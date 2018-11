Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 02.11.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 02.11.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:33 Итоги: Мировой фондовый рынок 02.11.18 США



Фондовые индексы США выросли в четверг, начав ноябрь с сильной ноты, индекс S&P500 впервые за шесть недель показал рост третью сессию подряд. Инвесторы также ожидали квартальных результатов от Apple Inc., которые могли бы обеспечить более сильный импульс для рынка.



Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 213 пунктов, или 0,9%, до 25 329 пункта.

Индекс S&P500 прибавил 24 пункта, или на 0,9%, до 2735 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 119 пунктов, или 1,6%, до 7 424 пункта.



В среду акции выросли, но показали слабые итоги за октябрь — индекс S&P500 потерял 6,9%, показав самый большой месячный спад с сентября 2011 года. Индекс

Dow упал на 5,1%, показав крупнейшее месячное процентное падение с января 2016 года, а Nasdaq упал за октябрь на 9,2% больше — это самое большое падение с ноября 2008 года.



Инвесторы ждут отчета компании Apple и обращают внимание на этом фоне на бумаги технологического сектора. Так, акции Amazon поднялись на 4,23%, Netflix - на 5,17%.



Американская химическая компания DowDuPont сообщила о росте квартальной прибыли на 0,2%, до $535 миллионов, или $0,21 на акцию против $0,32 в июле-сентябре 2017 года. Выручка компании выросла на 31%, а бумаги компании по итогам четверга - на 8,07%.



При этом сдерживают рост данные статистики из США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 октября, снизилось лишь до 214 тысяч, - ожидалось снижение до 213 тысяч. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре опустился также сильнее прогноза - до 57,7% с 59,8% в сентябре (ожидали снижения до 59%).



Фондовый рынок США незначительно отреагировал на твит президента Дональда Трампа, в котором он намекнул о ходе переговоров с Китаем о торговле.



Джефф Карбоун из Cornerstone Wealth Group сказал, что «мы видим процесс формирования дна» после очень трудного месяца, но инвесторы будут оставаться осторожными перед лицом ряда факторов, таких как предстоящие среднесрочные выборы и тенденции в торговой политике. «Вы видели, как рынки среагировали на обнадеживающий твит президента», - сказал он, что указывает на то, что инвесторы надеются, что решение конфликта может наступить вскоре.



«Среднесрочные выборы имеют больший эффект, чем многие понимают», - добавил он, утверждая, что демократическое большинство в Палате представителей может привести к большему расследованию деятельности президента и большей политической нестабильности в США.



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,06%, до 25 380,74 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,06%, до 2 740,37 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,75%, до 7 434,06 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок 01 ноября в целом вырос.

Европейские фондовые индексы закрылись в четверг разнонаправленно. Рынок в целом вырос, рынок в Великобритании снизился на фоне роста курса фунта, после сообщений о том, что соглашение по Brexit может быть вскоре заключено.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,41%, после снижения в октябре на 5,6%, которое стало самым значительным снижением с января 2016 г.



Пара евро-доллар выросла на 0,9%, пара фунт-доллар прибавила 1,9%.



Европейский фондовый индекс восстанавливался от одного их худших месячных снижений за годы. Банк Англии сохранил денежную политику без изменений, как и ожидалось, но, кажется, принял более «жесткую» позицию, так как центральные банки поддерживает Великобританию в попытках по выходу из ЕС, что может вызвать нестабильность на рынках, если новое торговое соглашение не будет достигнуто в момент, когда Британия выйдет из ЕС в марте.

Британский фунт вырос против евро и доллара, так как инвесторы отреагировали на сообщение Times of London о том, что источник в правительстве сообщил, что соглашение в целом было достигнуто, хотя официальные лица ЕС предполагают, что нет определенного соглашения.



Более высокий рост акций США также помог улучшить оптимизм на европейских биржах, после того, как рынки были под ударом в октябре из-за опасений в отношении замедления мировой экономики, торгового противостояния между США и основными торговыми партнёрами, включая Китай и Европу.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,41%, после снижения в октябре на 5,6%, которое стало самым значительным снижением с января 2016 г.



Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,19% и составил 7 114,66 пункта.



