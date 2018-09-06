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Янукович позбудеться всього,
якщо його визнають винним,...

Янукович позбудеться всього, якщо його визнають винним,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:50

Янукович позбудеться всього, якщо його визнають винним,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко.

Дивися повний текст Янукович позбудеться всього, якщо його визнають винним, - ГПУ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:50

конфіскує все його майно, причому не тільки в Україні, а й за її межами

Ну якщо в Україні це теоретично можливо (хоча там давно все переписано на родичів, мабуть), то як за кордоном можна конфіскувати майно?
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