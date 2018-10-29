Итоги: Энергетика 29.10.18

В понедельник инвесторы отыгрывают пятничные данные о количестве числе действующих буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). Согласно этой статистике, показатель по итогам недели, завершившейся 26 октября, вырос на два, до 875 штук. Кроме того, рынок нефти следит за динамикой на мировых фондовых рынках: американские площадки закрылись в пятницу снижением, на азиатских рынках в понедельник зафиксирована также преимущественно негативная динамика, в том числе на фоне опасений за экономику Китая. В то же время участники торгов обратили внимание на заявления первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири, который сказал накануне, что экспорт иранской нефти из-за грядущих санкций США не упадет ниже 1 миллиона баррелей в сутки.

Цены за неделю снизились, что стало третьей неделей снижения подряд. Резкое снижение мировых фондовых индексов продолжает оказывать давление на перспективы спроса на энергоносители.



Цены на нефть, вероятно, продолжат следовать за фондовым рынком, пока ситуация на рынках не нормализуется, на что может потребоваться время. В целом движение потоков средств из-за изменения отношения к риску сильно влияло на рынок энергоносителей.



В последние недели рост объёма добычи и экспорта со стороны ОПЕК и других участников соглашения об ограничении добычи, со стороны США, в том числе в форме неожиданного поступления из стратегических резервов, оказывали давление на рынок со стороны предложения. Опасения в отношении состояния мировой экономики, особенно в период повышенной волатильности на рынках, не поддержали спрос.



Комитет министров по наблюдению за соблюдением соглашения по ограничению добычи выражал опасения в отношения роста запасов в последние недели и отмечал увеличение макроэкономической неопределённости, что может требовать изменения курса, согласно пресс-релизу, выпущенному в четверг.



Недавние комментарии от Саудовской Аравии, де-факто лидера ОПЕК, послали рынку противоречивые сигналы. Недавнее резкое снижение цены дает основания Саудовской Аравии дважды подумать над тем, повышать ли объёма добычи.



Агентство Reuters сообщило, что министр энергетики Саудовской Аравии заявил на государственном телеканале, что «мы вошли в стадию опасения в отношении этого повышения (добычи)», добавив, что вмешательство может потребоваться для возвращения к стабильности.



Комментарий министра отчасти удивил, так как он был сделан на фоне опасений в отношении потери поставок со стороны Ирана, когда санкции США вступят в силу в следующем месяце. Также среди участников рынка появилось новое опасение — что мировой экономический рост может замедляться и продолжит замедляться, в конце концов, негативно влияя на спрос на нефть.

Число буровых на нефть в США по данным Baker Hughes на неделе выросло на 2 до 875.