Немецкий DAX вырос на 0,18% до 11 468,54 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,15% — на отметке 5 085,78 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы существенным ростом, при этом лидером стал гонконгский Hang Seng Index, который вырос более чем на 4%, на сообщениях о готовности президента США Дональда Трампа заключить торговое соглашение с Китаем.



По итогам торгов гонконгский Hang Seng Index подскочил на 4,21% - до 26486,35 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,7% - до 2676,48 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 3,43%, до 1351,09 пункта.



Корейский KOSPI поднялся на 3,53%, до 2096 пунктов, японский Nikkei 225 - на 2,56%, до 22243,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,14%, до 5849,2 пункта.



Оптимизм инвесторов был вызван новостями о том, что президент США Дональд Трамп намерен достичь торговых договоренностей с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите «Большой двадцатки». Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. Уточняется, что американский лидер дал поручение подготовить условия потенциальной сделки.



Си Цзиньпин и Дональд Трамп в четверг провели телефонный разговор, в ходе которого они заявили о готовности провести встречу на полях саммита «Большой двадцатки» в Аргентине 30 ноября - 1 декабря. Глава Китая подчеркнул, что оба лидера надеются на здоровое развитие китайско-американских отношений, а также на расширение торгово-экономического сотрудничества. Трамп, в свою очередь, заявил, что США придают большое значение торговым отношениям с Китаем и готовы продолжать расширять экспорт в эту страну.



Не секрет, что рынки Азии наиболее чувствительны к торговой войне Китая и США, поэтому перспективы заключения соглашения между этими странами оказали положительное влияние на биржи АТР. Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами.



США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в $34 миллиарда в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.



В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом $60 миллиардов.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии в четверг. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,28% - до 2359,33 пункта, РТС - на 0,46%, до 1131,38 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева понизился на 0,27%, до 65,7 RUB/USD, курс евро вырос на 0,42%, до 74,9 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась - на 2,27%, до $72,86 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 0,42%, «Газпрома» — на 0,91%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,22%. Бумаги «АЛРОСы» выросли в цене на 0,34%, Московской биржи — на 0,9%.



Как повелось в последнее время, настроения на российском рынке акций меняются с завидным постоянством. Четверг, 01 ноября, оказался днем вялой коррекции к взрывному росту в среду.



Индекс Мосбиржи сполз к вечеру в область 2 340 пунктов, но активности «медведей» не видно. Не исключено, что в ближайшее время рынок РФ попробует закрепиться в коридоре 2 330—2 350 пунктов по индексу Мосбиржи, но в случае активизации негатива инвесторы быстро свернут все покупки.

Индекс РТС консолидируется около 1 123 пунктов вечером в четверг, сессия пятницы пройдет в пределах 1 117—1 125 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 31 октября повысился на 6,40 пункта или на 1,13% до уровня 571,21 пунктов.



Объем торгов за день составил 370,33 млн. грн., акциями наторговали 1,30 млн. грн.



Как сообщалось, в среду 31 октября ПФТС-индекс повысился на 10,21 пункта или на 1,84% до уровня 564,81 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 256,15 пунктов или на 81,30% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 01 ноября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в четверг после новых статданных из КНР, оказавшихся лучше прогнозов аналитиков.



По состоянию на 07.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,13% - до 2632,22 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,02%, до 1320,33 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 1,86%, до 25444,94 пункта, корейский KOSPI - на 0,77%, до 2045,89 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,09%, до 5835,4 пункта, японский Nikkei 225 опускался на 0,5%, до 21816,32 пункта.



В четверг инвесторы обратили внимание на данные независимого исследования делового издания Caixin, согласно которым индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в октябре составил 50,1 пункта против 50 пунктов в сентябре. Аналитики, напротив, ожидали снижения индикатора до 49,9 пункта.

Данная статистика, наряду с высокими финансовыми показателями японских компаний, поддерживает коррекционное восстановление на азиатских рынках после массовых распродаж в конце октября.



«Мы сейчас наблюдаем попытку восстановления рынков акций после распродаж. Показатели корпоративной отчетности в США и Японии в целом оказались относительно хорошими, а это означает наличие множества возможностей для фиксации прибыли инвесторами», - таково мнение главного стратега Daiwa SB Investments Сойчиро Монджи.



