Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 12:44

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Які країни надали енергетичну допомогу Україні: понад 15 країн
Ірина_
Модератор Форуму
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 12:54

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

похоже, что облэнерго "разойдутся" в отпуска за свой счет, так как государство лишило их финансирования, заниматься восстановлением и эксплуатацией сетей будет некому. Вопрос - это от бестолковости и низкой компетенции или целенаправленно запланированное решение на развал системы?
