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Итоги: Энергетика 29.10.18

Итоги: Энергетика 29.10.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:17

Итоги: Энергетика 29.10.18

Мировые цены на нефть в понедельник утром демонстрируют неустойчивую смешанную динамику на фоне еженедельных данных о количестве действующих буровых установок в США и заявлениях Ирана относительно перспектив экспорта этого сырья.

По состоянию на 7.55 Киева стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,01%, до $77,66 за баррель, ранее в ходе торгов показатель рос до $78.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,15% - до $67,69 за баррель после снижения до $67,47 ранее в ходе торгов понедельника.

В понедельник инвесторы отыгрывают пятничные данные о количестве числе действующих буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). Согласно этой статистике, показатель по итогам недели, завершившейся 26 октября, вырос на два, до 875 штук.

Кроме того, рынок нефти следит за динамикой на мировых фондовых рынках: американские площадки закрылись в пятницу снижением, на азиатских рынках в понедельник зафиксирована также преимущественно негативная динамика, в том числе на фоне опасений за экономику Китая.
В то же время участники торгов обратили внимание на заявления первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири, который сказал накануне, что экспорт иранской нефти из-за грядущих санкций США не упадет ниже 1 миллиона баррелей в сутки.

Цены на нефть в пятницу выросли, но за неделю снизились.

Фьючерсы на нефть восстановились после снижения в течение пятницы, и закрылись с ростом. Внимание рынка вернулось к опасения в отношении объема предложения и отчасти противоречивым комментариям министра энергетики Саудовской Аравии в последние дни.

Декабрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на 26 центов, или на 0,4%, до $67,59 за баррель, после снижения в течение сессии до $66,20. За неделю фьючерс снизился на 2,4%.

Декабрьский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 73 цента, или на 1%, до $77,62 за баррель. За неделю фьючерс снизился на 2,7%,

Цены за неделю снизились, что стало третьей неделей снижения подряд. Резкое снижение мировых фондовых индексов продолжает оказывать давление на перспективы спроса на энергоносители.

Цены на нефть, вероятно, продолжат следовать за фондовым рынком, пока ситуация на рынках не нормализуется, на что может потребоваться время. В целом движение потоков средств из-за изменения отношения к риску сильно влияло на рынок энергоносителей.

В последние недели рост объёма добычи и экспорта со стороны ОПЕК и других участников соглашения об ограничении добычи, со стороны США, в том числе в форме неожиданного поступления из стратегических резервов, оказывали давление на рынок со стороны предложения. Опасения в отношении состояния мировой экономики, особенно в период повышенной волатильности на рынках, не поддержали спрос.

Комитет министров по наблюдению за соблюдением соглашения по ограничению добычи выражал опасения в отношения роста запасов в последние недели и отмечал увеличение макроэкономической неопределённости, что может требовать изменения курса, согласно пресс-релизу, выпущенному в четверг.

Недавние комментарии от Саудовской Аравии, де-факто лидера ОПЕК, послали рынку противоречивые сигналы. Недавнее резкое снижение цены дает основания Саудовской Аравии дважды подумать над тем, повышать ли объёма добычи.

Агентство Reuters сообщило, что министр энергетики Саудовской Аравии заявил на государственном телеканале, что «мы вошли в стадию опасения в отношении этого повышения (добычи)», добавив, что вмешательство может потребоваться для возвращения к стабильности.

Комментарий министра отчасти удивил, так как он был сделан на фоне опасений в отношении потери поставок со стороны Ирана, когда санкции США вступят в силу в следующем месяце. Также среди участников рынка появилось новое опасение — что мировой экономический рост может замедляться и продолжит замедляться, в конце концов, негативно влияя на спрос на нефть.
Число буровых на нефть в США по данным Baker Hughes на неделе выросло на 2 до 875.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/, http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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