам, поесть в приличных заведениях? Это вы себе цель поставили - проехаться по европейским трущобам, чтобы потом доказывать, что в центре Киева жизнь намного лучше? Или вы в командировке от минстеця?

Заехали на пароме из Дубровника в Бари. По пути Неаполь и Помпеи, которые на слуху.
safonovstanislav
 
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