В то же время без оптимизма восприняли участники торгов статистику из Японии от исследовательской компании Markit Economics, согласно которой индекс деловой активности PMI в промышленности страны в минувшем месяце составил 52,9 пункта против 53,1 пункта в сентябре. Аналитики ждали сохранения показателя на сентябрьском уровне.



Во-вторых, большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг продемонстрировали позитивную динамику.



В то же время японские индексы Nikkei 225 и Topix уменьшились по итогам торгов соответственно на 1,21% и 0,85%.



Китайский индекс Shanghai Composite за день увеличился на 0,13%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 1,75%.



Значение южнокорейского индекса Kospi к закрытию рынка в четверг снизилось на 0,26%, хотя в ходе торгов он находился в «зеленой зоне».



Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов в четверг прибавил 0,18%.



Лидером снижения выступил телекоммуникационный сектор после заявления NTT DoCoMo о снижении тарифов на мобильную связь, сообщает MarketWatch. Так, котировки акций этой компании рухнули на 14,7%, KDDI - на 16,2% и SoftBank - на 8,2%.



Кроме того, подешевели на 5,6% бумаги Panasonic. Один из ведущих японских производителей бытовой электроники в первом финансовом полугодии (апрель-сентябрь) снизил чистую прибыль на 4,5% из-за повышения расходов, в том числе на предприятии, которое выпускает аккумуляторы для электромобилей американской Tesla.



Индекс деловой активности в производственной сфере в Китае, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в октябре вырос до 50,1 пункта по сравнению с 50 пунктами в предыдущий месяц. Значение показателя выше 50 пунктов свидетельствует об усилении активности.



На торгах в Гонконге существенно повысилась стоимость китайских девелоперов, включая China Overseas (на 4,7%) и Country Garden (на 9,2%).

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. поднялся с начала сессии на 4%, автопроизводителя Great Wall Motor - на 1,1%.

Помимо этого сильно увеличились котировки акций поставщиков компонентов для Apple, в частности, Sunny Optical - на 7,4% и AAC Tech - на 7,9%.



Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 0,6%.



Между тем цена акций автопроизводителя Hyundai Motor выросла на 1,9%.



Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. увеличилась на 2,8% и 2,1% соответственно.

BHP объявила о намерении вернуть акционерам $10,4 млрд. в виде выплат специальных дивидендов и выкупа собственных акций.



Между тем снизилась цена крупнейших австралийских банков: Commonwealth Bank of Australia - на 0,4%, Westpac Banking - на 0,7%, Australia & New Zealand Banking - на 0,3%.



Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг повысился на 1,13% - до 571,21 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 370,33 млн. грн., в том числе акциями - 1,3 млн. грн.



Среди индексных бумаг подорожали акции Укрнафты (+8,22%), Донбассэнерго (+6,34%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,95%).

Снизились в цене акции Центрэнерго (-0,49%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» в четверг повысился на 0,16% - до 1743,54 пункта.



Торги на Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг не проводились в связи празднованием католического праздника Дня Всех Святых.



К полудню пятницы, 02 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в пятницу на фоне надежд на прогресс в разрешении торгового конфликта США и Китая.



По состоянию на 6.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,21% - до 2637,65 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,08%, до 1333,54 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 2,36%, до 26016,91 пункта, корейский KOSPI рос на 2,09%, до 2066,67 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,46%, до 5835,4 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,76%, до 21853,04 пункта.



В центре внимания рынков в пятницу оказались новости о том, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры заявили о готовности провести встречу на полях саммита «Большой двадцатки» в Аргентине 30 ноября - 1 декабря. Си Цзиньпин подчеркнул, что оба лидера имеют добрые надежды относительно здорового и уверенного развития китайско-американских отношений, а также расширения торгово-экономического сотрудничества.



Стратег J.P. Morgan Asset Management Тая Хуэй сказал, что перспектива возобновления диалога между США и Китаем - это довольно хорошая новость для инвесторов на данный момент, хотя они по-прежнему осторожны из-за неопределенности относительно возможности полного разрешения конфликта в среднесрочной перспективе.



