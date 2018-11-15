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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Чет 15 лис, 2018 13:37 Итоги: Энергетика 15.11.18



По состоянию на 07.55 Киева стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,18%, до $66 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,36%, до $56,05 за баррель.



В четверг в центре внимания инвесторов оказались данные API, согласно которым за неделю по 9 ноября коммерческие запасы нефти в США выросли на 8,8 миллиона баррелей. Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от управления энергетической информации минэнерго США позднее в четверг. По мнению аналитиков, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за отчетную неделю выросли на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 435 миллионов баррелей.

По мнению президента Mercatus Energy Advisors Майка Корли, производители нефти на данный момент имеют больше сырья, чем могут продать.



«Представители азиатских нефтеперерабатывающих заводов, с которыми мы общались, уже отмечают первоначальные признаки уменьшения спроса на нефть», - добавил эксперт.



При этом заявления о готовности ОПЕК сократить добычу сырья сдерживают снижение нефтяных котировок. Так, президент ОПЕК, министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейль аль-Мазруи сообщил в среду агентству Блумберг, что организация и ее союзники готовы уменьшить или скорректировать уровень добычи при необходимости, чтобы сбалансировать рынок.



Цены на нефть в среду восстановились после рекордной последовательности снижения из 12 сессий подряд, снижение было связано с ростом предложения при опасениях в отношении спроса.



Декабрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на $1,16, или на 2,1%, до $56,85 за баррель, после снижения во вторник до $55,69— минимального уровня закрытия ближайшего контракта с 16 ноября до 2017 г. Снижение во вторник на 7% стало наиболее сильным дневным снижением за три года.



Январский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на $1,73, или на 2,6%, до $67,20 за баррель. Во вторник фьючерс снизился на 6,6% до $65,47. Во вторник фьючерс снизился на 22% с предыдущего максимума.



Международное энергетическое агентство (IEA) заявило, что добычи нефти от трёх крупнейших производителей сохраняет мировое предложение устойчивым, на около 100,7 млн. баррелей в день в прошлом месяце. Это на 2,6 млн. баррелей выше, чем в тот же период прошлого года.



Некоторые аналитики считают, что рынок нефти испытал слишком драматическое снижение за короткий период, при по-прежнему разворачивающейся картине добычи.

С мая мировой объём добычи вырос на 1,8 млн. баррелей в день. США внесли вклад в рост в 1 млн. баррелей в день, Саудовская Аравия и РФ 620 тыс. баррелей и 445 тыс. баррелей соответственно, по данным IEA.



Ранее на этой неделе, в годовом энергетическом прогнозе IEA заявила, что их основной сценарий до 2040 г. прогнозирует, что на США будет приходиться около 75% и 40% мирового роста добычи нефти и газа, соответственно, в течение следующих шести лет. Рост, как ожидается, будет в основном вызван сланцевой добычей, ожидается, что добыча сланцевой нефти более чем удвоиться, достигнув 9,2 млн. баррелей к середине 2020-х.



Снижение цен дало основания для ОПЕК и ее партнеров, включая РФ, сигнализировать в воскресенье, что она может предпринять совместное сокращение добычи. Подобное решение может произойти только через несколько месяцев после того, как группа увеличила объем добычи после более года сдерживания добычи.

Кроме того, президент США Дональд Трамп постоянно выступает за более низкие цены на нефть, и в понедельник написал ещё один твит, призывающий к ещё более низким ценам.



Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе от Администрации энергетической информации EIA выйдут в четверг, на день позже из-за выходного в понедельник в США.



Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидают, что доклад покажет рост запасов нефти на 2,3 млн. баррелей на неделе, закончившейся 9 ноября. Это могло бы стать восьмой неделей роста запасов подряд. Они также ожидают снижения запасов бензина на 894 тыс. баррелей и запасов дистиллятов на 2,7 млн. баррелей.

Фьючерсы на природный газ в США выросли в среду, рост продолжается четвёртую сессию подряд до их наиболее высокого уровня за четыре года.

Декабрьский фьючерс на природный газ вырос на 9,9%, уровень закрытия стал наиболее высоким с ноября 2014 г.



Американский институт нефти API: запасы в США выросли на 8.8 млн. баррелей.



