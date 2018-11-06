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Итоги: Энергетика 06.11.18

Итоги: Энергетика 06.11.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:32

Итоги: Энергетика 06.11.18

Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром, несмотря на введение второго пакета американских санкций против Ирана днем ранее, которое должно привести к сокращению предложения сырья на рынке.

По состоянию на 07.30 Киева, стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,33%, до $72,93 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,17%, до $62,99 за баррель.

Пятого ноября вступили в силу санкции США против Ирана, которые в том числе охватывают экспорт нефти. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США предоставляют временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. При этом спецпредставитель госдепартамента по Ирану Брайан Хук заявил, что исключения из антииранских санкций США, которые будут предоставлены восьми странам, будут действительны 180 дней, продлевать их не планируется.

Нефтяной рынок уже давно отыграл санкции против Ирана.
Эксперты полагают, что сейчас сырьевой рынок больше интересуют перспективы мирового спроса на «черное золото» в свете ряда неопределенных факторов, которые оказывают давление на перспективы мировой экономики. В частности, фактором риска для роста двух крупнейших мировых экономик - США и Китая - является продолжающаяся торговая война между странами.

Участники торгов также обратили внимание на прогнозы по добыче от министерства энергетики США. Так, госдепартамент США со ссылкой на ведомство сообщил в понедельник, что добыча нефти странами, не входящими в ОПЕК, как прогнозируется, вырастет на 2,4 миллиона баррелей в день в 2018 году и на 2,3 миллиона баррелей в день в 2019 году.

Мировые цены на нефть по итогам торгов понедельника изменились разнонаправленно.
Мировые цены на нефть в понедельник, 05 ноября, продемонстрировали разнонаправленную динамику.

Котировки декабрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке просели по итогам торгов на $0,04 и составили $63,1 за баррель.

На торгах в Европе нефть подорожала. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость январских контрактов на Brent повысилась на $0,34 до $73,17 за баррель.

Редакторы kremlin.ru понимают, что некоторые слова президента РФ лучше не переводить.

«Италия должна быть заинтересована в реализации «Северного потока – 2». Но повторяю ещё раз: мы обсуждаем всевозможные варианты, и ещё раз хочу подчеркнуть, они не направлены против интересов какой бы то ни было третьей стороны, в том числе не направлены на то, чтобы ущемить интересы Украины», - заявил Путин 24 октября 2018 г.

05 ноября эти слова так и переведены на английский. Сайт kremlin.ru сообщает to be continued - продолжение следует.

Есть ложь, предназначенная только для российских потребителей...



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/, http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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