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы существенным ростом, при этом лидером стал гонконгский Hang Seng Index, который вырос более чем на 4%, на сообщениях о готовности президента США Дональда Трампа заключить торговое соглашение с Китаем.



По итогам торгов гонконгский Hang Seng Index подскочил на 4,21% - до 26486,35 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,7% - до 2676,48 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 3,43%, до 1351,09 пункта.



Корейский KOSPI поднялся на 3,53%, до 2096 пунктов, японский Nikkei 225 - на 2,56%, до 22243,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,14%, до 5849,2 пункта.



Во-вторых, оптимизм инвесторов был вызван новостями о том, что президент США Дональд Трамп намерен достичь торговых договоренностей с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите «Большой двадцатки». Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. Уточняется, что американский лидер дал поручение подготовить условия потенциальной сделки.



Си Цзиньпин и Дональд Трамп в четверг провели телефонный разговор, в ходе которого они заявили о готовности провести встречу на полях саммита «Большой двадцатки» в Аргентине 30 ноября - 1 декабря. Глава Китая подчеркнул, что оба лидера надеются на здоровое развитие китайско-американских отношений, а также на расширение торгово-экономического сотрудничества. Трамп, в свою очередь, заявил, что США придают большое значение торговым отношениям с Китаем и готовы продолжать расширять экспорт в эту страну.



Не секрет, что рынки Азии наиболее чувствительны к торговой войне Китая и США, поэтому перспективы заключения соглашения между этими странами оказали положительное влияние на биржи АТР. Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами.



США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в $34 миллиарда в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.



