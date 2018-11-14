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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Сер 14 лис, 2018 14:38 Итоги: Энергетика 14.11.18



По состоянию на 7.10 Киева стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,29% - до $65,28 за баррель.



Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,45%, до $55,44 за баррель.



Во вторник цена Brent обвалилась ниже $65 за баррель впервые с 16 марта, WTI - ниже $55 за баррель впервые с ноября прошлого года.



На рынке сохраняются опасения по поводу избыточного предложения нефти и слабого спроса на этот вид сырья, что вызвало падение котировок во вторник. В своем ноябрьском докладе ОПЕК сообщила, что допускает переизбыток предложения на рынке нефти в 2019 году в связи с пересмотром прогноза по росту добычи этого сырья в странах вне картеля в сторону увеличения. Организация также понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018-2019 годах.



Согласно документу, в октябре ОПЕК нарастила добычу нефти на 127 тысяч баррелей в сутки по сравнению с сентябрем - до 32,9 миллиона баррелей. Таким образом, степень выполнения сделки ОПЕК+ составила 78% после 96% в сентябре.

Инвесторы также отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа, который в понедельник написал в своем аккаунте в Twitter, что считает цены на нефть завышенными, если исходить из текущего объема поставок на рынок, и призывает ОПЕК сохранить уровень добычи.



ОПЕК и Россия вынуждены снизить текущие уровни добычи. Такое решение, как ожидается, будет принято на следующей встрече ОПЕК 6 декабря.



Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет заседание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря - министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.



Нефть показала рекордный обвал во вторник.



Нефтяные фьючерсы в США показали самый низкий уровень закрытия за почти год во вторник, снизившись примерно на 7%, продлив полосу снижений до 12-й сессии подряд — это рекордное число снижений с 1983 года, года начала торговаться нефть WTI.



По итогам торгов вторника декабрьская нефть WTI упала на $4,24, или на 7,1%, до $55,69 за баррель на Нью-йоркской товарной бирже. По данным «Итогов», это был самый низкий уровень закрытия с 16 ноября 2017 года.



Нефть Brent зашла на медвежий рынок, снизившись примерно на 24% по сравнению с ее пиком в октябре. Январская Brent упала на $4,65, или на 6,6%, до $65,47 за баррель на ICE Futures Europe.



Дискуссии между крупными производителями нефти в минувшие выходные о возможном сокращении производства не сделали ничего, чтобы остановить снижение нефти.



«Нам нужно посмотреть на технический уровень, чтобы увидеть, как далеко трейдеры будут продавливать вниз цены», - сказал Оуэн Уильямс из Williams Market Analytics, - «Мы считаем, что цены на нефть слишком нацелены в сторону понижения, так как ухудшение экономической ситуации еще не вызывает беспокойства, и страхи поставок слишком раздуты».



Добыча сланца в США, как ожидается, вырастет в декабре.



Согласно докладу Управления по энергетической информации (EIA), опубликованному во вторник, добыча нефти на семи основных сланцевых шельфах в США вырастет на 113 000 баррелей в день в декабре до 7,944 миллиона баррелей в день. Ожидается, что добыча нефти в Пермском бассейне, которая охватывает части Западного Техаса и юго-восточного Нью-Мексико, покажет самый большой рост - на 63 000 баррелей в день в декабре с ноября.



ОПЕК и Россия попали в сланцевый капкан.



Сделка стран ОПЕК и России по сокращению добычи нефти, заключенная в 2016 году и с тех пор трижды продлевавшаяся, превратилась для ее участников в капкан, из которого невозможно выбраться.



Убрав с рынка 1,8 млн. баррелей ежедневной добычи и взвинтив цены до уровней конца 2014 года, крупнейшие экспортеры нефти спровоцировали новый и беспрецедентный по масштабам виток сланцевой революции в США.

В годовом выражении объемы нефтедобычи в Штатах к концу октября выросли на 1,49 млн. баррелей в сутки - втрое быстрее, чем в прошлом году, сообщает ОПЕК в ежемесячном обзоре о состоянии рынка.



Новая американская нефть полностью перекрыла дополнительный спрос, возникший за год. Он составит 1,5 млн. баррелей в сутки, оценивает ОПЕК: это почти на 20% ниже, чем ожидалось в начале года.



Среди развитых экономик спрос на нефть растет лишь в США (на 5,5% год к году); главные потребители в Европе - включая Германию, Францию и Италию - сокращают закупки, а в целом по ЕС потребность в нефти увеличилась на уровне погрешности - 100 тысяч баррелей в день.



Спрос на нефть в годовом выражении падает в Мексике, Канаде, Южной Корее, Японии, а в Саудовской Аравии - рухнул на 14% из-за массового внедрения энергосберегающих технологий, перечисляет ОПЕК.



Главный источник роста рынка - развивающиеся страны Азии, включая Индию и Китай, но и они будут закупать не так много, как ожидалось, из-за укрепления доллара, торговых войн и замедления мировой экономики, говорится в докладе.



Суммарный прогноз мирового спроса снижен на 40 тысяч баррелей в день в текущем году и 80 тысяч - в следующем.



При этом с учетом не входящих в ОПЕК стран общая добыча в мире к концу года вырастет на 2,31 млн. баррелей в сутки - в 1,5 раза больше, чем спрос.



В 2019 году государства вне картеля добавят на рынок 2,23 млн. баррелей, тогда как мировой экономике потребуется лишь 1,29 млн. баррелей.