Американский институт нефти (API) в четверг (по московскому времени) опубликовал статистику изменения запасов нефти и нефтепродуктов. Согласно данным API, за неделю до 9 ноября:

запасы сырой нефти: +8.78 млн;

запасы в Кушинге: +726 тыс.;

запасы бензина: +188 тыс.;

запасы дистиллятов: -3.22 млн.

Статистика API составляются на основе информации, которую предприятия предоставляют на добровольной основе. Она традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.

Если данные Минэнерго подтвердят цифры API, запасы нефти в США будут расти восьмую неделю подряд и совокупный прирост окажется максимальным с февраля 2017 года

Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут в четверг (19:00 мск), что в США за отчетный период:

запасы сырой нефти: +3.2 млн (медианный прогноз);

запасы бензина: -1.85 млн;

запасы дистиллятов: -2.02 млн;

запасы сырой нефти в Кушинге: +2.5 млн (собственный прогноз Bloomberg).

Стоит отметить, что в тот же период времени прошлого года запасы стабильно снижались.



ОПЕК капитулировала перед американским сланцем.



Попытка стран ОПЕК и России вернуться к увеличению добычи нефти после двух лет добровольных ограничений закончилась провалом.

Рекордное с 2015 года снижение нефтяных котировок - на 20 долларов за 5 недель - заставляет крупнейших нефтяных экспортеров снова сокращать производство и отказываться от доли на мировом рынке.



С 2019 года 24 страны, заключившие сделку ОПЕК+, могут сократить добычу еще на 1,4 млн. баррелей в день.



Такой сценарий обсуждался в минувшие выходные на переговорах в Абу-Даби, рассказали Reuters делегаты встречи, которой руководили главы Минэнерго Саудовской Аравии и России Халед аль-Фалих и Александр Новак.

Де-факто речь идет о том, чтобы расширить сделку ОПЕК+ - первый скоординированный шаг добывающих стран более чем за 20 лет.



Хотя в июне страны-участницы соглашения приняли решение увеличить добычу на 1 млн. баррелей в сутки, на деле они лишь отказались от перевыполнения соглашения, призванного убрать с рынка избыток и поднять доходы странам, критически зависимым от экспорта «черного золота».



Даже в октябре, после того как ОПЕК добавила на рынок 800 тысяч баррелей в день, а Россия - 400 тысяч баррелей, сделка ОПЕК+, по данным МЭА, выполнялась на 112%.

Дополнительное сокращение добычи приведет к тому, что изначальный нефтяной пакт будет исполняться на 177%, а суммарная добыча его участников окажется на 3,2 млн. баррелей меньше уровня октября 2016 года.



Новый план еще предстоит согласовать с Россией и Ираном, сообщил источник Reuters. Тегеран, по его словам, в принципе не готов к каким-либо квотам, так как его добыча стремительно падает из-за санкций.



Хотя сделка ОПЕК+ изначально подавалась как большая победа, на деле картель «капитулирует» перед сланцевыми добытчиками из США, сказала Bloomberg Катрин Ричард глава Warwick Energy Group.

«Они признают, что не могут расти и не могут финансировать свои экономики при $40-50 за баррель», - объясняет она.



С начала года под давлением администрации Дональда Трампа, потребовавшего «немедленно снизить цены», ОПЕК увеличила добычу с 32,2 до 32,9 млн. баррелей в день. Производство в США тем временем увеличилось на 2 млн. баррелей в сутки - на треть быстрее, чем растет мировой спрос (1,5 млн. баррелей в день).



В 2019 году дисбаланс усилится: сланцевики выбросят на рынок еще 1,7 млн. баррелей в день, тогда как мировой спрос станет больше лишь на 1,3 млн.



Уже ясно, что ОПЕК может лишь отсрочить неизбежное, стратег JP Morgan Asset Management Саманта Аззарело: «В долгосрочной перспективе цены пойдут вниз из-за избытка предложения. Технический прогресс впечатляет: сланцевым компаниям нужно куда меньше ресурсов, чтобы добывать все больше и больше».





