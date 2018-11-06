Итоги: Энергетика 06.11.18

Додано: Вів 06 лис, 2018 13:32

Пятого ноября вступили в силу санкции США против Ирана, которые в том числе охватывают экспорт нефти. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок.



Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США предоставляют временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. При этом спецпредставитель госдепартамента по Ирану Брайан Хук заявил, что исключения из антииранских санкций США, которые будут предоставлены восьми странам, будут действительны 180 дней, продлевать их не планируется.



Нефтяной рынок уже давно отыграл санкции против Ирана.

Эксперты полагают, что сейчас сырьевой рынок больше интересуют перспективы мирового спроса на «черное золото» в свете ряда неопределенных факторов, которые оказывают давление на перспективы мировой экономики. В частности, фактором риска для роста двух крупнейших мировых экономик - США и Китая - является продолжающаяся торговая война между странами.



Участники торгов также обратили внимание на прогнозы по добыче от министерства энергетики США. Так, госдепартамент США со ссылкой на ведомство сообщил в понедельник, что добыча нефти странами, не входящими в ОПЕК, как прогнозируется, вырастет на 2,4 миллиона баррелей в день в 2018 году и на 2,3 миллиона баррелей в день в 2019 году.

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