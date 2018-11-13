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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 13 лис, 2018 13:40 Итоги: Прогнозы 13.11.18



Основные положения соглашения об условиях выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit) готовы и могут быть представлены британскому кабинету министров уже 13 ноября. Об этом написала в понедельник газета Financial Times со ссылкой на заявления главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье.



Со ссылкой на осведомленные дипломатические источники издание сообщает, что по итогам совещания с министрами 27 европейских стран Барнье заявил о том, что «параметры возможного соглашения в большой степени определены».



В то же время на встрече, точное время проведения которой не уточняется, он подчеркнул, что соглашение до сих пор нуждается в политической поддержке. Британский премьер-министр Тереза Мэй попытается заручиться ею от членов своего правительства на ключевом заседании по этой теме, запланированном на вторник.



«Благодаря нашим совместным усилиям параметры возможного соглашения в значительной степени определены. Кабинет министров с британской стороны соберется 13-го, чтобы изучить эти параметры. Мы переживаем чрезвычайно деликатный момент. Малейший публичный комментарий с моей стороны может быть использован теми, кто хочет, чтобы переговоры завершились провалом», - цитирует издание слова Барнье.



При этом европейский переговорщик заметил, что окончательно соглашение еще не достигнуто. «До настоящего момента соглашение еще не достигнуто. Как в случае с любыми переговорами, финальный отрезок - самый сложный», - приводит газета его слова.



В последние дни ряд СМИ как в Великобритании, так и на континенте опубликовали серию материалов со ссылками на конфиденциальные источники, в которых сообщалось о том, что соглашение между Брюсселем и Лондоном уже достигнуто. Основной проблемой на этих переговорах сейчас остается вопрос о таможенном режиме на границе между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из Евросоюза в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией.



Гособлигации России падают на заявлениях Набиуллиной.



Цены на государственные облигации России продолжают падать на фоне растущей угрозы санкций и призывов центробанка не бояться повышения ключевой ставки.

Несмотря на растущие цены на нефть и укрепление рубля, на торгах в понедельник доходности долгосрочных облигаций федерального займа впервые за 2 месяца превысили 9% годовых.

16-летние ОФЗ 26225 обесценились на 0,54% за день и 3,3% с начала ноября; 10-летние ОФЗ 26224 подешевели на 0,55% в понедельник и 3,6% за две недели.

Бумаги с погашением в 2033 году (ОФЗ 26221) обвалились на 0,81%, а 12-летки (ОФЗ 26218) потеряли 0,4%.

Индекс госдолга RGBI упал пятый торговый день подряд и обновил минимум с 12 сентября - 132,31 пункта.

Вслед за рублевым долгом дешевеет валютный: доходность самого длинного выпуска – «Россия-47» - в понедельник впервые с момента размещения поднялась выше 6% годовых.

За неполные две недели ноября российские бумаги показали худший результат среди сопоставимых развивающихся рынков.

Судя по косвенным признакам, из них продолжают выходить зарубежные инвесторы, которые опасаются риска санкций, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: победа демократов на промежуточных выборах открывает двери более жесткой политике в отношении в РФ.

О том, что продают нерезиденты, свидетельствует тот факт, что дешевеют в первую очередь долгосрочные бумаги, где доля иностранных инвесторов в начале года превышала 50%.

Что касается российских банков, то они, судя по всему, играют на падении ОФЗ, занимая короткие позиции перед аукционами и откупая бумаги на размещениях Минфина, который вынужден предлагать скидки, отмечает Порывай.

На рынок продолжают давить ожидания ужесточения политики ЦБ, указывает инвестстратег ITI Capital Искандер Луцко.

На минувшей неделе Эльвира Набиуллина призвала не бояться повышения ключевой ставки.

«Текущие котировки фьючерсов MosPrime предполагают, что до конца года рынок ожидает повышение ставки ЦБ на 25 б. п. - до 7,75%», - отмечает Луцко.

Факторов для роста котировок на рынке нет, считает Порывай: в момент возможного объявления санкций на госдолг доходности длинных ОФЗ могут уйти в диапазон 9,5-10% годовых.

«Планомерное ухудшение ситуации на российском долговом рынке сохраняет риски возобновления негативной динамики рубля», - предупреждает аналитик «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.



РФ: цены на нефть падают, угроза санкций растет.