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications , http://www.forbes.ru/biznes ,

https://www.svoboda.org/a/29244966.html Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром после данных Американского института нефти (API), которые показали очередной рост запасов сырья в США за прошлую неделю, инвесторы опасаются снижения спроса на нефть и переизбытка сырья на рынке.Цены на нефть в среду восстановились после рекордной последовательности снижения из 12 сессий подряд, снижение было связано с ростом предложения при опасениях в отношении спроса.Американский институт нефти API: запасы в США выросли на 8.8 млн. баррелей.Американский институт нефти (API) в четверг (по московскому времени) опубликовал статистику изменения запасов нефти и нефтепродуктов. Согласно данным API, за неделю до 9 ноября:запасы сырой нефти: +8.78 млн;запасы в Кушинге: +726 тыс.;запасы бензина: +188 тыс.;запасы дистиллятов: -3.22 млн.Статистика API составляются на основе информации, которую предприятия предоставляют на добровольной основе. Она традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.Если данные Минэнерго подтвердят цифры API, запасы нефти в США будут расти восьмую неделю подряд и совокупный прирост окажется максимальным с февраля 2017 годаСогласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут в четверг (19:00 мск), что в США за отчетный период:запасы сырой нефти: +3.2 млн (медианный прогноз);запасы бензина: -1.85 млн;запасы дистиллятов: -2.02 млн;запасы сырой нефти в Кушинге: +2.5 млн (собственный прогноз Bloomberg).Стоит отметить, что в тот же период времени прошлого года запасы стабильно снижались.ОПЕК капитулировала перед американским сланцем.Попытка стран ОПЕК и России вернуться к увеличению добычи нефти после двух лет добровольных ограничений закончилась провалом.Рекордное с 2015 года снижение нефтяных котировок - на 20 долларов за 5 недель - заставляет крупнейших нефтяных экспортеров снова сокращать производство и отказываться от доли на мировом рынке.С 2019 года 24 страны, заключившие сделку ОПЕК+, могут сократить добычу еще на 1,4 млн. баррелей в день.Такой сценарий обсуждался в минувшие выходные на переговорах в Абу-Даби, рассказали Reuters делегаты встречи, которой руководили главы Минэнерго Саудовской Аравии и России Халед аль-Фалих и Александр Новак.Де-факто речь идет о том, чтобы расширить сделку ОПЕК+ - первый скоординированный шаг добывающих стран более чем за 20 лет.Хотя в июне страны-участницы соглашения приняли решение увеличить добычу на 1 млн. баррелей в сутки, на деле они лишь отказались от перевыполнения соглашения, призванного убрать с рынка избыток и поднять доходы странам, критически зависимым от экспорта «черного золота».Даже в октябре, после того как ОПЕК добавила на рынок 800 тысяч баррелей в день, а Россия - 400 тысяч баррелей, сделка ОПЕК+, по данным МЭА, выполнялась на 112%.Дополнительное сокращение добычи приведет к тому, что изначальный нефтяной пакт будет исполняться на 177%, а суммарная добыча его участников окажется на 3,2 млн. баррелей меньше уровня октября 2016 года.Новый план еще предстоит согласовать с Россией и Ираном, сообщил источник Reuters. Тегеран, по его словам, в принципе не готов к каким-либо квотам, так как его добыча стремительно падает из-за санкций.Хотя сделка ОПЕК+ изначально подавалась как большая победа, на деле картель «капитулирует» перед сланцевыми добытчиками из США, сказала Bloomberg Катрин Ричард глава Warwick Energy Group.«Они признают, что не могут расти и не могут финансировать свои экономики при $40-50 за баррель», - объясняет она.С начала года под давлением администрации Дональда Трампа, потребовавшего «немедленно снизить цены», ОПЕК увеличила добычу с 32,2 до 32,9 млн. баррелей в день. Производство в США тем временем увеличилось на 2 млн. баррелей в сутки - на треть быстрее, чем растет мировой спрос (1,5 млн. баррелей в день).В 2019 году дисбаланс усилится: сланцевики выбросят на рынок еще 1,7 млн. баррелей в день, тогда как мировой спрос станет больше лишь на 1,3 млн.Уже ясно, что ОПЕК может лишь отсрочить неизбежное, стратег JP Morgan Asset Management Саманта Аззарело: «В долгосрочной перспективе цены пойдут вниз из-за избытка предложения. Технический прогресс впечатляет: сланцевым компаниям нужно куда меньше ресурсов, чтобы добывать все больше и больше».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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