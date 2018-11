Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:30 Итоги: Мировой фондовый рынок 16.11.18 США



Фондовый индексы США сократили многодневный спад, завершив торги в четверг ростом, поддерживая новые надежды, что США и Китай могут пойти на компромисс в торговле. Торги открылись со снижением на фоне опасений по Brexit, но новости об ослаблении торговых напряжений между США и Китаем поддержали фондовый рынок.

В четверг издание Financial Times сообщило, что США приостановили введение нового транша пошлин на импорт товаров из Китая. Предполагается, что лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп обсудят этот вопрос на полях саммита G20 в Аргентине.



Правда позже офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опроверг публикацию издания Financial Times, в которой говорилось, что США приостановили очередной раунд пошлин на импорт товаров из Китая.

«Представитель Лайтхайзер не делал никаких представлений менеджерам компаний относительно того, что будущие пошлины приостановлены», - сообщил представитель офиса Лайтхайзера телеканалу CNBC.



Также участники рынка обратили внимание на слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что регулятор внимательно следит за умеренным замедлением роста мировой экономики и за волатильностью на глобальных рынках, однако текущие глобальные экономические риски - не доводы в пользу отказа от плана постепенного ужесточения денежно-кредитной политики в США. В этом году регулятор поднял ставку уже три раза и планирует еще одно повышение в декабре.



Кроме того, участники рынка следят за новостями из Великобритании. О своей отставке объявили министр по вопросам выхода страны из ЕС (Brexit) Доминик Рааб, его заместитель Суэлла Брейверман, министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей и заместитель министра по делам Северной Ирландии Шаилеш Вара. Они не согласны с условиями чернового проекта соглашения между Брюсселем и Лондоном о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).



Технологический индекс Nasdaq Composite прервал пятидневную проигрышную сессию, закрывшись с ростом на 1,7%. Индекс S&P500 также завершил свое пятидневное снижение, завершив четверг ростом на 1,1%. Индекс Dow Jones Industrial Average прервал серию из 4 снижений подряд, закрывшись ростом на 200 пунктов или на 0,8%.



В экономических новостях розничные продажи за октябрь выросли на 0,8%, превысив прогнозы экономистов.



Акции Walmart упали на 2,2% после того, как компания розничной торговли сообщила о доходах в третьем квартале, которые показали рост прибыли, но снижение выручки.



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,83%, до 25 289,27 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 1,0 6%, до 2 730,20 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 1,72% до 7 259,03 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок снизился

Европейские рынки снизились в четверг, после отставки в Великобритании министра по Brexit и других отставок, которые вызвали значительную неопределенность в отношении планов страны по выходу из ЕС и будущего правительства.

Наибольшие потери понес банковский сектор, после него страхование.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,06%, доведя снижение с начала недели до 2%.



Пара евро-доллар выросла на 0,4%, пара фунт-доллар снизилась на 1,6%.



Министр по Brexit Рааб покинул кабинет Терезы Мэй, вместе с несколькими другими министрами, сигнализируя о дальнейших сложностях для ее лидерства и создают новые сомнения в упорядоченном выходе из Европейского союза. Якоб Риз-Могг, известный член парламента — сторонник Brexit, уже организует голосование по отсутствию доверия премьер-министра.



Новости ударили по банкам, сектор обеспокоен вероятностью «жесткого» Brexit, если сделка не состоится.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,06%, доведя снижение с начала недели до 2%.



Британский FTSE 100 повысился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,06% и составил 7 038,01 пункта.



Немецкий DAX просел на 0,52% до 11 353,67 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,70% — на отметке 5 033,62 пункта.







Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии в четверг. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,12% - до 2381,45 пункта, РТС - на 1,24%, до 1131,13 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева опустился на 1,05%, до 66,32 RUB/USD, курс евро - на 1,2%, до 75,05 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,75% - до $67 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,48%, «Газпрома» — на 1,51%, «ЛУКОЙЛа» — снизились на 0,05%, «АЛРОСы» — на 1,59%, Московской биржи — на 0,05%.



Российский фондовый рынок в четверг торговался в «зеленой зоне», но говорить о том, что покупатели вернулись на площадку и готовы двигать индексы вверх, было бы преждевременно.

Индекс Мосбиржи так и не смог подняться в область 2 400 пунктов и остался стоять ниже, зато индекс РТС вырвался за пределы краткосрочного коридора 1 110—1 120 пунктов.

Рублевый индикатор в пятницу может консолидироваться в пределах 2 370—2 395 пунктов, индекс РТС способен закрепиться в коридоре 1 115—1 135 пунктов ближе к верхней границе диапазона.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 15 ноября понизился на 0,07 пункта или на 0,01% до уровня 607,57 пунктов.



Объем торгов за день составил 222,16 млн. грн., акциями наторговали 2,60 млн. грн.



Как сообщалось, в среду 14 ноября ПФТС-индекс понизился на 0,21 пункта или на 0,03% до уровня 607,64 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 292,51 пунктов или на 92,84% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 15 ноября, сессия в ПФТС.



Во-первых, фондовые индексы Китая растут в четверг на новостях о торговых отношениях США и КНР, при этом остальные биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют в основном негативную динамику.