В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом $60 миллиардов.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukrnews.com , Фондовые индексы США выросли в четверг, начав ноябрь с сильной ноты, индекс S&P500 впервые за шесть недель показал рост третью сессию подряд. Инвесторы также ожидали квартальных результатов от Apple Inc., которые могли бы обеспечить более сильный импульс для рынка.Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 213 пунктов, или 0,9%, до 25 329 пункта.Индекс S&P500 прибавил 24 пункта, или на 0,9%, до 2735 пункта.Индекс Nasdaq Composite прибавил 119 пунктов, или 1,6%, до 7 424 пункта.В среду акции выросли, но показали слабые итоги за октябрь — индекс S&P500 потерял 6,9%, показав самый большой месячный спад с сентября 2011 года. ИндексDow упал на 5,1%, показав крупнейшее месячное процентное падение с января 2016 года, а Nasdaq упал за октябрь на 9,2% больше — это самое большое падение с ноября 2008 года.Инвесторы ждут отчета компании Apple и обращают внимание на этом фоне на бумаги технологического сектора. Так, акции Amazon поднялись на 4,23%, Netflix - на 5,17%.Американская химическая компания DowDuPont сообщила о росте квартальной прибыли на 0,2%, до $535 миллионов, или $0,21 на акцию против $0,32 в июле-сентябре 2017 года. Выручка компании выросла на 31%, а бумаги компании по итогам четверга - на 8,07%.При этом сдерживают рост данные статистики из США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 октября, снизилось лишь до 214 тысяч, - ожидалось снижение до 213 тысяч. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре опустился также сильнее прогноза - до 57,7% с 59,8% в сентябре (ожидали снижения до 59%).Фондовый рынок США незначительно отреагировал на твит президента Дональда Трампа, в котором он намекнул о ходе переговоров с Китаем о торговле.Джефф Карбоун из Cornerstone Wealth Group сказал, что «мы видим процесс формирования дна» после очень трудного месяца, но инвесторы будут оставаться осторожными перед лицом ряда факторов, таких как предстоящие среднесрочные выборы и тенденции в торговой политике. «Вы видели, как рынки среагировали на обнадеживающий твит президента», - сказал он, что указывает на то, что инвесторы надеются, что решение конфликта может наступить вскоре.«Среднесрочные выборы имеют больший эффект, чем многие понимают», - добавил он, утверждая, что демократическое большинство в Палате представителей может привести к большему расследованию деятельности президента и большей политической нестабильности в США.Европейский фондовый рынок 01 ноября в целом вырос.Европейские фондовые индексы закрылись в четверг разнонаправленно. Рынок в целом вырос, рынок в Великобритании снизился на фоне роста курса фунта, после сообщений о том, что соглашение по Brexit может быть вскоре заключено.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,41%, после снижения в октябре на 5,6%, которое стало самым значительным снижением с января 2016 г.Пара евро-доллар выросла на 0,9%, пара фунт-доллар прибавила 1,9%.Европейский фондовый индекс восстанавливался от одного их худших месячных снижений за годы. Банк Англии сохранил денежную политику без изменений, как и ожидалось, но, кажется, принял более «жесткую» позицию, так как центральные банки поддерживает Великобританию в попытках по выходу из ЕС, что может вызвать нестабильность на рынках, если новое торговое соглашение не будет достигнуто в момент, когда Британия выйдет из ЕС в марте.Британский фунт вырос против евро и доллара, так как инвесторы отреагировали на сообщение Times of London о том, что источник в правительстве сообщил, что соглашение в целом было достигнуто, хотя официальные лица ЕС предполагают, что нет определенного соглашения.Более высокий рост акций США также помог улучшить оптимизм на европейских биржах, после того, как рынки были под ударом в октябре из-за опасений в отношении замедления мировой экономики, торгового противостояния между США и основными торговыми партнёрами, включая Китай и Европу.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы существенным ростом, при этом лидером стал гонконгский Hang Seng Index, который вырос более чем на 4%, на сообщениях о готовности президента США Дональда Трампа заключить торговое соглашение с Китаем.Оптимизм инвесторов был вызван новостями о том, что президент США Дональд Трамп намерен достичь торговых договоренностей с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите «Большой двадцатки». Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. Уточняется, что американский лидер дал поручение подготовить условия потенциальной сделки.Си Цзиньпин и Дональд Трамп в четверг провели телефонный разговор, в ходе которого они заявили о готовности провести встречу на полях саммита «Большой двадцатки» в Аргентине 30 ноября - 1 декабря. Глава Китая подчеркнул, что оба лидера надеются на здоровое развитие китайско-американских отношений, а также на расширение торгово-экономического сотрудничества. Трамп, в свою очередь, заявил, что США придают большое значение торговым отношениям с Китаем и готовы продолжать расширять экспорт в эту страну.Не секрет, что рынки Азии наиболее чувствительны к торговой войне Китая и США, поэтому перспективы заключения соглашения между этими странами оказали положительное влияние на биржи АТР. Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами.США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в $34 миллиарда в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом $60 миллиардов.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева понизился на 0,27%, до 65,7 RUB/USD, курс евро вырос на 0,42%, до 74,9 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась - на 2,27%, до $72,86 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 0,42%, «Газпрома» — на 0,91%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,22%. Бумаги «АЛРОСы» выросли в цене на 0,34%, Московской биржи — на 0,9%.Как повелось в последнее время, настроения на российском рынке акций меняются с завидным постоянством. Четверг, 01 ноября, оказался днем вялой коррекции к взрывному росту в среду.Индекс Мосбиржи сполз к вечеру в область 2 340 пунктов, но активности «медведей» не видно. Не исключено, что в ближайшее время рынок РФ попробует закрепиться в коридоре 2 330—2 350 пунктов по индексу Мосбиржи, но в случае активизации негатива инвесторы быстро свернут все покупки.Индекс РТС консолидируется около 1 123 пунктов вечером в четверг, сессия пятницы пройдет в пределах 1 117—1 125 пунктов.Как сообщалось, в среду 31 октября ПФТС-индекс повысился на 10,21 пункта или на 1,84% до уровня 564,81 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 256,15 пунктов или на 81,30% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 01 ноября, сессия в ПФТС.К полудню пятницы, 02 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 68278 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4339 раз. Подякували: 7867 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 01.11.18

дядя Caша » Чет 01 лис, 2018 13:48 0 189

дядя Caша Чет 01 лис, 2018 13:48 Итоги: Мировой фондовый рынок 31.10.18

дядя Caша » Сер 31 жов, 2018 13:40 0 225

дядя Caша Сер 31 жов, 2018 13:40 Итоги: Мировой фондовый рынок 30.10.18

дядя Caша » Вів 30 жов, 2018 13:22 0 191

дядя Caша Вів 30 жов, 2018 13:22