«Ситуация на нефтяном рынке всё больше напоминает 2014 год», - констатирует директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. Рост добычи в США превышает рост мирового спроса, и чтобы сбалансировать рынок ОПЕК придется не только продлевать сделку по сокращению добычи, но и расширять ее, следует из расчетов картеля.

В октябре ОПЕК увеличила добычу на 127 тысяч баррелей в день - до 32,9 млн. баррелей в сутки. При этом спрос на свою нефть в следующем году организация оценивает в 31,54 млн. баррелей в день.



Иными словами, без новых усилий ОПЕК избыточные поставки составят 1,4 млн. баррелей ежедневно, а дисбаланс на рынке станет рекордным с 2015 года.



Если ОПЕК+ не предпримет шаги для стабилизации рынка, спекулятивные атаки на рубль и ОФЗ будут усиливаться, говорит Тремасов: «Ожидания санкций являются серьезным аргументом для такой игры. В 2014 году ситуация долго развивалась по нарастающей, а потом в какой-то момент сорвало стоп-кран, и система перешла в новое состояние».





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications , http://www.forbes.ru/biznes ,

https://www.svoboda.org/a/29244966.html Мировые цены на нефть в среду утром продолжают снижаться после того, как сырьевые котировки обвалились на 7-8% днем ранее на опасениях по росту предложения и слабому спросу.Нефть показала рекордный обвал во вторник.Нефтяные фьючерсы в США показали самый низкий уровень закрытия за почти год во вторник, снизившись примерно на 7%, продлив полосу снижений до 12-й сессии подряд — это рекордное число снижений с 1983 года, года начала торговаться нефть WTI.Добыча сланца в США, как ожидается, вырастет в декабре.Согласно докладу Управления по энергетической информации (EIA), опубликованному во вторник, добыча нефти на семи основных сланцевых шельфах в США вырастет на 113 000 баррелей в день в декабре до 7,944 миллиона баррелей в день. Ожидается, что добыча нефти в Пермском бассейне, которая охватывает части Западного Техаса и юго-восточного Нью-Мексико, покажет самый большой рост - на 63 000 баррелей в день в декабре с ноября.ОПЕК и Россия попали в сланцевый капкан.Сделка стран ОПЕК и России по сокращению добычи нефти, заключенная в 2016 году и с тех пор трижды продлевавшаяся, превратилась для ее участников в капкан, из которого невозможно выбраться.Убрав с рынка 1,8 млн. баррелей ежедневной добычи и взвинтив цены до уровней конца 2014 года, крупнейшие экспортеры нефти спровоцировали новый и беспрецедентный по масштабам виток сланцевой революции в США.В годовом выражении объемы нефтедобычи в Штатах к концу октября выросли на 1,49 млн. баррелей в сутки - втрое быстрее, чем в прошлом году, сообщает ОПЕК в ежемесячном обзоре о состоянии рынка.Новая американская нефть полностью перекрыла дополнительный спрос, возникший за год. Он составит 1,5 млн. баррелей в сутки, оценивает ОПЕК: это почти на 20% ниже, чем ожидалось в начале года.Среди развитых экономик спрос на нефть растет лишь в США (на 5,5% год к году); главные потребители в Европе - включая Германию, Францию и Италию - сокращают закупки, а в целом по ЕС потребность в нефти увеличилась на уровне погрешности - 100 тысяч баррелей в день.Спрос на нефть в годовом выражении падает в Мексике, Канаде, Южной Корее, Японии, а в Саудовской Аравии - рухнул на 14% из-за массового внедрения энергосберегающих технологий, перечисляет ОПЕК.Главный источник роста рынка - развивающиеся страны Азии, включая Индию и Китай, но и они будут закупать не так много, как ожидалось, из-за укрепления доллара, торговых войн и замедления мировой экономики, говорится в докладе.Суммарный прогноз мирового спроса снижен на 40 тысяч баррелей в день в текущем году и 80 тысяч - в следующем.При этом с учетом не входящих в ОПЕК стран общая добыча в мире к концу года вырастет на 2,31 млн. баррелей в сутки - в 1,5 раза больше, чем спрос.В 2019 году государства вне картеля добавят на рынок 2,23 млн. баррелей, тогда как мировой экономике потребуется лишь 1,29 млн. баррелей.«Ситуация на нефтяном рынке всё больше напоминает 2014 год», - констатирует директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. Рост добычи в США превышает рост мирового спроса, и чтобы сбалансировать рынок ОПЕК придется не только продлевать сделку по сокращению добычи, но и расширять ее, следует из расчетов картеля.В октябре ОПЕК увеличила добычу на 127 тысяч баррелей в день - до 32,9 млн. баррелей в сутки. При этом спрос на свою нефть в следующем году организация оценивает в 31,54 млн. баррелей в день.Иными словами, без новых усилий ОПЕК избыточные поставки составят 1,4 млн. баррелей ежедневно, а дисбаланс на рынке станет рекордным с 2015 года.Если ОПЕК+ не предпримет шаги для стабилизации рынка, спекулятивные атаки на рубль и ОФЗ будут усиливаться, говорит Тремасов: «Ожидания санкций являются серьезным аргументом для такой игры. В 2014 году ситуация долго развивалась по нарастающей, а потом в какой-то момент сорвало стоп-кран, и система перешла в новое состояние».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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