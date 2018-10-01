Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...

Додано: Вів 16 жов, 2018 21:42

rjkz написав: Так Вы "америку" не открыли про Неаполь - даже те кто там не был, посмотрев "Орел и Решка" о Неаполе в курсе ситуации в нем. Это традиционно, издавна, неблагополучный город во всех отношениях, и давать "ориентир" как ТАМ, за границей, плохо - не корректно. Можно ведь и о Манхеттене ложное впечатление создать, посетив неблагополучные кварталы Гарлема, и Рио-де-Жанейро - это не только фавеллы.

А вот в Украине соотношение неблагополучных городов, сел и мест в городах прямопротивоположное. Да, можно "нарисовать картинку" - новостройки Печерска рядом с трущобами Неаполя и фавеллами Рио - и что это будет? Так Вы "америку" не открыли про Неаполь - даже те кто там не был, посмотрев "Орел и Решка" о Неаполе в курсе ситуации в нем. Это традиционно, издавна, неблагополучный город во всех отношениях, и давать "ориентир" как ТАМ, за границей, плохо - не корректно. Можно ведь и о Манхеттене ложное впечатление создать, посетив неблагополучные кварталы Гарлема, и Рио-де-Жанейро - это не только фавеллы.А вот в Украине соотношение неблагополучных городов, сел и мест в городах прямопротивоположное. Да, можно "нарисовать картинку" - новостройки Печерска рядом с трущобами Неаполя и фавеллами Рио - и что это будет?

Это я и имел ввиду, что везде есть стрёмные города. Меня удивило больше то, что самый стрёмный город, который я видел, находится в Италии. Я ожидал такой ужас увидеть в Албании или Боснии, где подобного не видел, но никак не в Италии.Многие просто считают, что если Украина вступит в Евросоюз, то их жизнь сразу изменится. На самом деле, Евросоюз - это не одно государство, а много разных, и уровень жизни там кардинально отличается в разных странах, и даже городах, как и всё остальное тоже в разных странах Евросоюза отличается, например, законы, правила, инфраструктура по разному построена и т.д. Многие фразы начинающиеся "а вот в Европе" заканчиваются личной выдумкой рассказчика, который в Европе ни разу не был. Как по мне, в Евросоюзе обычные страны, жизнь в которых построена также, как в Украине. Есть люди, которые живут в своё удовольствие, а есть, которые целыми днями работают за еду