На фоне заявления Саудовской Аравии о том, то страна готова рассмотреть вопрос о снижении уровня добычи нефти, в понедельник нефтяные котировки немного подросли. Однако, учитывая, что весь последний месяц цена на нефть неизменно падала, опустившись к концу минувшей недели к показателям ранней весны этого годы (около $70 за баррель), и беря во внимание общеэкономическую конъюнктуру, большинство аналитиков сходится во мнении, что в среднесрочной перспективе сохранится общий тренд на снижение котировок.



И хотя сведения о неких предварительных договоренностях в рамках ОПЕК о снижении добычи нефти на прошлой неделе в прессу просочились, существует целый ряд факторов (например, неизменный курс Венесуэлы на рост добычи и множащиеся слухи по поводу возможного расформирования ОПЕК), свидетельствующих об устойчивом и долгосрочном характере нынешнего так называемого «периода падения». Как всегда при подобном развитии событий главная интрига заключается в том, в какой момент переломится тренд, на каких отметках будет зафиксировано «дно» и рост цен возобновится. Для России этот вопрос имеет приоритетное значение, поскольку от ответа на него напрямую зависят перспективы тамошнего бюджета.



Пока спикеры от экономического блока правительства РФ демонстрируют хладнокровную невозмутимость. Дескать, нынешний бюджет верстался, исходя из цены в $50 за баррель нефти, и, пока она выше, бюджет в любом случае останется профицитным. А если вдруг опустится ниже обозначенных значений, ну так что же – будем потихоньку его секвестировать. Нам не впервой. Однако такой сценарий пока действительно кажется маловероятным, поскольку, помимо всего прочего, падение нефтяных цен неизбежно влечет за собой снижение курса национальной валюты, что, в свою очередь, также способствует наполняемости российского бюджета. Однако не будем забывать, что сегодня любой, даже сдержанно оптимистичный прогноз по поводу перспектив российской экономики неизменно упирается в проблему санкций.



По данным агентства Reuters, всю прошлую неделю основные экспортеры российской нефти вели ожесточенные переговоры со своими западными партнерами по поводу внесения изменений в контракты на 2019 год. В преддверии введения новых санкций со стороны США «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Роснефть» пытаются минимизировать риски. По данным журналистов агентства, российские нефтетрейдеры требуют от своих западных партеров согласиться на штрафные санкции в случае с задержками в оплате за уже поставленный товар из-за введения новых ограничений, тем самым предлагая импортерам российской нефти разделить ответственность за возникновение форс-мажорных обстоятельств с поставщиками. Кроме того, «Сургутнефтегаз» пытается склонить своих партнеров пересчитать все контракты в евро и согласиться на оплату именно в той валюте.



Нам, строго говоря, требование внести в контракты пункты о штрафных санкциях в случае с задержками оплаты по вышеозначенной причине кажется наивным. И мы не вполне понимаем, почему западные компании на него не соглашаются. Потому что, если возникнут проблемы с перечислением платежей за уже поставленную нефть, то со штрафами будет та же самая история. И в этой ситуации импортеры всегда смогут сказать: «Мы вовсе не отказываемся от своих контрактных обязательств. У нас просто сейчас нет никакой возможности их реализовать. Но мы это непременно сделаем, как только санкции будут сняты».



Средневзвешенный курс доллара на украинском валютном межбанке 13 ноября вырос.

Формальным поводом для этого стали перебои из-за длинного выходного дня в Америке поставок экспортной выручки из-за рубежа.

Де-факто, безналичный «американец» подорожал стараниями коммбанков, которые превентивно подняли его цену, инициировав объемные продажи впоследствии.



Строго говоря, ввиду сохраняющейся перенасыщенности рынка Украины долларом межбанк мог вполне обойтись без «внешнего финансирования». Другое дело, что в среду сюда придет двойная порция экспортной выручки, 50% которой подлежит обязательной продаже. Вот банки и «подсуетились», реализуя свои долларовые излишки по вполне приличной цене и «освобождая место» для «свежей» партии валюты 14 ноября.



Мы почти уверены, что к дележу валютного пирога в среду присоединится и регулятор, пополнив свои резервы очередной порцией СКВ.



Наличный рынок, лишенный этих интриг, «сглатывает слюнки», констатировав пассивность клиентов и неважное состояние дел в ликвидности. Однако, не исключено, появление на межбанке «зеленых медведей» 14-го может оживить наличный рынок, котировки которого снова заметно выше, чем на межбанке.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Brexit: Мишель Барнье заявил, что основные положения сделки готовы.Основные положения соглашения об условиях выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit) готовы и могут быть представлены британскому кабинету министров уже 13 ноября. Об этом написала в понедельник газета Financial Times со ссылкой на заявления главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье.Со ссылкой на осведомленные дипломатические источники издание сообщает, что по итогам совещания с министрами 27 европейских стран Барнье заявил о том, что «параметры возможного соглашения в большой степени определены».В то же время на встрече, точное время проведения которой не уточняется, он подчеркнул, что соглашение до сих пор нуждается в политической поддержке. Британский премьер-министр Тереза Мэй попытается заручиться ею от членов своего правительства на ключевом заседании по этой теме, запланированном на вторник.«Благодаря нашим совместным усилиям параметры возможного соглашения в значительной степени определены. Кабинет министров с британской стороны соберется 13-го, чтобы изучить эти параметры. Мы переживаем чрезвычайно деликатный момент. Малейший публичный комментарий с моей стороны может быть использован теми, кто хочет, чтобы переговоры завершились провалом», - цитирует издание слова Барнье.При этом европейский переговорщик заметил, что окончательно соглашение еще не достигнуто. «До настоящего момента соглашение еще не достигнуто. Как в случае с любыми переговорами, финальный отрезок - самый сложный», - приводит газета его слова.В последние дни ряд СМИ как в Великобритании, так и на континенте опубликовали серию материалов со ссылками на конфиденциальные источники, в которых сообщалось о том, что соглашение между Брюсселем и Лондоном уже достигнуто. Основной проблемой на этих переговорах сейчас остается вопрос о таможенном режиме на границе между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из Евросоюза в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией.Гособлигации России падают на заявлениях Набиуллиной.Цены на государственные облигации России продолжают падать на фоне растущей угрозы санкций и призывов центробанка не бояться повышения ключевой ставки.Несмотря на растущие цены на нефть и укрепление рубля, на торгах в понедельник доходности долгосрочных облигаций федерального займа впервые за 2 месяца превысили 9% годовых.16-летние ОФЗ 26225 обесценились на 0,54% за день и 3,3% с начала ноября; 10-летние ОФЗ 26224 подешевели на 0,55% в понедельник и 3,6% за две недели.Бумаги с погашением в 2033 году (ОФЗ 26221) обвалились на 0,81%, а 12-летки (ОФЗ 26218) потеряли 0,4%.Индекс госдолга RGBI упал пятый торговый день подряд и обновил минимум с 12 сентября - 132,31 пункта.Вслед за рублевым долгом дешевеет валютный: доходность самого длинного выпуска – «Россия-47» - в понедельник впервые с момента размещения поднялась выше 6% годовых.За неполные две недели ноября российские бумаги показали худший результат среди сопоставимых развивающихся рынков.Судя по косвенным признакам, из них продолжают выходить зарубежные инвесторы, которые опасаются риска санкций, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: победа демократов на промежуточных выборах открывает двери более жесткой политике в отношении в РФ.О том, что продают нерезиденты, свидетельствует тот факт, что дешевеют в первую очередь долгосрочные бумаги, где доля иностранных инвесторов в начале года превышала 50%.Что касается российских банков, то они, судя по всему, играют на падении ОФЗ, занимая короткие позиции перед аукционами и откупая бумаги на размещениях Минфина, который вынужден предлагать скидки, отмечает Порывай.На рынок продолжают давить ожидания ужесточения политики ЦБ, указывает инвестстратег ITI Capital Искандер Луцко.На минувшей неделе Эльвира Набиуллина призвала не бояться повышения ключевой ставки.«Текущие котировки фьючерсов MosPrime предполагают, что до конца года рынок ожидает повышение ставки ЦБ на 25 б. п. - до 7,75%», - отмечает Луцко.Факторов для роста котировок на рынке нет, считает Порывай: в момент возможного объявления санкций на госдолг доходности длинных ОФЗ могут уйти в диапазон 9,5-10% годовых.«Планомерное ухудшение ситуации на российском долговом рынке сохраняет риски возобновления негативной динамики рубля», - предупреждает аналитик «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.РФ: цены на нефть падают, угроза санкций растет.На фоне заявления Саудовской Аравии о том, то страна готова рассмотреть вопрос о снижении уровня добычи нефти, в понедельник нефтяные котировки немного подросли. Однако, учитывая, что весь последний месяц цена на нефть неизменно падала, опустившись к концу минувшей недели к показателям ранней весны этого годы (около $70 за баррель), и беря во внимание общеэкономическую конъюнктуру, большинство аналитиков сходится во мнении, что в среднесрочной перспективе сохранится общий тренд на снижение котировок.И хотя сведения о неких предварительных договоренностях в рамках ОПЕК о снижении добычи нефти на прошлой неделе в прессу просочились, существует целый ряд факторов (например, неизменный курс Венесуэлы на рост добычи и множащиеся слухи по поводу возможного расформирования ОПЕК), свидетельствующих об устойчивом и долгосрочном характере нынешнего так называемого «периода падения». Как всегда при подобном развитии событий главная интрига заключается в том, в какой момент переломится тренд, на каких отметках будет зафиксировано «дно» и рост цен возобновится. Для России этот вопрос имеет приоритетное значение, поскольку от ответа на него напрямую зависят перспективы тамошнего бюджета.Пока спикеры от экономического блока правительства РФ демонстрируют хладнокровную невозмутимость. Дескать, нынешний бюджет верстался, исходя из цены в $50 за баррель нефти, и, пока она выше, бюджет в любом случае останется профицитным. А если вдруг опустится ниже обозначенных значений, ну так что же – будем потихоньку его секвестировать. Нам не впервой. Однако такой сценарий пока действительно кажется маловероятным, поскольку, помимо всего прочего, падение нефтяных цен неизбежно влечет за собой снижение курса национальной валюты, что, в свою очередь, также способствует наполняемости российского бюджета. Однако не будем забывать, что сегодня любой, даже сдержанно оптимистичный прогноз по поводу перспектив российской экономики неизменно упирается в проблему санкций.По данным агентства Reuters, всю прошлую неделю основные экспортеры российской нефти вели ожесточенные переговоры со своими западными партнерами по поводу внесения изменений в контракты на 2019 год. В преддверии введения новых санкций со стороны США «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Роснефть» пытаются минимизировать риски. По данным журналистов агентства, российские нефтетрейдеры требуют от своих западных партеров согласиться на штрафные санкции в случае с задержками в оплате за уже поставленный товар из-за введения новых ограничений, тем самым предлагая импортерам российской нефти разделить ответственность за возникновение форс-мажорных обстоятельств с поставщиками. Кроме того, «Сургутнефтегаз» пытается склонить своих партнеров пересчитать все контракты в евро и согласиться на оплату именно в той валюте.Нам, строго говоря, требование внести в контракты пункты о штрафных санкциях в случае с задержками оплаты по вышеозначенной причине кажется наивным. И мы не вполне понимаем, почему западные компании на него не соглашаются. Потому что, если возникнут проблемы с перечислением платежей за уже поставленную нефть, то со штрафами будет та же самая история. И в этой ситуации импортеры всегда смогут сказать: «Мы вовсе не отказываемся от своих контрактных обязательств. У нас просто сейчас нет никакой возможности их реализовать. Но мы это непременно сделаем, как только санкции будут сняты».Средневзвешенный курс доллара на украинском валютном межбанке 13 ноября вырос.Формальным поводом для этого стали перебои из-за длинного выходного дня в Америке поставок экспортной выручки из-за рубежа.Де-факто, безналичный «американец» подорожал стараниями коммбанков, которые превентивно подняли его цену, инициировав объемные продажи впоследствии.Строго говоря, ввиду сохраняющейся перенасыщенности рынка Украины долларом межбанк мог вполне обойтись без «внешнего финансирования». Другое дело, что в среду сюда придет двойная порция экспортной выручки, 50% которой подлежит обязательной продаже. Вот банки и «подсуетились», реализуя свои долларовые излишки по вполне приличной цене и «освобождая место» для «свежей» партии валюты 14 ноября.Мы почти уверены, что к дележу валютного пирога в среду присоединится и регулятор, пополнив свои резервы очередной порцией СКВ.Наличный рынок, лишенный этих интриг, «сглатывает слюнки», констатировав пассивность клиентов и неважное состояние дел в ликвидности. Однако, не исключено, появление на межбанке «зеленых медведей» 14-го может оживить наличный рынок, котировки которого снова заметно выше, чем на межбанке.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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