По состоянию на 07.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,69% - до 2650,51 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,47%, до 1384,89 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,42%, до 25760,92 пункта, южнокорейский KOSPI - снижался на 0,16%, до 2064,42 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,35%, до 5712,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,52%, до 21732,94 пункта.



Позитивная динамика китайских бирж связана с сообщениями СМИ по развитию торгового конфликта США и КНР. Так стало известно со ссылкой на источники в правительстве США, что Пекин отправил письменный ответ на требования Вашингтона о проведении торговых реформ. Источники не уточнили детали ответа, однако инвесторы надеются на возможное возобновление торговых переговоров между странами.



Негативное давление на площадки АТР оказывает снижение американских бирж днем ранее. Так, фондовые индексы США в среду закрылись в «минусе» на фоне снижения стоимости акций Apple, которые потеряли по итогам дня 2,82% из-за опасений инвесторов относительно уменьшения спроса на смартфоны.



Если биржи США снова начнут расти, ключевыми факторами для азиатских индексов станут экономические показатели.



В центре внимания рынков будут данные по розничным продажам в США. Соответствующая статистика будет опубликована позднее в четверг. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, считают, что объем продаж в отчетном месяце вырос на 0,6% по сравнению с сентябрем.



Во-вторых, большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили активным ростом сессию в четверг, однако японские индикаторы снизились на фоне укрепления иены.



Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,2%, более широкий Topix - на 0,1%.

Негативным фактором для японского рынка акций стало восстановление курса иены к доллару - японская валюта дорожает на 0,2%.



Гонконгский Hang Seng подскочил на 1,75%, китайский Shanghai Composite - на 1,36%, Shenzhen Composite - на 1,45%.



Индийский индекс BSE Sensex прибавил 0,34%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,1%, южнокорейский Kospi - 1%, индонезийский Jakarta Composite - 1,7%.



Акции Panasonic подешевели на 1,1%, Sony - на 0,8%, Toyota - на 0,4%. Цена бумаг финкомпании Mitsubishi UFJ Financial упала на 3,2%, Resona - на 2,9%.

Капитализация японского оператора связи SoftBank снизилась на 2,7%.

Вместе с тем котировки акций производителя электроники Toshiba Corp. подскочили на 3,7%, до максимума за два года, на новости о планах запустить масштабную программу выкупа акций.



В четверг аналитики UBS улучшили рекомендации по китайским акциям до «выше уровня рынка», отметив низкие котировки и планы правительства по стимулированию экономики.



Определенную поддержку рынку оказал подъем цен на нефть в среду на 1% на фоне критики президентом США Дональдом Трампом планов Саудовской Аравии по сокращению добычи в декабре. Акции китайской нефтедобывающей компании CNOOC подорожали на 2,1%, австралийской Santos - на 2,5%.



Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга подскочил на 5,8%. Накануне после закрытия рынка компания отчиталась о росте прибыли и выручки в минувшем квартале, несмотря на ужесточение регулирования рынка онлайн-игр в Китае.



Рыночная стоимость австралийских финкомпаний Commonwealth Bank of Australia и Westpac снизилась на 0,5% и 0,4% соответственно.



Торги акциями Samsung Biologics Co. были приостановлены на сообщениях, что регуляторы начали проверку деятельности компании в связи с проведенным в 2016 году IPO подразделения компании Samsung Bioepic. Компанию обвиняют в намеренном завышении стоимости подразделения.



Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг снизился на 0,01% - до 607,57 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 222,16 млн. грн., в том числе акциями - 2,6 млн. грн.



В «индексной корзине» изменились в стоимости бумаги Укрнафты (-2,58%), Райффайзен Банка Аваль (-0,39%) и Центрэнерго (-0,35%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» в четверг остался неизменным на уровне 1796,53 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,81% - до 458,16 пункта при объеме торгов 1,9 млн. злотых (13,87 млн. грн.).



Среди индексных бумаг подорожали акции агрохолдинга ИМК (+5,12%), «Овостара» (+1,79%) и «Кернела» (+0,95%).

Снизились котировки акций «Агротона» (-7,6%) и «Астарты» (-1,36%).



К полудню пятницы, 16 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют преимущественно положительную динамику, поддерживая оптимизм на рынках США днем ранее.



По состоянию на 06.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,71% - до 2687,04 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,04%, до 1412,9 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,33%, до 26190,33 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,31%, до 2094,92 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,23%, до 5749,4 пункта, японский Nikkei 225 - опускался на 0,3%, до 21740,24 пункта.



Участники торгов обратили внимание на то, что фондовые индексы США в четверг выросли в пределах 0,8-1,7% на фоне надежд инвесторов на налаживание торговых отношений с Китаем. В четверг издание Financial Times сообщило, что США приостановили введение новой волны пошлин на импорт товаров из Китая. Однако в пятницу офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опроверг данную публикацию, что сдерживает оптимизм инвесторов.



«Возможно, если будет достигнут прогресс в торговых отношениях, то это может стать стимулом для роста рынков», - сказал главный инвестиционный стратег FundX Investment Group Джейсон Браун.

При этом он добавил, что ожидания нового повышения ставки ФРС США могут нивелировать все плюсы для рынков.



На заседании в начале ноября Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых, указав при этом на благоприятные экономические условия для продолжения повышения ставки. Теперь инвесторы ожидают ее повышения в декабре до 2,25-2,5%.





