Итоги: Энергетика 14.11.18

По состоянию на 7.10 Киева стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,29% - до $65,28 за баррель.
Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,45%, до $55,44 за баррель.
Во вторник цена Brent обвалилась ниже $65 за баррель впервые с 16 марта, WTI - ниже $55 за баррель впервые с ноября прошлого года.
На рынке сохраняются опасения по поводу избыточного предложения нефти и слабого спроса на этот вид сырья, что вызвало падение котировок во вторник. В своем ноябрьском докладе ОПЕК сообщила, что допускает переизбыток предложения на рынке нефти в 2019 году в связи с пересмотром прогноза по росту добычи этого сырья в странах вне картеля в сторону увеличения. Организация также понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018-2019 годах.
Согласно документу, в октябре ОПЕК нарастила добычу нефти на 127 тысяч баррелей в сутки по сравнению с сентябрем - до 32,9 миллиона баррелей. Таким образом, степень выполнения сделки ОПЕК+ составила 78% после 96% в сентябре.
Инвесторы также отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа, который в понедельник написал в своем аккаунте в Twitter, что считает цены на нефть завышенными, если исходить из текущего объема поставок на рынок, и призывает ОПЕК сохранить уровень добычи.
ОПЕК и Россия вынуждены снизить текущие уровни добычи. Такое решение, как ожидается, будет принято на следующей встрече ОПЕК 6 декабря.
Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет заседание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря - министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.
Нефть показала рекордный обвал во вторник.
Нефтяные фьючерсы в США показали самый низкий уровень закрытия за почти год во вторник, снизившись примерно на 7%, продлив полосу снижений до 12-й сессии подряд — это рекордное число снижений с 1983 года, года начала торговаться нефть WTI.
По итогам торгов вторника декабрьская нефть WTI упала на $4,24, или на 7,1%, до $55,69 за баррель на Нью-йоркской товарной бирже. По данным «Итогов», это был самый низкий уровень закрытия с 16 ноября 2017 года.
Нефть Brent зашла на медвежий рынок, снизившись примерно на 24% по сравнению с ее пиком в октябре. Январская Brent упала на $4,65, или на 6,6%, до $65,47 за баррель на ICE Futures Europe.
Дискуссии между крупными производителями нефти в минувшие выходные о возможном сокращении производства не сделали ничего, чтобы остановить снижение нефти.
«Нам нужно посмотреть на технический уровень, чтобы увидеть, как далеко трейдеры будут продавливать вниз цены», - сказал Оуэн Уильямс из Williams Market Analytics, - «Мы считаем, что цены на нефть слишком нацелены в сторону понижения, так как ухудшение экономической ситуации еще не вызывает беспокойства, и страхи поставок слишком раздуты».
Добыча сланца в США, как ожидается, вырастет в декабре.
Согласно докладу Управления по энергетической информации (EIA), опубликованному во вторник, добыча нефти на семи основных сланцевых шельфах в США вырастет на 113 000 баррелей в день в декабре до 7,944 миллиона баррелей в день. Ожидается, что добыча нефти в Пермском бассейне, которая охватывает части Западного Техаса и юго-восточного Нью-Мексико, покажет самый большой рост - на 63 000 баррелей в день в декабре с ноября.
ОПЕК и Россия попали в сланцевый капкан.
Сделка стран ОПЕК и России по сокращению добычи нефти, заключенная в 2016 году и с тех пор трижды продлевавшаяся, превратилась для ее участников в капкан, из которого невозможно выбраться.
Убрав с рынка 1,8 млн. баррелей ежедневной добычи и взвинтив цены до уровней конца 2014 года, крупнейшие экспортеры нефти спровоцировали новый и беспрецедентный по масштабам виток сланцевой революции в США.
В годовом выражении объемы нефтедобычи в Штатах к концу октября выросли на 1,49 млн. баррелей в сутки - втрое быстрее, чем в прошлом году, сообщает ОПЕК в ежемесячном обзоре о состоянии рынка.
Новая американская нефть полностью перекрыла дополнительный спрос, возникший за год. Он составит 1,5 млн. баррелей в сутки, оценивает ОПЕК: это почти на 20% ниже, чем ожидалось в начале года.
Среди развитых экономик спрос на нефть растет лишь в США (на 5,5% год к году); главные потребители в Европе - включая Германию, Францию и Италию - сокращают закупки, а в целом по ЕС потребность в нефти увеличилась на уровне погрешности - 100 тысяч баррелей в день.
Спрос на нефть в годовом выражении падает в Мексике, Канаде, Южной Корее, Японии, а в Саудовской Аравии - рухнул на 14% из-за массового внедрения энергосберегающих технологий, перечисляет ОПЕК.
Главный источник роста рынка - развивающиеся страны Азии, включая Индию и Китай, но и они будут закупать не так много, как ожидалось, из-за укрепления доллара, торговых войн и замедления мировой экономики, говорится в докладе.
Суммарный прогноз мирового спроса снижен на 40 тысяч баррелей в день в текущем году и 80 тысяч - в следующем.
При этом с учетом не входящих в ОПЕК стран общая добыча в мире к концу года вырастет на 2,31 млн. баррелей в сутки - в 1,5 раза больше, чем спрос.
В 2019 году государства вне картеля добавят на рынок 2,23 млн. баррелей, тогда как мировой экономике потребуется лишь 1,29 млн. баррелей.
«Ситуация на нефтяном рынке всё больше напоминает 2014 год», - констатирует директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. Рост добычи в США превышает рост мирового спроса, и чтобы сбалансировать рынок ОПЕК придется не только продлевать сделку по сокращению добычи, но и расширять ее, следует из расчетов картеля.
В октябре ОПЕК увеличила добычу на 127 тысяч баррелей в день - до 32,9 млн. баррелей в сутки. При этом спрос на свою нефть в следующем году организация оценивает в 31,54 млн. баррелей в день.
Иными словами, без новых усилий ОПЕК избыточные поставки составят 1,4 млн. баррелей ежедневно, а дисбаланс на рынке станет рекордным с 2015 года.
Если ОПЕК+ не предпримет шаги для стабилизации рынка, спекулятивные атаки на рубль и ОФЗ будут усиливаться, говорит Тремасов: «Ожидания санкций являются серьезным аргументом для такой игры. В 2014 году ситуация долго развивалась по нарастающей, а потом в какой-то момент сорвало стоп-кран, и система перешла в новое состояние».
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