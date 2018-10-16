Итоги: Энергетика 16.10.18

Додано: Вів 16 жов, 2018 12:35

Продолжают поддерживать нефтяные котировки геополитические риски на Ближнем Востоке, в частности - отношения между США и Саудовской Аравией в связи с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Хашукджи пропал в Турции 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.



В субботу президент США Дональд Трамп в интервью CBS заявил, что, если подтвердится версия убийства Хашукджи, Саудовскую Аравию может ждать «суровое наказание». В воскресенье Саудовская Аравия, в свою очередь, пригрозила ответить более серьезными мерами на возможность таких санкций. Саудовская Аравия, наряду с США и РФ, является одним из мировых лидеров по уровню добычи нефти.



Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг санкций США против Ирана. Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстанавливает все санкций против страны, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, должны вступить в силу с 4 ноября.



Если Саудовская Аравия не придет на помощь, когда вступят в силу санкции против Ирана, на рынке будет сильный дефицит предложения. Именно эти опасения изначально и способствовали росту цен на нефть.

Мировые цены на нефть во вторник утром растут на фоне геополитических рисков, связанных с ситуацией вокруг пропажи саудовского журналиста в Турции и санкциями США против Ирана.Мировые цены на нефть завершили торги понедельника ростом.Мировые цены на нефть в понедельник, 15 октября, продемонстрировали положительную динамику.«Газпром» не смог найти поставщиков труб для участка «Силы Сибири» на 47,4 млрд. рублей.«Газпром» признал несостоявшимися пять тендеров на закупку труб большого диаметра (ТБД) для газопровода «Сила Сибири» на общую сумму 47,416 млрд. руб. из-за отсутствия поданных заявок, говорится в материалах компании.«На участие в запросе предложений заявок не представлено. Комиссия по подведению итогов запроса предложений ПАО "Газпром закупки" решила признать запрос предложений несостоявшимся», — говорится в проколах каждой из пяти закупок.Ранее «Газпром» объявил тендеры на поставку труб для участка «Ковыкта — Чаянда» газопровода «Сила Сибири». Заказчиком являлась компания «Газпром комплектация», дочерняя компания «Газпрома».Три тендера на поставку труб для участков «Ковыкта — Чаянда» (0 — 209,6 км), «Ковыкта — Чаянда» (209,6 — 422,3 км) и «Ковыкта — Чаянда» (422,3 — 611,5 км) предполагали закупку на 11,854 млрд. руб. каждый, четвертый тендер предполагал закупку труб для участка «Ковыкта — Чаянда» (611,5 — 663,9 км) на 3,105 млрд руб., пятый — закупку труб для участка «Ковыкта — Чаянда» (663,9 — 803 км) на 8,749 млрд. руб.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: